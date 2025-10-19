ตลาดแดงเดือด! Bitcoin, Ethereum ร่วงหนักจากแรงเทขาย $536M
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเผชิญกับแรงเทขายระลอกใหญ่อีกครั้ง ส่งผลให้ราคา Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ดิ่งลงอย่างรุนแรง สร้างความตื่นตระหนกและความไม่แน่นอนไปทั่วตลาด การไหลออกของเงินทุนจาก Spot Bitcoin ETF ที่สูงถึง 536 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว ได้จุดประกายความกังวลถึงภาวะตลาดหมีที่อาจยืดเยื้อ โดยนักวิเคราะห์เรียกการปรับฐานครั้งนี้ว่าเป็น “Bloody Friday” ซึ่งสะท้อนถึงการเทขายอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความผันผวนนี้ มีการวิเคราะห์ที่น่าสนใจซึ่งชี้ให้เห็นว่า Bitcoin อาจกำลังส่งสัญญาณกลับตัวสวนทางกับราคาทองคำ ที่กำลังร่วงลงจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งอาจเป็นอีกมุมมองที่นักลงทุนต้องพิจารณา
เจาะลึกสาเหตุ Bitcoin ร่วงหนัก: แรงเทขายจาก Spot ETF
การดิ่งลงของราคา Bitcoin ครั้งล่าสุดมีสาเหตุหลักมาจากการไหลออกของเงินทุนจำนวนมหาศาลจากกองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ นักวิเคราะห์คริปโตนามว่า Jana ได้อธิบายเหตุการณ์นี้ว่าเป็นหนึ่งในการปรับตัวลงรายสัปดาห์ที่รุนแรงที่สุดของไตรมาส โดยราคา Bitcoin ร่วงลงถึง 13.3% ในรอบ 7 วัน ขณะที่ราคาซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 106,940 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับฐานลงอย่างหนักจากจุดสูงสุดล่าสุด
ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่าในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม มีเงินไหลออกจาก Spot Bitcoin ETF สุทธิสูงถึง 536.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นวันที่มียอดไหลออกสุทธิติดลบสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม โดยกองทุน ARKB ของ Ark & 21Shares มีเงินไหลออกมากที่สุดถึง 275.15 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย FBTC ของ Fidelity ที่ 132 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ กองทุนที่จัดการโดยบริษัทใหญ่อย่าง Grayscale, BlackRock, Bitwise, VanEck และ Valkyrie ก็รายงานการถอนเงินจำนวนมากเช่นกัน
การไหลออกอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง และบ่งชี้ว่าตลาดอาจยังคงอยู่ในช่วงขาลงต่อไปในระยะสั้น ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าตลาดยังมีโอกาสปรับตัวลงได้อีก โดยข้อมูลจาก Polymarket ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคาดการณ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชี้ว่า 52% ของผู้เข้าร่วมคาดว่าราคา Bitcoin จะลดลงต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม
มุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญบางรายที่มองว่าสถานการณ์อาจเลวร้ายกว่าที่คิด โดยมีบทวิเคราะห์ที่ชี้ว่า Bitcoin ‘พังแล้ว’ และอาจเสี่ยงดิ่งสู่ระดับ $75,000 ได้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำความกังวลในตลาดขาลงครั้งนี้
วิเคราะห์ราคา Ethereum: สัญญาณอ่อนตัวและแนวรับสำคัญ
ในขณะเดียวกัน Ethereum (ETH) ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่แพ้กัน โดยราคาร่วงลงถึง 17.8% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3,870 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเริ่มชี้ให้เห็นถึงสัญญาณอ่อนตัวในโครงสร้างราคาของ Ethereum มากขึ้น
Crypto Damus นักวิเคราะห์ชื่อดังระบุว่า Ethereum ได้หลุดแนวรับสำคัญรายสัปดาห์และกำลังแสดงรูปแบบราคาที่เป็นขาลง (Bearish Setup) บนกราฟ นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่าอินดิเคเตอร์ MACD กำลังจะ “ตัดกันเป็นสีแดง” ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่ให้ราคาปรับตัวลงได้อีกมาก
นักวิเคราะห์คนอื่นๆ เช่น Marzell ก็ได้แสดงความกังวลในทิศทางเดียวกัน โดยระบุว่า Ethereum กำลังเข้าใกล้ “โซนอันตราย” (Crash Zone) อย่างไรก็ตาม เขายังได้ชี้ให้เห็นถึงช่วงราคา 3,690 – 3,750 ดอลลาร์ ว่าอาจเป็นโซนแนวรับระยะสั้นที่น่าจับตา ซึ่งอาจมีแรงซื้อกลับเข้ามาและผลักดันให้ราคาดีดตัวขึ้นรอบใหม่ได้
ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงเช่นนี้ นักลงทุนหลายคนอาจเริ่มมองหาโอกาสในระยะยาว ซึ่งการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 จะช่วยให้เห็นภาพรวมของสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีโอกาสเติบโตในอนาคต
Bitcoin Hyper จุดไฟให้ Bitcoin กลับมามีชีวิตในโลก DeFi
Bitcoin Hyper ($HYPER) เป็น Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่า ให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูง รองรับการใช้งาน DeFi, dApps และ Meme Culture ได้จริง ด้วยการประมวลผลธุรกรรมระดับหลายหมื่นรายการต่อวินาที และค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ Bitcoin Hyper แก้ปัญหาความช้าและค่าธรรมเนียมสูงของ Bitcoin เดิม โดยยังคงความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP) ในการบีบอัดข้อมูลก่อนส่งกลับไปยืนยันบน Layer-1
ด้วยนวัตกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้ ทำให้โครงการใหม่ๆ กลายเป็นที่จับตาของนักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตสูง ซึ่ง Bitcoin Hyper ก็เป็นหนึ่งในนั้น นอกจากนี้ยังมี เหรียญ Presale น่าลงทุนสุดในปี 2025 ที่น่าจับตามองไม่แพ้กัน
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สร้างโทเค็นบน Bitcoin ได้ง่าย, ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi, ทำธุรกรรมขนาดเล็กด้วยค่าธรรมเนียมเกือบเป็นศูนย์ และดึงชุมชน Solana เข้าสู่ Bitcoin Layer-2 สำหรับ GameFi และ NFT นอกจากนี้ Bitcoin Hyper ยังมีระบบ Cross-Chain Bridge ที่เชื่อมต่อ BTC, ETH และ SOL ทำให้การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์เป็นไปอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว โดย BTC ที่ฝากจะถูกล็อกและออกเป็น Wrapped BTC (WBTC) เพื่อใช้งานในระบบนิเวศ
Bitcoin Hyper ได้รับความสนใจอย่างมากจากการระดมทุนกว่า 24.1 ล้านดอลลาร์ภายใน 2 เดือน สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของโครงการที่จะเปลี่ยน Bitcoin ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้จริงในโลก Web3 โดย $HYPER ยังเป็น Gas token, Staking reward และ Governance token ทำให้ผู้ถือมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศได้จริง ไม่ใช่เพียงการเก็งกำไร
สำหรับผู้ที่ติดตาม Bitcoin Hyper มาอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมทบทวน บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ทีละขั้นตอน เพื่ออัปเดตมุมมอง
ตรวจสอบประกาศสำคัญได้จาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และรับมุมมองชุมชนผ่าน X และ ช่อง Telegram
