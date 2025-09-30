BlackRock ผงาด! IBIT แย่งแชมป์ Bitcoin Options จาก Deribit
วงการคริปโตต้องจารึก! เมื่อกองทุน iShares Bitcoin Trust (IBIT) ของ BlackRock ยักษ์ใหญ่แห่งวอลล์สตรีท ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญด้วยการแซงหน้า Deribit ขึ้นเป็นแพลตฟอร์มที่มีสถานะคงค้าง (Open Interest) ในตลาด Bitcoin Options สูงที่สุดในโลก
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทุบสถิติ แต่ยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเม็ดเงินจากสถาบันการเงินกำลังหลั่งไหลเข้าสู่ตลาด BTC ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
BlackRock พลิกเกม! IBIT ขึ้นแท่นผู้นำตลาด Bitcoin Options
ข้อมูลล่าสุดจาก Bloomberg เปิดเผยว่า หลังจากสิ้นสุดสัญญาในวันศุกร์ที่ผ่านมา สถานะคงค้างใน Options ที่เชื่อมโยงกับกองทุน IBIT ของ BlackRock พุ่งสูงถึงเกือบ 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์ แซงหน้า Deribit ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์อย่างชัดเจน นับเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง 1 ปีหลังจากที่ IBIT Options เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2024
เหตุการณ์นี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสำคัญของตลาด BTC จากเดิมที่เคยถูกครอบงำโดยแพลตฟอร์ม Offshore ที่เน้นการใช้เลเวอเรจสูงอย่าง Deribit ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2016 มาสู่ยุคที่สภาพคล่องและเม็ดเงินมหาศาลกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในใจกลางตลาดการเงินสหรัฐฯ ซึ่ง BlackRock เป็นผู้เล่นหลักในสมรภูมินี้
สัญญาณบวกตลาด Bitcoin? เมื่อสถาบันแห่ลงทุนผ่าน BlackRock
การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ IBIT ได้สร้างวงจรที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เมื่อสภาพคล่องของกองทุนเพิ่มสูงขึ้น ก็ยิ่งดึงดูดกระแสเงินทุนจากสถาบันให้เข้ามามากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ตลาดมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน IBIT ได้กลายเป็นกองทุน Bitcoin ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) มากกว่า 8.7 หมื่นล้านดอลลาร์เลยทีเดียว
แม้ว่า Deribit ซึ่งถูก Coinbase เข้าซื้อกิจการไปด้วยมูลค่าประมาณ 2.9 พันล้านดอลลาร์ จะยังคงเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดคริปโตดั้งเดิม แต่การสูญเสียตำแหน่งผู้นำในตลาด Options ให้กับ BlackRock เป็นการตอกย้ำว่าภูมิทัศน์ของตลาด BTC กำลังถูกปรับเปลี่ยนโดยสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมอย่างรวดเร็ว
การที่นักลงทุนสถาบันสามารถเข้าถึงและป้องกันความเสี่ยงของ BTC ผ่านผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้กลายเป็นปัจจัยดึงดูดที่ทรงพลังในขณะนี้
เจาะลึกความสำเร็จ IBIT ของ BlackRock กองทุน BTC ที่โตเร็วสุดในประวัติศาสตร์
กองทุน IBIT ของ BlackRock เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2024 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึง BTC ได้โดยตรง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเก็บสินทรัพย์หรือการจัดการ Wallet ที่ซับซ้อน ซึ่งได้ Coinbase Prime มาเป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ (Custodian) ให้
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผลักดันความสำเร็จคือโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่น่าดึงดูด โดยมี Expense Ratio เพียง 0.25% และลดเหลือเพียง 0.12% สำหรับนักลงทุนกลุ่มแรก ทำให้ IBIT กลายเป็น ETF ที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยสามารถระดมทุนแตะระดับ 7 หมื่นล้านดอลลาร์ได้ภายในเวลาเพียง 341 วันทำการ
นักวิเคราะห์มองว่าการเติบโตของกองทุน BTC ที่ได้รับการกำกับดูแลเช่นนี้ จะสร้างระบบนิเวศทางการเงินสองขนาน คือตลาดที่อิงกับสถาบันการเงินดั้งเดิม และตลาดการเทรดแบบกระจายอำนาจที่ยังคงมีอยู่ต่อไป
