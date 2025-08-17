BTC $117,857.29 0.09%
Ethereum

BitMine ทุ่ม 130 ล้านดอลลาร์ช้อนซื้อ Ethereum ผ่าน OTC ตอกย้ำความเชื่อมั่น

Ethereum
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
BitMine บริษัทลงทุนคริปโตชื่อดัง ได้สร้างความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาด ด้วยการเข้าซื้อ Ethereum (ETH) มูลค่ากว่า 130 ล้านดอลลาร์ ผ่านช่องทาง Over-the-Counter (OTC) ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ยังผันผวน การเข้าซื้อครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มการถือครอง Ethereum ของบริษัท แต่ยังเป็นสัญญาณชัดเจนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่ออนาคต Ethereum อีกด้วย

เจาะลึกกลยุทธ์ BitMine สะสม Ethereum อย่างต่อเนื่อง

การเข้าซื้อล่าสุดรวม 28,650 ETH ทำให้ยอดการถือครองทั้งหมดของ BitMine พุ่งถึง 1.174 ล้านโทเค็น หรือราว 5.23 พันล้านดอลลาร์ ธุรกรรมครั้งนี้ผ่านโต๊ะ OTC ของ Galaxy Digital พร้อมใช้บริการรับฝากสินทรัพย์จาก BitGo เพื่อความปลอดภัยสูงสุด การซื้อผ่าน OTC สะท้อนกลยุทธ์สะสมโทเค็นครั้งใหญ่โดยไม่กระทบราคาตลาด ซึ่งเป็นวิธีที่นักลงทุนสถาบันนิยมใช้

ที่ผ่านมา BitMine ก็ซื้อ ETH อย่างต่อเนื่อง โดยเดือนก่อนเข้าซื้อรวมกว่า 286,500 ETH ผ่าน OTC ทำให้บริษัทขึ้นแท่นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มสถาบัน กลยุทธ์การสะสมเชิงรุกนี้เสริมความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นทางการเงิน แม้ในสภาวะที่ราคายังคงผันผวนก็ตาม

การเคลื่อนไหวของสถาบันใหญ่อย่าง BitMine อาจดึงดูดให้นักลงทุนรายย่อยสนใจ Ethereum มากขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเรียนรู้วิธีซื้อ Ethereum ในปี 2025 ได้ด้วยขั้นตอนไม่ซับซ้อน

Tom Lee, CEO ของ BitMine กล่าวย้ำว่า “การเข้าซื้อล่าสุดนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการสะสม Ethereum และเสริมกลยุทธ์ระดับสถาบันในช่วงตลาดผันผวน” คำกล่าวนี้ยืนยันวิสัยทัศน์ระยะยาวที่บริษัทมีต่อระบบนิเวศ Ethereum และศักยภาพการเติบโต ทำให้การเคลื่อนไหวของ BitMine ถูกจับตาในแวดวงคริปโต

ผลกระทบต่อตลาด Ethereum และมุมมองจากสถาบันอื่น

บทบาทสำคัญของ BitMine ในตลาด Ethereum จุดประกายการถกเถียงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องหรือความกังวลเรื่องการรวมศูนย์หากมีการถือครองมากเกินไป ซึ่งเป็นประเด็นที่ชุมชนติดตามใกล้ชิด

แต่ความสนใจจากสถาบันไม่ได้จำกัดแค่ BitMine ยังมีผู้เล่นรายใหญ่อย่าง World Liberty Financial (WLFI) ของตระกูลทรัมป์ ที่ใช้ USDC ซื้อ Ethereum และ WBTC ในช่วงราคาย่อตัว สะท้อนเทรนด์ชัดว่านักลงทุนสถาบันมองภาวะตลาดซบเซาเป็นโอกาสสะสม ETH เพิ่มพอร์ต

ความเชื่อมั่นนี้ยังสอดคล้องกับมุมมองนักวิเคราะห์ที่มองว่า Ethereum กำลังนำตลาด โดยล่าสุด Coinbase ชี้ถึง สัญญาณเริ่มต้น Altcoin Season ที่ Ethereum เป็นตัวนำ

นอกจากนี้ Glassnode ก็รายงานว่าการพุ่งของราคา Ethereum อาจเป็น สัญญาณบ่งบอก Altcoin Season มาถึงแล้ว

การสะสมอย่างต่อเนื่องนี้จึงเป็นสัญญาณบวกในระยะยาว เพราะสะท้อนว่าผู้เล่นรายใหญ่ที่มีทุนสูงเห็นคุณค่าและศักยภาพของเครือข่าย Ethereum การซื้อผ่านดีล OTC อาจบ่งชี้ถึงการเตรียมรับตลาดกระทิงรอบใหม่ ซึ่งช่วยหนุนเสถียรภาพและการเติบโตของราคา

BitMine ตอกย้ำความเชื่อมั่นใน Ethereum อนาคตน่าจับตา

การที่ BitMine ทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อซื้อ Ethereum ผ่าน OTC เป็นการยืนยันความเชื่อมั่นในพื้นฐานและศักยภาพระยะยาว กลยุทธ์การสะสมช่วงตลาดผันผวนไม่เพียงเสริมความแข็งแกร่งพอร์ตของบริษัท แต่ยังส่งสัญญาณบวกต่อวงกว้าง การเคลื่อนไหวของวาฬและสถาบันอื่นๆ อาจเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาด Ethereum ในอนาคต ซึ่งนักลงทุนควรจับตา

สำหรับผู้ที่วางแผนระยะยาว การศึกษาแนวโน้มถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยปัจจุบันมีการวิเคราะห์ แนวโน้มราคา Ethereum 2025–2030 ออกมาให้ติดตามเช่นกัน

Pepenode ($PEPENODE): โอกาสใหม่ในโลกเหรียญมีมบนเชน Ethereum

ท่ามกลางการเคลื่อนไหวของสถาบัน นักลงทุนรายย่อยก็กำลังมองหาโอกาสใหม่บน Ethereum และ Pepenode ($PEPENODE) กลายเป็นโปรเจกต์ที่น่าจับตา ด้วยคอนเซปต์ “MINE-TO-EARN” ที่ไม่เหมือนใคร

Pepenode คือเหรียญมีม ERC-20 ที่ผสานเกมจำลองการขุดกับระบบ Staking ผู้เข้าร่วมสร้าง “เหมืองเสมือน” และรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่เข้าพรีเซล โดยไม่ต้องรอ TGE โปรเจกต์นี้แก้ปัญหาความยุ่งยากของการขุด พร้อมสร้างแรงจูงใจใหม่ผ่านระบบ “ขุด-อัปเกรด-เผาโทเค็น” โดยมีการเผาเหรียญสูงถึง 70% เพื่อสร้างความขาดแคลนและเพิ่มมูลค่า

ข้อมูลล่าสุดเผยว่า Presale ของ Pepenode ระดมทุนแล้วกว่า 650,000 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว สะท้อนความสนใจจากชุมชน นักลงทุนมองว่าโมเดลนี้อาจสร้างกระแสใหม่ในตลาดมีมโทเค็น และมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งหลายสิบเท่าเมื่อเปิดตลาด ทำให้การเข้าร่วมพรีเซลรอบแรกถือเป็นโอกาสที่คุ้มค่า เพราะราคาจะขยับสูงขึ้นในรอบถัดไป โดยไม่มีการขายให้ VC ก่อน

เยี่ยมชม Pepenode.io

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
