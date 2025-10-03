BTC $120,498.65 1.58%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

เหลือจะเชื่อ!? นักวิเคราะห์คาด Dogecoin มีลุ้นแตะราคา $1.56

Dogecoin
dogecoin

เดือนตุลาคมเริ่มต้นอย่างร้อนแรงสมชื่อ “Uptober” โดยตลาดคริปโตกลับมาเขียวขจีอีกครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มเหรียญมีมที่มีมูลค่าตลาดรวมพุ่งกลับมาอยู่ที่ 81,000 ล้านดอลลาร์ นำทัพโดยพี่ใหญ่อย่าง Dogecoin ที่ราคาดีดตัวขึ้นกว่า 9% ในคืนเดียว

การฟื้นตัวของ Dogecoin ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความคึกคักให้กับตลาด แต่ยังเป็นการเปิดทางให้กับเหรียญ Presale มาใหม่สายเลือดเดียวกันอย่าง Maxi Doge ที่พร้อมจะเข้ามาท้าชิงตำแหน่งในตลาดกระทิงรอบนี้

Dogecoin นำทัพตลาด Meme Coin เดือนตุลาคม

Dogecoin ถือเป็นเหรียญมาตรฐานสำหรับวงการ Meme Coin เช่นเดียวกับที่ Bitcoin เป็นมาตรฐานของโลกคริปโต ในฐานะผู้บุกเบิก ทำให้ปัจจุบัน Dogecoin มีมูลค่าตลาดสูงถึง 38,000 ล้านดอลลาร์ และได้สร้างเศรษฐีคริปโตมาแล้วมากมายจากการพุ่งขึ้นของราคาถึง 291,000% นับตั้งแต่จุดต่ำสุดในปี 2015

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ทำจุดสูงสุดตลอดกาลในปี 2021 ราคา Dogecoin ก็ยังไม่สามารถกลับไปสู่จุดเดิมได้ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.2546 ดอลลาร์ซึ่งยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ 0.7316 ดอลลาร์อยู่ประมาณ 65.3% แต่ก็แสดงสัญญาณการไต่ระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

วิเคราะห์เป้าหมายราคา Dogecoin: ลุ้นทะยานสู่ 1.56 ดอลลาร์

แม้ราคาจะยังห่างไกลจากจุดสูงสุดเดิม แต่นักวิเคราะห์นามแฝง XForce Global ได้ออกมาเปิดเผยการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้ทฤษฎี Elliott Wave ซึ่งชี้ว่า Dogecoin กำลังจะสิ้นสุดคลื่นปรับฐานที่ 4 และกำลังเข้าสู่คลื่นกระทิงลูกสุดท้ายของวัฏจักร

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว เขาได้ตั้งเป้าหมายราคาหลักของ Dogecoin ไว้ที่ 1.56 ดอลลาร์ โดยรูปแบบการวิเคราะห์นี้จะยังคงอยู่ตราบใดที่ราคายังไม่หลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่นปรับฐานที่ 4

นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ในระยะยาวว่าราคาอาจพุ่งไปถึง 16 ดอลลาร์ภายใน 10 ปีข้างหน้า ซึ่งหากเป็นจริง อาจส่งผลให้เม็ดเงินมหาศาลไหลเข้าสู่ตลาด Meme Coin อีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก https://99bitcoins.com/news/pr-news/dogecoin-leads-uptober-meme-coin-rally-with-analyst-eyeing-1-56-target-but-maxi-doge-could-run-even-harder/

เปิดตัว Maxi Doge คู่แข่งสายกล้ามของ Dogecoin

ท่ามกลางการกลับมาของ Dogecoin ได้มีเหรียญมีมน้องใหม่ที่ประกาศตัวเป็นคู่แข่งโดยตรง นั่นคือ Maxi Doge ($MAXI) ซึ่งถูกนำเสนอในฐานะ “ญาติสายกล้าม” ของ Dogecoin ที่พร้อมจะเข้ามาโค่นบัลลังก์เจ้าตลาดเดิม

Maxi Doge สร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและมุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักลงทุนสาย “Bro” ที่ชื่นชอบความท้าทายและการลงทุนแบบถึงไหนถึงกัน ปัจจุบันเหรียญ Dogecoin อยู่ในช่วงพรีเซล โดยมีราคาอยู่ที่ 0.00026 ดอลลาร์ก่อนที่จะมีการปรับราคาขึ้นในรอบถัดไป ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจได้เข้าซื้อก่อนใคร

โปรเจกต์ Maxi Doge ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 60% ของเงินทุนทั้งหมดไปกับการตลาด การสร้างชุมชน และการสร้างกระแส เพื่อผลักดันให้โทเคนป็นที่รู้จักในวงกว้าง จนได้รับการกล่าวถึงจากสื่อคริปโตชั้นนำมากมาย

นอกจากนี้ โปรเจกต์ยังมีระบบการ Stake ที่ให้ผลตอบแทนแบบสูงถึง 127% ต่อปีและผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยของ Smart Contract จาก Coinsult และ SOLIDProof เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

