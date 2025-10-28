BTC $115,469.41 -0.03%
Bitcoin แตะ $116,000 แล้วขณะที่ฝรั่งเศสเล็งนำเข้าทุนสำรองดิจิทัลของชาติ!

Bitcoin แตะ $116,000 แล้วขณะที่ฝรั่งเศสเล็งนำเข้าทุนสำรองดิจิทัลของชาติ!

ตลาดคริปโตได้กลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อราคา Bitcoin ได้พุ่งกว่า 2% แตะระดับ 116,000 ดอลลาร์ ขณะเดียวกัน พรรคการเมืองของฝรั่งเศสได้เสนอร่างกฎหมายคริปโตฉบับแรกที่ครอบคลุมที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการจัดตั้ง ‘ทุนสำรอง Bitcoin เชิงยุทธศาสตร์แห่งชาติ’

ข้อเสนอนี้ตั้งเป้าที่จะเข้าซื้อ Bitcoin มากถึง 2% ของอุปทานทั้งหมดหรือประมาณ 420,000 BTC เพื่อเสริมสร้างอำนาจอธิปไตยทางการเงินของชาติ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจเปลี่ยนมุมมองของรัฐบาลทั่วโลกที่มีต่อสินทรัพย์ดิจิทัล

เจาะลึกข้อเสนอ ‘ทุนสำรอง Bitcoin แห่งชาติ’

ข้อเสนอที่สร้างความฮือฮานี้มาจากพรรค Union of the Right and Centre ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวากลาง นำโดยเอริค ซิออตติ (Éric Ciotti) โดยได้ยื่นร่างกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีฉบับแรกที่ครอบคลุมที่สุดในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส

เป้าหมายหลักของร่างกฎหมายคือการจัดตั้งกองทุนสำรอง Bitcoin เชิงกลยุทธ์ระดับชาติ โดยมีแผนทยอยเข้าซื้อ Bitcoin ให้ได้มากถึง 2% ของอุปทานทั้งหมดหรือประมาณ 420,000 BTC ภายในระยะเวลา 7-8 ปีข้างหน้า

เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ ร่างกฎหมายยังเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานรัฐอิสระ ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับหน่วยงานที่ดูแลทองคำและเงินตราต่างประเทศสำรองของฝรั่งเศสในปัจจุบัน

แผนระดมทุนมหาศาลเพื่อซื้อ Bitcoin มาจากไหน?

คำถามสำคัญคือฝรั่งเศสจะนำเงินทุนจากไหนมาซื้อ Bitcoin จำนวนมหาศาลขนาดนี้? ร่างกฎหมายได้ระบุแหล่งที่มาของเงินทุนไว้อย่างน่าสนใจหลายช่องทาง

ช่องทางแรกคือการทำเหมือง Bitcoin โดยภาครัฐ ซึ่งจะใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และพลังน้ำมาเป็นต้นทุนในการขุด ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ต้องการเปลี่ยนพลังงานส่วนเกินที่มักถูกขายในราคาขาดทุนให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ แหล่งทุนยังมาจากการยึดสินทรัพย์ในกระบวนการทางกฎหมาย และที่สำคัญคือการจัดสรรเงินทุน 1 ใน 4 จากโครงการออมทรัพย์ยอดนิยมของประเทศ เช่น Livret A และ LDDS เพื่อนำมาซื้อ Bitcoin แบบรายวัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15 ล้านยูโรต่อวัน หรือเทียบเท่ากับการซื้อ Bitcoin ได้ราว 55,000 BTC ต่อปี

มากกว่าแค่ Bitcoin: สู่การใช้ Stablecoin และปฏิรูปภาษี

ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้าง โดยเฉพาะการผลักดันให้ใช้ Stablecoin อย่างสกุลเงินยูโรสำหรับการชำระเงินในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากเครือข่ายการชำระเงินแบบดั้งเดิม พร้อมเสนอให้ธุรกรรมที่มีมูลค่าต่ำกว่า 200 ยูโรได้รับการยกเว้นภาษีและเงินสมทบประกันสังคม

ที่น่าสนใจคือ ข้อเสนอนี้แสดงจุดยืนคัดค้านสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) โดยให้เหตุผลว่า CBDC แบบรวมศูนย์อาจเป็นภัยคุกคามต่อเสรีภาพทางการเงินและความเป็นส่วนตัวของประชาชน

นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ประชาชนสามารถชำระภาษีบางประเภทด้วย Bitcoin ได้ หากร่างกฎหมายผ่านการอนุมัติตามรัฐธรรมนูญ

ร่างกฎหมายยังรวมถึงการปฏิรูปเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม เช่น การปรับโครงสร้างภาษีไฟฟ้าสำหรับธุรกิจเหมืองขุด และส่งเสริมให้สถาบันการเงินลงทุนใน Bitcoin และคริปโตอื่น ๆ ผ่านผลิตภัณฑ์ Exchange Traded Notes (ETNs) ได้ง่ายขึ้น

วิเคราะห์โอกาสและความท้าทาย

ข้อเสนอนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Strategic Bitcoin Reserve ภายใต้กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อระบบการเงินแบบดั้งเดิมและลดการพึ่งพาทองคำในฐานะสินทรัพย์สำรองหลัก

แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการคริปโตอย่างมาก แต่ร่างกฎหมายนี้ก็เผชิญกับอุปสรรคทางการเมืองที่สำคัญ เนื่องจากพรรคการเมืองนี้มีที่นั่งในสภาเพียง 16 ที่นั่งจากทั้งหมด 577 ที่นั่ง

ตามการวิเคราะห์ของเกร็กอรี เรย์มอนด์ (Gregory Raymond) นักข่าวผู้ติดตามเรื่องนี้ โอกาสที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านการอนุมัติจึงมีน้อยมากหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสุดท้ายแล้วกฎหมายนี้อาจไม่ถูกนำมาบังคับใช้ แต่การเสนอร่างกฎหมาย Bitcoin ในระดับชาตินี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin กำลังได้รับการยอมรับและถูกพิจารณาในฐานะสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์โดยนักการเมืองในประเทศมหาอำนาจ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://bitcoinmagazine.com/news/france-proposes-national-bitcoin-reserve

