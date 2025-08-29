จะฟื้นไหม? Dogecoin ร่วงกว่า 5% หลังวาฬโอนล็อตใหญ่ไป Binance
ตลาดคริปโตสั่นสะเทือนอีกครั้ง เมื่อราคา Dogecoin ปรับตัวลดลง 5% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยร่วงจากระดับ 0.22 ดอลลาร์ลงมาอยู่ที่ 0.21 ดอลลาร์
การปรับตัวลงครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากการเทขายอย่างหนัก หลังจากมีรายงานว่ามีนักลงทุนรายใหญ่ได้โอนเหรียญ Dogecoin จำนวนมหาศาลเข้าสู่กระดานเทรด Binance ซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมาก
สัญญาณอันตราย! วาฬโอน 900 ล้าน Dogecoin เข้า Binance
จุดเริ่มต้นของแรงเทขาย Dogecoin ในรอบนี้มาจากการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม โดยมีการโอนเหรียญจำนวน 900 ล้าน DOGE (มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์) ไปยังกระดานเทรด Binance การกระทำดังกล่าวจุดชนวนความกังวลในหมู่นักลงทุนว่าอาจเป็นการขายเพื่อทำกำไรของนักลงทุนรายใหญ่
การไหลเข้าของเหรียญจำนวนมากสู่กระดานเทรดเพิ่มแรงกดดันด้านการขายอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้แนวรับสำคัญที่ราคา 0.22 ดอลลาร์ถูกทำลายลง
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่ากองทุนสถาบันและบริษัทต่าง ๆ เริ่มลดการถือครองเหรียญเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลก
วิเคราะห์กราฟ Dogecoin: จับตาหลุด 0.20 ดอลลาร์
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคา Dogecoin ได้หลุดแนวรับสำคัญที่ 0.22 ดอลลาร์ไปแล้ว ทำให้แนวรับถัดไปที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือ 0.21 ดอลลาร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นปราการด่านสุดท้าย
หาก Dogecoin ยังคงร่วงลงและไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ มีโอกาสสูงที่จะได้เห็นการปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 0.20 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของ Dogecoin ในระยะสั้น
ในทางกลับกัน แนวต้านสำคัญในระยะสั้นยังคงอยู่ที่ 0.23 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับที่ราคายังไม่สามารถผ่านไปได้ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สัญญาณจากตัวชี้วัด MACD เริ่มแสดงทิศทางที่เป็นลบ ประกอบกับดัชนี RSI ที่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณกลาง ๆ ค่อนไปทางลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นยังคงมีจำกัด และมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อ
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.coindesk.com/markets/2025/08/29/doge-price-declines-5-as-lower-highs-point-to-further-declines
