Arthur Hayes ชี้ชัด! ตลาดกระทิง Bitcoin ยาวถึงปี 2026
Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX และนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง ได้ออกมาแสดงทรรศนะที่น่าสนใจอีกครั้ง โดยคาดการณ์ว่าตลาดกระทิงของ Bitcoin (BTC) จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแข็งแกร่งและยาวนานไปจนถึงปี 2026 ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้นักลงทุนทั่วโลกจับตามองทิศทางของ BTC อย่างใกล้ชิด พร้อมกับคำแนะนำที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของ ‘ความอดทน’ ในการลงทุนรอบนี้
วิเคราะห์มุมมอง Arthur Hayes: ทำไมตลาดกระทิง Bitcoin จะยาวถึงปี 2026?
หัวใจสำคัญของมุมมองที่ Arthur Hayes นำเสนอคือการเรียกร้องให้นักลงทุนมีความอดทน (Patience) เขาเชื่อว่าวัฏจักรขาขึ้นของ BTC ในรอบนี้จะแตกต่างจากในอดีต โดยมีแนวโน้มที่จะกินระยะเวลายาวนานกว่าที่เคยเป็นมา ซึ่งอาจลากยาวไปจนถึงปี 2026 เขาชี้ว่าความผันผวนระยะสั้นเป็นเพียงเสียงรบกวนในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวเท่านั้น
ปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์นี้มีหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกที่อาจเอื้อต่อสินทรัพย์ทางเลือก, ผลกระทบหลังการ Halving ของ BTC ที่จะค่อยๆ ส่งผลต่ออุปทานในตลาดอย่างเต็มรูปแบบในอีกหลายเดือนข้างหน้า และที่สำคัญคือการหลั่งไหลเข้ามาของเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันผ่าน Spot Bitcoin ETF ซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสภาพคล่องให้กับตลาด BTC อย่างมหาศาล
การคาดการณ์ตลาดกระทิงที่ยาวนานถึง 2-3 ปีนี้ เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้นักลงทุนพิจารณาปรับกลยุทธ์จากการเก็งกำไรระยะสั้น มาสู่การลงทุนใน BTC ด้วยมุมมองระยะยาวมากขึ้น เพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากการเติบโตของวัฏจักรทั้งหมด
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน: ควรทำอย่างไรกับ BTC ในช่วงนี้?
จากคำแนะนำของ Hayes กลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับนักลงทุน BTC ในปัจจุบันคือการ ‘รอคอยอย่างมีสติ’ และไม่ตื่นตระหนกไปกับความผันผวนของราคาในระยะสั้น การมองภาพใหญ่และเข้าใจว่านี่คือส่วนหนึ่งของตลาดกระทิงระยะยาวจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น โดยอาจพิจารณาใช้ช่วงเวลาที่ตลาดย่อตัวเป็นโอกาสในการเข้าสะสมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
นักลงทุนอาจต้องปรับมุมมองจากการเทรดรายวันมาเป็นการลงทุนระยะกลางถึงยาว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดกระทิงที่คาดว่าจะดำเนินไปอีกหลายปี การถือครอง BTC อาจให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจกว่าการพยายามจับจังหวะตลาดในระยะสั้นซึ่งมีความเสี่ยงสูง
อย่างไรก็ตาม แม้มุมมองของบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่าง Arthur Hayes จะน่าสนใจและมีน้ำหนัก แต่การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงมีความเสี่ยงสูงเสมอ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายแหล่ง (Do Your Own Research) และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่ดี เพื่อปกป้องเงินทุนของตนเอง
