BTC $113,038.42 -0.38%
ETH $4,162.26 -0.37%
SOL $206.42 -1.56%
PEPE $0.0000091 -2.33%
SHIB $0.000011 -1.67%
BNB $1,009.00 -0.63%
DOGE $0.22 -2.54%
XRP $2.85 -1.39%
Cryptonews วงการคริปโต

BlackRock ผงาด! IBIT แย่งแชมป์ Bitcoin Options จาก Deribit

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
BlackRock เข้ามาแย่งชิง No.1 ในตลาด Bitcoin Options อย่างน่าจับตามอง 30-09-2025

วงการคริปโตต้องจารึก! เมื่อกองทุน iShares Bitcoin Trust (IBIT) ของ BlackRock ยักษ์ใหญ่แห่งวอลล์สตรีท ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญด้วยการแซงหน้า Deribit ขึ้นเป็นแพลตฟอร์มที่มีสถานะคงค้าง (Open Interest) ในตลาด Bitcoin Options สูงที่สุดในโลก

การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทุบสถิติ แต่ยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเม็ดเงินจากสถาบันการเงินกำลังหลั่งไหลเข้าสู่ตลาด BTC ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

BlackRock พลิกเกม! IBIT ขึ้นแท่นผู้นำตลาด Bitcoin Options

ข้อมูลล่าสุดจาก Bloomberg เปิดเผยว่า หลังจากสิ้นสุดสัญญาในวันศุกร์ที่ผ่านมา สถานะคงค้างใน Options ที่เชื่อมโยงกับกองทุน IBIT ของ BlackRock พุ่งสูงถึงเกือบ 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์ แซงหน้า Deribit ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์อย่างชัดเจน นับเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง 1 ปีหลังจากที่ IBIT Options เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2024

เหตุการณ์นี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสำคัญของตลาด BTC จากเดิมที่เคยถูกครอบงำโดยแพลตฟอร์ม Offshore ที่เน้นการใช้เลเวอเรจสูงอย่าง Deribit ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2016 มาสู่ยุคที่สภาพคล่องและเม็ดเงินมหาศาลกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในใจกลางตลาดการเงินสหรัฐฯ ซึ่ง BlackRock เป็นผู้เล่นหลักในสมรภูมินี้

สัญญาณบวกตลาด Bitcoin? เมื่อสถาบันแห่ลงทุนผ่าน BlackRock

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ IBIT ได้สร้างวงจรที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เมื่อสภาพคล่องของกองทุนเพิ่มสูงขึ้น ก็ยิ่งดึงดูดกระแสเงินทุนจากสถาบันให้เข้ามามากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ตลาดมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน IBIT ได้กลายเป็นกองทุน Bitcoin ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) มากกว่า 8.7 หมื่นล้านดอลลาร์เลยทีเดียว

แม้ว่า Deribit ซึ่งถูก Coinbase เข้าซื้อกิจการไปด้วยมูลค่าประมาณ 2.9 พันล้านดอลลาร์ จะยังคงเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดคริปโตดั้งเดิม แต่การสูญเสียตำแหน่งผู้นำในตลาด Options ให้กับ BlackRock เป็นการตอกย้ำว่าภูมิทัศน์ของตลาด BTC กำลังถูกปรับเปลี่ยนโดยสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมอย่างรวดเร็ว

การที่นักลงทุนสถาบันสามารถเข้าถึงและป้องกันความเสี่ยงของ BTC ผ่านผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้กลายเป็นปัจจัยดึงดูดที่ทรงพลังในขณะนี้

เจาะลึกความสำเร็จ IBIT ของ BlackRock กองทุน BTC ที่โตเร็วสุดในประวัติศาสตร์

กองทุน IBIT ของ BlackRock เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2024 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึง BTC ได้โดยตรง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเก็บสินทรัพย์หรือการจัดการ Wallet ที่ซับซ้อน ซึ่งได้ Coinbase Prime มาเป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ (Custodian) ให้

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผลักดันความสำเร็จคือโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่น่าดึงดูด โดยมี Expense Ratio เพียง 0.25% และลดเหลือเพียง 0.12% สำหรับนักลงทุนกลุ่มแรก ทำให้ IBIT กลายเป็น ETF ที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยสามารถระดมทุนแตะระดับ 7 หมื่นล้านดอลลาร์ได้ภายในเวลาเพียง 341 วันทำการ

นักวิเคราะห์มองว่าการเติบโตของกองทุน BTC ที่ได้รับการกำกับดูแลเช่นนี้ จะสร้างระบบนิเวศทางการเงินสองขนาน คือตลาดที่อิงกับสถาบันการเงินดั้งเดิม และตลาดการเทรดแบบกระจายอำนาจที่ยังคงมีอยู่ต่อไป

พร้อมโตไปกับตลาด BTC? ไม่รู้จัก Bitcoin Hyper ไม่ได้แล้ว!

ในช่วงที่กระแส Altcoin Season กำลังมาแรง และ BTC ดีดตัวขึ้นรับเดือนตุลาคม โปรเจกต์ Bitcoin Hyper ($HYPER) ก็กลายเป็นที่จับตาของนักลงทุนทั่วโลกในทันที โครงการนี้ระดมทุนได้ทะลุ $19.33M ดอลลาร์แล้ว สะท้อนถึงความสนใจที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว

Bitcoin Hyper

สิ่งที่ทำให้โปรเจกต์นี้แตกต่างคือ การเลือกพัฒนาเป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) โดยเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่ให้ BTC เป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่า แต่ยกระดับให้กลายเป็นเครือข่ายที่ใช้งานได้จริงในโลก DeFi, dApps ไปจนถึง Meme Culture

Layer-2 นี้สามารถรองรับธุรกรรมหลายหมื่นครั้งต่อวินาที และมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ แถมยังใช้ระบบ Zero-Knowledge Proof (ZKP) เพื่อคงความปลอดภัยสูงสุดด้วย

นอกจากนี้ โปรเจกต์ยังเปิดทางให้สร้าง Meme Coin, DeFi บน BTC, ทำ Micropayment, GameFi/NFT รวมถึงระบบ Cross-Chain Bridge ที่เชื่อม BTC, ETH และ SOL ตั้งแต่วันแรก ทำให้สินทรัพย์จากเครือข่ายอื่นไหลเข้าสู่ Layer-2 ของ BTC ได้ทันที

อีกหนึ่งจุดแข็งคือโครงสร้าง Presale ที่โปร่งใส และ Utility ของเหรียญ $HYPER ที่ใช้งานได้จริงตั้งแต่เริ่ม ไม่ว่าจะเป็นค่า Gas, เป็น Staking Reward หรือเป็น Governance Token ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางระบบนิเวศ

การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ความปลอดภัย และการใช้งานจริง ทำให้ HYPER กลายเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม

สำหรับผู้ที่อยากเข้าใจจุดเด่นของโปรเจกต์นี้เพิ่มเติม แนะนำให้เริ่มจากบทวิเคราะห์ HYPER และอย่าลืมดูวิธีซื้อ $HYPER ทีละขั้นตอน เพื่อเตรียมแนวทางที่เหมาะสม ทั้งนี้คุณสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของโปรเจกต์ได้ทาง X และ Telegram

ไปยัง HYPER

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
BlackRock ผงาด! IBIT แย่งแชมป์ Bitcoin Options จาก Deribit
XRP พุ่งแรง! ลุ้น 6 ปัจจัย ETF ดันทะลุ $4 เดือนตุลาคมนี้
ลุ้นครั้งใหญ่! XRP จ่อดีดกลับ นักวิเคราะห์ชี้เป้า $3.15
BlackRock จัดให้! เล็งเปิด Bitcoin ETF ใหม่ สร้างรายได้จาก BTC
Uptober Rally กำลังคึกคัก Bitcoin ดีดกลับแรงแตะ $114K นักลงทุนจับตาเป้าใหม่ $120K
Bitcoin ฟื้นตัวทะลุ $114,000 แล้ว! ลุ้นเป้าหมายใหม่?

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,070,492,064,101
0.14
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
XRP รอดหรือร่วง? SWIFT ผนึกกำลัง Chainlink เขย่าตลาดคริปโต
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-09-30 17:40:17
ข่าว Dogecoin
Dogecoin คึกคัก! ปริมาณการเทรดพุ่ง 80% ลุ้นข่าวดีจาก SEC เดือนตุลา
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-30 17:31:14
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า