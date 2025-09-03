แนวรับสุดแกร่ง! Dogecoin ยืนเหนือ $0.208 ลุ้นทะยาน 75%
Dogecoin เหรียญมีมที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความผันผวน กำลังเปลี่ยนสถานะไปสู่สินทรัพย์ที่น่าจับตาในปี 2025 โดยมีแนวรับสำคัญที่ระดับราคา 0.208 ดอลลาร์เป็นจุดโฟกัสของนักเทรดและนักวิเคราะห์หลังจากที่สามารถยืนหยัดผ่านการทดสอบมาแล้วถึง 5 ครั้ง
คำถามสำคัญคือแนวรับนี้จะแข็งแกร่งพอที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระทิงรอบใหม่หรือเป็นเพียงภาพลวงตา?
บทความนี้จะเจาะลึก 2 ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดอนาคตของ Dogecoin นั่นคือปัจจัยทางเทคนิคและแรงผลักดันจากสถาบัน
วิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวรับ Dogecoin ที่ 0.208 ดอลลาร์แข็งแกร่งแค่ไหน?
การเคลื่อนไหวของราคา Dogecoin บริเวณ 0.208 ดอลลาร์เผยให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญทั้งในเชิงจิตวิทยาและโครงสร้างราคา
โดยระดับราคานี้ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสามารถป้องกันการร่วงลงได้ถึง 5 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปี 2025 สร้างสิ่งที่เรียกว่า “แนวรับทางจิตวิทยา” ที่นักเทรดต่างให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ
ในทางเทคนิค กราฟราคากำลังก่อตัวในรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น (Ascending Triangle) โดยมีฐานแนวรับที่แข็งแกร่งระหว่าง 0.20-0.21 ดอลลาร์และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 0.245 ดอลลาร์
หากราคา Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจเกิดการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงไปสู่เป้าหมายที่ 0.38 ดอลลาร์หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 75% จากระดับปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงก็มีอยู่เช่นกัน ดัชนี RSI ปัจจุบันอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (54.87-71.4) ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงแรงขายที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ปริมาณ Open Interest ที่สูงอาจสร้างแรงกดดันจากการล้างพอร์ต หากราคา Dogecoin ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ 0.208 ดอลลาร์ได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การเทขายในระยะสั้น
แรงหนุนสถาบัน: ปัจจัยเปลี่ยนเกมของ Dogecoin
นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว สิ่งที่อาจพลิกโฉม Dogecoin จากเหรียญมีมสู่สินทรัพย์กระแสหลักคือแรงผลักดันจากสถาบันการเงิน โดยมี 2 ปัจจัยสำคัญที่น่าจับตา
ปัจจัยแรกคือโครงการ “House of Doge” ที่นำโดยอเล็กซ์ สไปโร (Alex Spiro) ทนายความของ Elon Musk ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างกองทุนสำรอง Dogecoin ในรูปแบบเดียวกับที่ MicroStrategy ทำกับ Bitcoin เพื่อผลักดันให้ Dogecoin กลายเป็นสินทรัพย์สำรองเชิงกลยุทธ์ ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าอาจหนุนราคาให้ไปถึง 0.40 ดอลลาร์ได้
ปัจจัยที่ 2 คือความเป็นไปได้ในการอนุมัติ Dogecoin ETF ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งนักวิเคราะห์ให้โอกาสสูงถึง 80% ที่จะได้รับการอนุมัติภายในเดือนกันยายนนี้
หากสำเร็จ คาดว่าจะสามารถดึงดูดสภาพคล่องใหม่เข้ามาในตลาดได้ถึง 15,000-20,000 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างอิงจากสถิติของ Bitcoin ETF ที่เคยผลักดันราคาให้เพิ่มขึ้น 40-60% หลังการอนุมัติ
ความเสี่ยงและทิศทางข้างหน้าของ Dogecoin
แม้ว่าภาพรวมทั้งทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานจากสถาบันจะดูแข็งแกร่ง แต่ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ การหลุดแนวรับ 0.208 ดอลลาร์อาจกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายระลอกใหญ่
นอกจากนี้ ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น การขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือการปรับฐานของตลาดคริปโตโดยรวมก็อาจส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมของ Dogecoin ได้เช่นกัน
ช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หาก Dogecoin สามารถยืนเหนือแนวต้าน 0.245 ดอลลาร์ไปได้ โอกาสที่จะเห็นราคาพุ่งไปสู่ 0.38 ดอลลาร์ก็จะสูงขึ้น
ขณะเดียวกัน ความคืบหน้าในการอนุมัติ Dogecoin ETF และแรงซื้อจากสถาบันจะเป็นตัวตัดสินว่ากระทิงรอบใหม่ของเหรียญมีมในตำนานนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.ainvest.com/news/dogecoin-0-208-support-reliable-launchpad-bull-run-2509/
