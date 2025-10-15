BTC $110,918.04 -1.69%
ชุมชน Dogecoin มีเฮ! Thumzup จ่อใช้ DOGE จ่ายรางวัลในแอปโฆษณา

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
ชุมชน Dogecoin มีเฮ! Thumzup จ่อใช้ DOGE จ่ายรางวัลในแอปโฆษณา

Thumzup Media Corporation บริษัทโฆษณาดิจิทัลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ได้ออกมาเปิดเผยแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำราชาแห่ง Meme Coin อย่าง Dogecoin มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการให้รางวัลบนแอปพลิเคชันของตนเอง

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างการใช้งานใหม่ให้กับ Dogecoin แต่ยังจุดประกายความสนใจในหมู่นักลงทุน และอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาในอนาคต

เจาะลึกแผน Thumzup ผนวก Dogecoin เข้าสู่ระบบนิเวศ

Thumzup Media Corporation ได้เปิดเผยแผนการเชิงกลยุทธ์เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2025 ว่ากำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการนำ Dogecoin มาใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจ่ายผลตอบแทนภายในแอปพลิเคชันมือถือของ Thumzup

ความคิดริเริ่มนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับระบบการให้รางวัลของแพลตฟอร์ม ซึ่งปัจจุบันเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายได้เป็นเงินสดจากการโพสต์คอนเทนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ลงโฆษณา

การเพิ่ม Dogecoin เข้ามาในระบบจะเป็นการเสริมโมเดลที่ใช้เงินเฟียตในปัจจุบันด้วยตัวเลือกที่เป็นสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงและประสิทธิภาพให้กับครีเอเตอร์ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกรรมขนาดเล็กที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโมเดล ‘Pay-Per-Post (จ่ายเงินต่อการโพสต์)’ ของบริษัท

ทำไมต้องเป็น Dogecoin? เปิดเหตุผลและความเห็นจาก CEO

การตัดสินใจเลือกศึกษา Dogecoin มาจากข้อได้เปรียบในตัวเหรียญเอง ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก และชุมชนที่แข็งแกร่ง

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ Dogecoin เหมาะสมอย่างยิ่งกับโครงสร้างการจ่ายเงินของ Thumzup ซึ่งแตกต่างจากระบบธนาคารแบบดั้งเดิมที่มักมีค่าใช้จ่ายสูงและเกิดความล่าช้าในการโอนเงินข้ามพรมแดน แต่ Dogecoin สามารถชำระเงินได้เกือบจะในทันที

โรเบิร์ต สตีล (Robert Steele) CEO ของ Thumzup กล่าวว่า “การสำรวจการผนวก Dogecoin ถือเป็นก้าวที่สำคัญของเราบนเส้นทางการสร้างกลไกการมอบรางวัลที่มีความยืดหยุ่นและมีความลื่นไหลสูง”

เขายังเสริมอีกว่า “หากประสบความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงนี้จะสามารถปรับปรุงผลตอบแทนต่อหน่วยของเรา และเพิ่มความน่าสนใจให้กับเหล่าครีเอเตอร์ที่เปิดรับคริปโตในวงกว้างขึ้น”

แม้จะยังไม่มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับการเปิดตัว แต่ Thumzup วางแผนที่จะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทางเทคนิค การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการทดลองในโครงการนำร่อง

วิเคราะห์ราคา Dogecoin และโอกาสหลังข่าวใหญ่

ข่าวล่าสุดจาก Thumzup สอดคล้องกับกระแสการยอมรับคริปโตที่เพิ่มขึ้นในวงกว้าง นอกเหนือไปจากการถือครอง Dogecoin อยู่ในคลังแล้ว บริษัทเองก็มีการถือครองเหรียญอื่น ๆ ด้วย เช่น Bitcoin, Litecoin, Solana และ Ethereum

การที่ Thumzup กำลังพิจารณาใช้ Dogecoin สำหรับการให้รางวัลแก่ผู้ใช้อาจเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ส่งผลบวกต่อราคา

นอกจากนี้ กระแสความสนใจจากสถาบันยังคงเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเปิดตัว REX-Osprey DOGE ETF (DOJE) ในเดือนกันยายน และการยื่นขอจัดตั้ง ETF จากสถาบันรายอื่น ๆ หากปัจจัยบวกเหล่านี้ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น เป้าหมายสำคัญที่นักวิเคราะห์หลายคนจับตามองคือระดับราคาที่ 1 ดอลลาร์

ขอบคุณข้อมูลจาก https://coinjournal.net/news/thumzup-media-explores-dogecoin-for-user-rewards-what-it-could-mean-for-doge/

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
