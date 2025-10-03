BTC ทะลุ $120K หลัง Bitcoin ETF สร้างวอลุ่ม $5 พันล้าน
Bitcoin ETF แบบ spot ในสหรัฐมียอดซื้อขายรวมกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ดันราคา Bitcoin พุ่งทะลุ 120,000 ดอลลาร์ ขณะที่กองทุน กระแสเงินจากนักลงทุนสถาบันช่วยดันราคาปรับขึ้นกว่า 10% จากระดับต่ำสุดราว 109,000 ดอลลาร์ช่วงปลายกันยายน
ข้อมูลเผยว่า BTC ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 676 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว โดย BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) รับมากสุด 405 ล้านดอลลาร์ ส่วน Fidelity เข้าซื้อเพิ่ม 1,570 เหรียญ มูลค่า 179 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้การซื้อขายรวมทุกตลาดทะลุ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ และราคาสูงสุดแตะ 120,500 ดอลลาร์
ปัจจุบัน IBIT ถือครอง BTC กว่า 773,000 เหรียญ มูลค่าราว 9.3 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็น 3.88% ของอุปทานทั้งหมด ตอกย้ำสถานะการเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ BTC รายใหญ่ที่สุดในสถาบันการเงิน
มูลค่า Bitcoin ETF รวมแตะ 1.56 แสนล้านดอลลาร์
ตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมกราคม 2024 กองทุน BTC ETF แบบ spot มีเงินไหลเข้าสุทธิสะสม 5.844 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งให้สินทรัพย์ภายใต้การบริหารพุ่งแตะ 1.56 แสนล้านดอลลาร์
ตัวเลขนี้คิดเป็น 6.66% ของมูลค่าตลาดรวมของ BTC สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นจากสถาบัน ผ่านโครงสร้างการลงทุนที่ถูกกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ
Vanguard เริ่มทบทวนท่าทีต่อ Bitcoin ETF
Vanguard ผู้จัดการสินทรัพย์ใหญ่อันดับ 2 ของโลกที่บริหารกว่า 11 ล้านล้านดอลลาร์ กำลังกลับมาทบทวนท่าทีต่อ Bitcoin ETF โดยล่าสุดได้ลบโพสต์บล็อกที่เคยวิจารณ์มูลค่า BTC ออก และอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเปิดโอกาสให้ลูกค้า 50 ล้านรายสามารถลงทุนใน Bitcoin และ Ethereum ETF ได้หรือไม่
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นภายใต้การนำของ CEO คนใหม่ Salim Ramji อดีตผู้บริหาร BlackRock ที่แสดงจุดยืนเปิดกว้างต่อสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งน่าสนใจตรงที่แม้ Vanguard จะเคยวิจารณ์ BTC แต่ก็ยังถือหุ้นจำนวนมากใน MicroStrategy (MSTR) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการลงทุนใน Bitcoin อย่างจริงจัง
โฆษกของ Vanguard ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่าบริษัท “ประเมินข้อเสนอด้านโบรกเกอร์ ความต้องการของนักลงทุน และสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง” แม้ยังไม่มีการตัดสินใจชัดเจน แต่หากเพียง 1% ของลูกค้าเลือกลงทุน ก็อาจมีนักลงทุนใหม่ใน Bitcoin ETF เพิ่มขึ้นถึง 500,000 ราย
BlackRock ได้ยื่นจดทะเบียนกองทุนใหม่ชื่อ iShares Bitcoin Premium ETF ซึ่งใช้กลยุทธ์ covered-call เพื่อสร้างรายได้จากการถือครอง BTC ถือเป็นอีกก้าวของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลังจาก IBIT ที่เปิดมาก่อนหน้านี้เติบโตจนมีมูลค่า 8.7 หมื่นล้านดอลลาร์
กองทุนคริปโตของ BlackRock กำลังสร้างผลตอบแทนอย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้ต่อปีราว 260 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็น 218 ล้านดอลลาร์จาก Bitcoin ETF และ 42 ล้านดอลลาร์จาก Ethereum ETF ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การบริหารรวมกว่า 1.01 แสนล้านดอลลาร์
สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เดียว Ethereum ETF ของ BlackRock มีเงินไหลเข้าสุทธิถึง 512 ล้านดอลลาร์ ตอกย้ำว่าคริปโตยังคงเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่เติบโตเร็วที่สุดของบริษัท
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: Bitcoin มีลุ้นแตะ $128K?
นักวิเคราะห์ชี้ว่า BTC ยังคงรักษาโมเมนตัมขาขึ้น โดยรูปแบบการสะสมและเบรกเอาต์ที่เกิดซ้ำตั้งแต่ปี 2023 ยืนยันทิศทางบวก ล่าสุดราคาเคลื่อนไหวราว 120,000 ดอลลาร์ และผ่านแนวต้าน 110,000 ดอลลาร์ ก่อนยืนยันเป็นแนวรับสำเร็จ ซึ่งอาจเปิดทางให้ขึ้นต่อสู่โซน 128,000–135,000 ดอลลาร์ได้
ทั้งนี้ แนวรับสำคัญอยู่ที่ช่วง 110,000–112,000 ดอลลาร์ หากหลุดระดับนี้อาจถอยกลับไปที่ 103,000–105,000 ดอลลาร์ แต่หากทะลุ 128,000 ดอลลาร์ได้ชัดเจน ตลาดก็อาจขยับสู่แนวต้านถัดไป 135,000–140,000 ดอลลาร์ และสูงสุดอาจไปได้ถึง 173,000 ดอลลาร์เลยทีเดียว