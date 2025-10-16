สัญญาณมาแล้ว! Dogecoin จ่อวิ่งครั้งใหญ่ที่สุดในปี 2025
นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยการวิเคราะห์ที่น่าสนใจ ซึ่งบ่งชี้ว่า Dogecoin (DOGE) เหรียญมีมขวัญใจมหาชน อาจกำลังเตรียมตัวสำหรับการพุ่งทะยานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภายในปี 2025 การวิเคราะห์นี้อ้างอิงตามทฤษฎี Elliott Wave ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นักเทคนิคจำนวนมากใช้ในการคาดการณ์ทิศทางของตลาด โดยชี้ว่าโครงสร้างราคาของ Dogecoin ในปัจจุบันกำลังส่งสัญญาณกระทิงที่ชัดเจน และอาจกำลังเข้าสู่ช่วงที่ราคาจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด
การที่ Dogecoin ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นข่าวที่ว่า Elon Musk ยังคงหนุนหลัง Dogecoin ซึ่งช่วยตอกย้ำสถานะเหรียญขวัญใจมหาชนและสร้างความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุน
วิเคราะห์ Dogecoin กับทฤษฎี Elliott Wave: สัญญาณกระทิง Wave 3 เริ่มแล้ว?
นักเทรดและนักวิเคราะห์ตลาดนามว่า Cantonese Cat (@cantonmeow) ได้แบ่งปันมุมมองผ่านกราฟรายสัปดาห์ของ Dogecoin โดยชี้ว่าโครงสร้างราคาอาจกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ “Wave 3” ของทฤษฎี Elliott Wave ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว คลื่นลูกที่ 3 นี้ถือเป็นคลื่นที่มีพลังและเป็นขาขึ้นที่รุนแรงที่สุดในบรรดาคลื่นทั้งหมด
ตามการวิเคราะห์ของ Cantonese Cat ในตอนแรกเขาคาดว่า Wave 2 (ช่วงปรับฐาน) ของ Dogecoin ได้ปรับตัวลงมาที่ระดับ Fibonacci 0.5 ของ Wave 1 ซึ่งก็ถือว่าสมเหตุสมผล แต่ในที่สุดราคาก็ได้ลงไปทดสอบระดับ 0.382 (ประมาณ $0.11729) ซึ่งก็ยังคงเป็นไปได้สำหรับการปรับฐานใน Wave 2 สิ่งที่น่าสนใจคือ ตอนนี้ราคา Dogecoin สามารถกลับมายืนเหนือระดับ Fibonacci 0.618 (ประมาณ $0.20088) ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่าช่วงของการปรับฐานอาจสิ้นสุดลง และการเริ่มต้นของ Wave 3 ที่เป็นขาขึ้นรอบใหม่อาจกำลังจะเกิดขึ้น
ทฤษฎี Elliott Wave ระบุว่าตลาดมีแนวโน้มเคลื่อนที่เป็น 5 คลื่น (Impulse Wave) โดย Wave 3 มักจะเป็นคลื่นที่แข็งแกร่งและยาวนานที่สุด การที่ราคา Dogecoin สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 0.618 ซึ่งเป็น “อัตราส่วนทองคำ” ได้นั้น นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นเดิมกำลังจะกลับมาอีกครั้ง
นอกเหนือจากสัญญาณทางเทคนิคแล้ว ปัจจัยพื้นฐานอย่างการยอมรับในวงกว้างก็เป็นอีกแรงหนุนที่สำคัญ โดยล่าสุดมีข่าวดีสำหรับ ชุมชน Dogecoin ที่บริษัท Thumzup กำลังพิจารณาใช้ DOGE เป็นรางวัลในแอปพลิเคชัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายกรณีการใช้งานจริงที่เพิ่มขึ้น
เปิดเป้าหมายราคา Dogecoin หาก Wave 3 เกิดขึ้นจริง
หากการวิเคราะห์นี้ถูกต้องและ Dogecoin กำลังเข้าสู่ Wave 3 จริง กราฟของ Cantonese Cat ได้แสดงเป้าหมายราคาที่เป็นไปได้ในอนาคตโดยใช้ Fibonacci projections ซึ่งชี้ไปที่ระดับต่างๆ ที่น่าจับตา ได้แก่ ระดับ 1.0 ที่ประมาณ $0.48, ระดับ 1.272 ที่ประมาณ $0.89, ระดับ 1.414 ที่ประมาณ $1.23 และเป้าหมายสูงสุดที่ระดับ 1.618 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ $1.96
