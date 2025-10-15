ชุมชน Dogecoin มีเฮ! Thumzup จ่อใช้ DOGE จ่ายรางวัลในแอปโฆษณา
Thumzup Media Corporation บริษัทโฆษณาดิจิทัลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ได้ออกมาเปิดเผยแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำราชาแห่ง Meme Coin อย่าง Dogecoin มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการให้รางวัลบนแอปพลิเคชันของตนเอง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างการใช้งานใหม่ให้กับ Dogecoin แต่ยังจุดประกายความสนใจในหมู่นักลงทุน และอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาในอนาคต
เจาะลึกแผน Thumzup ผนวก Dogecoin เข้าสู่ระบบนิเวศ
Thumzup Media Corporation ได้เปิดเผยแผนการเชิงกลยุทธ์เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2025 ว่ากำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการนำ Dogecoin มาใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจ่ายผลตอบแทนภายในแอปพลิเคชันมือถือของ Thumzup
ความคิดริเริ่มนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับระบบการให้รางวัลของแพลตฟอร์ม ซึ่งปัจจุบันเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายได้เป็นเงินสดจากการโพสต์คอนเทนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ลงโฆษณา
การเพิ่ม Dogecoin เข้ามาในระบบจะเป็นการเสริมโมเดลที่ใช้เงินเฟียตในปัจจุบันด้วยตัวเลือกที่เป็นสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงและประสิทธิภาพให้กับครีเอเตอร์ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกรรมขนาดเล็กที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโมเดล ‘Pay-Per-Post (จ่ายเงินต่อการโพสต์)’ ของบริษัท
ทำไมต้องเป็น Dogecoin? เปิดเหตุผลและความเห็นจาก CEO
การตัดสินใจเลือกศึกษา Dogecoin มาจากข้อได้เปรียบในตัวเหรียญเอง ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก และชุมชนที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ Dogecoin เหมาะสมอย่างยิ่งกับโครงสร้างการจ่ายเงินของ Thumzup ซึ่งแตกต่างจากระบบธนาคารแบบดั้งเดิมที่มักมีค่าใช้จ่ายสูงและเกิดความล่าช้าในการโอนเงินข้ามพรมแดน แต่ Dogecoin สามารถชำระเงินได้เกือบจะในทันที
โรเบิร์ต สตีล (Robert Steele) CEO ของ Thumzup กล่าวว่า “การสำรวจการผนวก Dogecoin ถือเป็นก้าวที่สำคัญของเราบนเส้นทางการสร้างกลไกการมอบรางวัลที่มีความยืดหยุ่นและมีความลื่นไหลสูง”
เขายังเสริมอีกว่า “หากประสบความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงนี้จะสามารถปรับปรุงผลตอบแทนต่อหน่วยของเรา และเพิ่มความน่าสนใจให้กับเหล่าครีเอเตอร์ที่เปิดรับคริปโตในวงกว้างขึ้น”
แม้จะยังไม่มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับการเปิดตัว แต่ Thumzup วางแผนที่จะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทางเทคนิค การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการทดลองในโครงการนำร่อง
วิเคราะห์ราคา Dogecoin และโอกาสหลังข่าวใหญ่
ข่าวล่าสุดจาก Thumzup สอดคล้องกับกระแสการยอมรับคริปโตที่เพิ่มขึ้นในวงกว้าง นอกเหนือไปจากการถือครอง Dogecoin อยู่ในคลังแล้ว บริษัทเองก็มีการถือครองเหรียญอื่น ๆ ด้วย เช่น Bitcoin, Litecoin, Solana และ Ethereum
การที่ Thumzup กำลังพิจารณาใช้ Dogecoin สำหรับการให้รางวัลแก่ผู้ใช้อาจเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ส่งผลบวกต่อราคา
นอกจากนี้ กระแสความสนใจจากสถาบันยังคงเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเปิดตัว REX-Osprey DOGE ETF (DOJE) ในเดือนกันยายน และการยื่นขอจัดตั้ง ETF จากสถาบันรายอื่น ๆ หากปัจจัยบวกเหล่านี้ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น เป้าหมายสำคัญที่นักวิเคราะห์หลายคนจับตามองคือระดับราคาที่ 1 ดอลลาร์
ขอบคุณข้อมูลจาก https://coinjournal.net/news/thumzup-media-explores-dogecoin-for-user-rewards-what-it-could-mean-for-doge/