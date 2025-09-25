วิเคราะห์ราคา Bitcoin หลัง Jiuzi ทุ่มเงินมหาศาล และเบลารุสเปิดทางธุรกรรมคริปโตพุ่ง 3 พันล้าน
Bitcoin ยังคงซื้อขายอยู่บริเวณ 112,700 ดอลลาร์ ด้วยมูลค่าตลาดรวมกว่า 2.24 ล้านล้านดอลลาร์ และปริมาณซื้อขายรายวันมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ ปัจจัยหนึ่งที่ถูกจับตามองคือการขยายตัวของการใช้งานคริปโตที่ค่อย ๆ หลุดจากกลุ่มเล็กเฉพาะทางไปสู่ผู้ใช้ทั่วไป
ล่าสุด เบลารุสได้เปิดทางให้ผู้บริโภคสามารถซื้อ e-certificate ด้วย BTC, ETH และ USDT ผ่านแพลตฟอร์มของ Wildberries ผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย โดยทำงานร่วมกับ Whitebird ซึ่งเป็นเว็บเทรดคริปโตที่ได้รับใบอนุญาตแห่งแรกของประเทศ
แม้จะยังอยู่ในช่วงทดลอง แต่รัฐบาลคาดว่าภายในสิ้นปี 2025 ปริมาณธุรกรรมคริปโตในเบลารุสอาจสูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจกลายเป็นแรงหนุนระยะยาวต่อความต้องการ Bitcoin ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ
เดิมพันระดับองค์กรกับ Bitcoin
ไม่เพียงแต่ฝั่งผู้บริโภคเท่านั้น ฝั่งองค์กรเองก็เริ่มขยับเข้ามาอีกครั้ง ตัวอย่างล่าสุดคือ Jiuzi Holdings บริษัทสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่สร้างความฮือฮาด้วยการประกาศแผนลงทุนใน Bitcoin, Ethereum และ BNB มูลค่าสูงสุดถึง 1 พันล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และยังส่งผลให้หุ้นของ Jiuzi พุ่งขึ้นกว่า 47% ชั่วขณะ
แม้ว่าสถานะเงินสดของบริษัท ณ สิ้นปี 2024 จะมีเพียง 943,000 ดอลลาร์ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าพวกเขาจะหาเงินทุนจากไหนมาใช้ตามแผน แต่สิ่งนี้สะท้อนถึงภาพรวมที่ใหญ่กว่านั่นคือ การที่บริษัทจำนวนมากขึ้นกำลังพิจารณานำคริปโตเข้ามาอยู่ในกลยุทธ์บริหารเงินทุนของตน
ในอีกด้านหนึ่ง Kraken ได้บริจาคเงิน 2 ล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มการเมืองในสหรัฐฯ ที่ผลักดันประเด็นการกำกับดูแลคริปโต การสนับสนุนนี้ถูกแบ่งไปยัง America First Digital และ Freedom Fund PAC ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมกำลังพยายามผลักดันให้เกิดความชัดเจนทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น
มุมมองทางเทคนิคของ BTC/USD
จากแง่เทคนิค Bitcoin กำลังเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง หลังจากที่ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดใกล้ 117,800 ดอลลาร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ก่อนจะถูกปฏิเสธที่บริเวณ 115,185 ดอลลาร์ พร้อมกับการเกิดสัญญาณ “death cross” เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตัดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 200 วัน
แรงโมเมนตัมยังเอนเอียงไปทางผู้ขาย โดย RSI อยู่ใกล้ระดับ 45 ซึ่งบ่งบอกถึงความอ่อนแรงแต่ยังไม่ถึงขั้นยอมแพ้ แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 114,025 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 112,000 ดอลลาร์ หากหลุดระดับนี้อาจเปิดทางสู่ 111,095 และ 109,771 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถดีดตัวกลับจากบริเวณ 111,000 ดอลลาร์ และยืนยันด้วยแท่งเทียนแบบ bullish engulfing หรือการเกิด RSI divergence เชิงบวก ก็อาจกลายเป็นสัญญาณการเบรกเอาท์ขึ้นจากกรอบขาลง และเปิดโอกาสให้กลับไปทดสอบแนวต้าน 115,200 – 116,600 ดอลลาร์ได้อีกครั้งในไตรมาสสุดท้ายของปี 2025
เนื่องจากตลาดกำลังอยู่ในช่วงชี้ชะตาครั้งสำคัญ สถานการณ์นี้ทำให้นักลงทุนเกิดคำถามว่า Bitcoin จะพุ่งหรือจะถอยกันแน่
สรุปก็คือ การยอมรับคริปโตในระดับประเทศอย่างเบลารุส การประกาศลงทุนพันล้านของ Jiuzi และความพยายามผลักดันกฎระเบียบที่ชัดเจนในสหรัฐฯ กำลังวางรากฐานให้ Bitcoin อาจเข้าสู่รอบการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง หลังตลาดคริปโตนิ่งเพราะ Bitcoin ติดหล่ม แต่หากตัวแปรทั้งเชิงเทคนิคและปัจจัยมหภาคเข้ามาสอดประสาน ก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับไปยืนเหนือ 116,000 ดอลลาร์ได้
Bitcoin Hyper ($HYPER): ความปลอดภัยแบบ Bitcoin ผสานความเร็วของ Solana
Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังสร้างความแตกต่างในฐานะเลเยอร์ 2 ที่ใช้สถาปัตยกรรม Solana Virtual Machine (SVM) โดยมีเป้าหมายขยายศักยภาพของเครือข่าย BTC ให้สามารถรองรับสมาร์ตคอนแทรกต์, แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) และแม้แต่การสร้างเหรียญมีมได้อย่างรวดเร็วและประหยัดต้นทุน
ความโดดเด่นของ HYPER อยู่ที่การผสานความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ Bitcoin เข้ากับประสิทธิภาพสูงของ Solana ซึ่งจะทำให้เกิดกรณีการใช้งานใหม่ ๆ เช่น การบริดจ์ BTC ข้ามเชน และการพัฒนา dApp ที่สามารถขยายขนาดได้จริง โครงการยังให้ความสำคัญกับความโปร่งใส โดยผ่านการตรวจสอบจาก Consult เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน
ความร้อนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อยอดพรีเซลทะลุ 17.9 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว และโควตาเริ่มเหลือน้อยลง ปัจจุบันโทเค็น HYPER อยู่ที่ราคาเพียง $0.012965 ซึ่งจะปรับขึ้นตามรอบการขาย ทำให้นักลงทุนจำนวนมากมองว่าเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
ผู้สนใจสามารถเข้าซื้อ HYPER ได้โดยตรงผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper ทั้งด้วยคริปโตและบัตรธนาคารทั่วไปไปที่เพจ Bitcoin Hyper
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม