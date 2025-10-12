โลกช็อก! อินฟลูคริปโตชื่อดัง Konstantin Galish ฆ่าตัวตายในรถหรู
เกิดเหตุการณ์สลดสะเทือนวงการคริปโตเมื่อคอนสแตนติน กานิช (Konstantin Ganich) หรือที่รู้จักในชื่อ Kostya Kudo อินฟลูเอนเซอร์คริปโตและนักเทรดชาวยูเครนถูกพบเสียชีวิตในรถยนต์ส่วนตัวท่ามกลางสภาวะตลาดคริปโตที่กำลังดิ่งลงอย่างรุนแรง
โศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้จุดประกายคำถามสำคัญเกี่ยวกับแรงกดดันมหาศาลและปัญหาสุขภาพจิตที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มนักลงทุนและผู้มีชื่อเสียงในวงการคริปโต
เปิดเหตุการณ์สลด: อินฟลูเอนเซอร์คริปโต Konstantin Ganich เสียชีวิต
ตามรายงานจาก 5.ua คอนสแตนติน กานิช บล็อกเกอร์และนักเทรดชื่อดังชาวยูเครน ถูกพบเสียชีวิตภายในรถยนต์ Lamborghini ส่วนตัว
การเสียชีวิตของเขาเกิดขึ้นหลังโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประกาศว่าจะเก็บภาษีนำเข้าจากจีน 100% ส่งผลให้นักลงทุนในตลาดการเงินทั่วโลกทำการขายสินทรัพย์ซึ่งรวมถึงคริปโตเคอร์เรนซี ทำให้ราคาดิ่งลงอย่างรวดเร็ว
ข่าวการเสียชีวิตของเขาสร้างความตกใจให้กับผู้ติดตามและชุมชนคริปโตเป็นอย่างมากและได้รับการยืนยันผ่านแถลงการณ์ที่เผยแพร่บนช่อง Telegram อย่างเป็นทางการของเขาที่ชื่อ ‘Konstantin_Kudo_Cryptology‘ และช่อง ‘CryptologyKey‘ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เขาใช้สื่อสารกับผู้ติดตาม
ขณะนี้ ทางการกำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนเพื่อหาสาเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์ดังกล่าว
เบื้องหลังชีวิตนักเทรดคริปโต: แรงกดดันมหาศาลช่วงตลาดขาลง
โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดคริปโตกำลังอยู่ในภาวะ ‘แดงเดือด’ สร้างความทุกข์ใจและความเครียดอย่างแสนสาหัสให้กับชุมชนนักเทรดทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักลงทุนและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ซึ่งมักจะถูกคาดหวังให้แสดงความมั่นใจและนำเสนอแต่ด้านที่ประสบความสำเร็จ
สำหรับประเทศยูเครน การยอมรับในคริปโตเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนจำนวนมากมองหาสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่ามกลางแรงกดดันทางการเงินภายในประเทศ ซึ่งกานิชเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่นำเสนอกลยุทธ์การเทรดในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูงนี้
บทเรียนราคาแพง: ส่องปัญหาสุขภาพจิตในหมู่นักเทรดคริปโต
การจากไปของกานิชได้ตอกย้ำถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ซ่อนอยู่ในวงการนักเทรดคริปโต ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อย ๆ
แรงกดดันจากการเฝ้าดูพอร์ตการลงทุนที่มูลค่าลดลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการต้องรักษาภาพลักษณ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญบนโซเชียลมีเดีย สามารถสร้างความเครียดมหาศาลให้กับนักเทรดคริปโตและอินฟลูเอนเซอร์
เหตุการณ์นี้ถือเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญว่าเบื้องหลังความสำเร็จและภาพลักษณ์ที่สวยหรูของนักลงทุนในโลกดิจิทัล อาจมีความเปราะบางทางอารมณ์และแรงกดดันที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่
ชุมชนคริปโตจึงจำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตของกันและกันให้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง
