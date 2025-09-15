BTC $115,712.81 -0.19%
Arthur Hayes ชี้ชัด! ตลาดกระทิง Bitcoin ยาวถึงปี 2026

ตลาดกระทิง Bitcoin ยาวถึงปี 2026

Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX และนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง ได้ออกมาแสดงทรรศนะที่น่าสนใจอีกครั้ง โดยคาดการณ์ว่าตลาดกระทิงของ Bitcoin (BTC) จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแข็งแกร่งและยาวนานไปจนถึงปี 2026 ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้นักลงทุนทั่วโลกจับตามองทิศทางของ BTC อย่างใกล้ชิด พร้อมกับคำแนะนำที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของ ‘ความอดทน’ ในการลงทุนรอบนี้

วิเคราะห์มุมมอง Arthur Hayes: ทำไมตลาดกระทิง Bitcoin จะยาวถึงปี 2026?

หัวใจสำคัญของมุมมองที่ Arthur Hayes นำเสนอคือการเรียกร้องให้นักลงทุนมีความอดทน (Patience) เขาเชื่อว่าวัฏจักรขาขึ้นของ BTC ในรอบนี้จะแตกต่างจากในอดีต โดยมีแนวโน้มที่จะกินระยะเวลายาวนานกว่าที่เคยเป็นมา ซึ่งอาจลากยาวไปจนถึงปี 2026 เขาชี้ว่าความผันผวนระยะสั้นเป็นเพียงเสียงรบกวนในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวเท่านั้น

ปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์นี้มีหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกที่อาจเอื้อต่อสินทรัพย์ทางเลือก, ผลกระทบหลังการ Halving ของ BTC ที่จะค่อยๆ ส่งผลต่ออุปทานในตลาดอย่างเต็มรูปแบบในอีกหลายเดือนข้างหน้า และที่สำคัญคือการหลั่งไหลเข้ามาของเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันผ่าน Spot Bitcoin ETF ซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสภาพคล่องให้กับตลาด BTC อย่างมหาศาล

การคาดการณ์ตลาดกระทิงที่ยาวนานถึง 2-3 ปีนี้ เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้นักลงทุนพิจารณาปรับกลยุทธ์จากการเก็งกำไรระยะสั้น มาสู่การลงทุนใน BTC ด้วยมุมมองระยะยาวมากขึ้น เพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากการเติบโตของวัฏจักรทั้งหมด

กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน: ควรทำอย่างไรกับ BTC ในช่วงนี้?

จากคำแนะนำของ Hayes กลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับนักลงทุน BTC ในปัจจุบันคือการ ‘รอคอยอย่างมีสติ’ และไม่ตื่นตระหนกไปกับความผันผวนของราคาในระยะสั้น การมองภาพใหญ่และเข้าใจว่านี่คือส่วนหนึ่งของตลาดกระทิงระยะยาวจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น โดยอาจพิจารณาใช้ช่วงเวลาที่ตลาดย่อตัวเป็นโอกาสในการเข้าสะสมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

นักลงทุนอาจต้องปรับมุมมองจากการเทรดรายวันมาเป็นการลงทุนระยะกลางถึงยาว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดกระทิงที่คาดว่าจะดำเนินไปอีกหลายปี การถือครอง BTC อาจให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจกว่าการพยายามจับจังหวะตลาดในระยะสั้นซึ่งมีความเสี่ยงสูง

อย่างไรก็ตาม แม้มุมมองของบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่าง Arthur Hayes จะน่าสนใจและมีน้ำหนัก แต่การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงมีความเสี่ยงสูงเสมอ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายแหล่ง (Do Your Own Research) และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่ดี เพื่อปกป้องเงินทุนของตนเอง

Bitcoin Hyper ปลดล็อกศักยภาพ BTC ไร้ขีดจำกัด

Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังได้รับความสนใจในฐานะคริปโตเคอร์เรนซีที่น่าจับตา ท่ามกลางกระแส BTC ที่มีโอกาสทำราคาสูงสุดใหม่ และ Altcoin Season ที่เริ่มคึกคัก โดย HYPER พัฒนาเป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับ BTC จากสินทรัพย์เก็บมูลค่า ให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูง รองรับการใช้งาน DeFi, dApps และ Meme Culture ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Bitcoin Hyper

แพลตฟอร์มนี้แก้ปัญหาข้อจำกัดของ BTC ดั้งเดิม ทั้งความเร็วในการประมวลผลที่จำกัด ค่าธรรมเนียมสูงช่วงการใช้งานหนาแน่น และข้อจำกัดในการเขียนโปรแกรม โดย HYPER สามารถประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาที ด้วยค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมรักษาความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP)

โทเค็น $HYPER ของโครงการมีบทบาทสำคัญในการเป็นค่า Gas สำหรับธุรกรรมบน Layer-2, เป็นกุญแจเข้าถึง dApps และฟีเจอร์พรีเมียม รวมถึงใช้ในการกำกับดูแลแบบ DAO ผู้ถือโทเค็นจึงได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ BTC โดยตรง

การระดมทุนรอบ Presale เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปเข้าร่วม โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC ราคาเริ่มต้นที่ $0.0115 และปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง ผู้สนใจสามารถซื้อด้วย ETH, SOL, USDT, USDC, BNB หรือบัตรเครดิต และสามารถ Stake เพื่อรับ APY ได้ทันที โครงการนี้ถือเป็นรายแรกที่นำ SVM มาปรับใช้กับ BTC และมีระบบพร้อมใช้งานจริง ซึ่งนักวิเคราะห์หลายรายมองว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่มีศักยภาพสูง

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา HYPER หรือศึกษาวิธีซื้อ HYPER ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ HYPER หรือติดตามใน X และ Telegram

ไปยัง HYPER

