Cryptonews ข่าว Dogecoin

Dogecoin ส่งสัญญาณกลับตัวครั้งใหญ่หลังตัวชี้วัด TD ขึ้นไฟเขียว!

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Dogecoin ส่งสัญญาณกลับตัวครั้งใหญ่หลังตัวชี้วัด TD ขึ้นไฟเขียว!

ตลาดคริปโตกำลังเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนหรือ “Moonvember” ซึ่งในอดีตถือเป็นเดือนที่ตลาดกระทิงมักจะกลับมาอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางความคาดหวังนี้ นักวิเคราะห์ได้พบสัญญาณซื้อครั้งสำคัญของ Dogecoin โดยชี้ว่าอาจมีโอกาสกลับตัวอย่างรุนแรง

ในขณะเดียวกัน เหรียญน้องใหม่อย่าง Maxi Doge ก็กำลังเป็นที่จับตาของเหล่าวาฬและนักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตสูง

วิเคราะห์สัญญาณซื้อ Dogecoin

แม้ว่าราคา Dogecoin อยู่ที่ราว 0.185 ดอลลาร์ซึ่งลดลงเกือบ 10% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ล่าสุดตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่าง TD Sequential ได้ส่งสัญญาณ “ซื้อ” บนกราฟราย 12 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุจุดที่แนวโน้มอาจสิ้นสุดและมีโอกาสกลับตัว

สัญญาณดังกล่าวบ่งชี้ว่าแรงขายของ Dogecoin อาจกำลังอ่อนตัวลง และอาจเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นในไม่ช้า ซึ่งถือเป็นจังหวะที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่กำลังรอเข้าซื้อ

นักวิเคราะห์ชี้เป้า Dogecoin ลุ้นพุ่ง 80% สู่ 0.33 ดอลลาร์

นักวิเคราะห์ชื่อดัง Ali Martinez ชี้ว่าสัญญาณซื้อนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการที่ราคา Dogecoin กำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ 0.18 ดอลลาร์ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่

โดยเขาคาดการณ์ราคา Dogecoin ว่าอาจดีดตัวขึ้น 45% ไปยังเป้าหมายแรกที่ 0.26 ดอลลาร์และมีโอกาสพุ่งแรงถึง 80% ไปสู่ระดับ 0.33 ดอลลาร์

ขณะที่นักวิเคราะห์อีกรายอย่าง The Penguin ได้มองเป้าหมายที่ไกลกว่า เขาใช้ทฤษฎี Elliot Wave ในการวิเคราะห์และแสดงความเชื่อมั่นว่า ราคา Dogecoin ยังคงมีโอกาสไปถึง 1 ดอลลาร์ได้ในรอบตลาดกระทิงนี้ แม้ว่าในระยะสั้นอาจมีการย่อตัวลงบ้างก็ตาม

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ MyCryptoParadise มองในมุมมองที่แตกต่าง เขาชี้ว่า Dogecoin กำลังเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่ง โดยราคาไม่สามารถทะลุเหนือ 0.21 ดอลลาร์ได้สำเร็จอยู่หลายครั้ง เขาเตือนว่าให้นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในช่วงนี้ เพราะมีความเสี่ยงที่ราคาจะปรับฐาน

จับตา Spot Dogecoin ETF และแนวรับสำคัญที่ 0.187 ดอลลาร์

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจผลักดันราคา Dogecoin คือกระแสข่าวการอนุมัติ Spot Dogecoin ETF ของ Bitwise ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ เพราะล่าสุดกองทุนได้มีรายชื่อปรากฏบนเว็บไซต์ของ Depository Trust & Clearing Corporation แล้ว นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการอนุมัติจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันเข้ามาในตลาด

ในทางเทคนิค ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่การที่ราคา Dogecoin จะสามารถปิดแท่งเทียนรายสัปดาห์เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 สัปดาห์ที่ระดับ 0.187 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หากทำได้สำเร็จ นี่จะเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ และเป็นโอกาสเข้าซื้อที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ตกรถรอบก่อนหน้า

ขอบคุณข้อมูลจาก https://blockchainreporter.net/analysts-reveal-the-best-crypto-to-buy-now-maxi-doge-soars-as-dogecoin-buy-signal-flashes/

Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่ที่น่าจับตา

ในขณะที่ Dogecoin เป็นเหรียญใหญ่ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงไปแล้ว นักลงทุนจำนวนมากก็กำลังมองหาเหรียญขนาดเล็กกว่าที่มีโอกาสเติบโตสูง 10x ถึง 100x ซึ่ง Maxi Doge ก็เป็นหนึ่งในนั้น

Maxi Doge เป็นเหรียญใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นผู้สืบทอดของ Dogecoin ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยภาพลักษณ์ของสุนัข Shiba Inu สุดล่ำที่กำลังดื่ม Red Bull และยกดัมเบลระหว่างเทรด สะท้อนไลฟ์สไตล์แบบทุ่มสุดตัวและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่น สะท้อนถึงนักเทรดสายซิ่ง

ความน่าสนใจของ Maxi Doge ไม่ได้มีแค่ภาพลักษณ์ แต่ยังรวมถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เช่น Tokenomics ที่เน้นชุมชน รางวัลการ Stake ที่น่าดึงดูด และ Smart Contract ที่มีความปลอดภัย ทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่ หรือ “Smart Money”

ล่าสุด มีวาฬรายหนึ่งได้เข้าลงทุนใน Maxi Doge ถึง 2 ครั้งติดต่อกันมูลค่าสูงถึง 325,000 ดอลลาร์และ 324,000 ดอลลาร์ตามลำดับ ส่งผลให้ยอดระดมทุนในช่วง Presale พุ่งทะลุเกือบ 4 ล้านดอลลาร์

ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากมองว่า Maxi Doge อาจเป็นเหรียญ 100x ตัวต่อไป

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ยอดระดมทุนล่าสุด

MAXI
+6%
$3,880,151.97 Raised so far
$0.00025 → $0.000266

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

บิทคอยน์
อิหร่านเอาจริง! สั่งปิดเหมือง Bitcoin เถื่อนกว่า 100 แห่ง
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-11-03 02:52:27
ข่าว Ethereum
วาฬแอบช้อนเงียบ! Ethereum ถูกเก็บเพิ่ม 29 ล้านดอลลาร์
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-11-03 02:07:23
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
