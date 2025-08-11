Bitcoin เฉียด $123K อีกครั้ง! จ่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ 401(k) หนุนแรง!
Bitcoin (BTC) พุ่งทะยานอย่างร้อนแรงทะลุระดับ $122,000 ในบ่ายวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม เข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ที่เคยทำไว้ที่ $123,218 อีกครั้ง! การปรับตัวขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนสำคัญจากปัจจัยบวกหลายด้าน ทั้งสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง นโยบายใหม่จากประธานาธิบดี Donald Trump ที่อาจเปิดทางให้เงินทุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 401(k) ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโต และกระแสเงินทุนจากสถาบันที่ยังคงหลั่งไหลเข้าสู่กองทุน Bitcoin ETF อย่างต่อเนื่อง
BTC ทะยานไม่หยุด! วิเคราะห์สัญญาณเทคนิคชี้ขาขึ้นชัดเจน
กราฟราคา BTC แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยราคาดีดตัวขึ้นจากแนวรับที่ $120,080 ในคืนวันอาทิตย์ และปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 3% ทำให้ตอนนี้อยู่ห่างจากจุดสูงสุดเดิมเพียงเอื้อมมือเท่านั้น แถมสัญญาณทางเทคนิคยังคงสนับสนุนทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจน
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บนกราฟรายวันอยู่ที่ระดับ 76 ซึ่งสูงกว่าระดับ 50 ที่เป็นกลางอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ยังคงแข็งแกร่ง
ขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ก็ได้ส่งสัญญาณ Bullish Crossover ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่าหากราคา BTC สูญเสียแรงผลักดัน อาจมีการย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ $116,000 ได้
ปัจจัยหนุน: นโยบาย Trump และเม็ดเงิน ETF ไหลเข้ามหาศาล!
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา BTC ในรอบนี้คือคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดี Donald Trump ที่สั่งการให้กระทรวงแรงงานพิจารณาแนวทางอนุญาตให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 401(k) สามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น สกุลเงินดิจิทัลได้
การเปลี่ยนแปลงนี้อาจปลดล็อกบัญชีเกษียณหลายล้านบัญชีให้สามารถเข้าถึง BTC ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าจะสร้างอุปสงค์ใหม่มหาศาลให้กับตลาด
นอกจากนี้ กระแสเงินทุนจากสถาบันยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง โดย Spot Bitcoin ETF มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิกว่า 253 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ Spot Ethereum ETF ก็ไม่น้อยหน้า มีเงินไหลเข้าสูงถึง 461 ล้านดอลลาร์ แซงหน้า BTC และตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่อสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งสองประเภท
ภาพรวมตลาดโลกและอนาคตราคา Bitcoin ที่น่าจับตา
ในภาพรวมตลาดโลก นักลงทุนกำลังจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ จะเป็นตัวชี้นำทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการประชุมเดือนกันยายน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึง BTC
ขณะเดียวกัน การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ส่งผลดีต่อสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่และตลาดคริปโตไม่น้อย นักลงทุนกำลังเฝ้ารอสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed และความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นตัวเร่งให้ราคา BTC และตลาดคริปโตโดยรวมเข้าสู่ช่วงขาขึ้นระลอกต่อไป
Bitcoin Hyper: เหรียญใหม่ที่จะเข้ามาหนุนศักยภาพของ BTC ไปอีกขั้น
การพุ่งขึ้นของราคา BTC ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของราชาเหรียญคริปโต แถมสัญญาณทางเทคนิคยังชี้ไปในทิศทางบวก ขณะที่หลายคนมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่อาจเติบโตได้แบบก้าวกระโดดมากกว่า BTC ในตอนนี้ที่มั่นคงแล้ว
หนึ่งในโปรเจกต์ที่เข้าตากรรมการเต็มๆ ได้แก่ Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งมาพร้อมเครือข่าย Layer-2 ความปลอดภัยสูงของ BTC และผสานเทคโนโลยี SVM (Solana Virtual Machine) ของ Solana
โปรเจกต์นี้ทำงานผ่านระบบสะพานเชื่อม (bridge) ที่จะล็อก BTC ไว้บนบล็อกเชนหลัก จากนั้นจึงสร้าง Wrapped BTC ขึ้นมาเพื่อใช้หมุนเวียนภายในระบบนิเวศ โดย Wrapped BTC นี้สามารถโอนข้าม dApps ได้อย่างรวดเร็วแทบจะทันที ค่าธรรมเนียมต่ำ และถูกใช้เป็นสกุลเงินหลักในเครือข่าย
นอกจากนี้ HYPER ยังช่วยต่อยอดการใช้งาน BTC ไปสู่ตลาดใหม่ๆ เช่น DeFi วงการเกม เหรียญมีม และ RWA ได้ด้วย
HYPER จะถูกใช้เป็นสกุลเงินสำหรับการเข้าถึงแบบแบ่งระดับ (tiered access) โดย dApps โปรโตคอล DeFi หรือบริการพรีเมียมบางอย่างบนแพลตฟอร์ม อาจต้องใช้ HYPER เพื่อปลดล็อกฟังก์ชันขั้นสูง
นอกจากนี้ HYPER ยังถูกจัดสรรเป็นกองทุนสนับสนุนการพัฒนาเพื่อขยายแอปพลิเคชันบนเครือข่ายต่อไป ทำให้ HYPER กลายเป็นโทเค็นสำคัญสำหรับผู้ที่เชื่อว่ามูลค่า BTC จะเติบโตจากระบบนิเวศนี้ และการเติบโตดังกล่าวสามารถสะท้อนโดยตรงต่อมูลค่า HYPER เมื่อจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BTC Hyper