นวค.ดังคาดเป้าหมายราคา Bitcoin, XRP และ Dogecoin 3 เดือนข้างหน้า
นักวิเคราะห์นามแฝง Borovik บนแพลตฟอร์ม X ได้สร้างความฮือฮาในตลาดด้วยการเปิดเผยบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin, XRP และ Dogecoin โดยคาดการณ์ว่าตลาดจะเข้าสู่ช่วงกระทิงแบบสุดขีดในอีก 3 เดือนข้างหน้า สร้างความคาดหวังให้กับนักลงทุนทั่วโลก
วิเคราะห์ราคา Bitcoin: เป้าหมายสุดกระทิง 194,846 ดอลลาร์
หัวใจสำคัญของบทวิเคราะห์ครั้งนี้คือ Bitcoin ซึ่ง Borovik คาดการณ์ว่าราคาอาจพุ่งทะยานไปถึง 194,846.63 ดอลลาร์ภายใน 3 เดือนข้างหน้า ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงการเติบโตที่น่าทึ่งกว่า 66% เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันที่ราว 117,000 ดอลลาร์
หนึ่งในปัจจัยที่นักลงทุนให้ความสนใจคือแนวโน้มทางการเงินระดับมหภาค โดยเฉพาะหลังจากที่ Fed ประกาศลดดอกเบี้ยซึ่งอาจสร้างแรงหนุนสำคัญต่อการไหลเข้าของเงินทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตอย่างมหาศาล
หากการคาดการณ์นี้เป็นจริง มูลค่าตลาดของ Bitcoin จะเพิ่มขึ้นจาก 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันไปอยู่ที่ประมาณ 3.88 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งจะยิ่งเน้นย้ำความเป็นผู้นำของ Bitcoin ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอย่างไม่มีข้อกังขา การคาดการณ์แนวโน้มราคา Bitcoin ครั้งนี้จึงเป็นที่จับตามองอย่างมาก
เจาะลึกเป้าหมายราคา XRP และ Dogecoin ลุ้นทำสถิติใหม่
ในส่วนของ XRP นักวิเคราะห์ได้ตั้งเป้าหมายราคาในอีก 3 เดือนไว้ที่ 5.056 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงการปรับตัวขึ้นราว 66% จากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 3.04 ดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวล่าสุดอย่างกรณีที่ SEC อนุมัติกองทุน Grayscale ที่มี XRP พร้อมเทรดก็ยิ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่า การพุ่งขึ้นครั้งนี้อาจผลักดันให้ XRP สร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลและมีมูลค่าตลาดสูงถึง 302,000 ล้านดอลลาร์
สำหรับ Dogecoin ก็มีเป้าหมายที่น่าสนใจไม่แพ้กัน โดย Borovik คาดการณ์ราคาไว้ที่ 0.4465 ดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 62% จากราคาปัจจุบันที่ 0.275 ดอลลาร์ แม้ว่าเป้าหมายนี้จะยังไม่ถึงจุดสูงสุดเดิม แต่ก็จะส่งผลให้มูลค่าตลาดของ Meme Coin มหาชนตัวนี้ทะลุ 67,000 ล้านดอลลาร์ได้อย่างสบาย ๆ
ภาพรวมตลาดกระทิง: Ethereum, Solana และ BNB จ่อทำนิวไฮ
นอกเหนือจากเหรียญเหล่านี้แล้ว บทวิเคราะห์ของ Borovik ยังครอบคลุมถึงเหรียญ Altcoins ชั้นนำอื่น ๆ ที่คาดว่าจะทำ All-Time High ใหม่ก่อนสิ้นปีเช่นกัน โดย Ethereum ถูกตั้งเป้าหมายไว้ที่ 7,537.60 ดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้มูลค่าตลาดเข้าใกล้ 1 ล้านล้านดอลลาร์ที่ระดับ 910,000 ล้านดอลลาร์
ขณะที่ BNB ซึ่งเพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1,004 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2025 ก็ถูกคาดการณ์ว่าจะทะยานต่อไปสู่ระดับ 1,603.05 ดอลลาร์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า
ส่วน Solana ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงมาตลอดทั้งปีก็มีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 392.98 ดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นราว 61% จากราคาปัจจุบันที่ 244 ดอลลาร์
โดยรวมแล้ว การคาดการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มตลาดกระทิงที่แข็งแกร่ง โดยเหรียญส่วนใหญ่มีโอกาสเติบโตเฉลี่ย 60-66% เลยทีเดียว
