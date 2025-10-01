Bitcoin (BTC) ลุ้น ATH ใหม่ – จ่อทะลุ $120,000 ปลายปีนี้
Bitcoin (BTC) พุ่งทะยานผ่านระดับ 116,000 ดอลลาร์ ทำตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง ท่ามกลางสภาวะตลาดที่สดใสหลังการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นักวิเคราะห์หลายรายต่างชี้เป้าว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่ โดยคาดการณ์ว่าราคา BTC มีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) ที่ระดับ 120,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้
การฟื้นตัวของ BTC ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน แต่ยังส่งผลบวกไปยังเหรียญ Altcoin อื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะเหรียญในระบบนิเวศของ Ethereum ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ
วิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin สู่เป้าหมาย ATH ใหม่
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา BTC มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยแกว่งตัวอยู่ในช่วงราคาประมาณ 114,000 ถึง 116,500 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะตลาดที่กลับมาเป็นบวกอย่างเห็นได้ชัด ปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนตลาดคือการที่นักลงทุนคลายความกังวลหลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติเรื่องอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้จิตวิทยาการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซีดีขึ้น
นักวิเคราะห์ชั้นนำหลายสำนักได้ออกมาคาดการณ์ในทิศทางเดียวกันว่า ราคา BTC มีศักยภาพที่จะพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงท้ายของปี โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ระหว่าง 120,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์
การคาดการณ์อนาคตของ Bitcoin ในแง่บวกนี้ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตาดูว่าราชาแห่งคริปโตจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้หรือไม่
จับตา 2 เหรียญ L2 มาแรง รับกระแส Bitcoin บูม
การพุ่งขึ้นของราคา BTC มักจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังตลาด Altcoin โดยเฉพาะเหรียญที่ทำงานบนเครือข่าย Layer-2 ของ Ethereum ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะโซลูชันที่ช่วยเพิ่มความเร็วและลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
Shiba Inu (SHIB) เป็นหนึ่งในเหรียญที่น่าจับตา โดยมี Shibarium ซึ่งเป็นเครือข่าย Layer-2 ของตัวเอง ช่วยให้ระบบนิเวศเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันราคา SHIB ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.000013 ดอลลาร์ และยังคงมีการเผาเหรียญ (Token Burn) อย่างต่อเนื่องเพื่อลดอุปทานและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว ทำให้ SHIB พัฒนาจาก meme coin สู่โปรเจกต์ที่มีประโยชน์ใช้สอยจริง
Arbitrum (ARB) คืออีกหนึ่งโซลูชัน Layer-2 ชั้นนำที่ใช้เทคโนโลยี Optimistic Roll-up เพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมบน Ethereum รวดเร็วและมีราคาถูกลง แม้ว่าปัจจุบันราคาจะอยู่ที่ประมาณ 0.515 ดอลลาร์และอยู่ในช่วงปรับฐานระยะสั้น แต่ ARB ยังคงครองอันดับสูงในแง่มูลค่าตลาดและถูกมองว่าเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการเติบโตของระบบนิเวศ Ethereum ในอนาคต
PEPENODE: เหรียญน้องใหม่มาแรง ลุ้นโต 24 เท่า!
นอกเหนือจากเหรียญที่รู้จักกันดีแล้ว ยังมีเหรียญน้องใหม่ที่น่าสนใจอย่าง PEPENODE (PEPENODE) ซึ่งเป็นโทเค็นบนเครือข่าย Ethereum ที่ผสมผสานความสนุกของเหรียญมีมเข้ากับประโยชน์ใช้สอยจริงผ่านคอนเซ็ปต์ “Virtual Mining” ที่ไม่เหมือนใคร
PEPENODE นำเสนอแนวคิดให้ผู้ใช้สามารถรับรางวัลจากการ “ขุด” แบบเสมือนจริงโดยไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ราคาแพง ตามข้อมูลใน Whitepaper ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขุดได้โดยการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลภายในระบบ นอกจากนี้ โปรเจกต์ยังใช้โมเดล Deflationary โดยจะมีการเผาเหรียญที่ถูกใช้ไปประมาณ 70% ซึ่งอาจช่วยหนุนให้ราคาเพิ่มขึ้นในระยะยาวอีกด้วย
ปัจจุบัน PEPENODE อยู่ในระหว่างการเปิดขายพรีเซลและสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 1.25 ล้านดอลลาร์ โดยมีราคาพรีเซลล์อยู่ที่ 0.001066 ดอลลาร์ ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าราคาอาจพุ่งไปถึง 0.0110 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตกว่า 24 เท่าจากราคาพรีเซลเริ่มต้น ทำให้ PEPENODE กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตสูง