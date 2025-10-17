BTC $106,655.11 -1.16%
พูดเป็นเล่น! Bitcoin จ่อทะยาน $250,000 ภายใน 76 วัน?

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
อัปเดตล่าสุด: 
พูดเป็นเล่น! Bitcoin จ่อทะยาน $250,000 ภายใน 76 วัน?

ทอม ลี (Tom Lee) ผู้บริหารจาก Fundstrat Global Advisors ได้เคยคาดการณ์ครั้งใหญ่ว่าราคา Bitcoin อาจพุ่งสู่ระดับ 250,000 ดอลลาร์ได้ก่อนสิ้นปีนี้และล่าสุดเขายังคงยืนกรานในควมเชื่อมั่นนี้

ท่ามกลางกระแสความตื่นตัวนี้ หนึ่งในเหรียญใหม่ในปี 2025 อย่าง Bitcoin Hyper ($HYPER) ก็สร้างปรากฏการณ์ด้วยการระดมทุนในรอบ Presale ทะลุ 24 ล้านดอลลาร์

นักลงทุนจำนวนมากเชื่อว่าการเติบโตของราคา Bitcoin ในระดับนั้นจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการใช้งานได้จริง ซึ่ง Bitcoin Hyper ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกอุปสงค์การใช้งานระลอกใหม่ให้กับราชาแห่งคริปโต

นักวิเคราะห์หลายคนคาด Bitcoin จะพุ่งแรงก่อนสิ้นปี

ทอม ลียังคงเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน Bitcoin ตัวยงมาตลอดทั้งปี โดยในการให้สัมภาษณ์ล่าสุด เขาคาดการณ์ราคา Bitcoin ว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 200,000-250,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ หรือในอีกประมาณ 76 วันข้างหน้า

เขาให้เหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น ถือเป็นปัจจัยบวกสำคัญที่ส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin

มุมมองนี้สอดคล้องกับมาร์ค นิวตัน (Mark Newton) หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิคของ Fundstrat ที่ชี้ว่ากราฟเทคนิคกำลังส่งสัญญาณสนับสนุนขาขึ้นช่วงปลายปี

นอกจากนี้ อาร์เธอร์ เฮย์ส (Arthur Hayes) อดีต CEO ของ BitMEX ก็ได้แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเชื่อว่ารอบขาขึ้นของ Bitcoin ยังไม่จบลงง่าย ๆ พร้อมคาดการณ์ว่าราคา Ethereum อาจไต่ระดับไปถึง 20,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ทอม ลีให้เป้าหมาย Ethereum ไว้ที่ 10,000-12,000 ดอลลาร์

แม้ปัจจุบันราคา Bitcoin จะย่อตัวลง แต่ข้อมูลในอดีตชี้ว่าเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนมักเป็นเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดของตลาด

เจาะลึกข้อจำกัดของ Bitcoin: ทำไมต้องมี Layer-2?

เครือข่าย Bitcoin ดั้งเดิมที่สร้างโดยซาโตชิ นากาโมโตะ (Satoshi Nakamoto) ถูกออกแบบมาโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความกระจายอำนาจสูงสุด เพื่อให้ทำหน้าที่เป็น ‘Sound Money’ หรือเงินที่เชื่อถือได้และไม่ถูกควบคุมโดยตัวกลางใด ๆ ปรัชญานี้ได้ผลักดันให้ Bitcoin กลายเป็น ‘ทองคำดิจิทัล’ และมีมูลค่ามหาศาล

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ Bitcoin สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างแพร่หลาย ปัญหาด้านความสามารถในการขยายขนาดจึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ เครือข่ายสามารถประมวลผลธุรกรรมได้เพียง 3-4 รายการต่อวินาทีซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานในระดับโลก

นอกจากนี้ การที่ Bitcoin ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับ Smart Contract ที่ซับซ้อน ทำให้ไม่สามารถสร้างแอปพลิเคชันหรือระบบ DeFi ขนาดใหญ่บนเครือข่ายได้โดยตรง แม้จะมีความพยายามในการพัฒนาโซลูชันอย่าง Stacks หรือ RSK แต่ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ด้านความเร็วและขนาดได้อย่างเต็มที่

Bitcoin Hyper: Layer-2 ดาวรุ่งที่อาจปลดล็อกศักยภาพใหม่ให้ Bitcoin

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper เข้ามาเพื่อเป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของเครือข่าย Bitcoin โดยการผสานรวม Solana Virtual Machine ซึ่งเป็นหนึ่งในบล็อกเชนที่เร็วที่สุดเข้ามา ทำให้ Bitcoin Hyper สามารถมอบทั้งความเร็วและความสามารถในการเขียนโปรแกรมขั้นสูง

ผู้ใช้งานสามารถล็อก Bitcoin ของตนบนเครือข่ายหลักเพื่อสร้าง “Wrapped BTC” ขึ้นมาบน Bitcoin Hyper สำหรับใช้ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น DeFi เกม หรือการใช้งานในโลกจริง

กระบวนการนี้จะเปลี่ยน Bitcoin จากสินทรัพย์ที่เก็บมูลค่าเฉย ๆ ให้กลายเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่มีความเร็วสูงขึ้น โดยยังคงอยู่บนรากฐานความปลอดภัยดั้งเดิมของ Bitcoin

เหรียญ Bitcoin Hyper ซึ่งเป็นโทเคนหลักของระบบนิเวศ จะถูกใช้เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับทุกธุรกรรม และยังใช้ในการกำกับดูแลทิศทางของเครือข่ายอีกด้วย

ปัจจุบัน โปรเจกต์ระดมทุนไปแล้วกว่า 25 ล้านดอลลาร์ โดยนักลงทุนสามารถเข้าร่วม Presale และนำเหรียญไปทำการ Stake เพื่อรับผลตอบแทนรายปีที่ 49% ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเข้าถึงโปรเจกต์ที่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดัน Bitcoin ไปสู่การยอมรับในระดับโลก

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ไปที่เว็บไซต์ทางการ Bitcoin Hyper

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

