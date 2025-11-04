BTC $104,557.37 -2.73%
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
ขณะที่ราคาของ Bitcoin ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวต้านสำคัญระหว่าง 110,000 – 112,500 ดอลลาร์ สัญญาณจากข้อมูล on-chain ล่าสุดกลับชี้ให้เห็นว่าเหล่าวาฬคริปโตเริ่มกลับมาซื้อสะสมเหรียญอีกครั้งในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนให้ราคา BTC มีโอกาสกลับมาทะลุแนวต้านได้ในรอบใหม่ แม้ก่อนหน้านี้ Bitcoin จะปิดเดือน ต.ค. ติดลบครั้งแรกในรอบ 7 ปี แต่แรงซื้อจากนักลงทุนรายใหญ่กำลังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทำไมราคา Bitcoin ถึงยังไม่สามารถผ่านระดับ $112,500 ได้?

จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน “cost basis heatmap” ซึ่งแสดงให้เห็นระดับราคาที่นักลงทุนเคยเข้าซื้อ Bitcoin เอาไว้ พบว่าในช่วงระหว่าง $110,000 – $112,500 มีการสะสมเหรียญจำนวนมากถึงกว่า 434,000 BTC ตามข้อมูลจาก Glassnode นั่นหมายความว่า นักลงทุนที่เคยซื้อในโซนนี้ มักจะเทขายเมื่อราคากลับขึ้นมาถึงระดับเดิม ส่งผลให้บริเวณนี้กลายเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง

กราฟ Heatmap การกระจายต้นทุนเฉลี่ยของ Bitcoin

นักวิเคราะห์บางรายเปรียบเทียบโซนราคานี้ว่าเป็น “กำแพงแรงขาย” ที่ฝั่งกระทิง (bulls) ต้องเจอซ้ำแล้วซ้ำอีก หากราคายังไม่สามารถปิดเหนือ 112,500 ดอลลาร์ได้อย่างชัดเจน ตลาดจะยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน แต่หากเกิดการ “breakout” ขึ้นจริง ก็อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025

วาฬ Bitcoin กลับมาเคลื่อนไหว หนุนความเชื่อมั่นในตลาดอีกครั้ง

แม้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา Bitcoin จะปรับตัวลดลงราว 5% และลดลงกว่า 11% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ข้อมูลจาก Glassnode ระบุว่า กระเป๋าเงินที่ถือระหว่าง 1,000 – 10,000 BTC เริ่มกลับมาเพิ่มการถือครองอีกครั้งตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะหลังจากวันที่ 27 ตุลาคม ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของจำนวนกระเป๋าวาฬในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

กราฟจำนวนกระเป๋าวาฬ Bitcoin เทียบกับราคา BTC

การเพิ่มขึ้นของจำนวนกระเป๋าวาฬเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากรายบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกองทุนสถาบัน ผู้ให้บริการ ETF และผู้ดูแลสินทรัพย์ (custodians) ที่เข้ามาสะสม BTC เพิ่ม ซึ่งสะท้อนถึงการกลับมาของความเชื่อมั่นระดับองค์กร หากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อเนื่อง แรงซื้อจากฝั่งวาฬอาจช่วยดูดซับแรงขายรอบแนวต้าน 112,500 ดอลลาร์ได้ และเปิดทางให้ราคา BTC มีโอกาสพุ่งขึ้นต่อ

นักวิเคราะห์จากหลายสำนัก รวมถึงโมเดล AI อย่าง ChatGPT ที่คาดการณ์ว่า Bitcoin ทะลุ $180,000 แน่นอน ภายในรอบขาขึ้นถัดไป โดยอิงจากสัญญาณการสะสมเหรียญของวาฬและความต้องการลงทุนของสถาบันที่กลับมาอย่างชัดเจน

แนวโน้มต่อไป: ตลาดกำลังรอการยืนยันสัญญาณขาขึ้น

ในภาพรวม ตลาด Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วงสะสมพลัง โดยมีทั้งแรงขายจากผู้ถือครองระยะยาวและแรงซื้อจากนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามาเก็บของในจังหวะราคาอ่อนตัว หลายฝ่ายเชื่อว่าหากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 112,500 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง จะเป็นการเปิดประตูสู่รอบขาขึ้นใหม่อย่างเต็มตัว

สำหรับนักลงทุนทั่วไป นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาตลาดและวางแผนเข้าซื้ออย่างมีระบบ โดยปัจจุบันมีหลายแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ ซื้อ Bitcoin ได้ง่ายๆ ผ่านทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งรองรับการชำระเงินด้วยเงินบาทอย่างสะดวกสบาย

Bitcoin Hyper จุดประกาย Layer-2 กระแสใหม่หลังวาฬเริ่มขยับ

เมื่อวาฬกลับมาซื้อ Bitcoin หนักอีกครั้ง โปรเจกต์ Bitcoin Hyper (HYPER) กำลังถูกพูดถึงในวงการว่าอาจเป็นตัวเร่งรอบขาขึ้นถัดไป ด้วยเทคโนโลยี Layer-2 ที่ผสานความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความเร็วระดับ Solana ช่วยเพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมและรองรับ DeFi เต็มรูปแบบ

หน้าเว็บไซต์พรีเซลโปรเจกต์ Bitcoin Hyper

นักวิเคราะห์มองว่า หากราคา Bitcoin ทะลุแนวต้านได้จริง แรงหนุนต่อเนื่องจาก Layer-2 อย่าง Bitcoin Hyper จะยิ่งชัดเจน โดยเฉพาะหลังระดมทุนเกิน 25.7 ล้านดอลลาร์และมอบ APY การ Stake สูงกว่า 47% สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพระยะยาวในโปรเจกต์นี้

หากคุณเตรียมเข้าลงทุนใน Bitcoin Hyper สามารถศึกษา บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม

ตรวจสอบประกาศสำคัญได้จาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และรับมุมมองชุมชนผ่าน X และ ช่อง Telegram

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
