BTC $115,562.57 -1.49%
ETH $4,473.50 -2.77%
SOL $238.39 -3.90%
PEPE $0.000010 -5.07%
SHIB $0.000012 -4.07%
BNB $983.40 -0.27%
DOGE $0.26 -4.61%
XRP $3.00 -2.69%
Cryptonews บิทคอยน์

นวค.ดังคาดเป้าหมายราคา Bitcoin, XRP และ Dogecoin 3 เดือนข้างหน้า

Bitcoin Dogecoin XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Bitcoin, XRP และ Dogecoin

นักวิเคราะห์นามแฝง Borovik บนแพลตฟอร์ม X ได้สร้างความฮือฮาในตลาดด้วยการเปิดเผยบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin, XRP และ Dogecoin โดยคาดการณ์ว่าตลาดจะเข้าสู่ช่วงกระทิงแบบสุดขีดในอีก 3 เดือนข้างหน้า สร้างความคาดหวังให้กับนักลงทุนทั่วโลก

วิเคราะห์ราคา Bitcoin: เป้าหมายสุดกระทิง 194,846 ดอลลาร์

หัวใจสำคัญของบทวิเคราะห์ครั้งนี้คือ Bitcoin ซึ่ง Borovik คาดการณ์ว่าราคาอาจพุ่งทะยานไปถึง 194,846.63 ดอลลาร์ภายใน 3 เดือนข้างหน้า ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงการเติบโตที่น่าทึ่งกว่า 66% เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันที่ราว 117,000 ดอลลาร์

หนึ่งในปัจจัยที่นักลงทุนให้ความสนใจคือแนวโน้มทางการเงินระดับมหภาค โดยเฉพาะหลังจากที่ Fed ประกาศลดดอกเบี้ยซึ่งอาจสร้างแรงหนุนสำคัญต่อการไหลเข้าของเงินทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตอย่างมหาศาล

หากการคาดการณ์นี้เป็นจริง มูลค่าตลาดของ Bitcoin จะเพิ่มขึ้นจาก 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันไปอยู่ที่ประมาณ 3.88 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งจะยิ่งเน้นย้ำความเป็นผู้นำของ Bitcoin ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอย่างไม่มีข้อกังขา การคาดการณ์แนวโน้มราคา Bitcoin ครั้งนี้จึงเป็นที่จับตามองอย่างมาก

เจาะลึกเป้าหมายราคา XRP และ Dogecoin ลุ้นทำสถิติใหม่

ในส่วนของ XRP นักวิเคราะห์ได้ตั้งเป้าหมายราคาในอีก 3 เดือนไว้ที่ 5.056 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงการปรับตัวขึ้นราว 66% จากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 3.04 ดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวล่าสุดอย่างกรณีที่ SEC อนุมัติกองทุน Grayscale ที่มี XRP พร้อมเทรดก็ยิ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่า การพุ่งขึ้นครั้งนี้อาจผลักดันให้ XRP สร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลและมีมูลค่าตลาดสูงถึง 302,000 ล้านดอลลาร์

สำหรับ Dogecoin ก็มีเป้าหมายที่น่าสนใจไม่แพ้กัน โดย Borovik คาดการณ์ราคาไว้ที่ 0.4465 ดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 62% จากราคาปัจจุบันที่ 0.275 ดอลลาร์ แม้ว่าเป้าหมายนี้จะยังไม่ถึงจุดสูงสุดเดิม แต่ก็จะส่งผลให้มูลค่าตลาดของ Meme Coin มหาชนตัวนี้ทะลุ 67,000 ล้านดอลลาร์ได้อย่างสบาย ๆ

ภาพรวมตลาดกระทิง: Ethereum, Solana และ BNB จ่อทำนิวไฮ

นอกเหนือจากเหรียญเหล่านี้แล้ว บทวิเคราะห์ของ Borovik ยังครอบคลุมถึงเหรียญ Altcoins ชั้นนำอื่น ๆ ที่คาดว่าจะทำ All-Time High ใหม่ก่อนสิ้นปีเช่นกัน โดย Ethereum ถูกตั้งเป้าหมายไว้ที่ 7,537.60 ดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้มูลค่าตลาดเข้าใกล้ 1 ล้านล้านดอลลาร์ที่ระดับ 910,000 ล้านดอลลาร์

ขณะที่ BNB ซึ่งเพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1,004 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2025 ก็ถูกคาดการณ์ว่าจะทะยานต่อไปสู่ระดับ 1,603.05 ดอลลาร์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ส่วน Solana ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงมาตลอดทั้งปีก็มีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 392.98 ดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นราว 61% จากราคาปัจจุบันที่ 244 ดอลลาร์

โดยรวมแล้ว การคาดการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มตลาดกระทิงที่แข็งแกร่ง โดยเหรียญส่วนใหญ่มีโอกาสเติบโตเฉลี่ย 60-66% เลยทีเดียว

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/3-month-prediction-for-bitcoin/

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,221,722,301,158
-1.44
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
ตลาดคึกคัก! Solana, XRP และ Dogecoin จ่อคิวเปิดตัว Spot ETF
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-20 02:51:04
ข่าว Ethereum
ตลาดลุ้นสุดตัว! Ethereum อาจพุ่ง 75% แซงหน้า Bitcoin ภายในปีนี้
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-19 18:17:43
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า