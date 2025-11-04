Bitcoin จะทะลุแนวต้านได้หรือไม่ หลังวาฬเริ่มกลับมาซื้ออีกครั้ง?
ขณะที่ราคาของ Bitcoin ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวต้านสำคัญระหว่าง 110,000 – 112,500 ดอลลาร์ สัญญาณจากข้อมูล on-chain ล่าสุดกลับชี้ให้เห็นว่าเหล่าวาฬคริปโตเริ่มกลับมาซื้อสะสมเหรียญอีกครั้งในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนให้ราคา BTC มีโอกาสกลับมาทะลุแนวต้านได้ในรอบใหม่ แม้ก่อนหน้านี้ Bitcoin จะปิดเดือน ต.ค. ติดลบครั้งแรกในรอบ 7 ปี แต่แรงซื้อจากนักลงทุนรายใหญ่กำลังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ทำไมราคา Bitcoin ถึงยังไม่สามารถผ่านระดับ $112,500 ได้?
จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน “cost basis heatmap” ซึ่งแสดงให้เห็นระดับราคาที่นักลงทุนเคยเข้าซื้อ Bitcoin เอาไว้ พบว่าในช่วงระหว่าง $110,000 – $112,500 มีการสะสมเหรียญจำนวนมากถึงกว่า 434,000 BTC ตามข้อมูลจาก Glassnode นั่นหมายความว่า นักลงทุนที่เคยซื้อในโซนนี้ มักจะเทขายเมื่อราคากลับขึ้นมาถึงระดับเดิม ส่งผลให้บริเวณนี้กลายเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง
นักวิเคราะห์บางรายเปรียบเทียบโซนราคานี้ว่าเป็น “กำแพงแรงขาย” ที่ฝั่งกระทิง (bulls) ต้องเจอซ้ำแล้วซ้ำอีก หากราคายังไม่สามารถปิดเหนือ 112,500 ดอลลาร์ได้อย่างชัดเจน ตลาดจะยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน แต่หากเกิดการ “breakout” ขึ้นจริง ก็อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
วาฬ Bitcoin กลับมาเคลื่อนไหว หนุนความเชื่อมั่นในตลาดอีกครั้ง
แม้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา Bitcoin จะปรับตัวลดลงราว 5% และลดลงกว่า 11% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ข้อมูลจาก Glassnode ระบุว่า กระเป๋าเงินที่ถือระหว่าง 1,000 – 10,000 BTC เริ่มกลับมาเพิ่มการถือครองอีกครั้งตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะหลังจากวันที่ 27 ตุลาคม ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของจำนวนกระเป๋าวาฬในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา
การเพิ่มขึ้นของจำนวนกระเป๋าวาฬเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากรายบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกองทุนสถาบัน ผู้ให้บริการ ETF และผู้ดูแลสินทรัพย์ (custodians) ที่เข้ามาสะสม BTC เพิ่ม ซึ่งสะท้อนถึงการกลับมาของความเชื่อมั่นระดับองค์กร หากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อเนื่อง แรงซื้อจากฝั่งวาฬอาจช่วยดูดซับแรงขายรอบแนวต้าน 112,500 ดอลลาร์ได้ และเปิดทางให้ราคา BTC มีโอกาสพุ่งขึ้นต่อ
นักวิเคราะห์จากหลายสำนัก รวมถึงโมเดล AI อย่าง ChatGPT ที่คาดการณ์ว่า Bitcoin ทะลุ $180,000 แน่นอน ภายในรอบขาขึ้นถัดไป โดยอิงจากสัญญาณการสะสมเหรียญของวาฬและความต้องการลงทุนของสถาบันที่กลับมาอย่างชัดเจน
แนวโน้มต่อไป: ตลาดกำลังรอการยืนยันสัญญาณขาขึ้น
ในภาพรวม ตลาด Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วงสะสมพลัง โดยมีทั้งแรงขายจากผู้ถือครองระยะยาวและแรงซื้อจากนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามาเก็บของในจังหวะราคาอ่อนตัว หลายฝ่ายเชื่อว่าหากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 112,500 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง จะเป็นการเปิดประตูสู่รอบขาขึ้นใหม่อย่างเต็มตัว
สำหรับนักลงทุนทั่วไป นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาตลาดและวางแผนเข้าซื้ออย่างมีระบบ โดยปัจจุบันมีหลายแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ ซื้อ Bitcoin ได้ง่ายๆ ผ่านทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งรองรับการชำระเงินด้วยเงินบาทอย่างสะดวกสบาย
Bitcoin Hyper จุดประกาย Layer-2 กระแสใหม่หลังวาฬเริ่มขยับ
เมื่อวาฬกลับมาซื้อ Bitcoin หนักอีกครั้ง โปรเจกต์ Bitcoin Hyper (HYPER) กำลังถูกพูดถึงในวงการว่าอาจเป็นตัวเร่งรอบขาขึ้นถัดไป ด้วยเทคโนโลยี Layer-2 ที่ผสานความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความเร็วระดับ Solana ช่วยเพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมและรองรับ DeFi เต็มรูปแบบ
นักวิเคราะห์มองว่า หากราคา Bitcoin ทะลุแนวต้านได้จริง แรงหนุนต่อเนื่องจาก Layer-2 อย่าง Bitcoin Hyper จะยิ่งชัดเจน โดยเฉพาะหลังระดมทุนเกิน 25.7 ล้านดอลลาร์และมอบ APY การ Stake สูงกว่า 47% สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพระยะยาวในโปรเจกต์นี้
หากคุณเตรียมเข้าลงทุนใน Bitcoin Hyper สามารถศึกษา บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม
ตรวจสอบประกาศสำคัญได้จาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และรับมุมมองชุมชนผ่าน X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: