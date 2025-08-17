BitMine ทุ่ม 130 ล้านดอลลาร์ช้อนซื้อ Ethereum ผ่าน OTC ตอกย้ำความเชื่อมั่น
BitMine บริษัทลงทุนคริปโตชื่อดัง ได้สร้างความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาด ด้วยการเข้าซื้อ Ethereum (ETH) มูลค่ากว่า 130 ล้านดอลลาร์ ผ่านช่องทาง Over-the-Counter (OTC) ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ยังผันผวน การเข้าซื้อครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มการถือครอง Ethereum ของบริษัท แต่ยังเป็นสัญญาณชัดเจนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่ออนาคต Ethereum อีกด้วย
เจาะลึกกลยุทธ์ BitMine สะสม Ethereum อย่างต่อเนื่อง
การเข้าซื้อล่าสุดรวม 28,650 ETH ทำให้ยอดการถือครองทั้งหมดของ BitMine พุ่งถึง 1.174 ล้านโทเค็น หรือราว 5.23 พันล้านดอลลาร์ ธุรกรรมครั้งนี้ผ่านโต๊ะ OTC ของ Galaxy Digital พร้อมใช้บริการรับฝากสินทรัพย์จาก BitGo เพื่อความปลอดภัยสูงสุด การซื้อผ่าน OTC สะท้อนกลยุทธ์สะสมโทเค็นครั้งใหญ่โดยไม่กระทบราคาตลาด ซึ่งเป็นวิธีที่นักลงทุนสถาบันนิยมใช้
ที่ผ่านมา BitMine ก็ซื้อ ETH อย่างต่อเนื่อง โดยเดือนก่อนเข้าซื้อรวมกว่า 286,500 ETH ผ่าน OTC ทำให้บริษัทขึ้นแท่นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มสถาบัน กลยุทธ์การสะสมเชิงรุกนี้เสริมความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นทางการเงิน แม้ในสภาวะที่ราคายังคงผันผวนก็ตาม
การเคลื่อนไหวของสถาบันใหญ่อย่าง BitMine อาจดึงดูดให้นักลงทุนรายย่อยสนใจ Ethereum มากขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเรียนรู้วิธีซื้อ Ethereum ในปี 2025 ได้ด้วยขั้นตอนไม่ซับซ้อน
Tom Lee, CEO ของ BitMine กล่าวย้ำว่า “การเข้าซื้อล่าสุดนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการสะสม Ethereum และเสริมกลยุทธ์ระดับสถาบันในช่วงตลาดผันผวน” คำกล่าวนี้ยืนยันวิสัยทัศน์ระยะยาวที่บริษัทมีต่อระบบนิเวศ Ethereum และศักยภาพการเติบโต ทำให้การเคลื่อนไหวของ BitMine ถูกจับตาในแวดวงคริปโต
ผลกระทบต่อตลาด Ethereum และมุมมองจากสถาบันอื่น
บทบาทสำคัญของ BitMine ในตลาด Ethereum จุดประกายการถกเถียงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องหรือความกังวลเรื่องการรวมศูนย์หากมีการถือครองมากเกินไป ซึ่งเป็นประเด็นที่ชุมชนติดตามใกล้ชิด
แต่ความสนใจจากสถาบันไม่ได้จำกัดแค่ BitMine ยังมีผู้เล่นรายใหญ่อย่าง World Liberty Financial (WLFI) ของตระกูลทรัมป์ ที่ใช้ USDC ซื้อ Ethereum และ WBTC ในช่วงราคาย่อตัว สะท้อนเทรนด์ชัดว่านักลงทุนสถาบันมองภาวะตลาดซบเซาเป็นโอกาสสะสม ETH เพิ่มพอร์ต
ความเชื่อมั่นนี้ยังสอดคล้องกับมุมมองนักวิเคราะห์ที่มองว่า Ethereum กำลังนำตลาด โดยล่าสุด Coinbase ชี้ถึง สัญญาณเริ่มต้น Altcoin Season ที่ Ethereum เป็นตัวนำ
นอกจากนี้ Glassnode ก็รายงานว่าการพุ่งของราคา Ethereum อาจเป็น สัญญาณบ่งบอก Altcoin Season มาถึงแล้ว
