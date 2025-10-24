BTC $110,451.15 0.16%
ETH $3,901.36 1.29%
SOL $191.70 0.30%
PEPE $0.0000070 2.36%
SHIB $0.000010 0.09%
BNB $1,107.26 -0.34%
DOGE $0.19 0.23%
XRP $2.48 3.46%
Cryptonews บิทคอยน์

สัญญาณอันตราย? วาฬ Bitcoin รุ่นเดอะโอน 150 BTC หลังหลับไหลมากว่า 14 ปี!

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
สัญญาณอันตราย? วาฬ Bitcoin รุ่นเดอะโอน 150 BTC หลังหลับไหลมากว่า 14 ปี!

ในขณะที่ราคา Bitcoin ยังคงทรงตัวที่ระดับ 110,000 ดอลลาร์ก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้วงการคริปโตต้องฮือฮา เมื่อ Crypto Wallet ที่ไม่เคยเคลื่อนไหวมานานถึง 14 ปี จู่ ๆ ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยมีการทำธุรกรรมเคลื่อนย้าย 150 BTC คิดเป็นมูลค่ากว่า 16 ล้านดอลลาร์

การขยับตัวของวาฬยุคบุกเบิกรายนี้ซึ่งสะสม Bitcoin มาตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ของเครือข่ายในปี 2009 ได้จุดประกายการวิเคราะห์และคาดการณ์ในหมู่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ถึงนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อตลาดในภาพรวม

เปิดรายละเอียด! วาฬ Bitcoin โอน 150 BTC มูลค่า 16 ล้านดอลลาร์

Nansen แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรวจพบธุรกรรมครั้งสำคัญเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2025 โดยเป็นการโอน Bitcoin จำนวน 150 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 16 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมนี้มาจาก Crypto Wallet ที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานกว่า 14 ปี

ด้าน Whale Alert แพลตฟอร์มติดตามธุรกรรมขนาดใหญ่ ก็ได้รายงานเช่นกันว่าเจ้าของ Crypto Wallet นิรนามรายนี้ได้สะสม Bitcoin จำนวน 4,000 BTC มูลค่ารวมกว่า 442 ล้านดอลลาร์ ทำให้การเคลื่อนไหวนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั่วโลกว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้อะไรบางอย่างหรือไม่

ย้อนรอยประวัติ! วาฬ Bitcoin ยุคซาโตชิสะสมเหรียญตั้งแต่ปี 2009

จากการตรวจสอบพบว่า Crypto Wallet ใบนี้มีความเกี่ยวข้องกับยุคแรกเริ่มของ Bitcoin หรือที่เรียกกันว่า ‘ยุคซาโตชิ’ โดยเจ้าของได้ทำการขุดเหรียญและสะสมเหรียญส่วนใหญ่มาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ปี 2009 เพียงไม่กี่เดือนหลังเครือข่ายบล็อกเชนเปิดตัว และมีการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน ปี 2011

ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้ตัวเลขจำนวนเหรียญที่วาฬรายนี้เคยถือครองแตกต่างกันไป โดย Whale Alert รายงานว่าเจ้าของได้สะสมจากการขุดไว้ 4,000 BTC

ขณะที่ข้อมูลจาก Blockchain Explorer อย่าง Mempool Space ชี้ว่า Crypto Wallet ใบนี้เคยรับเหรียญเข้ามาทั้งหมด 7,850 BTC

ด้านนักวิเคราะห์ Emmett Gallic ระบุว่าวาฬรายนี้เคยควบคุม Bitcoin มากถึง 8,000 BTC ผ่าน Crypto Wallet หลายใบ

นักวิเคราะห์ชี้! ไม่ใช่การเทขายแต่เป็นการจัดการพอร์ตอย่างเป็นระบบ

แม้การเคลื่อนไหวของวาฬจะสร้างความกังวลเรื่องการเทขาย แต่นักวิเคราะห์บล็อกเชน Emmett Gallic ได้ให้ข้อสังเกตว่า วาฬรายนี้มีการทยอยขาย Bitcoin จาก Crypto Wallet อีกใบหนึ่งอย่างเป็นระบบมานานหลายปีแล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนมากกว่าการเทขายอย่างตื่นตระหนก

ข้อมูลจาก Mempool Space ยืนยันว่าหลังจากการโอนย้าย 150 BTC ล่าสุด ยอดคงเหลือใน Crypto Wallet อยู่ที่ 3,850 BTC รูปแบบการกระจายเหรียญอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้สะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนและจัดการสินทรัพย์อย่างรอบคอบของนักลงทุนรายใหญ่

มุมมองตลาด: การขายของวาฬ Bitcoin สะท้อนการเติบโต

เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่วาฬยุคแรกเริ่มมีการเคลื่อนไหว ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม วาฬอีกรายที่ถือครอง 80,201 BTC ก็ได้เริ่มโอนย้ายเหรียญไปยัง Galaxy Digital หลังไม่มีการเคลื่อนไหวมา 14 ปีเช่นกัน

นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Willy Woo เคยกล่าวไว้ว่าวาฬที่ถือครอง Bitcoin มากกว่า 10,000 BTC มีแนวโน้มทยอยกระจายเหรียญมาตั้งแต่ปี 2017

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่าการขายเหรียญของผู้ถือครองยุคแรกเหล่านี้ไม่ได้เป็นสัญญาณอันตราย แต่สะท้อนถึงการเติบโตและวุฒิภาวะของตลาดที่มีผู้ซื้อรายใหม่เข้ามาในระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณข้อมูลจาก https://coinmarketcap.com/academy/article/bitcoin-whale-from-2009-moves-dollar16m-after-14-years

Bitcoin Hyper โซลูชัน Layer-2 ของ Bitcoin

บิทคอยน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดการเงิน 27-09-2025

Bitcoin Hyper โครงการ Layer-2 ระดมทุนได้กว่า 24 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึง 3 เดือน สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก

โครงการนี้พัฒนาขึ้นบน Solana Virtual Machine เพื่อยกระดับ Bitcoin ให้รองรับ DeFi, dApps และ NFT ได้จริง ด้วยความเร็วระดับหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที และค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมใช้ Zero-Knowledge Proof ยืนยันธุรกรรมกลับไปยัง Layer-1 อย่างปลอดภัย

นักวิเคราะห์มองว่า Bitcoin Hyper เป็นหนึ่งในเหรียญ Presale ที่น่าลงทุน เพราะมีโอกาสในการเติบโตสูงกว่า 100x หากมีการเปิดใช้เครือข่ายอย่างเป็นทางการและ Bitcoin ทำสถิติสูงสุดใหม่

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+14%
$24,726,021.38 Raised so far
$0.0115 → $0.013165

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...

ไปยัง Bitcoin Hyper

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,918,035,789,886
3.25
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Altcoin
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ต่ำกว่าคาด! Bitcoin, ETH, SOL, XRP เป็นไง?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-25 00:25:44
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผาเหรียญ 50%! Snorter Token เอาใจนักลงทุนก่อนเปิดตัว 3 วัน
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-24 23:49:19
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า