เปิดผลสำรวจ! สถาบัน 67% มอง Bitcoin เป็นขาขึ้นถึงปี 2026
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อ Bitcoin (BTC) ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง แม้ตลาดจะมีความผันผวนในระยะสั้นก็ตาม รายงานล่าสุดจาก Coinbase เผยให้เห็นมุมมองที่น่าสนใจ โดยสถาบันการเงินขนาดใหญ่ส่วนมากยังคงมองว่าราคา Bitcoin มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในระยะยาวไปจนถึงปี 2026 อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับมีความเห็นที่แตกออกเป็นสองฝั่งเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของวัฏจักรตลาดกระทิง ซึ่งส่งสัญญาณว่านักลงทุนกำลังจับตาทิศทางต่อไปอย่างใกล้ชิด
เจาะลึกผลสำรวจ Coinbase: สถาบันมองอนาคต Bitcoin อย่างไร?
ผลสำรวจล่าสุดของ Coinbase ในหัวข้อ “Navigating Uncertainty” ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองของนักลงทุนสถาบัน โดยพบว่าเกือบ 67% ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่าราคา Bitcoin จะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี 2026 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของสินทรัพย์ดิจิทัลตัวแรกของโลก
อย่างไรก็ตาม ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันยังคงแตกออกเป็นสองทาง โดยประมาณ 45% ของสถาบันเชื่อว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงท้ายของวัฏจักรขาขึ้นแล้ว ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าตลาดยังมีพื้นที่ให้เติบโตต่อไปได้อีก David Duong จาก Coinbase กล่าวว่าสภาพคล่องในตลาดยังคงแข็งแกร่ง และภาพรวมยังคงเป็นบวก แต่นักลงทุนเริ่มมีความระมัดระวังมากขึ้นหลังจากเผชิญกับความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา
ความเชื่อมั่นนี้ยังได้รับการตอกย้ำจากการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่อย่าง Michael Saylor แห่ง MicroStrategy ที่ยังคงเข้าซื้อ Bitcoin อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าผู้เล่นรายใหญ่ยังคงมองเห็นมูลค่าและโอกาสในการลงทุนระยะยาวกับ Bitcoin
อนาคตใหม่ของ Bitcoin? Hyper บน SVM ระดมทุนทะลุเป้าใน 2 เดือน
Bitcoin Hyper ($HYPER) กลายเป็นกระแสใหม่ในวงการคริปโต ด้วยยอดระดมทุนกว่า 22.3 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงสองเดือน โดยได้รับแรงหนุนจากกระแส Bitcoin ที่มีแนวโน้มทำสถิติใหม่ และตลาด Altcoin ที่เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง
โปรเจกต์นี้เป็น Layer-2 ที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) มีเป้าหมายยกระดับ Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่า สู่เครือข่ายที่รองรับ DeFi, dApps และ Meme Coin ได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ โดยสามารถประมวลผลธุรกรรมหลายหมื่นรายการต่อวินาที ด้วยค่าธรรมเนียมเฉลี่ยไม่ถึง 0.001 ดอลลาร์ พร้อมระบบ Zero-Knowledge Proof และ Cross-Chain Bridge เชื่อมต่อ Ethereum และ Solana เพื่อการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ HYPER ยังใช้เป็นค่า Gas, รับรางวัลจากการ Staking และร่วมกำกับดูแลเครือข่ายได้ ทำให้โครงการนี้ได้รับความสนใจในฐานะเหรียญศักยภาพสูงสำหรับปี 2025 และอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบทบาท Bitcoin บนโลก DeFi และ NFT ในอนาคต
หากคุณสนใจ Bitcoin Hyper เราขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกได้จาก บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
แวะไปดูรายละเอียดจาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper หรือพูดคุยกันต่อใน X และ ช่อง Telegram
