Bitcoin อ่อนแรงหลังเบรกเอาต์ไม่สำเร็จ 115,000 ดอลลาร์ นักลงทุนจับตาแนวรับและแรงซื้อใหม่

Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
Bitcoin ทองแตกร้าวบนแท่นหินอ่อน สื่อถึงความเปราะบาง

ราคา Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าในช่วงปลายเดือนกันยายน หลังจากพยายามทะลุแนวต้านสำคัญเหนือ 115,000 ดอลลาร์ แต่ไม่สามารถยืนระยะได้ ทำให้แรงซื้อเริ่มอ่อนแรงลง และนักลงทุนส่วนใหญ่เลือกที่จะรอดูท่าทีในกรอบราคาที่ค่อนข้างแคบ บรรยากาศตลาดจึงไม่ถึงขั้นตื่นตระหนก แต่ก็ไม่ได้คึกคักมากนัก

แรงกดดันจาก “Lower Highs” ที่ลดระดับลง

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin แกว่งตัวระหว่างจุดสูงสุดราว 115,550 ดอลลาร์ และจุดต่ำสุดใกล้ 108,400 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเข้าสู่กรอบแคบลงที่ประมาณ 108,750–109,740 ดอลลาร์ การที่แรงขายเข้ามาในจังหวะ “จุดสูงที่ต่ำลง” (Lower Highs) บ่งชี้ว่านักลงทุนฝั่งซื้อเริ่มสูญเสียความได้เปรียบในเชิงจิตวิทยา

ผู้เชี่ยวชาญ Axel Adler ชี้ว่า ระดับ 111,000–112,000 ดอลลาร์คือแนวต้านระยะสั้นที่ตลาดต้องจับตา หากสามารถผ่านไปได้ มีโอกาสที่ฝั่งกระทิงจะกลับมาทดสอบโซน 114,000–115,400 ดอลลาร์อีกครั้ง แต่หากไม่สามารถรักษาฐานราคา 108,750 ดอลลาร์ไว้ได้ มีความเสี่ยงที่ราคาจะเร่งลงไปยังแนวรับถัดไปแถว 106,000–105,000 ดอลลาร์

Bitcoin ราคาและวอลุ่มลดลง หลังไม่ผ่านแนวต้าน 115,000 ดอลลาร์

โมเมนตัมตลาดเปลี่ยนเป็นโหมดระวังตัว

ดัชนีโมเมนตัม 30 วันของ CryptoQuant ปิดสัปดาห์ที่ -2% ลดลงจาก +1% เมื่อต้นสัปดาห์ โดยตลอดช่วงนี้มีค่าต่ำสุดที่ -6% และสูงสุดเพียง +1% เท่านั้น ซึ่งมีเพียง 2 วันจาก 7 วันที่ปิดบวก แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อเริ่มลดลงหลังสูญเสียการยืนเหนือโซน 114,000–115,000 ดอลลาร์

นักลงทุนจำนวนมากมองว่า การกลับเข้าสู่ภาวะบวกอย่างชัดเจน จำเป็นต้องเห็นราคายืนเหนือ 112,000 ดอลลาร์พร้อมกับโมเมนตัมที่เป็นบวกต่อเนื่องหลายวันจึงจะยืนยันสัญญาณขาขึ้นได้

โครงสร้างตลาด: การพักฐานหลังจากการเบรกไม่สำเร็จ

สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถือเป็น “การพักฐาน” แบบคลาสสิกหลังจากความพยายามเบรกเอาต์ล้มเหลว การที่ไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 115,000 ดอลลาร์ ได้ส่งผลให้ตลาดอยู่ในโหมดกึ่งกลางระหว่างความเป็นกลางไปจนถึงเชิงลบ แม้ยังไม่ถึงขั้นขายทิ้งครั้งใหญ่ แต่ก็สะท้อนถึงความไม่มั่นใจในทิศทางต่อไป

ขณะเดียวกัน สภาพคล่องในตลาดยังมีอยู่บริเวณแนวรับสำคัญ จึงยังไม่มีสัญญาณว่าตลาดจะเกิดการเทขายรุนแรง นักลงทุนที่หวัง ลุ้น BTC แตะ 150,000 ดอลลาร์ อาจต้องใช้ความอดทนและรอปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน

ระดับราคา Bitcoin ที่ต้องจับตา

นักวิเคราะห์มองว่า การทะลุกรอบต้าน 111,000–112,000 ดอลลาร์ อาจเปิดทางไปสู่การทดสอบแนวบนที่ 114,000–115,400 ดอลลาร์อีกครั้ง แต่หากราคาหลุด 108,600 ดอลลาร์ลงไปโดยไม่สามารถรีบาวด์ได้ทันที ก็อาจเป็นสัญญาณไปสู่โซนแนวรับที่แข็งแรงกว่าที่ 106,000–105,000 ดอลลาร์

ปัจจัยพื้นฐานจากข้อมูลออนเชน เช่น ความต้องการซื้อขายบนกระดานแลกเปลี่ยน จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนมากกว่าการเคลื่อนไหวของราคาเพียงอย่างเดียว

มุมมองนักลงทุนที่มีต่อ Bitcoin และการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

ในเชิงกลยุทธ์ นักลงทุนบางรายยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของ Bitcoin โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์คริปโตอื่น ๆ อย่าง Ethereum ล่าสุด Cathie Wood ยก BTC เหนือ ETH เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความมั่นคงและศักยภาพในการเติบโตระยะยาว

สำหรับผู้ที่มองหาตัวเลือกอื่น ๆ นอกจาก Bitcoin ก็มีการพูดถึงกลุ่ม เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ AI, DeFi และ Meme Economy ที่มีชุมชนหนุนหลังอย่างแข็งแกร่ง

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
