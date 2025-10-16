BTC $111,141.65 -1.22%
ETH $4,011.45 -2.36%
SOL $193.48 -5.30%
PEPE $0.0000071 -3.70%
SHIB $0.000010 -3.59%
BNB $1,183.02 -0.79%
DOGE $0.19 -3.68%
XRP $2.42 -3.34%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

สัญญาณมาแล้ว! Dogecoin จ่อวิ่งครั้งใหญ่ที่สุดในปี 2025

Dogecoin
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
ชิบะอวกาศปักธง Dogecoin บนดวงจันทร์ เหรียญคริปโตพุ่งแรง

นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยการวิเคราะห์ที่น่าสนใจ ซึ่งบ่งชี้ว่า Dogecoin (DOGE) เหรียญมีมขวัญใจมหาชน อาจกำลังเตรียมตัวสำหรับการพุ่งทะยานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภายในปี 2025 การวิเคราะห์นี้อ้างอิงตามทฤษฎี Elliott Wave ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นักเทคนิคจำนวนมากใช้ในการคาดการณ์ทิศทางของตลาด โดยชี้ว่าโครงสร้างราคาของ Dogecoin ในปัจจุบันกำลังส่งสัญญาณกระทิงที่ชัดเจน และอาจกำลังเข้าสู่ช่วงที่ราคาจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด

การที่ Dogecoin ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นข่าวที่ว่า Elon Musk ยังคงหนุนหลัง Dogecoin ซึ่งช่วยตอกย้ำสถานะเหรียญขวัญใจมหาชนและสร้างความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุน

วิเคราะห์ Dogecoin กับทฤษฎี Elliott Wave: สัญญาณกระทิง Wave 3 เริ่มแล้ว?

นักเทรดและนักวิเคราะห์ตลาดนามว่า Cantonese Cat (@cantonmeow) ได้แบ่งปันมุมมองผ่านกราฟรายสัปดาห์ของ Dogecoin โดยชี้ว่าโครงสร้างราคาอาจกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ “Wave 3” ของทฤษฎี Elliott Wave ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว คลื่นลูกที่ 3 นี้ถือเป็นคลื่นที่มีพลังและเป็นขาขึ้นที่รุนแรงที่สุดในบรรดาคลื่นทั้งหมด

ตามการวิเคราะห์ของ Cantonese Cat ในตอนแรกเขาคาดว่า Wave 2 (ช่วงปรับฐาน) ของ Dogecoin ได้ปรับตัวลงมาที่ระดับ Fibonacci 0.5 ของ Wave 1 ซึ่งก็ถือว่าสมเหตุสมผล แต่ในที่สุดราคาก็ได้ลงไปทดสอบระดับ 0.382 (ประมาณ $0.11729) ซึ่งก็ยังคงเป็นไปได้สำหรับการปรับฐานใน Wave 2 สิ่งที่น่าสนใจคือ ตอนนี้ราคา Dogecoin สามารถกลับมายืนเหนือระดับ Fibonacci 0.618 (ประมาณ $0.20088) ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่าช่วงของการปรับฐานอาจสิ้นสุดลง และการเริ่มต้นของ Wave 3 ที่เป็นขาขึ้นรอบใหม่อาจกำลังจะเกิดขึ้น

ทฤษฎี Elliott Wave ระบุว่าตลาดมีแนวโน้มเคลื่อนที่เป็น 5 คลื่น (Impulse Wave) โดย Wave 3 มักจะเป็นคลื่นที่แข็งแกร่งและยาวนานที่สุด การที่ราคา Dogecoin สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 0.618 ซึ่งเป็น “อัตราส่วนทองคำ” ได้นั้น นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นเดิมกำลังจะกลับมาอีกครั้ง

นอกเหนือจากสัญญาณทางเทคนิคแล้ว ปัจจัยพื้นฐานอย่างการยอมรับในวงกว้างก็เป็นอีกแรงหนุนที่สำคัญ โดยล่าสุดมีข่าวดีสำหรับ ชุมชน Dogecoin ที่บริษัท Thumzup กำลังพิจารณาใช้ DOGE เป็นรางวัลในแอปพลิเคชัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายกรณีการใช้งานจริงที่เพิ่มขึ้น

เปิดเป้าหมายราคา Dogecoin หาก Wave 3 เกิดขึ้นจริง

หากการวิเคราะห์นี้ถูกต้องและ Dogecoin กำลังเข้าสู่ Wave 3 จริง กราฟของ Cantonese Cat ได้แสดงเป้าหมายราคาที่เป็นไปได้ในอนาคตโดยใช้ Fibonacci projections ซึ่งชี้ไปที่ระดับต่างๆ ที่น่าจับตา ได้แก่ ระดับ 1.0 ที่ประมาณ $0.48, ระดับ 1.272 ที่ประมาณ $0.89, ระดับ 1.414 ที่ประมาณ $1.23 และเป้าหมายสูงสุดที่ระดับ 1.618 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ $1.96

การคาดการณ์การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Dogecoin นี้ ยังทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในเหรียญอื่น ๆ ที่มีศักยภาพคล้ายกัน โดยเฉพาะกลุ่ม เหรียญใหม่ที่มีโอกาสเข้าลิสต์บน Binance ซึ่งอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในอนาคต

นักวิเคราะห์ที่ใช้ทฤษฎี Elliott Wave มักจะจับตาดูโซนราคาเหล่านี้เพื่อประเมินเป้าหมายการเร่งตัวของราคา หรืออาจเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังการเทขายทำกำไรหาก Wave 3 เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญในตอนนี้คือราคา Dogecoin จะต้องสามารถรักษาระดับเหนือแนวรับสำคัญที่ $0.20088 ให้ได้ในกราฟรายสัปดาห์

และในฐานะผู้นำตลาดเหรียญมีม การเคลื่อนไหวของ Dogecoin จึงมักเป็นตัวชี้วัดทิศทางของตลาดโดยรวม และทำให้มันมักจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 14 เหรียญมีมที่น่าลงทุนในปี 2025 ที่นักวิเคราะห์หลายคนกำลังจับตา

Maxi Doge พุ่งแรงในพรีเซล! เหรียญมีมที่อาจจะมาแรงแซง Dogecoin

Dogecoin ยังคงเป็นที่รู้จัก แต่ Maxi Doge ($MAXI) กำลังได้รับความสนใจในฐานะเหรียญมีมบน Ethereum ที่โดดเด่น ด้วยยอดระดมทุน Presale กว่า 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในไม่กี่สัปดาห์ โครงการนี้ดึงดูดทั้งนักลงทุนรายย่อยและรายใหญ่ แสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ $MAXI ที่ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญมีมทั่วไป แต่เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมนักเทรดที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

Maxi Doge เทรดเดอร์เหรียญมีม MAXI กับห้องเทรดคริปโตสุดฮา

Maxi Doge นำเสนอแนวคิด “alpha dog” ที่ผสมผสานความคลั่งไคล้ในการเทรดเข้ากับภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง แตกต่างจากเหรียญโคลนที่ไม่มีจุดยืนชัดเจน โครงการนี้มีกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด และไม่มีการขายให้กองทุนล่วงหน้า ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ Smart Contract ยังผ่านการตรวจสอบและโครงการมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทจริง เพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ

ด้วยราคา Presale เริ่มต้นที่ 0.00025 ดอลลาร์สหรัฐฯ และการจัดสรรโทเคนอย่างรอบคอบ รวมถึงการวางแผนต่อยอด Utility ของเหรียญในอนาคต เช่น การร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Futures ทำให้ Maxi Doge มีความน่าสนใจในฐานะ Altcoin ที่มีทิศทางการพัฒนาชัดเจน นักลงทุนจำนวนมากจึงมองว่า $MAXI เป็นเหรียญคริปโตที่น่าจับตามองในปี 2025 โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดคริปโตมักคึกคัก ซึ่งเป็นโอกาสในการลงทุนที่ต้นทุนต่ำก่อนกระแสหลักจะเข้ามา

หากคุณกำลังประเมินโครงการ Maxi Doge ขอให้เตรียม บทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไปประกอบการพิจารณาร่วมกัน

อย่าลืมติดตาม เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge รวมถึง X และ ช่อง Telegram เพื่อไม่พลาดทุกอัปเดต

ยอดระดมทุนล่าสุด

MAXI
+5%
$3,637,981.89 Raised so far
$0.00025 → $0.000263

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge
ข่าว Dogecoin ล่าสุด
สัญญาณมาแล้ว! Dogecoin จ่อวิ่งครั้งใหญ่ที่สุดในปี 2025
ชุมชน Dogecoin มีเฮ! Thumzup จ่อใช้ DOGE จ่ายรางวัลในแอปโฆษณา
Dogecoin พุ่งแรงอีกครั้ง! เงินวาฬไหลออกจากตลาดกว่า 40 ล้านดอลลาร์ จุดประกายกระแสเหรียญมีมรอบใหม่
ตลาดชอร์ตแตก! Dogecoin ดีดแรง 13% รับข่าวดีเข้า NASDAQ
ชุมชน Dogecoin เฮ! House of Doge เข้าเทรด Nasdaq ดันราคาพุ่ง 10%
Grok AI คาดการณ์ราคา Dogecoin จ่อพุ่ง 500% สู่เป้า $1.30

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,982,548,205,525
-8.6
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวการเงิน
เกมพลิก! Donald Trump ประกาศอินเดียเลิกซื้อน้ำมันรัสเซีย
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-10-16 12:03:49
ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 16 ตุลาคม 2025
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-16 08:40:12
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า