การคาดการณ์การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Dogecoin นี้ ยังทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในเหรียญอื่น ๆ ที่มีศักยภาพคล้ายกัน โดยเฉพาะกลุ่ม เหรียญใหม่ที่มีโอกาสเข้าลิสต์บน Binance ซึ่งอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในอนาคต
นักวิเคราะห์ที่ใช้ทฤษฎี Elliott Wave มักจะจับตาดูโซนราคาเหล่านี้เพื่อประเมินเป้าหมายการเร่งตัวของราคา หรืออาจเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังการเทขายทำกำไรหาก Wave 3 เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญในตอนนี้คือราคา Dogecoin จะต้องสามารถรักษาระดับเหนือแนวรับสำคัญที่ $0.20088 ให้ได้ในกราฟรายสัปดาห์
และในฐานะผู้นำตลาดเหรียญมีม การเคลื่อนไหวของ Dogecoin จึงมักเป็นตัวชี้วัดทิศทางของตลาดโดยรวม และทำให้มันมักจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 14 เหรียญมีมที่น่าลงทุนในปี 2025 ที่นักวิเคราะห์หลายคนกำลังจับตา
Maxi Doge พุ่งแรงในพรีเซล! เหรียญมีมที่อาจจะมาแรงแซง Dogecoin
Dogecoin ยังคงเป็นที่รู้จัก แต่ Maxi Doge ($MAXI) กำลังได้รับความสนใจในฐานะเหรียญมีมบน Ethereum ที่โดดเด่น ด้วยยอดระดมทุน Presale กว่า 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในไม่กี่สัปดาห์ โครงการนี้ดึงดูดทั้งนักลงทุนรายย่อยและรายใหญ่ แสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ $MAXI ที่ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญมีมทั่วไป แต่เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมนักเทรดที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
Maxi Doge นำเสนอแนวคิด “alpha dog” ที่ผสมผสานความคลั่งไคล้ในการเทรดเข้ากับภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง แตกต่างจากเหรียญโคลนที่ไม่มีจุดยืนชัดเจน โครงการนี้มีกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด และไม่มีการขายให้กองทุนล่วงหน้า ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ Smart Contract ยังผ่านการตรวจสอบและโครงการมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทจริง เพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ
ด้วยราคา Presale เริ่มต้นที่ 0.00025 ดอลลาร์สหรัฐฯ และการจัดสรรโทเคนอย่างรอบคอบ รวมถึงการวางแผนต่อยอด Utility ของเหรียญในอนาคต เช่น การร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Futures ทำให้ Maxi Doge มีความน่าสนใจในฐานะ Altcoin ที่มีทิศทางการพัฒนาชัดเจน นักลงทุนจำนวนมากจึงมองว่า $MAXI เป็นเหรียญคริปโตที่น่าจับตามองในปี 2025 โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดคริปโตมักคึกคัก ซึ่งเป็นโอกาสในการลงทุนที่ต้นทุนต่ำก่อนกระแสหลักจะเข้ามา
หากคุณกำลังประเมินโครงการ Maxi Doge ขอให้เตรียม บทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไปประกอบการพิจารณาร่วมกัน
อย่าลืมติดตาม เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge รวมถึง X และ ช่อง Telegram เพื่อไม่พลาดทุกอัปเดต
