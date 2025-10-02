BTC $118,725.49 3.60%
ETH $4,410.15 6.24%
SOL $225.24 7.06%
PEPE $0.000010 9.42%
SHIB $0.000012 6.87%
BNB $1,038.62 2.74%
DOGE $0.25 10.13%
XRP $2.98 4.42%
Cryptonews บิทคอยน์

Bitcoin ทะลุ 118K จุดติด Uptober Rally ดันความเชื่อมั่นตลาดคริปโต สู่เส้นทางลุ้นทำสถิติใหม่

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
มือถือโชว์สัญลักษณ์ Bitcoin เรืองแสง หน้าจอกราฟคริปโต

บิตคอยน์ (Bitcoin) ราคาพุ่งแรงทะลุระดับ 118,000 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสความคึกคักของเดือน “Uptober” ที่นักลงทุนคริปโตต่างเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนาน ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ช่วยหนุนตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวมให้ฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย Bitcoin (BTC) ลุ้น ATH ใหม่ หลังจากบวกขึ้นกว่า 4% ภายใน 24 ชั่วโมง สร้างแรงเชื่อมั่นให้กับทั้งนักเก็งกำไรและนักลงทุนสถาบัน

มูลค่าตลาดรวมคริปโตทั้งหมดขยับขึ้น 4.6% แตะระดับ 4.17 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum กระโดดขึ้นกว่า 6.1% สู่ 4,385 ดอลลาร์ และ XRP เพิ่มขึ้น 5.6% แตะ 2.97 ดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนภาพการกลับมาของบรรยากาศเชิงบวกในตลาดคริปโตที่เชื่อมโยงกับฤดูกาล Uptober ที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์

ความไม่แน่นอนจาก Shutdown ดันนักลงทุนหันหาคริปโต

แรงหนุนของราคารอบนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ตลาดเจอแรงขายและการล้างพอร์ต (liquidation) อย่างหนัก แต่การเข้าซื้อของวาฬในช่วงต้นสัปดาห์กลับกลายเป็นปัจจัยหลักที่พลิกทิศทางราคาได้อีกครั้ง

ความจริงแล้ว เหตุการณ์ที่สหรัฐเข้าสู่ภาวะ “Government Shutdown” ครั้งแรกในรอบ 6 ปี หลังรัฐสภาไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวได้ กลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้คริปโตกลับมาน่าสนใจ นักลงทุนจำนวนไม่น้อยมองว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีในการกระจายพอร์ตและเลือก เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยเฉพาะเมื่อหลายโครงการเริ่มเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนา

การปิดหน่วยงานรัฐส่งผลให้พนักงานกว่า 800,000 คนถูกพักงาน และอาจทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอย่างตัวเลขการจ้างงานต้องล่าช้า ซึ่งความไม่แน่นอนเช่นนี้ยิ่งทำให้ Bitcoin ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากความวุ่นวายทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและสภาพคล่อง

การที่นักลงทุนจำนวนมากเริ่มไหลเข้าสู่ Bitcoin แสดงให้เห็นถึงบทบาทของสินทรัพย์ดิจิทัลในยามที่ตลาดดั้งเดิมสั่นคลอน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากความขัดแย้งด้านงบประมาณยืดเยื้อ อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตัดสินใจด้านกฎระเบียบ เช่น กองทุน ETF สำหรับ Altcoin อาจล่าช้าออกไป

เฮดี้ หวัง ผู้ก่อตั้ง Block Street อธิบายว่า การขาดบุคลากรอาจส่งผลให้การกำกับดูแลและการอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าช้า สถาบันการเงินหลายแห่งอาจลังเลที่จะขยายจากโครงการนำร่องไปสู่การใช้งานจริง และหากไม่มีกรอบกฎหมายที่ชัดเจน นักลงทุนรายใหญ่ก็อาจลดระดับความเสี่ยงลง

ปัจจัยมหภาคหนุนแรงบวกให้กับ Bitcoin เพิ่ม

แม้จะมีความเสี่ยงด้านโครงสร้าง แต่การพุ่งขึ้นของราคาในสัปดาห์นี้ก็สะท้อนให้เห็นว่า Bitcoin ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง และการซื้อ Bitcoin กลายเป็นกลยุทธ์ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักลงทุน ความเชื่อมั่นต่อ “Uptober” ที่มีรากฐานมาจากสถิติการเติบโตของเดือนตุลาคมหลายปีที่ผ่านมา ได้สร้างแรงผลักดันเพิ่มเติมให้กับตลาด

ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเพราะแรงกดดันทางการเมืองและการเปลี่ยนทิศทางการลงทุนของนักลงทุนสู่สินทรัพย์เสี่ยง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยยกให้คริปโตแข็งแกร่งขึ้น และในตลาดอนุพันธ์เองก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ เมื่อ IBIT ของ Blackrock แย่งแชมป์ Bitcoin Options จาก Deribit ได้สำเร็จ ยิ่งสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินทุนที่กำลังไหลเข้ามาในสินทรัพย์ดิจิทัล

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
Bitcoin ทะลุ 118K จุดติด Uptober Rally ดันความเชื่อมั่นตลาดคริปโต สู่เส้นทางลุ้นทำสถิติใหม่
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 2 ตุลาคม 2025
Bitcoin (BTC) ลุ้น ATH ใหม่ – จ่อทะลุ $120,000 ปลายปีนี้
Bitcoin พุ่งกระฉูดหลัง US Shutdown! มีอะไรอีกบ้างที่ต้องรู้?
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 1 ตุลาคม 2025
BlackRock ผงาด! IBIT แย่งแชมป์ Bitcoin Options จาก Deribit

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,262,514,201,735
9.2
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
XRP จ่อแตะ $3! ตลาดคึกคักหลังลุ้นไฟเขียวกองทุน ETF
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-02 13:53:59
ข่าวคริปโต
Claude AI เผย XRP, Cardano และ Ethereum มีโอกาสสร้างสถิติใหม่รับตลาด Uptober 2025 ที่คึกคัก
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-02 11:47:29
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า