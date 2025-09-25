BTC $111,998.90 -0.70%
ETH $4,023.40 -3.87%
SOL $204.66 -3.00%
PEPE $0.0000094 -2.21%
SHIB $0.000011 -2.30%
BNB $995.96 -2.13%
DOGE $0.23 -2.11%
XRP $2.86 -0.45%
Cryptonews บิทคอยน์

วิเคราะห์ราคา Bitcoin หลัง Jiuzi ทุ่มเงินมหาศาล และเบลารุสเปิดทางธุรกรรมคริปโตพุ่ง 3 พันล้าน

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
Affiliate Disclosure
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
เหรียญ Bitcoin เรืองแสงสไตล์ไซเบอร์พังก์ พร้อมกองเหรียญดิจิทัล

Bitcoin ยังคงซื้อขายอยู่บริเวณ 112,700 ดอลลาร์ ด้วยมูลค่าตลาดรวมกว่า 2.24 ล้านล้านดอลลาร์ และปริมาณซื้อขายรายวันมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ ปัจจัยหนึ่งที่ถูกจับตามองคือการขยายตัวของการใช้งานคริปโตที่ค่อย ๆ หลุดจากกลุ่มเล็กเฉพาะทางไปสู่ผู้ใช้ทั่วไป

ล่าสุด เบลารุสได้เปิดทางให้ผู้บริโภคสามารถซื้อ e-certificate ด้วย BTC, ETH และ USDT ผ่านแพลตฟอร์มของ Wildberries ผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย โดยทำงานร่วมกับ Whitebird ซึ่งเป็นเว็บเทรดคริปโตที่ได้รับใบอนุญาตแห่งแรกของประเทศ

แม้จะยังอยู่ในช่วงทดลอง แต่รัฐบาลคาดว่าภายในสิ้นปี 2025 ปริมาณธุรกรรมคริปโตในเบลารุสอาจสูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจกลายเป็นแรงหนุนระยะยาวต่อความต้องการ Bitcoin ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

เดิมพันระดับองค์กรกับ Bitcoin

ไม่เพียงแต่ฝั่งผู้บริโภคเท่านั้น ฝั่งองค์กรเองก็เริ่มขยับเข้ามาอีกครั้ง ตัวอย่างล่าสุดคือ Jiuzi Holdings บริษัทสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่สร้างความฮือฮาด้วยการประกาศแผนลงทุนใน Bitcoin, Ethereum และ BNB มูลค่าสูงสุดถึง 1 พันล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และยังส่งผลให้หุ้นของ Jiuzi พุ่งขึ้นกว่า 47% ชั่วขณะ

แม้ว่าสถานะเงินสดของบริษัท ณ สิ้นปี 2024 จะมีเพียง 943,000 ดอลลาร์ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าพวกเขาจะหาเงินทุนจากไหนมาใช้ตามแผน แต่สิ่งนี้สะท้อนถึงภาพรวมที่ใหญ่กว่านั่นคือ การที่บริษัทจำนวนมากขึ้นกำลังพิจารณานำคริปโตเข้ามาอยู่ในกลยุทธ์บริหารเงินทุนของตน

ในอีกด้านหนึ่ง Kraken ได้บริจาคเงิน 2 ล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มการเมืองในสหรัฐฯ ที่ผลักดันประเด็นการกำกับดูแลคริปโต การสนับสนุนนี้ถูกแบ่งไปยัง America First Digital และ Freedom Fund PAC ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมกำลังพยายามผลักดันให้เกิดความชัดเจนทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น

มุมมองทางเทคนิคของ BTC/USD

จากแง่เทคนิค Bitcoin กำลังเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง หลังจากที่ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดใกล้ 117,800 ดอลลาร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ก่อนจะถูกปฏิเสธที่บริเวณ 115,185 ดอลลาร์ พร้อมกับการเกิดสัญญาณ “death cross” เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตัดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 200 วัน

แรงโมเมนตัมยังเอนเอียงไปทางผู้ขาย โดย RSI อยู่ใกล้ระดับ 45 ซึ่งบ่งบอกถึงความอ่อนแรงแต่ยังไม่ถึงขั้นยอมแพ้ แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 114,025 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 112,000 ดอลลาร์ หากหลุดระดับนี้อาจเปิดทางสู่ 111,095 และ 109,771 ดอลลาร์

กราฟราคา Bitcoin พร้อมแนวรับแนวต้าน และ RSI วิเคราะห์

อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถดีดตัวกลับจากบริเวณ 111,000 ดอลลาร์ และยืนยันด้วยแท่งเทียนแบบ bullish engulfing หรือการเกิด RSI divergence เชิงบวก ก็อาจกลายเป็นสัญญาณการเบรกเอาท์ขึ้นจากกรอบขาลง และเปิดโอกาสให้กลับไปทดสอบแนวต้าน 115,200 – 116,600 ดอลลาร์ได้อีกครั้งในไตรมาสสุดท้ายของปี 2025

เนื่องจากตลาดกำลังอยู่ในช่วงชี้ชะตาครั้งสำคัญ สถานการณ์นี้ทำให้นักลงทุนเกิดคำถามว่า Bitcoin จะพุ่งหรือจะถอยกันแน่

สรุปก็คือ การยอมรับคริปโตในระดับประเทศอย่างเบลารุส การประกาศลงทุนพันล้านของ Jiuzi และความพยายามผลักดันกฎระเบียบที่ชัดเจนในสหรัฐฯ กำลังวางรากฐานให้ Bitcoin อาจเข้าสู่รอบการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง หลังตลาดคริปโตนิ่งเพราะ Bitcoin ติดหล่ม แต่หากตัวแปรทั้งเชิงเทคนิคและปัจจัยมหภาคเข้ามาสอดประสาน ก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับไปยืนเหนือ 116,000 ดอลลาร์ได้

Bitcoin Hyper ($HYPER): ความปลอดภัยแบบ Bitcoin ผสานความเร็วของ Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังสร้างความแตกต่างในฐานะเลเยอร์ 2 ที่ใช้สถาปัตยกรรม Solana Virtual Machine (SVM) โดยมีเป้าหมายขยายศักยภาพของเครือข่าย BTC ให้สามารถรองรับสมาร์ตคอนแทรกต์, แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) และแม้แต่การสร้างเหรียญมีมได้อย่างรวดเร็วและประหยัดต้นทุน

หน้าเว็บไซต์พรีเซล Bitcoin Hyper แสดงราคาและระบบ Staking

ความโดดเด่นของ HYPER อยู่ที่การผสานความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ Bitcoin เข้ากับประสิทธิภาพสูงของ Solana ซึ่งจะทำให้เกิดกรณีการใช้งานใหม่ ๆ เช่น การบริดจ์ BTC ข้ามเชน และการพัฒนา dApp ที่สามารถขยายขนาดได้จริง โครงการยังให้ความสำคัญกับความโปร่งใส โดยผ่านการตรวจสอบจาก Consult เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน

ความร้อนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อยอดพรีเซลทะลุ 17.9 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว และโควตาเริ่มเหลือน้อยลง ปัจจุบันโทเค็น HYPER อยู่ที่ราคาเพียง $0.012965 ซึ่งจะปรับขึ้นตามรอบการขาย ทำให้นักลงทุนจำนวนมากมองว่าเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025

ผู้สนใจสามารถเข้าซื้อ HYPER ได้โดยตรงผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper ทั้งด้วยคริปโตและบัตรธนาคารทั่วไป

ไปที่เพจ Bitcoin Hyper

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
วิเคราะห์ราคา Bitcoin หลัง Jiuzi ทุ่มเงินมหาศาล และเบลารุสเปิดทางธุรกรรมคริปโตพุ่ง 3 พันล้าน
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 24 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตนิ่ง! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ติดหล่ม รอสัญญาณ Fed
แรงกดดันมหภาคยังไม่คลาย นักลงทุนสงสัย Bitcoin จะพุ่งทะลุ $118,000 หรือถอยสู่ $107,000 กันแน่
Bitcoin จะพุ่งทะลุ $118K หรือไม่ ขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต่อไปนี้
Bitcoin ร่วงแตะ $112,000 หลังแรงขายท่วมตลาด ความกังวลพุ่ง หลังกระแสเงินไหลเข้าเว็บเทรดเพิ่มสูง

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,026,481,503,071
-6.47
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
3 เหรียญเด่น XRP, SOL, TRX จ่อพุ่ง! นักวิเคราะห์จับตาใกล้ชิด
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-09-25 08:39:28
ข่าว Solana
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 กันยายน 2025
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-09-25 08:05:28
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า