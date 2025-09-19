BTC $116,742.38 -0.28%
ETH $4,522.83 -1.16%
SOL $243.32 -0.55%
PEPE $0.000011 -3.24%
SHIB $0.000013 -1.42%
BNB $993.80 -0.55%
DOGE $0.27 -2.09%
XRP $3.03 -2.09%
Cryptonews บิทคอยน์

ผู้เชี่ยวชาญคาด Bitcoin มีโอกาสสูง 70% ทำจุดสูงสุดใหม่ภายใน 2 สัปดาห์นี้

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Bitcoin เปล่งแสงดุจพระอาทิตย์เหนือเมืองอนาคต

หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอย่างรวดเร็ว ราคาของ Bitcoin จึงฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง ภายหลังจากพักฐานอยู่ใต้ระดับ $115,000 เพียงไม่นาน กระแส Fed ลดดอกเบี้ย ส่ง Bitcoin พุ่ง จึงกลายเป็นประเด็นที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองในขณะนี้

นักวิเคราะห์หลายสำนักเชื่อว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ Bitcoin สามารถวิ่งไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ (ATH) ได้ในรอบนี้ โดยบางรายถึงกับคาดการณ์ว่า อาจเห็นการทำลายสถิติเดิมได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ข้างหน้า

สัญญาณเชิงบวกของ Bitcoin เริ่มชัดเจน

Axel Adler ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดอนุพันธ์ชี้ให้เห็นว่า สัญญาณทางเทคนิคหลายประการกำลังบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของตลาดขาขึ้น โดยสัญญาฟิวเจอร์สของ BTC มีการซื้อขายในราคาพรีเมียมสูงกว่าตลาดสปอตต่อเนื่อง และค่าเฉลี่ยของอัตราพื้นฐาน (basis) ระยะ 7 วัน ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 วัน ซึ่งสะท้อนว่าตลาดกำลังเข้าสู่ภาวะกระทิงที่ชัดเจน

จากการวิเคราะห์ Adler ประเมินว่า Bitcoin มีโอกาสราว 70% ที่ราคาจะเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นแบบเป็นขั้นบันได หรืออย่างน้อยที่สุดก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบเพื่อสะสมแรงต่อไปในช่วงสองสัปดาห์หน้า เขายังเสริมว่า หากมีการรวมตัวของสัญญาณบวก ไม่ว่าจะเป็นราคาที่ไต่สูงขึ้น ปริมาณการเปิดสัญญาใหม่ (open interest) ที่เพิ่มขึ้น และค่า basis ที่แข็งแรง ก็จะยิ่งดึงดูดแรงซื้อจากนักลงทุนสาย Long และเพิ่มความน่าจะเป็นในการทำจุดสูงสุดใหม่ได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ ตัวชี้วัด Market Value to Realized Value (MVRV) Z-score ของนักลงทุนระยะสั้น (STH) ทั้งในช่วง 155 วัน และ 365 วัน ยังคงอยู่ใกล้ค่า 0 ซึ่งหมายความว่าตลาดไม่ได้อยู่ในภาวะฟองสบู่หรือขายเกิน (oversold) แต่เป็นการเคลื่อนไหวที่สมดุลและมีพื้นฐานรองรับ

Adler ยังมองว่าราคาปัจจุบันของ Bitcoin ที่ยืนเหนือระดับ Short-Term Realized Price ได้สำเร็จ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการพักตัวสะสมกำลังอีกเล็กน้อย ก่อนที่จะเข้าสู่รอบการปรับขึ้นครั้งใหม่ เขาเรียกการเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่าเป็นเหมือน “Uptober” รอบใหม่ ที่จะสร้างความคึกคักให้ทั้งตลาดคริปโตโดยรวม

แรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐ

อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้บรรยากาศการลงทุนสดใสคือการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งนักวิเคราะห์จาก The Bull Theory ระบุว่าการที่ดัชนีหุ้นสหรัฐทำสถิติสูงสุดใหม่ มักจะสัมพันธ์กับการปรับตัวขึ้นของ Bitcoin ตามมาด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ก็ยืนยันแนวโน้มนี้ โดยหลังจากดัชนี S&P 500 ทำจุดสูงสุดใหม่ ค่าเฉลี่ยของ Bitcoin มักจะเพิ่มขึ้น 12% ภายใน 30 วัน และสูงถึง 36% ใน 90 วัน หากเกิดซ้ำอีกครั้งในรอบนี้ ราคาของ Bitcoin มีโอกาสแตะระดับ $131,000 หรืออาจทะยานไปถึง $178,000 เลยทีเดียว

ด้านดัชนี Nasdaq ก็แสดงรูปแบบคล้ายกัน โดยหลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่ Bitcoin เคยปรับขึ้นเฉลี่ย 16% ภายใน 30 วัน และ 46% ภายใน 90 วัน หากใช้ตัวเลขนี้คำนวณกับราคาปัจจุบันที่ราว $117,770 นั่นหมายความว่า Bitcoin อาจขยับไปสู่ระดับ $136,000 และสูงสุดถึง $199,000 ได้

ในอีกมุมหนึ่ง นักลงทุนสถาบันเองก็เริ่มแสดงความสนใจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกระแสข่าวว่า Michael Saylor ดันสหรัฐถือ Bitcoin 1 ล้านเหรียญ เพื่อสร้างคลังสำรองเชิงกลยุทธ์ สะท้อนว่า Bitcoin ไม่ได้ถูกมองเพียงแค่สินทรัพย์เก็งกำไร แต่กำลังกลายเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่ประเทศมหาอำนาจยังต้องการถือครอง

บทสรุป

หากมองภาพรวมแล้ว ทั้งปัจจัยพื้นฐานจากการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed สัญญาณทางเทคนิคเชิงบวก และแรงสนับสนุนจากตลาดทุนดั้งเดิม ล้วนส่งผลให้ Bitcoin กำลังยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นของการวิ่งรอบใหม่ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่าในระยะสั้นภายใน 2 สัปดาห์ มีโอกาสสูงถึง 70% ที่จะเห็นการทำจุดสูงสุดใหม่ และหากกระแสการลงทุนยังคงเข้มข้นต่อเนื่อง อาจกลายเป็นรอบทองของนักลงทุนที่กำลังมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 อีกด้วย

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
ผู้เชี่ยวชาญคาด Bitcoin มีโอกาสสูง 70% ทำจุดสูงสุดใหม่ภายใน 2 สัปดาห์นี้
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 19 กันยายน 2025
Fed ลดดอกเบี้ย! สัญญาณดีส่ง Bitcoin, XRP, Solana ลุ้นวิ่งต่อ
ฮือฮา! รูปปั้นทรัมป์ทองคำถือ Bitcoin โผล่กลางกรุงวอชิงตัน
SEC ไฟเขียวแล้ว! กองทุน Grayscale ที่มี XRP พร้อมเทรด
Fed ส่งซิกเขียว! Bitcoin ลุ้นแตะ $118,000 หลังลดดอกเบี้ย

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,283,000,057,919
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 19 กันยายน 2025
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-09-19 09:01:49
XRP ข่าวล่าสุด
Fed ลดดอกเบี้ย! สัญญาณดีส่ง Bitcoin, XRP, Solana ลุ้นวิ่งต่อ
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-09-19 02:52:24
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า