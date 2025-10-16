BTC $111,608.06 -1.14%
Elon Musk ยังหนุน Dogecoin! แต่วาฬทุ่มซื้อ Maxi Doge $7 แสน

Maxi Doge
อัปเดตล่าสุด: 
Elon Musk ยังหนุน Dogecoin! แต่วาฬทุ่มซื้อ Maxi Doge $7 แสน

อีลอน มัสก์ (Elon Musk) เจ้าพ่อเทคโนโลยีและผู้สนับสนุนตัวยงของ Dogecoin ได้ออกมาตอกย้ำจุดยืนอีกครั้งว่า Dogecoin ยังคงเป็น “ราชา” แห่งเหรียญมีม

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการสนับสนุนนี้ ได้มีเหรียญใหม่นามว่า Maxi Doge ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงที่น่าจับตา พร้อมสร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยยอดพรีเซลที่ทะลุ 3.6 ล้านดอลลาร์ และการเข้าซื้อจากนักลงทุนรายใหญ่

ทำไมมัสก์ยังคงมอง Dogecoin เป็นราชาแห่งเหรียญมีม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ อีลอน มัสก์ได้แสดงความคิดเห็นผ่าน X เพื่อสนับสนุนบทวิเคราะห์จาก ZeroHedge ที่ชี้ว่าการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์จะผลักดันให้รัฐบาลมหาอำนาจพิมพ์เงินเฟียตออกมาไม่สิ้นสุด ทำให้สินทรัพย์ที่มีจำกัดอย่าง Bitcoin มีมูลค่าพุ่งสูงขึ้น มัสก์เสริมว่า “นั่นคือเหตุผลที่ Bitcoin อิงกับพลังงาน… เป็นไปไม่ได้ที่จะปลอมแปลงพลังงาน”

ที่น่าสนใจคือมัสก์ยังได้เห็นด้วยกับโพสต์ที่ระบุว่า “Dogecoin คือพลังงาน” ซึ่งเป็นการยืนยันความเชื่อของเขาว่า Dogecoin มีรากฐานมาจากการทำงานแบบ Proof-of-Work ที่ต้องใช้พลังงานในการประมวลผลและไม่สามารถสร้างขึ้นมาปลอม ๆ ได้

อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่ทรงอิทธิพลระดับโลก แต่ราคา Dogecoin กลับยังคงห่างไกลจากจุดสูงสุดเดิมในปี 2021 ซึ่งสวนทางกับ Bitcoin ที่เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ไปที่ระดับ 126,000 ดอลลาร์

เปิดตัว Maxi Doge ผู้ท้าชิงบัลลังก์ Dogecoin

ในขณะที่ Dogecoin ยังคงครองตำแหน่งเหรียญมีมอันดับต้น ๆ มานานกว่าทศวรรษ การมาของเหรียญใหม่อย่าง Maxi Doge กำลังส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในวงการ

Maxi Doge ถูกนำเสนอในฐานะเหรียญมีมยุคถัดไปที่ขับเคลื่อนด้วย “ความพยายามอย่างแท้จริง” และจิตวิญญาณของชุมชนเทรดเดอร์สายซิ่งที่พร้อมจะทุ่มเทเพื่อเป้าหมาย

Maxi Doge สร้างภาพลักษณ์ของสุนัขกล้ามโตที่เต็มไปด้วยพลังอันเหลือล้ำ ซึ่งแตกต่างจากภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรของ Dogecoin ดั้งเดิม โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มองหาเหรียญที่มีความสดใหม่และมีศักยภาพในการเติบโตสูง เปรียบเสมือนการส่งต่อคบเพลิงจากราชาคนเก่าสู่ผู้ท้าชิงคนใหม่ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาแทนที่

วาฬแห่ช้อน Maxi Doge — สัญญาณใหม่ท้าทาย Dogecoin?

กระแสความแรงของ Maxi Doge ได้รับการพิสูจน์จากการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ที่ได้เข้าซื้อโทเคนจำนวนมหาศาลถึง 2.4 พันล้านโทเคนใน 2 ธุรกรรมติดต่อกันคิดเป็นมูลค่าเกือบ 700,000 ดอลลาร์ การเข้าซื้อครั้งใหญ่นี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงในศักยภาพของโครงการ

การลงทุนของวาฬได้ช่วยผลักดันให้ยอดระดมทุนพรีเซลของ Maxi Doge พุ่งทะลุ 3.6 ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็ว โดยในรอบปัจจุบัน โทเคนมีราคาอยู่ที่ 0.000263 ดอลลาร์ และมีกำหนดจะปรับราคาขึ้นในอีกไม่ช้า

นอกจากนี้ Maxi Doge ยังมีระบบการ Stake ที่ให้อัตราผลตอบแทนต่อปีสูงถึง 84% และ Smart Contract ผ่านการตรวจสอบจาก Coinsult และ SOLIDProof เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

สำหรับผู้ที่ติดตาม Maxi Doge มาอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมอ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือคู่มือวิธีซื้อ Maxi Doge เพื่ออัปเดตมุมมอง

ติดตามแผนงานได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge และประกาศสำคัญจากโครงการผ่าน X และ Telegram

