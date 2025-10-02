สัญญาณกระทิง! Dogecoin จ่อพุ่ง 60% หลังเกิด Golden Cross
Dogecoin กำลังส่งสัญญาณกระทิงครั้งสำคัญ หลังจากเกิดรูปแบบกราฟทางเทคนิคที่เรียกว่า “Golden Cross” นักวิเคราะห์มองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของรอบขาขึ้นครั้งใหม่ โดยคาดการณ์ว่าราคา Dogecoin มีโอกาสพุ่งทะยานกว่า 60% หากสามารถทะลุแนวต้านสำคัญไปได้
เจาะลึกสัญญาณ Golden Cross ของ Dogecoin
ปรากฏการณ์ Golden Cross ซึ่งเป็นการที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว ถือเป็นสัญญาณบวกที่นักลงทุนทางเทคนิคให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มักถูกหยิบมาใช้วิเคราะห์แนวโน้มราคา Dogecoin อยู่เสมอ
นักวิเคราะห์คริปโตนามแฝง Cas Abbe ได้ชี้ให้เห็นถึงการก่อตัวของรูปแบบดังกล่าวในกราฟ Dogecoin โดยระบุว่าในอดีต สัญญาณนี้มักนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของราคา Dogecoin และตลาด Altcoin ในภาพรวม
เขาคาดการณ์ว่าราคา Dogecoin อาจพุ่งขึ้นไปทดสอบเป้าหมายที่ 0.37 ดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นราว 60% จากระดับราคาปัจจุบัน สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นามแฝง Trader Tardigrade ที่สังเกตเห็นสัญญาณ Golden Cross บนตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence ในกรอบเวลา 12 ชั่วโมง โดยฮิสโตแกรม (Histogram) ได้เปลี่ยนเป็นสีเขียว ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่กำลังเพิ่มขึ้น โดยเขามองเป้าหมายราคา 0.32-0.33 ดอลลาร์
แนวรับสำคัญที่ 0.22 ดอลลาร์และแนวต้านที่ต้องจับตา
ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนมุมมองเชิงบวกคือการที่ราคา Dogecoin สามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ 0.22 ดอลลาร์ได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดบรรจบกันของระดับ 0.618 Fibonacci retracement และ Point of Control ทำให้เป็นโซนแนวรับที่มีนัยสำคัญทางสถิติ
การรักษาแนวรับนี้ไว้ได้สำเร็จเป็นการยืนยันสัญญาณ “Hidden Bullish Divergence” ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น แต่ในขณะที่ตัวชี้วัด Relative Strength Index กลับสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลง
โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบนี้มักบ่งชี้ถึงการไปต่อของแนวโน้มขาขึ้น ตราบใดที่ราคา Dogecoin ยังคงอยู่เหนือ 0.22 ดอลลาร์ โครงสร้างขาขึ้นนี้ก็ยังคงอยู่
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายถัดไปคือแนวต้านบริเวณ “Value Area High” ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคยชะลอตัวในอดีตเนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง แต่ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายเริ่มดีขึ้น การทะลุแนวต้านนี้ไปได้จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและเปิดโอกาสให้ราคาพุ่งสู่เป้าหมายที่โซน 0.34 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
วิเคราะห์แนวโน้มราคา Dogecoin ในระยะยาว
เมื่อมองในภาพที่ใหญ่ขึ้น นักวิเคราะห์นามแฝง Kaleo เชื่อมั่นว่า Dogecoin มีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่จากระดับปัจจุบันด้วยแรงหนุนจากกองทุน ETF และความสนใจจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์นามแฝง Solid ได้ชี้ให้เห็นว่ากราฟรายสัปดาห์ของ Dogecoin กำลังมีการก่อตัวในรูปแบบการสะสมกำลัง ซึ่งเริ่มก่อตัวขึ้นหลังจากทำจุดสูงสุดในปี 2021 เขามองว่ารูปแบบการพักตัวระยะยาวนี้อาจเป็นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในอนาคต
เขาได้คาดการณ์เส้นทางราคาในระยะยาวว่า Dogecoin มีศักยภาพที่จะไปถึงระดับ 1 ดอลลาร์ภายในปี 2026 ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นกว่า 334% จากระดับราคาปัจจุบัน โดยคาดว่าราคาจะค่อย ๆ ไต่ระดับขึ้นไปตลอดปี 2025 ก่อนที่จะเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026
ขอบคุณข้อมูลจาก https://parameter.io/dogecoin-doge-price-bulls-eye-breakout-as-golden-cross-pattern-takes-shape/
รู้จักกับ Maxi Doge เหรียญมีม Doge เวอร์ชันนักเพาะกาย
Maxi Doge ($MAXI) ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ญาติสายโหดของ Dogecoin” ด้วยจุดเด่นด้านความผันผวนสูงและบรรยากาศชุมชนนักเทรดสายซิ่ง เพียง 2 เดือนแรกหลังการเปิดตัว โครงการก็สามารถดึงดูดเงินลงทุนได้มากกว่า 2.6 ล้านดอลลาร์
โทเคนนี้พัฒนาบนมาตรฐาน ERC-20 ของ Ethereum และมุ่งสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งผ่าน Telegram และ Discord พร้อมกิจกรรมแข่งขันการเทรด รวมถึงแผนความร่วมมือกับกระดานเทรดที่รองรับการเทรดแบบ Leverage สูงสุด 1:1000 ทำให้หลายฝ่ายมองว่า Maxi Doge อาจกลายเป็นหนึ่งในเหรียญใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในรอบนี้
ราคาพรีเซลปัจจุบันอยู่ที่ 0.00026 ดอลลาร์ และจะปรับเพิ่มขึ้นทุก 3-5 วันตามรอบ อีกทั้งยังมีระบบการ Stake ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 129% ต่อปี
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถซื้อ Maxi Doge ได้ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือ Best Wallet
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge
