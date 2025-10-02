Bitcoin ทะลุ 118K จุดติด Uptober Rally ดันความเชื่อมั่นตลาดคริปโต สู่เส้นทางลุ้นทำสถิติใหม่
บิตคอยน์ (Bitcoin) ราคาพุ่งแรงทะลุระดับ 118,000 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสความคึกคักของเดือน “Uptober” ที่นักลงทุนคริปโตต่างเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนาน ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ช่วยหนุนตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวมให้ฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย Bitcoin (BTC) ลุ้น ATH ใหม่ หลังจากบวกขึ้นกว่า 4% ภายใน 24 ชั่วโมง สร้างแรงเชื่อมั่นให้กับทั้งนักเก็งกำไรและนักลงทุนสถาบัน
มูลค่าตลาดรวมคริปโตทั้งหมดขยับขึ้น 4.6% แตะระดับ 4.17 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum กระโดดขึ้นกว่า 6.1% สู่ 4,385 ดอลลาร์ และ XRP เพิ่มขึ้น 5.6% แตะ 2.97 ดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนภาพการกลับมาของบรรยากาศเชิงบวกในตลาดคริปโตที่เชื่อมโยงกับฤดูกาล Uptober ที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์
ความไม่แน่นอนจาก Shutdown ดันนักลงทุนหันหาคริปโต
แรงหนุนของราคารอบนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ตลาดเจอแรงขายและการล้างพอร์ต (liquidation) อย่างหนัก แต่การเข้าซื้อของวาฬในช่วงต้นสัปดาห์กลับกลายเป็นปัจจัยหลักที่พลิกทิศทางราคาได้อีกครั้ง
ความจริงแล้ว เหตุการณ์ที่สหรัฐเข้าสู่ภาวะ “Government Shutdown” ครั้งแรกในรอบ 6 ปี หลังรัฐสภาไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวได้ กลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้คริปโตกลับมาน่าสนใจ นักลงทุนจำนวนไม่น้อยมองว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีในการกระจายพอร์ตและเลือก เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยเฉพาะเมื่อหลายโครงการเริ่มเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนา
การปิดหน่วยงานรัฐส่งผลให้พนักงานกว่า 800,000 คนถูกพักงาน และอาจทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอย่างตัวเลขการจ้างงานต้องล่าช้า ซึ่งความไม่แน่นอนเช่นนี้ยิ่งทำให้ Bitcoin ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากความวุ่นวายทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและสภาพคล่อง
การที่นักลงทุนจำนวนมากเริ่มไหลเข้าสู่ Bitcoin แสดงให้เห็นถึงบทบาทของสินทรัพย์ดิจิทัลในยามที่ตลาดดั้งเดิมสั่นคลอน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากความขัดแย้งด้านงบประมาณยืดเยื้อ อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตัดสินใจด้านกฎระเบียบ เช่น กองทุน ETF สำหรับ Altcoin อาจล่าช้าออกไป
เฮดี้ หวัง ผู้ก่อตั้ง Block Street อธิบายว่า การขาดบุคลากรอาจส่งผลให้การกำกับดูแลและการอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าช้า สถาบันการเงินหลายแห่งอาจลังเลที่จะขยายจากโครงการนำร่องไปสู่การใช้งานจริง และหากไม่มีกรอบกฎหมายที่ชัดเจน นักลงทุนรายใหญ่ก็อาจลดระดับความเสี่ยงลง
ปัจจัยมหภาคหนุนแรงบวกให้กับ Bitcoin เพิ่ม
แม้จะมีความเสี่ยงด้านโครงสร้าง แต่การพุ่งขึ้นของราคาในสัปดาห์นี้ก็สะท้อนให้เห็นว่า Bitcoin ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง และการซื้อ Bitcoin กลายเป็นกลยุทธ์ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักลงทุน ความเชื่อมั่นต่อ “Uptober” ที่มีรากฐานมาจากสถิติการเติบโตของเดือนตุลาคมหลายปีที่ผ่านมา ได้สร้างแรงผลักดันเพิ่มเติมให้กับตลาด
ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเพราะแรงกดดันทางการเมืองและการเปลี่ยนทิศทางการลงทุนของนักลงทุนสู่สินทรัพย์เสี่ยง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยยกให้คริปโตแข็งแกร่งขึ้น และในตลาดอนุพันธ์เองก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ เมื่อ IBIT ของ Blackrock แย่งแชมป์ Bitcoin Options จาก Deribit ได้สำเร็จ ยิ่งสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินทุนที่กำลังไหลเข้ามาในสินทรัพย์ดิจิทัล