Bitcoin พุ่งแรงไม่หยุด นักวิเคราะห์มองเป้าหมายใหม่ที่ $139,000 หากแรงซื้อยังคงต่อเนื่องใน Uptober
การเคลื่อนไหวล่าสุดของ Bitcoin กลับมาดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก หลังราคาทะลุแนวต้านสำคัญที่ $120,000 โดยนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง Ali Martinez ได้อธิบายผ่านโมเดลวิเคราะห์บนเครือข่าย (On-chain Pricing Bands) ว่าราคาถัดไปที่ BTC อาจมุ่งหน้าไปได้คือ $139,000 ซึ่งเป็นระดับที่มีนัยสำคัญต่อทิศทางตลาดคริปโต
MVRV Deviation Band เผยสัญญาณขาขึ้นรอบใหม่
Martinez อ้างอิงโมเดล MVRV Extreme Deviation Pricing Bands ที่สร้างจากอัตราส่วน Market Value to Realized Value (MVRV) ซึ่งเปรียบเทียบมูลค่าตลาดของ Bitcoin กับ realized cap หรือมูลค่าที่นักลงทุนใส่เงินเข้ามาจริง ๆ ตัวเลขนี้สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างกำไรและขาดทุนของผู้ถือเหรียญในระบบทั้งหมด
ถ้าค่า MVRV มากกว่า 1 หมายความว่าตลาดอยู่เหนือทุนจริง นักลงทุนส่วนใหญ่ถือกำไรที่ยังไม่ถูกขายทำกำไร แต่หากต่ำกว่า 1 หมายถึงผู้ถือส่วนใหญ่กำลังติดลบหรืออยู่ในภาวะ “ขาดทุนบนหน้ากระดาษ” โมเดลดังกล่าวยังคำนวณค่ามาตรฐานเบี่ยงเบน (Standard Deviations: SDs) จากค่าเฉลี่ย เพื่อบ่งชี้แนวรับแนวต้านทางสถิติที่มีผลต่อราคาของ BTC
ราคา Bitcoin ใกล้ระเบิดราคา สู่เป้าหมายใหม่
ข้อมูลล่าสุดเผยว่า ค่าเฉลี่ยของ MVRV Ratio อยู่ที่ $94,650 ซึ่งหากราคากลับลงมาแตะจุดนี้ ก็จะสะท้อนว่า BTC เคลื่อนตัวลงสู่ระดับสมดุล อย่างไรก็ตาม หลังจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ราคาปัจจุบันได้ทะลุระดับ +0.5 SD ที่ $116,700 ไปแล้ว ทำให้นักวิเคราะห์จับตาไปที่แนวต้านถัดไปซึ่งคือ +1 SD หรือราว $138,800
ในรอบนี้ Bitcoin ได้ทะลุแนวต้านดังกล่าวมาแล้วถึงสองครั้ง โดยแต่ละครั้งก็ตามมาด้วยการทำจุดสูงสุดชั่วคราว (local top) ก่อนที่จะมีแรงขายทำกำไรออกมา ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักลงทุนที่เมื่อกำไรสะสมมากขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะขายออกเพื่อเก็บกำไร
ตลาดลุ้นเส้นทางสู่ ATH ใหม่
สิ่งที่ตลาดกำลังถกเถียงคือ การทะลุขึ้นเหนือ +0.5 SD รอบล่าสุด จะเป็นการส่งสัญญาณว่าราคามีโอกาสกลับไปทดสอบแนว +1 SD ที่ $138,800 อีกครั้งหรือไม่ หากทำได้สำเร็จ จะยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นว่า Bitcoin (BTC) ลุ้น ATH ใหม่ ภายในรอบไซเคิลนี้ ซึ่งจะสร้างแรงดึงดูดให้นักลงทุนรายใหม่ ๆ เข้ามามากขึ้น
ในขณะเดียวกัน เหล่านักลงทุนสายวิเคราะห์ยังมองว่า นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองที่สุด เพราะนอกจากสัญญาณเชิงเทคนิคแล้ว ปัจจัยเชิงจิตวิทยาและการเข้ามาของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ก็มีส่วนสำคัญต่อการผลักดันราคาให้ไปต่อ
การที่ Bitcoin กำลังอยู่ในแนวโน้มเชิงบวกเช่นนี้ ยังทำให้การค้นหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากหลายคนคาดว่าเม็ดเงินจาก Bitcoin จะไหลต่อไปยัง Altcoins ในไม่ช้า
Bitcoin Hyper: เลเยอร์ 2 ที่จะพา BTC สู่ยุคใหม่
ท่ามกลางกระแสข่าวว่า Bitcoin อาจพุ่งแตะ $139,000 การมาของ Bitcoin Hyper (HYPER) ยิ่งน่าสนใจมากขึ้น เพราะโครงสร้าง Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine ไม่เพียงแก้ปัญหาความเร็ว แต่ยังเปิดประตูสู่การใช้งาน DeFi, NFT และ dApps บนเครือข่าย Bitcoin ได้จริง หากกระแสหลักดัน BTC ขึ้นต่อ เหรียญมีมใหม่มาแรง ที่เกิดบน Hyper อาจได้อานิสงส์โดยตรงจากสภาพคล่องและความสนใจของนักลงทุน
นอกจากนี้ ความคึกคักของตลาด Uptober ยังสอดรับกับแรงหนุนของโครงการ โดย Bitcoin Hyper ระดมทุน Presale ได้กว่า $18 ล้าน และมีการล็อกโทเค็นเพื่อรับผลตอบแทน staking สูงถึง 3,000% ต่อปี ซึ่งดึงดูดทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน
