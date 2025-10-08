ChatGPT v5.0 คาด XRP, Solana, และ Litecoin อาจทะยานครั้งใหญ่ภายใน 2026
ChatGPT เวอร์ชั่นล่าสุด v5.0 ได้ออกมาคาดการณ์ว่าราคาของ XRP, Solana และ Litecoin กำลังจะสร้างสถิติสูงสุดใหม่อย่างน่าประหลาดใจท่ามกลางบรรยากาศตลาดคริปโตที่คึกคัก โดย Bitcoin เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 126,000 ดอลลาร์และตลาดโดยรวมมีมูลค่าสูงถึง 4.33 ล้านล้านดอลลาร์ ประกอบกับปัจจัยบวกจากนโยบายในสหรัฐฯ ที่ชัดเจนขึ้น นักวิเคราะห์จึงคาดว่า Altcoin Season รอบใหม่อาจกำลังจะเริ่มต้นขึ้น
วิเคราะห์ราคา XRP: เป้าหมาย 10-20 ดอลลาร์
จากการคาดการณ์ราคา XRP โดย ChatGPT ชี้ให้เห็นว่าเหรียญ XRP อาจพุ่งแตะระดับ 10 ดอลลาร์ หรืออาจสูงถึง 20 ดอลลาร์ในตลาดกระทิงภายในปี 2026 ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนที่อาจสูงถึง 3-6 เท่าจากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 2.99 ดอลลาร์ ทั้งนี้ XRP ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งมาตลอดทั้งปี โดยเคยทำราคาสูงสุดที่ 3.65 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2018
ปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการที่ Ripple ขยายระบบนิเวศการชำระเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการยอมรับในระดับสถาบันทั่วโลก โดยล่าสุด Ripple ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารต่อสำนักงานกำกับดูแลการเงินของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ราคา XRP ได้พุ่งขึ้นถึง 462% ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับ Bitcoin และ Ethereum
วิเคราะห์ราคา Solana: เป้าหมายสูงสุด 1,500 ดอลลาร์
Solana ได้เน้นย้ำสถานะการเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม Smart Contract ชั้นนำ ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 1.27 แสนล้านดอลลาร์ และมีมูลค่าสินทรัพย์ที่ล็อกไว้ในระบบสูงถึง 1.28 หมื่นล้านดอลลาร์ ChatGPT คาดการณ์ว่าราคา Solana อาจพุ่งทะยานสู่ระดับสี่หลัก และอาจทำจุดสูงสุดที่ 1,500 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งสูงกว่าสถิติเดิมที่ 293.31 ดอลลาร์ถึง 5 เท่า
แรงผลักดันสำคัญมาจากการคาดการณ์ว่า Spot Solana ETF อาจได้รับการอนุมัติในสหรัฐฯ ซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาในระบบนิเวศ นอกจากนี้ Solana ยังมีแนวโน้มที่จะได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากการเป็นตัวเลือกหลักสำหรับเทคโนโลยี Real-World Asset Tokenization และ Stablecoins เนื่องจากมีความเร็วสูงและค่าธรรมเนียมถูกกว่าคู่แข่งอย่าง Ethereum
วิเคราะห์ราคา Litecoin: เป้าหมายสูงสุด 250 ดอลลาร์
Litecoin หรือที่ถูกขนานนามว่าเป็น “แร่เงินดิจิทัล” คู่กับ Bitcoin ที่เป็น “ทองคำดิจิทัล” ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ ChatGPT มองว่ามีอนาคตสดใส โดยคาดว่าราคาอาจพุ่งสูงถึง 250 ดอลลาร์ภายในปี 2026 ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากระดับราคาปัจจุบันที่ประมาณ 120 ดอลลาร์
Litecoin เปิดตัวในปี 2011 โดยชาร์ลี ลี (Charlie Lee) อดีตวิศวกรของ Google โดยถูกออกแบบมาให้เป็นทางเลือกที่เร็วกว่าและถูกกว่า Bitcoin ด้วยเวลาการสร้างบล็อกเพียง 2.5 นาที (เร็วกว่า Bitcoin 4 เท่า) ทำให้ Litecoin มีบทบาทสำคัญในการชำระเงินแบบ Peer-to-Peer จุดเด่นของ Litecoin คือความมั่นคงของราคา โดยสามารถยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ตลาดซบเซาปลายปี 2024 ถึงต้นปี 2025 โดยทดสอบแนวต้านที่ 140 ดอลลาร์ และรักษาแนวรับที่ 100 ดอลลาร์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เหรียญมีคุณค่าในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังพัฒนา
