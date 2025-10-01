BTC $116,457.05 2.94%
ETH $4,302.85 3.21%
SOL $217.68 5.13%
PEPE $0.0000096 4.62%
SHIB $0.000012 4.19%
BNB $1,030.09 1.81%
DOGE $0.24 5.56%
XRP $2.94 3.13%
Cryptonews บิทคอยน์

Bitcoin (BTC) ลุ้น ATH ใหม่ – จ่อทะลุ $120,000 ปลายปีนี้

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Bitcoin กำลังลุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ในปลายปีนี้ 01-10-2025

Bitcoin (BTC) พุ่งทะยานผ่านระดับ 116,000 ดอลลาร์ ทำตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง ท่ามกลางสภาวะตลาดที่สดใสหลังการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นักวิเคราะห์หลายรายต่างชี้เป้าว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่ โดยคาดการณ์ว่าราคา BTC มีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) ที่ระดับ 120,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้

การฟื้นตัวของ BTC ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน แต่ยังส่งผลบวกไปยังเหรียญ Altcoin อื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะเหรียญในระบบนิเวศของ Ethereum ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ

วิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin สู่เป้าหมาย ATH ใหม่

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา BTC มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยแกว่งตัวอยู่ในช่วงราคาประมาณ 114,000 ถึง 116,500 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะตลาดที่กลับมาเป็นบวกอย่างเห็นได้ชัด ปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนตลาดคือการที่นักลงทุนคลายความกังวลหลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติเรื่องอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้จิตวิทยาการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซีดีขึ้น

นักวิเคราะห์ชั้นนำหลายสำนักได้ออกมาคาดการณ์ในทิศทางเดียวกันว่า ราคา BTC มีศักยภาพที่จะพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงท้ายของปี โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ระหว่าง 120,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์

การคาดการณ์อนาคตของ Bitcoin ในแง่บวกนี้ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตาดูว่าราชาแห่งคริปโตจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้หรือไม่

จับตา 2 เหรียญ L2 มาแรง รับกระแส Bitcoin บูม

การพุ่งขึ้นของราคา BTC มักจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังตลาด Altcoin โดยเฉพาะเหรียญที่ทำงานบนเครือข่าย Layer-2 ของ Ethereum ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะโซลูชันที่ช่วยเพิ่มความเร็วและลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

Shiba Inu (SHIB) เป็นหนึ่งในเหรียญที่น่าจับตา โดยมี Shibarium ซึ่งเป็นเครือข่าย Layer-2 ของตัวเอง ช่วยให้ระบบนิเวศเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันราคา SHIB ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.000013 ดอลลาร์ และยังคงมีการเผาเหรียญ (Token Burn) อย่างต่อเนื่องเพื่อลดอุปทานและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว ทำให้ SHIB พัฒนาจาก meme coin สู่โปรเจกต์ที่มีประโยชน์ใช้สอยจริง

Shiba Inu (SHIB)
24h7d30d1yAll time

Arbitrum (ARB) คืออีกหนึ่งโซลูชัน Layer-2 ชั้นนำที่ใช้เทคโนโลยี Optimistic Roll-up เพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมบน Ethereum รวดเร็วและมีราคาถูกลง แม้ว่าปัจจุบันราคาจะอยู่ที่ประมาณ 0.515 ดอลลาร์และอยู่ในช่วงปรับฐานระยะสั้น แต่ ARB ยังคงครองอันดับสูงในแง่มูลค่าตลาดและถูกมองว่าเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการเติบโตของระบบนิเวศ Ethereum ในอนาคต

PEPENODE: เหรียญน้องใหม่มาแรง ลุ้นโต 24 เท่า!

นอกเหนือจากเหรียญที่รู้จักกันดีแล้ว ยังมีเหรียญน้องใหม่ที่น่าสนใจอย่าง PEPENODE (PEPENODE) ซึ่งเป็นโทเค็นบนเครือข่าย Ethereum ที่ผสมผสานความสนุกของเหรียญมีมเข้ากับประโยชน์ใช้สอยจริงผ่านคอนเซ็ปต์ “Virtual Mining” ที่ไม่เหมือนใคร

ขุดเหรียญมีมด้วย PepeNode

PEPENODE นำเสนอแนวคิดให้ผู้ใช้สามารถรับรางวัลจากการ “ขุด” แบบเสมือนจริงโดยไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ราคาแพง ตามข้อมูลใน Whitepaper ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขุดได้โดยการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลภายในระบบ นอกจากนี้ โปรเจกต์ยังใช้โมเดล Deflationary โดยจะมีการเผาเหรียญที่ถูกใช้ไปประมาณ 70% ซึ่งอาจช่วยหนุนให้ราคาเพิ่มขึ้นในระยะยาวอีกด้วย

ปัจจุบัน PEPENODE อยู่ในระหว่างการเปิดขายพรีเซลและสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 1.25 ล้านดอลลาร์ โดยมีราคาพรีเซลล์อยู่ที่ 0.001066 ดอลลาร์ ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าราคาอาจพุ่งไปถึง 0.0110 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตกว่า 24 เท่าจากราคาพรีเซลเริ่มต้น ทำให้ PEPENODE กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตสูง

เยี่ยมชม Pepenode.io

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
Bitcoin (BTC) ลุ้น ATH ใหม่ – จ่อทะลุ $120,000 ปลายปีนี้
Bitcoin พุ่งกระฉูดหลัง US Shutdown! มีอะไรอีกบ้างที่ต้องรู้?
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 1 ตุลาคม 2025
BlackRock ผงาด! IBIT แย่งแชมป์ Bitcoin Options จาก Deribit
XRP พุ่งแรง! ลุ้น 6 ปัจจัย ETF ดันทะลุ $4 เดือนตุลาคมนี้
ลุ้นครั้งใหญ่! XRP จ่อดีดกลับ นักวิเคราะห์ชี้เป้า $3.15

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,187,558,434,650
2.34
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
ยังไหว? Dogecoin ทรงตัวหลังดิ่ง 23% ลุ้นทิศทางใหม่!
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-01 17:58:48
ข่าวประชาสัมพันธ์
MAXI ขึ้นแท่นมีมคอยน์อันดับหนึ่ง ตุลานี้ลุ้นทะยาน 1,000 เท่า
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-10-01 17:11:15
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า