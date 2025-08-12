จับตา Bitcoin ให้ดี! Options มูลค่า $57B ส่งสัญญาณราคาอาจเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
ตลาดคริปโตกำลังร้อนแรง โดยเฉพาะ Bitcoin ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ข้อมูลล่าสุดเผยว่ากิจกรรมในตลาด Options ของ Bitcoin และ Ethereum รวมมูลค่า 5.7 หมื่นล้านดอลลาร์ แสดงถึงความผันผวนครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น นักลงทุนต่างจับตาการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดทิศทางราคาในระยะสั้น และนำไปสู่คำถามที่หลายคนอยากรู้ว่า Bitcoin ปลอดภัยที่จะลงทุนหรือไม่?
วิเคราะห์ตลาด Options: สัญญาณเตือนความผันผวนของ Bitcoin
มูลค่า Open Interest ในตลาด Options ของ Bitcoin พุ่งแตะ 4.3 หมื่นล้านดอลลาร์ ใกล้สถิติสูงสุดเดิม สะท้อนการเข้ามาวางโพสิชันของเทรดเดอร์เพื่อเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน การมีส่วนร่วมสูงบ่งชี้ว่าตลาดกำลังจับตาปัจจัยมหภาคที่อาจกระทบราคาอย่างใกล้ชิด
QCP Capital พบความต้องการซื้อ Put Options ในช่วง $115,000 – $118,000 เพิ่มขึ้น สื่อถึงการป้องกันความเสี่ยงจากการปรับฐาน ขณะเดียวกันก็มีการปิดสถานะ Short Call ต่อเนื่อง แสดงว่านักลงทุนยังไม่กล้าสวนกระแสขาขึ้นของ Bitcoin สถานการณ์นี้ทำให้ Implied Volatility (IV) อยู่สูงและคาดว่าจะทรงตัวจนกว่าจะประกาศ CPI หากไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ IV อาจลดลงเร็ว ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้นักลงทุนเตรียมรับมือ
ปัจจัยมหภาคและมุมมองระยะยาวของราคา Bitcoin
รายงาน CPI ที่จะประกาศเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ หากตัวเลขต่ำกว่าคาดจะหนุนความเชื่อว่า Fed จะลดดอกเบี้ยในกันยายน ซึ่งเป็นบวกต่อ Bitcoin แต่ถ้าสูงกว่าคาดอาจกดดันราคา ปัจจัยเหล่านี้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ล่าสุดที่ ราคา Bitcoin พุ่งทะยานใกล้ $123K จากนโยบายการลงทุนโดยตรง
นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับตลาดหุ้นสหรัฐฯ แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทำให้ทิศทางหุ้นมีอิทธิพลต่อราคามากขึ้น ข้อมูลจาก CoinShares ชี้ว่ามีเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ดิจิทัล 571 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็น Bitcoin แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบัน แม้ระยะสั้นยังมีความไม่แน่นอน
แต่นักวิเคราะห์อย่าง Paul Howard จาก Wincent คาดว่า Bitcoin อาจแตะ 150,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี และยังมีการคาดการณ์ ราคา Bitcoin แตะ $130K ซึ่งสะท้อนมุมมองบวกในตลาด
ตลาด Bitcoin เตรียมรับแรงกระแทก นักลงทุนควรทำอย่างไร?
ตลาด Options กำลังส่งสัญญาณว่าราคา Bitcoin ใกล้จะผันผวนแรง โดยมี CPI เป็นตัวแปรหลัก แม้มีความเสี่ยงระยะสั้น แต่ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่งจากเงินทุนสถาบันและวัฏจักรหลัง Halving ที่เอื้อต่อการเติบโต นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์และวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง
สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่กำลังพิจารณาเข้าสู่ตลาดในช่วงเวลานี้ การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน คู่มือการลงทุนบิทคอยน์สำหรับมือใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจ
Bitcoin Hyper ($HYPER): Layer-2 ของ Bitcoin ที่น่าจับตามอง
ในช่วงเวลาที่ Bitcoin ผันผวนและเติบโตมากขึ้น นักลงทุนได้เริ่มมองหาโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin โดยตรง หนึ่งในนั้นก็คือ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในฐานะ Layer-2 ที่ยกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายหลัก โปรเจกต์นี้ใช้ Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อแก้ปัญหาความช้าและค่าธรรมเนียมสูงของ Bitcoin ทำให้ประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นครั้งต่อวินาทีในต้นทุนต่ำ มาพร้อมระบบนิเวศใช้งานจริง เช่น Meme Coin, DeFi และสะพานข้ามเชน
ด้วยยอดระดมทุนกว่า 8.5 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่นาน และการเปิดพรีเซลแบบเท่าเทียม Bitcoin Hyper จึงเป็นโอกาสน่าสนใจสำหรับผู้เชื่อมั่นในอนาคตของระบบนิเวศ Bitcoin การเข้าร่วม Stake ช่วงพรีเซลยังให้ผลตอบแทนสูง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสนอกเหนือจาก Bitcoin โดยตรง ศึกษาวิธี ซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ได้แล้ววันนี้ ก่อนพลาดโอกาสครั้งสำคัญ!ไปยัง BTC Hyper
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 11 สิงหาคม 2025
- Bitcoin เฉียด $123K อีกครั้ง! จ่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ 401(k) หนุนแรง!
- XRP พุ่งแรง! ลุ้นแตะ $20 จากแรงหนุนกฎหมาย-สถาบันการเงิน
- ข้อมูลชี้ชัด! บริษัทใหญ่ทุ่มซื้อ ETH ดันมูลค่าคลังพุ่งทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์
