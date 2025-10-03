BTC $120,340.50 1.44%
ETH $4,508.44 2.99%
SOL $233.03 3.95%
PEPE $0.000010 0.42%
SHIB $0.000012 -0.15%
BNB $1,111.63 7.94%
DOGE $0.26 2.81%
XRP $3.03 2.19%
Cryptonews บิทคอยน์

Bitcoin พุ่งแรงไม่หยุด นักวิเคราะห์มองเป้าหมายใหม่ที่ $139,000 หากแรงซื้อยังคงต่อเนื่องใน Uptober

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
Affiliate Disclosure
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
Bitcoin พุ่งขึ้นเหนือเมืองอนาคต สื่อถึงพลังการเติบโต

การเคลื่อนไหวล่าสุดของ Bitcoin กลับมาดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก หลังราคาทะลุแนวต้านสำคัญที่ $120,000 โดยนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง Ali Martinez ได้อธิบายผ่านโมเดลวิเคราะห์บนเครือข่าย (On-chain Pricing Bands) ว่าราคาถัดไปที่ BTC อาจมุ่งหน้าไปได้คือ $139,000 ซึ่งเป็นระดับที่มีนัยสำคัญต่อทิศทางตลาดคริปโต

MVRV Deviation Band เผยสัญญาณขาขึ้นรอบใหม่

Martinez อ้างอิงโมเดล MVRV Extreme Deviation Pricing Bands ที่สร้างจากอัตราส่วน Market Value to Realized Value (MVRV) ซึ่งเปรียบเทียบมูลค่าตลาดของ Bitcoin กับ realized cap หรือมูลค่าที่นักลงทุนใส่เงินเข้ามาจริง ๆ ตัวเลขนี้สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างกำไรและขาดทุนของผู้ถือเหรียญในระบบทั้งหมด

ถ้าค่า MVRV มากกว่า 1 หมายความว่าตลาดอยู่เหนือทุนจริง นักลงทุนส่วนใหญ่ถือกำไรที่ยังไม่ถูกขายทำกำไร แต่หากต่ำกว่า 1 หมายถึงผู้ถือส่วนใหญ่กำลังติดลบหรืออยู่ในภาวะ “ขาดทุนบนหน้ากระดาษ” โมเดลดังกล่าวยังคำนวณค่ามาตรฐานเบี่ยงเบน (Standard Deviations: SDs) จากค่าเฉลี่ย เพื่อบ่งชี้แนวรับแนวต้านทางสถิติที่มีผลต่อราคาของ BTC

ราคา Bitcoin ใกล้ระเบิดราคา สู่เป้าหมายใหม่

ข้อมูลล่าสุดเผยว่า ค่าเฉลี่ยของ MVRV Ratio อยู่ที่ $94,650 ซึ่งหากราคากลับลงมาแตะจุดนี้ ก็จะสะท้อนว่า BTC เคลื่อนตัวลงสู่ระดับสมดุล อย่างไรก็ตาม หลังจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ราคาปัจจุบันได้ทะลุระดับ +0.5 SD ที่ $116,700 ไปแล้ว ทำให้นักวิเคราะห์จับตาไปที่แนวต้านถัดไปซึ่งคือ +1 SD หรือราว $138,800

ในรอบนี้ Bitcoin ได้ทะลุแนวต้านดังกล่าวมาแล้วถึงสองครั้ง โดยแต่ละครั้งก็ตามมาด้วยการทำจุดสูงสุดชั่วคราว (local top) ก่อนที่จะมีแรงขายทำกำไรออกมา ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักลงทุนที่เมื่อกำไรสะสมมากขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะขายออกเพื่อเก็บกำไร

ตลาดลุ้นเส้นทางสู่ ATH ใหม่

สิ่งที่ตลาดกำลังถกเถียงคือ การทะลุขึ้นเหนือ +0.5 SD รอบล่าสุด จะเป็นการส่งสัญญาณว่าราคามีโอกาสกลับไปทดสอบแนว +1 SD ที่ $138,800 อีกครั้งหรือไม่ หากทำได้สำเร็จ จะยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นว่า Bitcoin (BTC) ลุ้น ATH ใหม่ ภายในรอบไซเคิลนี้ ซึ่งจะสร้างแรงดึงดูดให้นักลงทุนรายใหม่ ๆ เข้ามามากขึ้น

ในขณะเดียวกัน เหล่านักลงทุนสายวิเคราะห์ยังมองว่า นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองที่สุด เพราะนอกจากสัญญาณเชิงเทคนิคแล้ว ปัจจัยเชิงจิตวิทยาและการเข้ามาของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ก็มีส่วนสำคัญต่อการผลักดันราคาให้ไปต่อ

การที่ Bitcoin กำลังอยู่ในแนวโน้มเชิงบวกเช่นนี้ ยังทำให้การค้นหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากหลายคนคาดว่าเม็ดเงินจาก Bitcoin จะไหลต่อไปยัง Altcoins ในไม่ช้า

Bitcoin Hyper: เลเยอร์ 2 ที่จะพา BTC สู่ยุคใหม่

ท่ามกลางกระแสข่าวว่า Bitcoin อาจพุ่งแตะ $139,000 การมาของ Bitcoin Hyper (HYPER) ยิ่งน่าสนใจมากขึ้น เพราะโครงสร้าง Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine ไม่เพียงแก้ปัญหาความเร็ว แต่ยังเปิดประตูสู่การใช้งาน DeFi, NFT และ dApps บนเครือข่าย Bitcoin ได้จริง หากกระแสหลักดัน BTC ขึ้นต่อ เหรียญมีมใหม่มาแรง ที่เกิดบน Hyper อาจได้อานิสงส์โดยตรงจากสภาพคล่องและความสนใจของนักลงทุน

Presale Bitcoin Hyper ระดมทุนทะลุ 20 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ ความคึกคักของตลาด Uptober ยังสอดรับกับแรงหนุนของโครงการ โดย Bitcoin Hyper ระดมทุน Presale ได้กว่า $18 ล้าน และมีการล็อกโทเค็นเพื่อรับผลตอบแทน staking สูงถึง 3,000% ต่อปี ซึ่งดึงดูดทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน เมื่อ Bitcoin (BTC) ลุ้น ATH ใหม่ กระแสความต้องการ Layer-2 ย่อมขยายตัว และทำให้ HYPER โดดเด่นในฐานะ เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ของปี 2025

ไปยังเพจ Bitcoin Hyper

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
Bitcoin พุ่งแรงไม่หยุด นักวิเคราะห์มองเป้าหมายใหม่ที่ $139,000 หากแรงซื้อยังคงต่อเนื่องใน Uptober
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 3 ตุลาคม 2025
Bitcoin ใกล้ระเบิดราคาสู่ $125K! เซียน XRP เผยแนวรับ-แนวต้านสำคัญ
Bitcoin ทะลุ 118K จุดติด Uptober Rally ดันความเชื่อมั่นตลาดคริปโต สู่เส้นทางลุ้นทำสถิติใหม่
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 2 ตุลาคม 2025
Bitcoin (BTC) ลุ้น ATH ใหม่ – จ่อทะลุ $120,000 ปลายปีนี้

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,340,047,344,538
9.28
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
วิเคราะห์ Dogecoin เดือนตุลาคม: โมเมนตัมบวกและการยอมรับทั่วโลกหนุนราคาลุ้นทำสถิติใหม่
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-03 11:14:48
ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 3 ตุลาคม 2025
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-03 07:24:02
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า