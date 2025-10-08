BTC $122,493.30 -1.41%
ETH $4,487.45 -4.12%
SOL $222.19 -3.54%
PEPE $0.0000093 -5.59%
SHIB $0.000012 -4.10%
BNB $1,321.79 3.45%
DOGE $0.24 -4.57%
XRP $2.87 -3.43%
Cryptonews บิทคอยน์

Bitcoin ยึดฐาน $121K มั่น! – กระทิงซุ่มรอ เตรียมพุ่งรอบต่อไป?

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Bitcoin (BTC) ยึดฐาน $121K มั่น!

Bitcoin (BTC) ยังคงเคลื่อนไหวสร้างฐานอย่างแข็งแกร่งเหนือระดับ 121,000 ดอลลาร์ หลังจากทำราคาสูงสุดครั้งล่าสุด โดยกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของตลาดในระยะสั้น แม้ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ซึ่งบ่งชี้ว่านักเทรดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไป แต่โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมของ BTC ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยได้รับการสนับสนุนจากสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นบวกและการสะสมอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนสถาบัน

วิเคราะห์สัญญาณ EMA ของ Bitcoin: แนวโน้มขาขึ้นยังแข็งแกร่ง?

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ระยะสั้น 9 วัน และ 20 วัน ยังคงเรียงตัวกันในรูปแบบกระทิง (Bullish Formation) ซึ่งเป็นสัญญาณที่ยืนยันว่าแนวโน้มในภาพรวมของราคา BTC ยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน ตราบใดที่เส้น EMA 9 วันยังคงอยู่เหนือเส้น EMA 20 วัน ฝั่งผู้ซื้อยังคงเป็นฝ่ายควบคุมตลาด

WBTC/USD ที่มา: TradingView
ที่มา: TradingView

อย่างไรก็ตาม ช่องว่างระหว่างเส้น EMA ทั้งสองที่แคบลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมของตลาดได้ชะลอตัวลงเล็กน้อยหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจกำลังเข้าสู่ช่วงพักฐาน (Consolidation) เพื่อสะสมพลังก่อนที่จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไป แต่หากเส้น EMA เกิดการตัดกัน (Crossover) ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมในระยะสั้นได้

อินดิเคเตอร์ชี้ BTC เริ่มอ่อนแรง? สัญญาณเตือนที่ต้องจับตา

เมื่อพิจารณาอินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัมอย่าง MACD (Moving Average Convergence Divergence) พบว่ายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวก ซึ่งสะท้อนว่าภาพรวมยังคงถูกควบคุมโดยฝั่งกระทิง แต่การที่แท่งฮิสโตแกรมของ MACD เริ่มแบนลง ก็เป็นสัญญาณว่าแรงซื้อเริ่มแผ่วลงเช่นกัน

ในทำนองเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งล่าสุดได้ปรับตัวลงมาจากโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) ได้กลับมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 60 ซึ่งเป็นค่าที่บ่งชี้สภาวะที่เป็นกลางถึงค่อนข้างบวก (Neutral-to-Bullish)

การที่ราคา Bitcoin กำลัง “พักฐาน” โดยไม่ส่งสัญญาณกลับตัวเต็มรูปแบบเช่นนี้ เปิดโอกาสให้ราคาอาจดีดตัวขึ้นอีกครั้งหากมีแรงซื้อกลับเข้ามาในโซนแนวรับปัจจุบัน

เปิดแนวรับ-แนวต้านสำคัญของ BTC: จุดตัดสินชะตาราคาที่ $123,300

สำหรับแนวต้านสำคัญในระยะสั้น ราคา BTC กำลังเผชิญกับแรงกดดันที่บริเวณ 123,306 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่สกัดกั้นการปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา หากราคาสามารถทะลุผ่านและยืนเหนือโซนนี้ได้อย่างมั่นคง อาจกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ในขณะที่ผู้ซื้อกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้ง

ในทางกลับกัน แนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่ประมาณ 117,265 ดอลลาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นปราการด่านสำคัญ หากราคาร่วงลงต่ำกว่าระดับนี้ อาจเปลี่ยนโครงสร้างระยะสั้นให้กลายเป็นขาลงและกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานไปยังแนวรับถัดไปที่ 112,546 ดอลลาร์ และ 108,994 ดอลลาร์ตามลำดับ

เจาะลึก Order Book ของ Bitcoin และกลยุทธ์เทรดในช่วงตัดสิน

ข้อมูลจาก Order Book เผยให้เห็นกำแพงซื้อ (Bid Walls) จำนวนมากใกล้ระดับ 121,350 ดอลลาร์ ซึ่งมีสภาพคล่องฝั่งซื้อรวมกันหลายล้านดอลลาร์ กำแพงเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกันชนป้องกันการลดลงในระยะสั้นและอาจเป็นจุดส่งให้ราคาดีดตัวกลับขึ้นไป

ในขณะเดียวกัน กำแพงขาย (Ask Walls) ที่เบาบางบริเวณ 121,430 ถึง 121,441 ดอลลาร์ ชี้ให้เห็นว่าแนวต้านด้านบนยังมีไม่มากนัก การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อาจทำให้ราคา BTC ปรับตัวขึ้นได้ประมาณ 0.07% และเป็นการเปิดทางไปสู่การทดสอบแนวต้านใหญ่ที่ 123,300 ดอลลาร์

สำหรับกลยุทธ์การเทรด นักลงทุนที่มองหาโอกาสเข้าซื้อ (Long) อาจพิจารณาโซน 121,000–121,300 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวรับจากกำแพงซื้อที่แข็งแกร่ง โดยตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ต่ำกว่า 117,000 ดอลลาร์

ในทางตรงกันข้าม การเปิดสถานะขาย (Short) อาจเป็นไปได้หาก BTC ไม่สามารถปิดเหนือแนวต้านและเริ่มกลับตัวลงพร้อมกับโมเมนตัม MACD ที่อ่อนแอลง โดยรวมแล้ว ตลาดยังคงเป็นบวกในทางเทคนิค แต่กำลังแสดงสัญญาณอ่อนล้า การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปจะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของราคาในช่วง 121,000-123,000 ดอลลาร์นั่นเอง

ซื้อ Bitcoin ที่ไหนดี?

ถ้าถามว่าจะช้อนซื้อ Bitcoin ที่ไหนดี? ปัจจุบันมีหลายแพลตฟอร์มให้บริการ ทั้งเว็บเทรดและกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล แต่สิ่งสำคัญคือการเลือกช่องทางที่ปลอดภัย ใช้งานง่าย และมีเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ หนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความสนใจมากขึ้นคือ Best Wallet ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึง BTC ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องพึ่งพาคนกลาง

กระเป๋า Bitcoin และ กระเป๋าคริปโต ที่นักลงทุนพูดถึงมากที่สุด

Best Wallet ใช้เทคโนโลยี non-custodial หมายความว่าผู้ใช้งานเป็นเจ้าของ private key และสินทรัพย์ทั้งหมดของตนเองอย่างแท้จริง ลดความเสี่ยงจากการถูกแฮ็กหรือการปิดระบบโดยแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังผสานระบบ multi-chain integration ที่รองรับการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนหลากหลายเครือข่าย รวมถึง Ethereum และ BNB Chain ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนเหรียญได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว

อีกจุดเด่นคืออินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นในตลาดคริปโต ขณะเดียวกันก็มีฟีเจอร์วิเคราะห์ราคาและติดตามแนวโน้มแบบเรียลไทม์ สำหรับนักเทรดที่ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจ

หากคุณกำลังมองหาช่องทางซื้อและเก็บ BTC ที่ปลอดภัย โปร่งใส และทันสมัย Best Wallet คือหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ควรลองศึกษาไว้ในพอร์ตของคุณ

แอป Best Wallet

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
Strategy ทุ่มสุดตัว! ถือ Bitcoin จนคลังใหญ่คับ NVIDIA, Apple, & Tesla!
Bitcoin ยึดฐาน $121K มั่น! – กระทิงซุ่มรอ เตรียมพุ่งรอบต่อไป?
XRP สวนทางตลาด! ลุ้นฝ่าแนวต้าน $3 หรือดิ่งสู่ $2
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 8 ตุลาคม 2025
ลุ้นนิวไฮ! Bitcoin พุ่งทะลุ $126,000 รับปัจจัยบวกหนุน
วาฬช้อนซื้อ! Solana (SOL) ลุ้นทะยานต่อแม้ราคาผันผวน

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,387,263,050,860
3.4
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
Strategy ทุ่มสุดตัว! ถือ Bitcoin จนคลังใหญ่คับ NVIDIA, Apple, & Tesla!
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-08 15:48:54
ข่าว Altcoin
FARTCOIN มีโอกาสพุ่ง? – ดูวิธีสะสมเหรียญผ่านกลไก Mine-to-Earn
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-08 15:09:19
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า