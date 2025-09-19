ผู้เชี่ยวชาญคาด Bitcoin มีโอกาสสูง 70% ทำจุดสูงสุดใหม่ภายใน 2 สัปดาห์นี้
หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอย่างรวดเร็ว ราคาของ Bitcoin จึงฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง ภายหลังจากพักฐานอยู่ใต้ระดับ $115,000 เพียงไม่นาน กระแส Fed ลดดอกเบี้ย ส่ง Bitcoin พุ่ง จึงกลายเป็นประเด็นที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองในขณะนี้
นักวิเคราะห์หลายสำนักเชื่อว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ Bitcoin สามารถวิ่งไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ (ATH) ได้ในรอบนี้ โดยบางรายถึงกับคาดการณ์ว่า อาจเห็นการทำลายสถิติเดิมได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ข้างหน้า
สัญญาณเชิงบวกของ Bitcoin เริ่มชัดเจน
Axel Adler ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดอนุพันธ์ชี้ให้เห็นว่า สัญญาณทางเทคนิคหลายประการกำลังบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของตลาดขาขึ้น โดยสัญญาฟิวเจอร์สของ BTC มีการซื้อขายในราคาพรีเมียมสูงกว่าตลาดสปอตต่อเนื่อง และค่าเฉลี่ยของอัตราพื้นฐาน (basis) ระยะ 7 วัน ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 วัน ซึ่งสะท้อนว่าตลาดกำลังเข้าสู่ภาวะกระทิงที่ชัดเจน
จากการวิเคราะห์ Adler ประเมินว่า Bitcoin มีโอกาสราว 70% ที่ราคาจะเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นแบบเป็นขั้นบันได หรืออย่างน้อยที่สุดก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบเพื่อสะสมแรงต่อไปในช่วงสองสัปดาห์หน้า เขายังเสริมว่า หากมีการรวมตัวของสัญญาณบวก ไม่ว่าจะเป็นราคาที่ไต่สูงขึ้น ปริมาณการเปิดสัญญาใหม่ (open interest) ที่เพิ่มขึ้น และค่า basis ที่แข็งแรง ก็จะยิ่งดึงดูดแรงซื้อจากนักลงทุนสาย Long และเพิ่มความน่าจะเป็นในการทำจุดสูงสุดใหม่ได้เร็วขึ้น
นอกจากนี้ ตัวชี้วัด Market Value to Realized Value (MVRV) Z-score ของนักลงทุนระยะสั้น (STH) ทั้งในช่วง 155 วัน และ 365 วัน ยังคงอยู่ใกล้ค่า 0 ซึ่งหมายความว่าตลาดไม่ได้อยู่ในภาวะฟองสบู่หรือขายเกิน (oversold) แต่เป็นการเคลื่อนไหวที่สมดุลและมีพื้นฐานรองรับ
Adler ยังมองว่าราคาปัจจุบันของ Bitcoin ที่ยืนเหนือระดับ Short-Term Realized Price ได้สำเร็จ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการพักตัวสะสมกำลังอีกเล็กน้อย ก่อนที่จะเข้าสู่รอบการปรับขึ้นครั้งใหม่ เขาเรียกการเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่าเป็นเหมือน “Uptober” รอบใหม่ ที่จะสร้างความคึกคักให้ทั้งตลาดคริปโตโดยรวม
แรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐ
อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้บรรยากาศการลงทุนสดใสคือการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งนักวิเคราะห์จาก The Bull Theory ระบุว่าการที่ดัชนีหุ้นสหรัฐทำสถิติสูงสุดใหม่ มักจะสัมพันธ์กับการปรับตัวขึ้นของ Bitcoin ตามมาด้วยเช่นกัน
ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ก็ยืนยันแนวโน้มนี้ โดยหลังจากดัชนี S&P 500 ทำจุดสูงสุดใหม่ ค่าเฉลี่ยของ Bitcoin มักจะเพิ่มขึ้น 12% ภายใน 30 วัน และสูงถึง 36% ใน 90 วัน หากเกิดซ้ำอีกครั้งในรอบนี้ ราคาของ Bitcoin มีโอกาสแตะระดับ $131,000 หรืออาจทะยานไปถึง $178,000 เลยทีเดียว
ด้านดัชนี Nasdaq ก็แสดงรูปแบบคล้ายกัน โดยหลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่ Bitcoin เคยปรับขึ้นเฉลี่ย 16% ภายใน 30 วัน และ 46% ภายใน 90 วัน หากใช้ตัวเลขนี้คำนวณกับราคาปัจจุบันที่ราว $117,770 นั่นหมายความว่า Bitcoin อาจขยับไปสู่ระดับ $136,000 และสูงสุดถึง $199,000 ได้
ในอีกมุมหนึ่ง นักลงทุนสถาบันเองก็เริ่มแสดงความสนใจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกระแสข่าวว่า Michael Saylor ดันสหรัฐถือ Bitcoin 1 ล้านเหรียญ เพื่อสร้างคลังสำรองเชิงกลยุทธ์ สะท้อนว่า Bitcoin ไม่ได้ถูกมองเพียงแค่สินทรัพย์เก็งกำไร แต่กำลังกลายเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่ประเทศมหาอำนาจยังต้องการถือครอง
บทสรุป
หากมองภาพรวมแล้ว ทั้งปัจจัยพื้นฐานจากการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed สัญญาณทางเทคนิคเชิงบวก และแรงสนับสนุนจากตลาดทุนดั้งเดิม ล้วนส่งผลให้ Bitcoin กำลังยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นของการวิ่งรอบใหม่ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่าในระยะสั้นภายใน 2 สัปดาห์ มีโอกาสสูงถึง 70% ที่จะเห็นการทำจุดสูงสุดใหม่ และหากกระแสการลงทุนยังคงเข้มข้นต่อเนื่อง อาจกลายเป็นรอบทองของนักลงทุนที่กำลังมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 อีกด้วย