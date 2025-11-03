Dogecoin ส่งสัญญาณกลับตัวครั้งใหญ่หลังตัวชี้วัด TD ขึ้นไฟเขียว!
ตลาดคริปโตกำลังเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนหรือ “Moonvember” ซึ่งในอดีตถือเป็นเดือนที่ตลาดกระทิงมักจะกลับมาอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางความคาดหวังนี้ นักวิเคราะห์ได้พบสัญญาณซื้อครั้งสำคัญของ Dogecoin โดยชี้ว่าอาจมีโอกาสกลับตัวอย่างรุนแรง
ในขณะเดียวกัน เหรียญน้องใหม่อย่าง Maxi Doge ก็กำลังเป็นที่จับตาของเหล่าวาฬและนักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตสูง
วิเคราะห์สัญญาณซื้อ Dogecoin
แม้ว่าราคา Dogecoin อยู่ที่ราว 0.185 ดอลลาร์ซึ่งลดลงเกือบ 10% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ล่าสุดตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่าง TD Sequential ได้ส่งสัญญาณ “ซื้อ” บนกราฟราย 12 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุจุดที่แนวโน้มอาจสิ้นสุดและมีโอกาสกลับตัว
สัญญาณดังกล่าวบ่งชี้ว่าแรงขายของ Dogecoin อาจกำลังอ่อนตัวลง และอาจเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นในไม่ช้า ซึ่งถือเป็นจังหวะที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่กำลังรอเข้าซื้อ
นักวิเคราะห์ชี้เป้า Dogecoin ลุ้นพุ่ง 80% สู่ 0.33 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์ชื่อดัง Ali Martinez ชี้ว่าสัญญาณซื้อนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการที่ราคา Dogecoin กำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ 0.18 ดอลลาร์ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่
โดยเขาคาดการณ์ราคา Dogecoin ว่าอาจดีดตัวขึ้น 45% ไปยังเป้าหมายแรกที่ 0.26 ดอลลาร์และมีโอกาสพุ่งแรงถึง 80% ไปสู่ระดับ 0.33 ดอลลาร์
ขณะที่นักวิเคราะห์อีกรายอย่าง The Penguin ได้มองเป้าหมายที่ไกลกว่า เขาใช้ทฤษฎี Elliot Wave ในการวิเคราะห์และแสดงความเชื่อมั่นว่า ราคา Dogecoin ยังคงมีโอกาสไปถึง 1 ดอลลาร์ได้ในรอบตลาดกระทิงนี้ แม้ว่าในระยะสั้นอาจมีการย่อตัวลงบ้างก็ตาม
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ MyCryptoParadise มองในมุมมองที่แตกต่าง เขาชี้ว่า Dogecoin กำลังเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่ง โดยราคาไม่สามารถทะลุเหนือ 0.21 ดอลลาร์ได้สำเร็จอยู่หลายครั้ง เขาเตือนว่าให้นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในช่วงนี้ เพราะมีความเสี่ยงที่ราคาจะปรับฐาน
จับตา Spot Dogecoin ETF และแนวรับสำคัญที่ 0.187 ดอลลาร์
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจผลักดันราคา Dogecoin คือกระแสข่าวการอนุมัติ Spot Dogecoin ETF ของ Bitwise ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ เพราะล่าสุดกองทุนได้มีรายชื่อปรากฏบนเว็บไซต์ของ Depository Trust & Clearing Corporation แล้ว นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการอนุมัติจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันเข้ามาในตลาด
ในทางเทคนิค ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่การที่ราคา Dogecoin จะสามารถปิดแท่งเทียนรายสัปดาห์เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 สัปดาห์ที่ระดับ 0.187 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หากทำได้สำเร็จ นี่จะเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ และเป็นโอกาสเข้าซื้อที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ตกรถรอบก่อนหน้า
ขอบคุณข้อมูลจาก https://blockchainreporter.net/analysts-reveal-the-best-crypto-to-buy-now-maxi-doge-soars-as-dogecoin-buy-signal-flashes/
Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่ที่น่าจับตา
ในขณะที่ Dogecoin เป็นเหรียญใหญ่ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงไปแล้ว นักลงทุนจำนวนมากก็กำลังมองหาเหรียญขนาดเล็กกว่าที่มีโอกาสเติบโตสูง 10x ถึง 100x ซึ่ง Maxi Doge ก็เป็นหนึ่งในนั้น
Maxi Doge เป็นเหรียญใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นผู้สืบทอดของ Dogecoin ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยภาพลักษณ์ของสุนัข Shiba Inu สุดล่ำที่กำลังดื่ม Red Bull และยกดัมเบลระหว่างเทรด สะท้อนไลฟ์สไตล์แบบทุ่มสุดตัวและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่น สะท้อนถึงนักเทรดสายซิ่ง
ความน่าสนใจของ Maxi Doge ไม่ได้มีแค่ภาพลักษณ์ แต่ยังรวมถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เช่น Tokenomics ที่เน้นชุมชน รางวัลการ Stake ที่น่าดึงดูด และ Smart Contract ที่มีความปลอดภัย ทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่ หรือ “Smart Money”
ล่าสุด มีวาฬรายหนึ่งได้เข้าลงทุนใน Maxi Doge ถึง 2 ครั้งติดต่อกันมูลค่าสูงถึง 325,000 ดอลลาร์และ 324,000 ดอลลาร์ตามลำดับ ส่งผลให้ยอดระดมทุนในช่วง Presale พุ่งทะลุเกือบ 4 ล้านดอลลาร์
ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากมองว่า Maxi Doge อาจเป็นเหรียญ 100x ตัวต่อไป
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม