CZ ช้อนเอง ส่ง Aster พุ่งแรง 30% หลังทุ่มเงินซื้อกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์!
ตลาดคริปโตสั่นสะเทือนอีกครั้ง! เมื่อ Changpeng “CZ” Zhao ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance ได้เปิดเผยการลงทุนส่วนตัวในโทเคนของ Decentralized Exchange อย่าง Aster มูลค่ากว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาเหรียญพุ่งทะยานกว่า 30% ในทันที ข่าวดังกล่าวจุดประกายความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก และสร้างปริมาณการซื้อขายมหาศาลให้กับเหรียญ Aster ในชั่วข้ามคืน
การลงทุนครั้งนี้ยังตอกย้ำถึงความสำคัญของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ ซึ่งปัจจุบันมี Decentralized Exchange ยอดนิยมหลายแห่ง ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนเช่นกัน
เจาะลึกเบื้องหลัง! CZ ทุ่มเงินส่วนตัว ดันราคา Aster ทะลุ 30%
โทเคน Aster ซึ่งเป็นเหรียญของโปรโตคอล decentralized exchange ได้พุ่งขึ้นกว่า 30% หลังจาก Changpeng “CZ” Zhao ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance ได้เปิดเผยผ่าน X (Twitter) ว่าเขาได้เข้าซื้อเหรียญดังกล่าวด้วยเงินส่วนตัวมูลค่ากว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ โดยระบุว่า “ผมซื้อ Aster วันนี้ โดยใช้เงินของตัวเองบน Binance” พร้อมเสริมว่าเขาไม่ใช่นักเทรดที่ซื้อขายบ่อย แต่เป็นนักลงทุนสาย “ซื้อและถือ (Buy and Hold)”
การประกาศของ CZ ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างรุนแรง โดยราคาของ Aster พุ่งจาก 0.91 ดอลลาร์ไปแตะจุดสูงสุดที่ 1.26 ดอลลาร์ ก่อนจะทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1.11 ดอลลาร์ในเวลาต่อมา ข้อมูลจาก DefiLlama แสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายของเหรียญพุ่งจาก 224 ล้านดอลลาร์ไปสู่กว่า 2 พันล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง และมูลค่าตลาดของโปรเจกต์ก็เพิ่มขึ้นจาก 1.8 พันล้านดอลลาร์เป็นกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่คล้ายกับตอนที่ Arthur Hayes ออกมาสนับสนุน Zcash จนราคาพุ่ง 30% เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแรงซื้อเข้ามาอย่างล้นหลาม แต่ข้อมูลจาก Lookonchain แพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชนกลับรายงานว่ามีนักลงทุนรายใหญ่ (Whale) 2 รายสวนกระแสด้วยการเปิดสถานะขาย (Short) ครั้งใหญ่ โดยรายแรกถือสถานะ Short มูลค่า 52.8 ล้านดอลลาร์ (42.97 ล้านโทเคน) และอีกรายถือสถานะ Short มูลค่า 19.1 ล้านดอลลาร์ (15.3 ล้านโทเคน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคาดการณ์ว่าราคา Aster อาจมีการปรับฐานในไม่ช้า
ความสัมพันธ์ของ CZ กับ Aster นั้นมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ โดย YZi Labs ซึ่งเป็น Family Office ของเขาเคยลงทุนใน Astherus ซึ่งเป็นโปรเจกต์รุ่นก่อนของ Aster ก่อนที่จะควบรวมกิจการกับ APX Finance ในช่วงปลายปี 2024 เพื่อก่อตั้งเป็น Aster ในปัจจุบัน
CZ ปะทะเดือด! ขู่ฟ้องวุฒิสมาชิก Elizabeth Warren ข้อหาหมิ่นประมาท
ในอีกด้านหนึ่ง ทนายความของ CZ ได้ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาของวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ Elizabeth Warren ที่วิพากษ์วิจารณ์การที่ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ทำการอภัยโทษให้กับเขา โดย Warren ได้โพสต์บน X ว่า CZ “สารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินทางอาญาและถูกตัดสินจำคุก”
นอกจากนี้ การอภัยโทษครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดคริปโต โดยมีรายงานว่า อานิสงส์จากการอภัยโทษ CZ ทำให้เหรียญหลัก อย่าง ETH และ BNB ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
Teresa Goody Guillén ทนายความของ CZ ได้กล่าวหาว่า Warren กำลังเผยแพร่ข้อความที่เป็นเท็จและหมิ่นประมาท พร้อมเรียกร้องให้เธอลบโพสต์ดังกล่าว มิฉะนั้นจะดำเนินการทางกฎหมาย ในขณะที่ Ben Stafford ทนายความของ Warren ได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยยืนยันว่าความคิดเห็นของ Warren นั้นถูกต้องตามข้อเท็จจริงและอ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
Stafford ชี้แจงว่า CZ ได้สารภาพผิดในปี 2023 ในข้อหาล้มเหลวในการดูแลโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering) ที่มีประสิทธิภาพที่ Binance ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย Bank Secrecy Act และเขาได้รับโทษจำคุก 4 เดือน ดังนั้นโพสต์ของ Warren จึง “เป็นความจริงในทุกประการ” และในฐานะบุคคลสาธารณะ CZ ไม่สามารถฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาทได้หากไม่สามารถพิสูจน์ “เจตนาร้ายที่แท้จริง” ได้
นอกเหนือจากการเผชิญหน้ากับนักการเมืองแล้ว CZ ยังเป็นที่รู้จักจากการแสดงความคิดเห็นที่เฉียบคมในวงการคริปโต ดังเช่นเหตุการณ์ที่ CZ ท้าชน Peter Schiff เดิมพันอนาคต Bitcoin ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าของเขาต่อสินทรัพย์ดิจิทัล
