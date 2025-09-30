Bitcoin อ่อนแรงหลังเบรกเอาต์ไม่สำเร็จ 115,000 ดอลลาร์ นักลงทุนจับตาแนวรับและแรงซื้อใหม่
ราคา Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าในช่วงปลายเดือนกันยายน หลังจากพยายามทะลุแนวต้านสำคัญเหนือ 115,000 ดอลลาร์ แต่ไม่สามารถยืนระยะได้ ทำให้แรงซื้อเริ่มอ่อนแรงลง และนักลงทุนส่วนใหญ่เลือกที่จะรอดูท่าทีในกรอบราคาที่ค่อนข้างแคบ บรรยากาศตลาดจึงไม่ถึงขั้นตื่นตระหนก แต่ก็ไม่ได้คึกคักมากนัก
แรงกดดันจาก “Lower Highs” ที่ลดระดับลง
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin แกว่งตัวระหว่างจุดสูงสุดราว 115,550 ดอลลาร์ และจุดต่ำสุดใกล้ 108,400 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเข้าสู่กรอบแคบลงที่ประมาณ 108,750–109,740 ดอลลาร์ การที่แรงขายเข้ามาในจังหวะ “จุดสูงที่ต่ำลง” (Lower Highs) บ่งชี้ว่านักลงทุนฝั่งซื้อเริ่มสูญเสียความได้เปรียบในเชิงจิตวิทยา
ผู้เชี่ยวชาญ Axel Adler ชี้ว่า ระดับ 111,000–112,000 ดอลลาร์คือแนวต้านระยะสั้นที่ตลาดต้องจับตา หากสามารถผ่านไปได้ มีโอกาสที่ฝั่งกระทิงจะกลับมาทดสอบโซน 114,000–115,400 ดอลลาร์อีกครั้ง แต่หากไม่สามารถรักษาฐานราคา 108,750 ดอลลาร์ไว้ได้ มีความเสี่ยงที่ราคาจะเร่งลงไปยังแนวรับถัดไปแถว 106,000–105,000 ดอลลาร์
โมเมนตัมตลาดเปลี่ยนเป็นโหมดระวังตัว
ดัชนีโมเมนตัม 30 วันของ CryptoQuant ปิดสัปดาห์ที่ -2% ลดลงจาก +1% เมื่อต้นสัปดาห์ โดยตลอดช่วงนี้มีค่าต่ำสุดที่ -6% และสูงสุดเพียง +1% เท่านั้น ซึ่งมีเพียง 2 วันจาก 7 วันที่ปิดบวก แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อเริ่มลดลงหลังสูญเสียการยืนเหนือโซน 114,000–115,000 ดอลลาร์
นักลงทุนจำนวนมากมองว่า การกลับเข้าสู่ภาวะบวกอย่างชัดเจน จำเป็นต้องเห็นราคายืนเหนือ 112,000 ดอลลาร์พร้อมกับโมเมนตัมที่เป็นบวกต่อเนื่องหลายวันจึงจะยืนยันสัญญาณขาขึ้นได้
โครงสร้างตลาด: การพักฐานหลังจากการเบรกไม่สำเร็จ
สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถือเป็น “การพักฐาน” แบบคลาสสิกหลังจากความพยายามเบรกเอาต์ล้มเหลว การที่ไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 115,000 ดอลลาร์ ได้ส่งผลให้ตลาดอยู่ในโหมดกึ่งกลางระหว่างความเป็นกลางไปจนถึงเชิงลบ แม้ยังไม่ถึงขั้นขายทิ้งครั้งใหญ่ แต่ก็สะท้อนถึงความไม่มั่นใจในทิศทางต่อไป
ขณะเดียวกัน สภาพคล่องในตลาดยังมีอยู่บริเวณแนวรับสำคัญ จึงยังไม่มีสัญญาณว่าตลาดจะเกิดการเทขายรุนแรง นักลงทุนที่หวัง ลุ้น BTC แตะ 150,000 ดอลลาร์ อาจต้องใช้ความอดทนและรอปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน
ระดับราคา Bitcoin ที่ต้องจับตา
นักวิเคราะห์มองว่า การทะลุกรอบต้าน 111,000–112,000 ดอลลาร์ อาจเปิดทางไปสู่การทดสอบแนวบนที่ 114,000–115,400 ดอลลาร์อีกครั้ง แต่หากราคาหลุด 108,600 ดอลลาร์ลงไปโดยไม่สามารถรีบาวด์ได้ทันที ก็อาจเป็นสัญญาณไปสู่โซนแนวรับที่แข็งแรงกว่าที่ 106,000–105,000 ดอลลาร์
ปัจจัยพื้นฐานจากข้อมูลออนเชน เช่น ความต้องการซื้อขายบนกระดานแลกเปลี่ยน จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนมากกว่าการเคลื่อนไหวของราคาเพียงอย่างเดียว
มุมมองนักลงทุนที่มีต่อ Bitcoin และการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ
