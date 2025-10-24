สัญญาณอันตราย? วาฬ Bitcoin รุ่นเดอะโอน 150 BTC หลังหลับไหลมากว่า 14 ปี!
ในขณะที่ราคา Bitcoin ยังคงทรงตัวที่ระดับ 110,000 ดอลลาร์ก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้วงการคริปโตต้องฮือฮา เมื่อ Crypto Wallet ที่ไม่เคยเคลื่อนไหวมานานถึง 14 ปี จู่ ๆ ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยมีการทำธุรกรรมเคลื่อนย้าย 150 BTC คิดเป็นมูลค่ากว่า 16 ล้านดอลลาร์
การขยับตัวของวาฬยุคบุกเบิกรายนี้ซึ่งสะสม Bitcoin มาตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ของเครือข่ายในปี 2009 ได้จุดประกายการวิเคราะห์และคาดการณ์ในหมู่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ถึงนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อตลาดในภาพรวม
เปิดรายละเอียด! วาฬ Bitcoin โอน 150 BTC มูลค่า 16 ล้านดอลลาร์
Nansen แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรวจพบธุรกรรมครั้งสำคัญเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2025 โดยเป็นการโอน Bitcoin จำนวน 150 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 16 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมนี้มาจาก Crypto Wallet ที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานกว่า 14 ปี
ด้าน Whale Alert แพลตฟอร์มติดตามธุรกรรมขนาดใหญ่ ก็ได้รายงานเช่นกันว่าเจ้าของ Crypto Wallet นิรนามรายนี้ได้สะสม Bitcoin จำนวน 4,000 BTC มูลค่ารวมกว่า 442 ล้านดอลลาร์ ทำให้การเคลื่อนไหวนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั่วโลกว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้อะไรบางอย่างหรือไม่
ย้อนรอยประวัติ! วาฬ Bitcoin ยุคซาโตชิสะสมเหรียญตั้งแต่ปี 2009
จากการตรวจสอบพบว่า Crypto Wallet ใบนี้มีความเกี่ยวข้องกับยุคแรกเริ่มของ Bitcoin หรือที่เรียกกันว่า ‘ยุคซาโตชิ’ โดยเจ้าของได้ทำการขุดเหรียญและสะสมเหรียญส่วนใหญ่มาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ปี 2009 เพียงไม่กี่เดือนหลังเครือข่ายบล็อกเชนเปิดตัว และมีการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน ปี 2011
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้ตัวเลขจำนวนเหรียญที่วาฬรายนี้เคยถือครองแตกต่างกันไป โดย Whale Alert รายงานว่าเจ้าของได้สะสมจากการขุดไว้ 4,000 BTC
ขณะที่ข้อมูลจาก Blockchain Explorer อย่าง Mempool Space ชี้ว่า Crypto Wallet ใบนี้เคยรับเหรียญเข้ามาทั้งหมด 7,850 BTC
ด้านนักวิเคราะห์ Emmett Gallic ระบุว่าวาฬรายนี้เคยควบคุม Bitcoin มากถึง 8,000 BTC ผ่าน Crypto Wallet หลายใบ
นักวิเคราะห์ชี้! ไม่ใช่การเทขายแต่เป็นการจัดการพอร์ตอย่างเป็นระบบ
แม้การเคลื่อนไหวของวาฬจะสร้างความกังวลเรื่องการเทขาย แต่นักวิเคราะห์บล็อกเชน Emmett Gallic ได้ให้ข้อสังเกตว่า วาฬรายนี้มีการทยอยขาย Bitcoin จาก Crypto Wallet อีกใบหนึ่งอย่างเป็นระบบมานานหลายปีแล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนมากกว่าการเทขายอย่างตื่นตระหนก
ข้อมูลจาก Mempool Space ยืนยันว่าหลังจากการโอนย้าย 150 BTC ล่าสุด ยอดคงเหลือใน Crypto Wallet อยู่ที่ 3,850 BTC รูปแบบการกระจายเหรียญอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้สะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนและจัดการสินทรัพย์อย่างรอบคอบของนักลงทุนรายใหญ่
มุมมองตลาด: การขายของวาฬ Bitcoin สะท้อนการเติบโต
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่วาฬยุคแรกเริ่มมีการเคลื่อนไหว ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม วาฬอีกรายที่ถือครอง 80,201 BTC ก็ได้เริ่มโอนย้ายเหรียญไปยัง Galaxy Digital หลังไม่มีการเคลื่อนไหวมา 14 ปีเช่นกัน
นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Willy Woo เคยกล่าวไว้ว่าวาฬที่ถือครอง Bitcoin มากกว่า 10,000 BTC มีแนวโน้มทยอยกระจายเหรียญมาตั้งแต่ปี 2017
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่าการขายเหรียญของผู้ถือครองยุคแรกเหล่านี้ไม่ได้เป็นสัญญาณอันตราย แต่สะท้อนถึงการเติบโตและวุฒิภาวะของตลาดที่มีผู้ซื้อรายใหม่เข้ามาในระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง
