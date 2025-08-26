BTC $109,600.72 -2.60%
วาฬใหม่ถือกำเนิด! Dogecoin ถูกช้อน 32.9 ล้าน DOGE จาก Binance

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
ระวังโดนทุบ! ตรวจพบวาฬโอน Dogecoin ล็อตใหญ่สู่ Binance

ข้อมูล On-chain ล่าสุดเผยให้เห็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญ เมื่อกระเป๋าคริปโตที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ได้ทำการถอนเหรียญ Dogecoin จำนวนมหาศาลถึง 32.9 ล้าน DOGE หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 6.96 ล้านดอลลาร์ออกจากกระดานเทรด Binance

การกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะตลาดที่กำลังปรับฐานลงอย่างหนัก ซึ่งบ่งชี้ว่าวาฬตัวใหม่อาจกำลังมองเห็นโอกาสในการเข้าสะสม Dogecoin เพื่อทำกำไรในอนาคต

เจาะลึกการเคลื่อนไหวของวาฬ Dogecoin และสัญญาณตลาด

ตามข้อมูลจาก Onchain Lens การโอน Dogecoin จำนวนมหาศาลไปยังกระเป๋าคริปโตใบใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติการทำธุรกรรมมาก่อนถือเป็นสัญญาณที่น่าจับตาในวงการคริปโต

โดยทั่วไปแล้ว การถอนสินทรัพย์ออกจากกระดานเทรดไปยังกระเป๋าคริปโตส่วนตัวมักตีความได้ว่านักลงทุนมีความตั้งใจที่จะถือครองในระยะยาวมากกว่าการเตรียมที่จะขายในระยะสั้น ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเหรียญนั้น ๆ

การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่ตลาดคริปโตโดยรวมเผชิญกับการเทขายอย่างหนัก มีการล้างพอร์ต (Liquidation) มูลค่ารวมกว่า 809.57 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เป็นสถานะ Long ถึง 697.53 ล้านดอลลาร์ ปรากฏการณ์เช่นนี้มักเป็นจังหวะที่วาฬใช้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าปกติ

การปรากฏตัวของวาฬ Dogecoin รายใหม่จึงอาจเป็นสัญญาณว่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังเริ่มสะสมเหรียญมีมยอดนิยมตัวนี้อย่างเงียบ ๆ

วิเคราะห์ราคา Dogecoin และปัจจัยที่ต้องจับตา

ในช่วงที่ผ่านมา Dogecoin ได้รับผลกระทบจากความกังวลด้านเศรษฐกิจมหภาค ทำให้ราคาปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับ 0.234 ดอลลาร์มาอยู่ที่ 0.209 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกัน

แม้มีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้าง แต่ในภาพรวมราคายังคงติดลบ โดยราคาลดลงประมาณ 4.1% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองในสัปดาห์นี้คือการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้ความสำคัญ

ตัวเลขดังกล่าวจะมีผลอย่างมากต่อทิศทางนโยบายการเงินและส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึง Dogecoin

ดังนั้น การเคลื่อนไหวของวาฬในครั้งนี้จึงเป็นการส่งสัญญาณบวกท่ามกลางความไม่แน่นอน ซึ่งนักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

Maxi Doge: เหรียญมีมสายพันธุ์ใหม่ที่นักลงทุนจับตา

Maxi Doge

ในขณะที่นักลงทุนรายใหญ่ทำการสะสม Dogecoin แบบเงียบ ๆ กระแสความสนใจใหม่กำลังมุ่งไปที่ Maxi Doge เพราะสามารถระดมทุนรอบพรีเซลได้ทะลุ 1.5 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่กี่วัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าอาจก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งสำคัญของ Dogecoin

Maxi Doge เป็นเหรียญใหม่ที่น่าลงทุนและน่าจับตามองแห่งปี เพราะสร้างความแตกต่างด้วยคอนเซ็ปต์ “Alpha Dog” ที่ผสมภาพลักษณ์นักเทรดสายแข็งและการตลาดที่ชัดเจน โดยมี MAXI Fund ถือครอง 25% ของเหรียญเพื่อสนับสนุนชุมชน อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม ไม่มีรอบพิเศษสำหรับกองทุนใหญ่

จุดขายสำคัญคือ ผู้เข้าร่วมพรีเซลสามารถนำโทเคนไปทำการ Stake พร้อมรับผลตอบแทนสูงถึง 800% ในช่วงแรก ขณะเดียวกัน Smart Contract ยังผ่านการตรวจสอบจาก Coinsult และ SolidProof

นักวิเคราะห์บางรายมองว่า Maxi Doge อาจมีศักยภาพเติบโตสูงถึง 100x หากได้รับความนิยมในระดับเดียวกับ Dogecoin

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่

ไปยัง Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์

