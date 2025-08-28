BTC $113,162.20 1.60%
ตลาด Dogecoin เดือด! On-chain เผย 2 กลุ่มวาฬแข่งกันเทและช้อนอย่างหนัก

อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin ร่วงกว่า 8% ทำสาย Long โดนล้างพอร์ตกว่า 1,000 ล้านบาท

ตลาดคริปโตสั่นสะเทือนอีกครั้งหลังมีรายงานการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของวาฬปริศนาที่โอนเหรียญ Dogecoin มูลค่ามหาศาลเข้าไปยังกระดานเทรด

การกระทำดังกล่าวได้สร้างความกังวลในหมู่นักลงทุนถึงแรงเทขายที่อาจเกิดขึ้น กดดันให้ราคา Dogecoin ร่วงลงชั่วขณะ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูล On-chain กลับเผยให้เห็นภาพที่ซับซ้อนกว่านั้น เมื่อมีวาฬอีกกลุ่มเข้าช้อนซื้อสวนทาง เกิดเป็นสงครามระหว่างแรงซื้อและแรงขายที่น่าจับตาอย่างยิ่ง

เจาะลึกเหตุการณ์วาฬโอน Dogecoin เขย่าตลาด

ข้อมูลจาก Coindesk ระบุว่าในช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการโอนเหรียญ Dogecoin จำนวน 900 ล้าน DOGE คิดเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์ไปยัง Binance ซึ่งเป็นสัญญาณที่มักจะเกิดขึ้นก่อนการเทขายครั้งใหญ่ในตลาด

การเคลื่อนไหวนี้ส่งผลกระทบต่อราคา Dogecoin ทันที โดยราคาได้ร่วงลงจากระดับ 0.25 ดอลลาร์มาทดสอบแนวรับที่ 0.23 ดอลลาร์ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ ข้อมูลจากตลาดฟิวเจอร์สยังชี้ให้เห็นว่าค่า Open Interest ยังคงทรงตัวที่ระดับ 3,000 ล้านดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่านักเก็งกำไรเริ่มลดการใช้ Leverage และมีความระมัดระวังต่อทิศทางของเหรียญมีมตัวนี้มากขึ้น

ข้อมูล On-Chain เผยวาฬรายอื่นยังคงช้อนซื้อ Dogecoin

แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับแรงขายจากวาฬรายใหญ่ แต่เมื่อพิจารณาข้อมูล On-chain ตลอดเดือนสิงหาคมกลับพบภาพที่สวนทางและน่าสนใจอย่างยิ่ง

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ายังมีกลุ่มวาฬที่ทยอยสะสม Dogecoin เข้าพอร์ตเพิ่มขึ้นกว่า 32.9 ล้าน DOGE คิดเป็นมูลค่ากว่า 7 ล้านดอลลาร์ และล่าสุดยังมีการสะสมเพิ่มอีกกว่า 680 ล้าน DOGE หรือราว 150 ล้านดอลลาร์

แม้จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าวาฬเหล่านี้เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันหรือไม่ แต่สถานการณ์นี้สะท้อนภาพการ “ชักเย่อ” กันระหว่างแรงซื้อและแรงขายจากกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่

การที่ยังมีวาฬบางส่วนสะสม Dogecoin อย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเหรียญ และมองว่าระดับราคาปัจจุบันเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าซื้อ

ปรากฏการณ์การต่อสู้ระหว่างแรงซื้อกับแรงขายนี้เอง ที่ทำให้ราคาของ Dogecoin เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ๆ และยังไม่สามารถเลือกทิศทางที่ชัดเจนได้

วิเคราะห์กราฟ Dogecoin และแนวโน้มราคาที่ต้องจับตา

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาของ Dogecoin กำลังอยู่ในช่วงของการสะสมพลัง โดยมีแนวรับสำคัญที่แข็งแกร่งบริเวณ 0.219-0.220 ดอลลาร์ซึ่งเป็นโซนที่มักจะมีแรงซื้อเข้ามาพยุงราคาไว้ได้เสมอ

ในขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ 0.224-0.225 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุด Dogecoin ได้ทำการทดสอบอยู่หลายครั้งแต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้

ดัชนี RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่บริเวณกึ่งกลางที่ระดับ 50 บ่งชี้ว่าทิศทางของตลาดยังไม่ชัดเจนมากนัก

สิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาคือหากราคา Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านที่ 0.225 ดอลลาร์ไปได้ อาจเป็นสัญญาณบวกที่นำไปสู่เป้าหมายถัดไปที่ 0.23-0.24 ดอลลาร์ แต่ในทางกลับกัน หากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ 0.219 ดอลลาร์ได้ก็อาจเผชิญกับแรงเทขายเพิ่มเติม

ความหวัง Dogecoin ETF ช่วยผลักดันราคา

ท่ามกลางความผันผวนที่เกิดจากแรงซื้อและแรงขายของวาฬคริปโต อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่นักลงทุนจับตาคือความเป็นไปได้ที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ จะอนุมัติ Dogecoin ETF ที่ยื่นขอโดย Grayscale ในอนาคตอันใกล้

นักวิเคราะห์หลายรายมองว่า ETF จะช่วยยกระดับสถานะของ Dogecoin จาก “เหรียญมีม” ไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในเชิงสถาบันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับอนุมัติในช่วงที่ตลาดกำลังฟื้นตัว ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันอาจกลายเป็นแรงซื้อขนาดใหญ่ที่ช่วยดันราคาให้หลุดพ้นจากกรอบสะสมที่เป็นอยู่

แม้ว่า ณ ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการอนุมัติ แต่ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นก็เพียงพอที่จะกระตุ้นแรงเก็งกำไรในตลาด และอาจเป็น “ตัวเร่ง” สำคัญที่ทำให้ราคา Dogecoin สามารถทะลุกรอบและกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นได้อีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.coindesk.com/markets/2025/08/28/doge-faces-selling-pressure-as-usd200m-whale-transfer-to-binance-caps-rally