การสะสมอย่างต่อเนื่องนี้จึงเป็นสัญญาณบวกในระยะยาว เพราะสะท้อนว่าผู้เล่นรายใหญ่ที่มีทุนสูงเห็นคุณค่าและศักยภาพของเครือข่าย Ethereum การซื้อผ่านดีล OTC อาจบ่งชี้ถึงการเตรียมรับตลาดกระทิงรอบใหม่ ซึ่งช่วยหนุนเสถียรภาพและการเติบโตของราคา
BitMine ตอกย้ำความเชื่อมั่นใน Ethereum อนาคตน่าจับตา
การที่ BitMine ทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อซื้อ Ethereum ผ่าน OTC เป็นการยืนยันความเชื่อมั่นในพื้นฐานและศักยภาพระยะยาว กลยุทธ์การสะสมช่วงตลาดผันผวนไม่เพียงเสริมความแข็งแกร่งพอร์ตของบริษัท แต่ยังส่งสัญญาณบวกต่อวงกว้าง การเคลื่อนไหวของวาฬและสถาบันอื่นๆ อาจเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาด Ethereum ในอนาคต ซึ่งนักลงทุนควรจับตา
สำหรับผู้ที่วางแผนระยะยาว การศึกษาแนวโน้มถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยปัจจุบันมีการวิเคราะห์ แนวโน้มราคา Ethereum 2025–2030 ออกมาให้ติดตามเช่นกัน
Pepenode ($PEPENODE): โอกาสใหม่ในโลกเหรียญมีมบนเชน Ethereum
ท่ามกลางการเคลื่อนไหวของสถาบัน นักลงทุนรายย่อยก็กำลังมองหาโอกาสใหม่บน Ethereum และ Pepenode ($PEPENODE) กลายเป็นโปรเจกต์ที่น่าจับตา ด้วยคอนเซปต์ “MINE-TO-EARN” ที่ไม่เหมือนใคร
Pepenode คือเหรียญมีม ERC-20 ที่ผสานเกมจำลองการขุดกับระบบ Staking ผู้เข้าร่วมสร้าง “เหมืองเสมือน” และรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่เข้าพรีเซล โดยไม่ต้องรอ TGE โปรเจกต์นี้แก้ปัญหาความยุ่งยากของการขุด พร้อมสร้างแรงจูงใจใหม่ผ่านระบบ “ขุด-อัปเกรด-เผาโทเค็น” โดยมีการเผาเหรียญสูงถึง 70% เพื่อสร้างความขาดแคลนและเพิ่มมูลค่า
ข้อมูลล่าสุดเผยว่า Presale ของ Pepenode ระดมทุนแล้วกว่า 650,000 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว สะท้อนความสนใจจากชุมชน นักลงทุนมองว่าโมเดลนี้อาจสร้างกระแสใหม่ในตลาดมีมโทเค็น และมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งหลายสิบเท่าเมื่อเปิดตลาด ทำให้การเข้าร่วมพรีเซลรอบแรกถือเป็นโอกาสที่คุ้มค่า เพราะราคาจะขยับสูงขึ้นในรอบถัดไป โดยไม่มีการขายให้ VC ก่อน
- เว็บไซต์ทางการของ TGE Pepenode: https://pepenode.io/th
- ติดตามใน X: https://x.com/pepenode_io
- ช่อง Telegram: https://t.me/pepe_node
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 15 สิงหาคม 2025
- เงินหนา! วาฬคริปโตทุ่ม 26K ดอลลาร์ซื้อ Bitcoin Hyper พรีเซล ลุ้นกระแสเลเยอร์ 2 บน Bitcoin พุ่งแรง
- ระวังโดนทุบ! ตรวจพบวาฬโอน Dogecoin ล็อตใหญ่สู่ Binance
- Glassnode ชี้ Ethereum พุ่งแรง! สัญญาณ Altcoin Season มาถึงแล้ว?
- Bitcoin สั่นคลอน! ล้างพอร์ตครั้งใหญ่ หลังสหรัฐฯ ยันไม่ซื้อ BTC เพิ่ม
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 15 สิงหาคม 2025
- เงินหนา! วาฬคริปโตทุ่ม 26K ดอลลาร์ซื้อ Bitcoin Hyper พรีเซล ลุ้นกระแสเลเยอร์ 2 บน Bitcoin พุ่งแรง
- ระวังโดนทุบ! ตรวจพบวาฬโอน Dogecoin ล็อตใหญ่สู่ Binance
- Glassnode ชี้ Ethereum พุ่งแรง! สัญญาณ Altcoin Season มาถึงแล้ว?
- Bitcoin สั่นคลอน! ล้างพอร์ตครั้งใหญ่ หลังสหรัฐฯ ยันไม่ซื้อ BTC เพิ่ม