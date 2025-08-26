วาฬใหม่ถือกำเนิด! Dogecoin ถูกช้อน 32.9 ล้าน DOGE จาก Binance
ข้อมูล On-chain ล่าสุดเผยให้เห็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญ เมื่อกระเป๋าคริปโตที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ได้ทำการถอนเหรียญ Dogecoin จำนวนมหาศาลถึง 32.9 ล้าน DOGE หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 6.96 ล้านดอลลาร์ออกจากกระดานเทรด Binance
การกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะตลาดที่กำลังปรับฐานลงอย่างหนัก ซึ่งบ่งชี้ว่าวาฬตัวใหม่อาจกำลังมองเห็นโอกาสในการเข้าสะสม Dogecoin เพื่อทำกำไรในอนาคต
เจาะลึกการเคลื่อนไหวของวาฬ Dogecoin และสัญญาณตลาด
ตามข้อมูลจาก Onchain Lens การโอน Dogecoin จำนวนมหาศาลไปยังกระเป๋าคริปโตใบใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติการทำธุรกรรมมาก่อนถือเป็นสัญญาณที่น่าจับตาในวงการคริปโต
โดยทั่วไปแล้ว การถอนสินทรัพย์ออกจากกระดานเทรดไปยังกระเป๋าคริปโตส่วนตัวมักตีความได้ว่านักลงทุนมีความตั้งใจที่จะถือครองในระยะยาวมากกว่าการเตรียมที่จะขายในระยะสั้น ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเหรียญนั้น ๆ
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่ตลาดคริปโตโดยรวมเผชิญกับการเทขายอย่างหนัก มีการล้างพอร์ต (Liquidation) มูลค่ารวมกว่า 809.57 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เป็นสถานะ Long ถึง 697.53 ล้านดอลลาร์ ปรากฏการณ์เช่นนี้มักเป็นจังหวะที่วาฬใช้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าปกติ
การปรากฏตัวของวาฬ Dogecoin รายใหม่จึงอาจเป็นสัญญาณว่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังเริ่มสะสมเหรียญมีมยอดนิยมตัวนี้อย่างเงียบ ๆ
วิเคราะห์ราคา Dogecoin และปัจจัยที่ต้องจับตา
ในช่วงที่ผ่านมา Dogecoin ได้รับผลกระทบจากความกังวลด้านเศรษฐกิจมหภาค ทำให้ราคาปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับ 0.234 ดอลลาร์มาอยู่ที่ 0.209 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกัน
แม้มีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้าง แต่ในภาพรวมราคายังคงติดลบ โดยราคาลดลงประมาณ 4.1% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองในสัปดาห์นี้คือการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้ความสำคัญ
ตัวเลขดังกล่าวจะมีผลอย่างมากต่อทิศทางนโยบายการเงินและส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึง Dogecoin
ดังนั้น การเคลื่อนไหวของวาฬในครั้งนี้จึงเป็นการส่งสัญญาณบวกท่ามกลางความไม่แน่นอน ซึ่งนักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/32900000-doge-exit-binance-as-new-dogecoin-whale-is-born-details
Maxi Doge: เหรียญมีมสายพันธุ์ใหม่ที่นักลงทุนจับตา
ในขณะที่นักลงทุนรายใหญ่ทำการสะสม Dogecoin แบบเงียบ ๆ กระแสความสนใจใหม่กำลังมุ่งไปที่ Maxi Doge เพราะสามารถระดมทุนรอบพรีเซลได้ทะลุ 1.5 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่กี่วัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าอาจก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งสำคัญของ Dogecoin
Maxi Doge เป็นเหรียญใหม่ที่น่าลงทุนและน่าจับตามองแห่งปี เพราะสร้างความแตกต่างด้วยคอนเซ็ปต์ “Alpha Dog” ที่ผสมภาพลักษณ์นักเทรดสายแข็งและการตลาดที่ชัดเจน โดยมี MAXI Fund ถือครอง 25% ของเหรียญเพื่อสนับสนุนชุมชน อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม ไม่มีรอบพิเศษสำหรับกองทุนใหญ่
จุดขายสำคัญคือ ผู้เข้าร่วมพรีเซลสามารถนำโทเคนไปทำการ Stake พร้อมรับผลตอบแทนสูงถึง 800% ในช่วงแรก ขณะเดียวกัน Smart Contract ยังผ่านการตรวจสอบจาก Coinsult และ SolidProof
นักวิเคราะห์บางรายมองว่า Maxi Doge อาจมีศักยภาพเติบโตสูงถึง 100x หากได้รับความนิยมในระดับเดียวกับ Dogecoin
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่ไปยัง Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
