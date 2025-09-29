BTC $112,212.69 2.40%
ศึกวาทะเดือด! Cathie Wood ยก BTC เหนือ ETH ขัดมุมมอง Tom Lee

Bitcoin BTC ETH Ethereum ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
Bitcoin (BTC) vs Ethereum (ETH)

วงการคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อ Cathie Wood CEO หญิงแกร่งแห่ง ARK Invest ได้ออกมาแสดงทรรศนะอย่างชัดเจน โดยยกให้ Bitcoin (BTC) เป็น “คริปโตเคอร์เรนซีที่แท้จริง” และครองพื้นที่ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไม่มีใครเทียบได้ มุมมองดังกล่าวสวนทางกับ Tom Lee นักวิเคราะห์ชื่อดังที่มองว่า Ethereum (ETH) มีอนาคตที่สดใสกว่า

การปะทะกันทางความคิดของสองยักษ์ใหญ่ในวงการครั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงการแข่งขันและความแตกต่างพื้นฐานระหว่างสองเหรียญที่ใหญ่ที่สุดในตลาด

Cathie Wood ชู BTC เป็น ‘ราชาแห่งคริปโต’ ที่ใครก็เทียบไม่ติด

ในการให้สัมภาษณ์กับรายการ The Master Investors Podcast Cathie Wood ได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นของเธอที่มีต่อ Bitcoin อย่างเต็มเปี่ยม โดยเธอกล่าวว่า “Bitcoin เป็นเจ้าของพื้นที่คริปโตเคอร์เรนซีในแง่ของความเป็นคริปโตอย่างแท้จริง” พร้อมเสริมว่า BTC จะยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ “ใหญ่ที่สุด” อย่างไม่ต้องสงสัย

Wood ได้ให้เหตุผลสนับสนุนมุมมองของเธอ โดยชี้ไปที่ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของ Bitcoin นั่นคือการเป็น “ระบบการเงินที่อยู่บนกฎเกณฑ์” (rules-based monetary system) โดยมีทฤษฎีปริมาณเงินเป็นหัวใจสำคัญ จุดเด่นที่สุดที่เธอเน้นย้ำคือการมีอุปทานจำกัดสูงสุดที่ 21 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจน

นอกจากนี้ เธอยังยกย่องเทคโนโลยีบล็อกเชน Layer-1 ของ Bitcoin ว่ามีความปลอดภัยสูงและ “ไม่เคยถูกแฮก” ซึ่งเป็นสิ่งที่บล็อกเชนอื่น ๆ ไม่สามารถกล่าวอ้างได้

มุมมองต่างต่อ ETH: ทำไม Cathie Wood ถึงเห็นแย้งกับ Tom Lee?

เมื่อถูกถามถึงมุมมองของ Tom Lee นักวิเคราะห์จาก Wall Street ที่มองบวกต่อ Ethereum มากกว่า Cathie Wood ได้ตอบอย่างชัดเจนว่า “เรามีความเห็นที่แตกต่าง” เธอยอมรับว่า Ethereum มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในโลกการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) แต่ก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากเทคโนโลยี Layer-2 ซึ่งเข้ามาแย่งชิงค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งตลาดไปไม่น้อย

ในทางกลับกัน Tom Lee ซึ่งเป็นประธานของ Bitmine Immersion Technologies Inc. (BMNR) ได้เคยคาดการณ์ว่าราคา ETH อาจพุ่งสูงถึง 62,000 ดอลลาร์ โดยอ้างอิงจากอัตราส่วนราคา ETH ต่อ BTC ในอดีต และศักยภาพในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแห่งอนาคต

ประเด็นที่น่าสนใจคือ กองทุนของ Cathie Wood เองอย่าง ARK Invest ก็ได้เข้าลงทุนในบริษัท Bitmine ของ Tom Lee เป็นมูลค่ากว่า 321.65 ล้านดอลลาร์ ผ่านกองทุน ARKK, ARKF และ ARKW ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนและความน่าติดตามของมุมมองการลงทุนในตลาดคริปโต

จากข้อมูลล่าสุด ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 111,700 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.13% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่ราคา Ethereum อยู่ที่ 4,100 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.19% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งสองเหรียญยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

Best Wallet กระเป๋าคริปโตที่รองรับ BTC, ETH, SOL และอีกมากมาย

Best Wallet กำลังเป็นที่จับตาในฐานะแอปพลิเคชันกระเป๋าคริปโตที่ครบวงจร รองรับหลายเครือข่าย ทั้ง Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana และอื่น ๆ พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย ผู้ใช้สามารถซื้อขายและจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยตรงภายในแอปพลิเคชัน รวมถึงการทำธุรกรรมแบบข้ามเชน (cross-chain swaps) และการเข้าถึง dApps กว่า 330 โปรโตคอล

Best Wallet กระเป๋าเงินมัลติเชน รองรับ Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) และอีกมากมาย

ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัย มีการใช้เทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks และได้รับการรับรองจาก WalletConnect ทำให้ผู้ใช้มั่นใจในการควบคุม Private Key ของตนเองได้อย่างเต็มที่

แอปพลิเคชัน Best Wallet ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ทั้งบน iOS และ Android ไม่ต้องผ่านการยืนยันตัวตน (no KYC) และตั้งค่าได้รวดเร็ว รองรับการซื้อคริปโตด้วยสกุลเงินทั่วไปผ่านผู้ให้บริการ On-ramp เช่น MoonPay และ Alchemy Pay

นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่ ๆ เช่น การรองรับ Solana เต็มรูปแบบ, Native Bitcoin Swaps และระบบ Gamified Rewards ที่ให้คะแนนสะสมจากการใช้งาน พร้อมปรับปรุง UX/UI ให้ทันสมัยและใช้งานได้ลื่นไหลยิ่งขึ้น

โทเค็น $BEST เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ Best Wallet มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือ เช่น ส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และสิทธิ์เข้าร่วม Presale ของโครงการพันธมิตร รวมถึงแผนการพัฒนาในอนาคต เช่น Best Card สำหรับการใช้จ่ายจริง และระบบ Derivatives Trading ซึ่งตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ Best Wallet ในการเป็นศูนย์กลางการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครบวงจรและปลอดภัยด้วย

ถ้าสนใจ Best Wallet เราขอเสนอบทวิเคราะห์ Best Wallet และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Best Wallet Token ทีละขั้นตอนด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ติดตามกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ได้ในเว็บไซต์ทางการของ Best Wallet และร่วมพูดคุยได้ใน X และ Telegram

แอป Best Wallet

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
