สวนกระแสทองคำ! Bitcoin ดีดตัวแรง 9% ในวันเดียว
ราคา Bitcoin (BTC) พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นรายวันที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน สวนทางกับราคาทองคำที่เผชิญกับวันเลวร้ายที่สุดของปี การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินทุน โดยนักลงทุนเริ่มหันกลับมาให้ความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลอีกครั้ง หลังจากตลาดคริปโตอยู่ในภาวะซบเซามาหลายสัปดาห์ การฟื้นตัวของ Bitcoin ครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง
วิเคราะห์ Bitcoin พุ่งแรง สวนทางทองคำที่ร่วงหนัก
ข้อมูลจาก Bitfinex ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2025 แสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นราว 9% เมื่อเทียบกับทองคำ ถือเป็นแท่งเทียนสีเขียวหรือการเพิ่มขึ้นรายวันที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในทางกลับกัน ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ถูกมองว่าเป็น ‘หลุมหลบภัย’ กลับมีมูลค่าลดลงมากกว่า 5% ภายในวันเดียว หลังจากที่ราคาพุ่งทำสถิติสูงสุดเหนือ 4,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
นักวิเคราะห์หลายรายมองว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่นักลงทุนจำนวนมากเทขายทำกำไรในทองคำ และโยกย้ายเงินทุนส่วนหนึ่งเข้ามาในตลาดคริปโต โดยเฉพาะ Bitcoin นอกจากนี้ ปัจจัยทางเทคนิคยังบ่งชี้ว่าอัตราส่วนระหว่าง Bitcoin และทองคำ (BTC/Gold Ratio) ได้ลดลงสู่ระดับที่ต่ำมาก ซึ่งมักเป็นสัญญาณว่า Bitcoin อาจมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับทองคำ ทำให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสในการเข้าซื้อ ปรากฏการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำถึง สัญญาณการกลับตัวของ Bitcoin ขณะที่ทองคำร่วงจากจุดสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามอง
ปัจจัยหนุนที่ทำให้นักลงทุนกลับมาเดิมพันกับ Bitcoin
การกลับมาของ Bitcoin ในรอบนี้ได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย ประการแรกคือสถานะของมันในฐานะสินทรัพย์ทางเลือกนอกระบบการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งมักจะดึงดูดเงินทุนในช่วงเวลาที่เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหรือภาวะเงินเฟ้อสูง ประการที่ 2 คือการพัฒนาทางเทคนิคของเครือข่าย โดยเฉพาะโซลูชัน Layer-2 ที่จะช่วยให้การทำธุรกรรมรวดเร็วและมีค่าธรรมเนียมถูกลงในอนาคต
นอกจากนี้ กลุ่มนักลงทุนสถาบัน เช่น กองทุนและบริษัทต่างๆ ก็เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวในตลาดอีกครั้ง โดยมองว่า Bitcoin เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถเข้ามาเสริมพอร์ตการลงทุนคู่กับทองคำได้ ไม่ใช่เป็นเพียงสินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูงอีกต่อไป
แม้ราคาจะปรับตัวขึ้นมาแล้ว แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคา Bitcoin ยังมีโอกาสไปต่อได้อีก หากความต้องการจากนักลงทุนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณการซื้อขายในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าช่วงที่ตลาดเป็นกระทิงในอดีต การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับ ผลสำรวจที่ชี้ว่าสถาบันส่วนใหญ่มอง Bitcoin เป็นขาขึ้น ไปจนถึงปี 2026 ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับตลาดในระยะยาว
ด้วยบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกเช่นนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนในการศึกษาและมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการเติบโตของตลาดในภาพรวม
กระแส Bitcoin ที่แข็งแกร่งส่งผลดีต่อโปรเจกต์เกิดใหม่
การฟื้นตัวของ Bitcoin ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อราคาเหรียญโดยตรง แต่ยังสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้กับโปรเจกต์ใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นบนระบบนิเวศเดียวกัน ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ Bitcoin Hyper ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ถูกจับตามองในฐานะ Layer-2 ที่จะเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถให้กับเครือข่าย Bitcoin โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้การทำธุรกรรมรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายน้อยลง
Bitcoin Hyper กำลังได้รับความสนใจในฐานะคริปโตศักยภาพสูง โดยระดมทุนได้กว่า 24.5 ล้านดอลลาร์ภายในสองเดือน สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกในช่วงที่ Bitcoin มีแนวโน้มแตะจุดสูงสุดใหม่ และตลาด Altcoin กลับมาคึกคักอีกครั้ง และนักลงทุนจำนวนมากก็กำลังให้ความสนใจกับ เหรียญมีมที่มาแรงและมีโอกาสเติบโตสูงในปี 2025 เช่นกัน
โปรเจกต์นี้คือ Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับ Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูง รองรับการใช้งานจริงใน DeFi, dApps และ Meme Culture ด้วยความเร็วประมวลผลหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ และระบบรักษาความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP)
Bitcoin Hyper เปิดให้สร้างโทเค็นบน Bitcoin ได้ง่าย ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi และเชื่อมต่อกับชุมชน Solana ผ่าน GameFi/NFT พร้อมระบบ Cross-Chain Bridge ที่เคลื่อนย้ายสินทรัพย์ระหว่าง BTC, ETH และ SOL ได้อย่างปลอดภัย โดย BTC ที่ฝากไว้จะถูกล็อกและออกเป็น Wrapped BTC (WBTC) เพื่อใช้งานในระบบ ก่อนจะสามารถแลกกลับเป็น BTC ได้อีกครั้ง
ด้วยการระดมทุนที่ประสบความสำเร็จและโครงสร้าง Presale ที่โปร่งใส Bitcoin Hyper จึงกลายเป็นหนึ่งในเหรียญที่น่าจับตาที่สุดของปี 2025 ทั้งในมุมเทคโนโลยีและโอกาสการเติบโตในตลาดคริปโต
เมื่อคุณตรวจสอบความพร้อมของ Bitcoin Hyper อีกครั้ง ขอให้พิจารณา บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่อให้มั่นใจในทุกจุด
อัปเดตข่าวสารล่าสุดผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper พร้อมทั้ง X และ ช่อง Telegram
