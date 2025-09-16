การแข่งขันสะสม Bitcoin ระดับโลกเดือด รัฐบาลและบริษัทยักษ์ใหญ่แห่ถือครอง พร้อมหนุน Hyper โตแรง
Michael Saylor เพิ่งเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 525 เหรียญ ส่งผลให้บริษัท Strategy ครอบครอง BTC รวม 638,985 เหรียญ มูลค่าประมาณ 7.3 หมื่นล้านดอลลาร์ กลายเป็นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการ การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นว่า Bitcoin เหนือกว่าทองคำ และสามารถปกป้องมูลค่าทรัพย์สินจากเงินเฟ้อและความผันผวนของค่าเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้หุ้นของ Strategy จะเผชิญแรงกดดันบ้าง แต่หลายบริษัท รวมถึงบางรัฐในสหรัฐ เริ่มพิจารณาแนวทางเดียวกันคือการนำเงินทุนสำรองเข้าลงทุนใน BTC ซึ่งยิ่งตอกย้ำภาพของ Bitcoin ว่าไม่ใช่เพียงสินทรัพย์เก็งกำไร แต่กำลังพัฒนาบทบาทเป็นกลไกสำรองทางการเงินระดับสถาบัน นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวดังกล่าวยังส่งแรงกระเพื่อมถึงโครงการที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Bitcoin เช่น Bitcoin Hyper (HYPER) ที่มุ่งแก้ปัญหาความเร็วและการปรับขนาดของบล็อกเชน
การแข่งขันสะสม Bitcoin สำรอง: รัฐและองค์กรใดกำลังขึ้นนำ?
หลายๆ ประเทศทั่วโลกต่างมีคลัง Bitcoin อยู่ในมือ ไม่ว่าจะได้มาจากการขุด การยึดทรัพย์จากอาชญากรรมไซเบอร์ หรือการเข้าซื้อโดยตรง เช่น สหรัฐอเมริกาครองอันดับ 1 ด้วย BTC 198,012 เหรียญ (มูลค่ากว่า 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์) และยังประกาศจัดตั้ง “Strategic Bitcoin Reserve” อย่างเป็นทางการผ่านคำสั่งฝ่ายบริหาร
จีนเองก็ยังคงถือครองราวๆ 194,000 BTC แม้จะมีมาตรการควบคุมเข้มงวดต่อคริปโต ขณะที่สหราชอาณาจักรมี 61,245 BTC มูลค่ากว่า 7 พันล้านดอลลาร์
ยูเครน ภูฏาน และเอลซัลวาดอร์ ก็เป็นประเทศที่มีการสะสม Bitcoin ไว้ไม่น้อย โดยเฉพาะเอลซัลวาดอร์ที่เปลี่ยน Bitcoin ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เศรษฐกิจระดับชาติ กระแสนี้ยังสะท้อนมาถึงบริษัทมหาชนเช่น Strategy, Marathon Digital และ Twenty-One (XXI) ที่ต่างก็มีการสะสม BTC จำนวนมหาศาลในงบดุล
ความเชื่อมั่นของสถาบันเช่นนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ และยังถูกมองว่าเป็นแรงหนุนต่อการลงทุนใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของรอบตลาด
Bitcoin Hyper: ดาวรุ่งแห่ง Layer 2 ที่มาแรงพร้อมกระแส Presale
Bitcoin Hyper (HYPER) กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในฐานะ Layer 2 ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งศักยภาพของเครือข่าย Bitcoin โดยผสานเข้ากับ Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อให้การทำธุรกรรมทำได้รวดเร็วและมีค่าธรรมเนียมต่ำเกือบศูนย์ จุดเด่นคือสามารถนำ BTC มาฝากบนเครือข่ายแล้วใช้ประโยชน์ได้ทันทีในแอป DeFi, DAO และ MemeFi ทำให้วัฒนธรรมของ เหรียญมีมมาแรง มีพื้นที่เติบโตบน Bitcoin อย่างเต็มรูปแบบ
โทเค็น HYPER ยังเปิดโอกาสด้านยูทิลิตี้ที่ครอบคลุม ทั้งการสเตก การโหวต ไปจนถึงการสร้างแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยยังได้รับการค้ำประกันความปลอดภัยในระดับเครือข่าย Bitcoin ปัจจุบันราคา Presale อยู่ที่ 0.012925 ดอลลาร์ ต่ำกว่าราคาลิสต์เพียงเล็กน้อย ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเจอค่าพรีเมียมจากวาฬที่เข้ามากว้านซื้อไปแล้วหลายรอบ
ความคาดหวังจากโรดแมปของโครงการบ่งชี้ว่าราคามีโอกาสเพิ่มขึ้นกว่า 100% ภายในสิ้นปีนี้ และอาจเติบโตถึง 2,100% ภายในปี 2030 ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสสเตกด้วยผลตอบแทนสูงถึง 70% ต่อปี จึงไม่แปลกที่ HYPER จะถูกยกให้เป็น เหรียญ Presale ดาวรุ่ง ที่นักลงทุนกำลังแห่เข้ามาจับจอง
สรุปภาพรวม: BTC และ HYPER กำลังเขย่าตลาดการเงินโลก
ความเคลื่อนไหวของ Saylor กับการสะสม Bitcoin มูลค่า 7.3 หมื่นล้านดอลลาร์ ไม่เพียงสร้างความมั่นใจให้กับตลาดเท่านั้น แต่ยังอาจจุดประกายให้นักลงทุนสถาบันรายอื่น ๆ เข้าสู่สนามมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การที่ วอลล์สตรีทจ่อเพิ่มการถือครอง Bitcoin ครั้งใหญ่ ยิ่งจะเป็นการตอกย้ำสถานะของ BTC ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองระดับโลก
ในอีกด้านหนึ่ง โครงการ Hyper ที่ผูกติดกับระบบนิเวศของ Bitcoin กำลังดึงดูดทั้งนักพัฒนา นักลงทุน และเหล่า degen ที่อยากสร้างสรรค์แอปพลิเคชันใหม่ ๆ บนบล็อกเชนที่เร็วขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การที่ Fed จะลดดอกเบี้ย ดันราคา Bitcoin ยังกลายเป็นแรงเสริมที่จะทำให้ BTC และโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น Hyper กลายเป็นตัวเลือกหลักของนักลงทุนที่มองหาการเติบโตระยะยาวไปที่เว็บไซต์ Bitcoin Hyper
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม