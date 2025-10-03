BTC $120,362.04 1.40%
Dogecoin

วิเคราะห์ Dogecoin เดือนตุลาคม: โมเมนตัมบวกและการยอมรับทั่วโลกหนุนราคาลุ้นทำสถิติใหม่

Dogecoin Meme coin
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin ลอยเหนือเมืองยามเย็น สื่อถึงพลัง Uptober

Dogecoin (DOGE) เริ่มต้นเดือนตุลาคมได้อย่างร้อนแรง แรงซื้อกลับเข้ามาสนับสนุนทิศทางขาขึ้นอีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากรูปแบบทางเทคนิคที่แข็งแกร่งและการยอมรับที่เพิ่มขึ้นในระดับโลก ทำให้บรรดานักลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่างกลับมามีความหวังใหม่อีกครั้ง

ปัจจุบันนักวิเคราะห์จับตาแนวต้านสำคัญบริเวณ 0.33 ดอลลาร์ และระดับถัดไปที่สูงกว่านี้ เนื่องจาก DOGE กำลังแสดงสัญญาณการสะสมพลังเพื่อการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ ข้อมูลออนเชนและกระแสเงินไหลเข้าตลาดฟิวเจอร์สยิ่งยืนยันว่า ความเชื่อมั่นของตลาดกำลังถูกเสริมแรง

Golden Cross ของ Dogecoin จุดประกายความแข็งแกร่งทางเทคนิค

บนหลายกรอบเวลา Dogecoin กำลังสร้างสัญญาณ Golden Cross ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว เหตุการณ์ลักษณะนี้ในอดีตมักจะนำไปสู่การปรับตัวขึ้นแรงทั้งใน DOGE และตลาดอัลท์คอยน์โดยรวม

ขณะนี้ DOGE ซื้อขายแถว 0.258 ดอลลาร์ หลังจากสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ 0.25 ดอลลาร์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับจุด Fibonacci 0.618 และระดับ Point of Control ที่นักลงทุนให้ความสนใจ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายมองว่า Dogecoin จ่อพุ่งหลังเกิด Golden Cross และอาจกลายเป็นแรงจุดชนวนรอบใหม่ของตลาด

นักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง Cas Abbe และ Trader Tardigrade ย้ำว่าตัวชี้วัด MACD บนกราฟ 12 ชั่วโมงกำลังพลิกเขียว สะท้อนแรงซื้อที่แข็งแรง หากราคาสามารถทะลุแนวต้าน 0.33 ดอลลาร์ได้ ก็มีโอกาสเปิดทางสู่ 0.37 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการบวกกว่า 60% จากราคาปัจจุบัน

การยอมรับที่ก้าวไกลเกินกว่าการเก็งกำไร

สิ่งที่น่าสนใจคือกระแสการใช้งานจริงของ Dogecoin กำลังขยายตัวออกไปมากกว่าการเก็งกำไรแบบเดิมๆ ล่าสุดเมืองบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินาอนุมัติให้ประชาชนสามารถชำระภาษีด้วย DOGE ได้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการนำคริปโตเข้าสู่ชีวิตจริง

ก่อนหน้านี้มีหลายธุรกิจและสถาบันเริ่มทดลองใช้ Dogecoin ในการชำระเงิน ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของเหรียญนี้สูงขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่สัญลักษณ์ของกระแสมีมอีกต่อไป ข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์ยังชี้ชัดว่าเทรดเดอร์จำนวนมากมีมุมมองเชิงบวก ปริมาณ Open Interest ของสัญญา Dogecoin เพิ่มขึ้นเกือบ 3% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มูลค่ากว่า 3.9 พันล้านดอลลาร์ถูกล็อกไว้ในการซื้อขาย ขณะที่แพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Binance, Gate และ Bybit ต่างก็มีเม็ดเงินไหลเข้าอย่างหนาแน่น

ด้วยกระแสเหล่านี้ Dogecoin จึงไม่ได้ถูกมองเพียงเป็นมีมคอยน์ แต่เริ่มถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม เหรียญมีมชั้นนำ ที่สามารถแข่งขันกับสินทรัพย์ดิจิทัลตัวอื่นได้อย่างจริงจัง

เป้าหมาย $1 ของ Dogecoin ใกล้เข้ามาหรือยัง?

สำหรับเป้าระยะสั้น นักลงทุนยังมองที่ 0.30 และ 0.34 ดอลลาร์ แต่การวิเคราะห์เชิงลึกบนกราฟรายสัปดาห์เผยว่ารูปแบบการสะสมอาจเป็นพื้นฐานสำหรับการวิ่งขึ้นแบบพาราโบลิคสู่ระดับ 1 ดอลลาร์ภายในปี 2026 หากเป็นจริงจะเท่ากับกำไรเพิ่มกว่า 330% จากระดับปัจจุบัน และยังสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของ Dogecoin ที่มักสร้างรอบกระทุ้งราคาครั้งใหญ่ด้วยพลังของคอมมูนิตี้

ในเชิงเทคนิค DOGE จำเป็นต้องรักษาระดับเหนือแนวรับ 0.22 ดอลลาร์ และสามารถทะลุแนวต้านหลัก 0.33 ดอลลาร์ได้เพื่อเปิดทางไปสู่การเติบโตต่อไป หากแรงซื้อยังคงแข็งแกร่งในเดือนตุลาคม ซึ่งตามสถิติเป็นเดือนทองของตลาดคริปโต ก็มีความเป็นไปได้สูงที่กระแสขาขึ้นจะต่อเนื่องไปถึงปลายปี

หลายสำนักวิจัยยังชี้ว่า นักวิเคราะห์คาด Dogecoin มีลุ้นแตะ $1.56 หากโมเมนตัมทางบวกไม่สะดุด ประเด็นนี้ทำให้นักลงทุนเริ่มมอง DOGE ในฐานะ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ ไม่ใช่เพียงแค่มีมโทเคนที่ใช้เพื่อความบันเทิงอีกต่อไป

