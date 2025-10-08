Bitcoin ยึดฐาน $121K มั่น! – กระทิงซุ่มรอ เตรียมพุ่งรอบต่อไป?
Bitcoin (BTC) ยังคงเคลื่อนไหวสร้างฐานอย่างแข็งแกร่งเหนือระดับ 121,000 ดอลลาร์ หลังจากทำราคาสูงสุดครั้งล่าสุด โดยกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของตลาดในระยะสั้น แม้ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ซึ่งบ่งชี้ว่านักเทรดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไป แต่โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมของ BTC ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยได้รับการสนับสนุนจากสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นบวกและการสะสมอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนสถาบัน
วิเคราะห์สัญญาณ EMA ของ Bitcoin: แนวโน้มขาขึ้นยังแข็งแกร่ง?
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ระยะสั้น 9 วัน และ 20 วัน ยังคงเรียงตัวกันในรูปแบบกระทิง (Bullish Formation) ซึ่งเป็นสัญญาณที่ยืนยันว่าแนวโน้มในภาพรวมของราคา BTC ยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน ตราบใดที่เส้น EMA 9 วันยังคงอยู่เหนือเส้น EMA 20 วัน ฝั่งผู้ซื้อยังคงเป็นฝ่ายควบคุมตลาด
อย่างไรก็ตาม ช่องว่างระหว่างเส้น EMA ทั้งสองที่แคบลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมของตลาดได้ชะลอตัวลงเล็กน้อยหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจกำลังเข้าสู่ช่วงพักฐาน (Consolidation) เพื่อสะสมพลังก่อนที่จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไป แต่หากเส้น EMA เกิดการตัดกัน (Crossover) ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมในระยะสั้นได้
อินดิเคเตอร์ชี้ BTC เริ่มอ่อนแรง? สัญญาณเตือนที่ต้องจับตา
เมื่อพิจารณาอินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัมอย่าง MACD (Moving Average Convergence Divergence) พบว่ายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวก ซึ่งสะท้อนว่าภาพรวมยังคงถูกควบคุมโดยฝั่งกระทิง แต่การที่แท่งฮิสโตแกรมของ MACD เริ่มแบนลง ก็เป็นสัญญาณว่าแรงซื้อเริ่มแผ่วลงเช่นกัน
ในทำนองเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งล่าสุดได้ปรับตัวลงมาจากโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) ได้กลับมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 60 ซึ่งเป็นค่าที่บ่งชี้สภาวะที่เป็นกลางถึงค่อนข้างบวก (Neutral-to-Bullish)
การที่ราคา Bitcoin กำลัง “พักฐาน” โดยไม่ส่งสัญญาณกลับตัวเต็มรูปแบบเช่นนี้ เปิดโอกาสให้ราคาอาจดีดตัวขึ้นอีกครั้งหากมีแรงซื้อกลับเข้ามาในโซนแนวรับปัจจุบัน
เปิดแนวรับ-แนวต้านสำคัญของ BTC: จุดตัดสินชะตาราคาที่ $123,300
สำหรับแนวต้านสำคัญในระยะสั้น ราคา BTC กำลังเผชิญกับแรงกดดันที่บริเวณ 123,306 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่สกัดกั้นการปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา หากราคาสามารถทะลุผ่านและยืนเหนือโซนนี้ได้อย่างมั่นคง อาจกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ในขณะที่ผู้ซื้อกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้ง
ในทางกลับกัน แนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่ประมาณ 117,265 ดอลลาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นปราการด่านสำคัญ หากราคาร่วงลงต่ำกว่าระดับนี้ อาจเปลี่ยนโครงสร้างระยะสั้นให้กลายเป็นขาลงและกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานไปยังแนวรับถัดไปที่ 112,546 ดอลลาร์ และ 108,994 ดอลลาร์ตามลำดับ
เจาะลึก Order Book ของ Bitcoin และกลยุทธ์เทรดในช่วงตัดสิน
ข้อมูลจาก Order Book เผยให้เห็นกำแพงซื้อ (Bid Walls) จำนวนมากใกล้ระดับ 121,350 ดอลลาร์ ซึ่งมีสภาพคล่องฝั่งซื้อรวมกันหลายล้านดอลลาร์ กำแพงเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกันชนป้องกันการลดลงในระยะสั้นและอาจเป็นจุดส่งให้ราคาดีดตัวกลับขึ้นไป
ในขณะเดียวกัน กำแพงขาย (Ask Walls) ที่เบาบางบริเวณ 121,430 ถึง 121,441 ดอลลาร์ ชี้ให้เห็นว่าแนวต้านด้านบนยังมีไม่มากนัก การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อาจทำให้ราคา BTC ปรับตัวขึ้นได้ประมาณ 0.07% และเป็นการเปิดทางไปสู่การทดสอบแนวต้านใหญ่ที่ 123,300 ดอลลาร์
สำหรับกลยุทธ์การเทรด นักลงทุนที่มองหาโอกาสเข้าซื้อ (Long) อาจพิจารณาโซน 121,000–121,300 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวรับจากกำแพงซื้อที่แข็งแกร่ง โดยตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ต่ำกว่า 117,000 ดอลลาร์
ในทางตรงกันข้าม การเปิดสถานะขาย (Short) อาจเป็นไปได้หาก BTC ไม่สามารถปิดเหนือแนวต้านและเริ่มกลับตัวลงพร้อมกับโมเมนตัม MACD ที่อ่อนแอลง โดยรวมแล้ว ตลาดยังคงเป็นบวกในทางเทคนิค แต่กำลังแสดงสัญญาณอ่อนล้า การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปจะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของราคาในช่วง 121,000-123,000 ดอลลาร์นั่นเอง
ซื้อ Bitcoin ที่ไหนดี?
ถ้าถามว่าจะช้อนซื้อ Bitcoin ที่ไหนดี? ปัจจุบันมีหลายแพลตฟอร์มให้บริการ ทั้งเว็บเทรดและกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล แต่สิ่งสำคัญคือการเลือกช่องทางที่ปลอดภัย ใช้งานง่าย และมีเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ หนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความสนใจมากขึ้นคือ Best Wallet ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึง BTC ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องพึ่งพาคนกลาง
Best Wallet ใช้เทคโนโลยี non-custodial หมายความว่าผู้ใช้งานเป็นเจ้าของ private key และสินทรัพย์ทั้งหมดของตนเองอย่างแท้จริง ลดความเสี่ยงจากการถูกแฮ็กหรือการปิดระบบโดยแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังผสานระบบ multi-chain integration ที่รองรับการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนหลากหลายเครือข่าย รวมถึง Ethereum และ BNB Chain ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนเหรียญได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว
อีกจุดเด่นคืออินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นในตลาดคริปโต ขณะเดียวกันก็มีฟีเจอร์วิเคราะห์ราคาและติดตามแนวโน้มแบบเรียลไทม์ สำหรับนักเทรดที่ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจ
หากคุณกำลังมองหาช่องทางซื้อและเก็บ BTC ที่ปลอดภัย โปร่งใส และทันสมัย Best Wallet คือหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ควรลองศึกษาไว้ในพอร์ตของคุณ