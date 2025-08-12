Bitcoin ลุ้นแตะ $130K! – Bitcoin Hyper ทุนหนาเฉียด $8.5M อย่างไว
Bitcoin (BTC) กำลังกลับมาทดสอบจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งหลังจากที่ราคาฟื้นตัวกลับไปแตะ $120k โดยกลุ่มนักลงทุนที่เชื่อมั่น (Bulls) ตั้งเป้าราคาไว้ที่ $130k ด้วยแรงหนุนจากนโยบายที่ส่งผลดีและปัจจัยมหภาคที่เป็นใจ
แต่นี่คือเหตุผลว่าทำไมโทเค็นใหม่อย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) อาจเป็นวิธีเก็งกำไรจากการพุ่งขึ้นของ BTC ที่น่าสนใจที่สุด
สำหรับใครที่ยังไม่รู้ HYPER กำลังพัฒนา Layer 2 ที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับเครือข่าย Bitcoin ซึ่งดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบัน ICO ระดมทุนทะลุ $8.16M แล้ว และมีแนวโน้มแตะ $10 ล้านในไม่ช้า ขณะที่ตลาดคริปโตกำลังร้อนแรง
กฎหมาย Genius Act ที่ปลดล็อกการใช้ Stablecoin ในสหรัฐฯ และคำสั่งประธานาธิบดีที่ Donald Trump เพิ่งลงนามเมื่อสัปดาห์ก่อน ให้สามารถถือครองสินทรัพย์ทางเลือกอย่างคริปโตในกองทุนเกษียณ 401(k) ได้ กำลังสร้างกระแสคึกคักในตลาด ซึ่งถือเป็นข่าวดีอย่างมากสำหรับ BTC และ HYPER
แม้ว่า BTC จะครองตำแหน่งสินทรัพย์เก็บมูลค่าอันดับหนึ่งของวงการคริปโตอยู่แล้ว แต่การมาของ HYPER Layer 2 ซึ่งใช้ Solana Virtual Machine เพื่อมอบความเร็วการทำธุรกรรมขั้นสูง จะขยายขอบเขตการใช้งานของ BTC ได้อย่างมหาศาล
ที่ผ่านมา BTC ถูกมองเป็น “ทองคำดิจิทัล” จึงมีบทบาทเป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่าชัดเจน แต่จริงๆ แล้วเป้าหมายดั้งเดิมของมันคือการเป็น “เงินสดดิจิทัล” ซึ่งปัญหาความล่าช้าในการทำธุรกรรมดันเป็นอุปสรรคใหญ่ แต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ อุปสรรคนั้นกำลังจะถูกปลดล็อก
ทำไม Bitcoin Hyper จึงเป็นสะพานสู่อนาคตของ Bitcoin?
Bitcoin Hyper คือโซลูชันที่เชื่อมระหว่างเครือข่ายฐานของ Bitcoin และ Layer 2 ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยใช้ความเร็วของ Solana เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ในกระบวนการนี้ BTC จะถูกล็อกไว้ที่ฝั่งหนึ่งของระบบ ก่อนที่จะมีการปลดปล่อยเวอร์ชัน Wrapped Bitcoin ออกมาที่อีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งผ่านกลไกการผลิตโทเคนของระบบนิเวศนี้
เมื่อได้ Wrapped BTC แล้ว โทเคนนี้จะสามารถนำไปใช้งานในแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Bitcoin Hyper ทำให้ได้ประสิทธิภาพด้านต้นทุนต่ำและความเร็วสูงที่ผู้ใช้งาน dApp บน Solana คุ้นเคยกันอยู่แล้ว
กระบวนการแลกคืน BTC นั้นง่ายดายไม่ต่างจากการสร้าง Wrapped BTC โดยการเผา Wrapped BTC จะกระตุ้นให้เกิดการปล่อย BTC ตัวต้นฉบับกลับไปยังเครือข่ายฐานหลักของ Bitcoin นั่นเอง
และตอนนี้ฝั่ง HYPER น่าจะยิ้มออก เพราะการพัฒนาโซลูชัน Layer 2 เดินหน้าเร็วกว่ากำหนด โดยล่าสุดทีมพัฒนาเผยว่า Bitcoin Hyper สามารถรันโปรแกรมของ Solana บนสถาปัตยกรรม rollup ได้แบบ native แล้ว
“นักพัฒนาสามารถเขียน ติดตั้ง และโต้ตอบกับสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ผ่าน Solana CLI มาตรฐาน โดยใช้ SVM runtime ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับชั้นการประมวลผลของ Bitcoin ซึ่งนี่ไม่ใช่การจำลองหรือการปรับแต่งความเข้ากันได้ใด ๆ แต่เป็นการทำงานของ SVM จริง ๆ บน rollup ที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin อย่างแท้จริง
ทั้ง BTC และ HYPER เตรียมรับอานิสงส์จากการอัดฉีดสภาพคล่องกว่า $1.2 ล้านล้าน
คำสั่งประธานาธิบดี Trump ที่เปิดให้ 401(k) ลงทุนในคริปโตถือเป็นข่าวดีต่อการยอมรับในระดับสินทรัพย์ โดยตลาด 401(k) มีมูลค่ารวมราว 12.2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งหากเพียง 10% ของสินทรัพย์ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโต ก็เท่ากับเพิ่มมูลค่ากว่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ให้กับตลาดที่ปัจจุบันมีมูลค่าราว 4 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว
แรงซื้อใหม่นี้จะเสริมกับปัจจัยบวกอื่น เช่น การเปิดตัว Bitcoin spot ETF ที่ได้ทำลายสถิติเดิม, เงินทุนมหาศาลจากบริษัทที่ถือ BTC เป็นสินทรัพย์สำรอง, การเก็บสะสมเงียบๆ จากภาครัฐและสถาบัน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจสร้าง “demand shock” จนดันราคา BTC แตะ $250,000 ภายในสิ้นปีได้จริง
ดังนั้น โปรเจ็กต์ที่ฝังตัวลึกในระบบนิเวศ Bitcoin อย่าง Bitcoin Hyper ย่อมได้รับประโยชน์เต็มๆ
นอกจากนี้ ปัจจัยด้านนโยบาย เศรษฐกิจมหภาค และภูมิรัฐศาสตร์ ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งของ BTC ในฐานะสินทรัพย์กระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะในประเทศที่ค่าเงินท้องถิ่นอ่อนค่าอีกด้วย
Stablecoins เป็นหนึ่งในทางออกสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่สกุลเงินกลายเป็นสิ่งด้อยค่า แต่ข้อจำกัดของ Stablecoins คือชื่อของมันเอง เนื่องจากมูลค่าจะถูกตรึงไว้กับสกุลเงิน fiat เช่น ดอลลาร์สหรัฐในอัตรา 1:1 ทำให้มูลค่าของมันไม่สามารถเพิ่มขึ้นไปมากกว่ามูลค่าที่ตรึงไว้ได้ ต่างจาก Bitcoin ที่ไม่มีข้อจำกัดเช่นนี้
ที่มา: Bitbo
ทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นในโบลิเวีย อาจทำให้ Bitcoin Hyper dApps บูม
การใช้ Stablecoin และคริปโตอย่าง BTC กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศที่ค่าเงินท้องถิ่นอ่อนค่าหนัก เช่น โบลิเวีย ซึ่งกำลังเผชิญเงินเฟ้อกว่า 25% และเพิ่งเปิดเสรีคริปโตเมื่อปีที่แล้ว
ดอลลาร์สหรัฐในโบลิเวียนั้นเข้าถึงได้เฉพาะตลาดมืด ทำให้ Stablecoin ที่ตรึงค่าเงินดอลลาร์อย่าง Tether (USDT) ได้รับความนิยมมากขึ้น ขณะเดียวกัน BTC ก็เริ่มถูกใช้ทั้งในการชำระเงินมูลค่าสูงและการซื้อสินค้าจิปาถะ เช่น กาแฟหนึ่งแก้ว เป็นต้น
ความจำเป็นกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้การใช้ Bitcoin แพร่หลาย Bloomberg รายงานความคิดเห็นของเจ้าของร้านกาแฟรายหนึ่งที่อธิบายถึงการรับ Bitcoin (หรือ satoshis) ว่าเป็นวิธีหนึ่งในการปกป้องมูลค่าของเงินออม และยังเป็นการแสดงจุดยืนต่อต้านระบบราชการ เขาเล่าว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะจ่ายด้วยสกุลเงินท้องถิ่นอย่างโบลิเวียโน แต่จำนวนผู้ที่เลือกจ่ายด้วย Bitcoin ก็กำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
จากรายงานของ Bloomberg เจ้าของร้านกาแฟดังกล่าวชื่อ Salas กล่าวว่า “ผมไม่ใช่คนเดียวที่ใช้ Bitcoin มีร้านตัดผมตรงนั้น และโรงยิมอีกแห่งที่รับ satoshis ด้วย”
Salas ยังกล่าวเสริมว่า การทำธุรกิจด้วยคริปโตไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบาย แต่ยังเป็นการต่อต้านระบบที่เขารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมอีกด้วย
“สำหรับผม การใช้ Bitcoin เป็นวิธีปกป้องมูลค่าของเงินออม และยังเป็นการท้าทายระบบราชการที่ยุ่งยาก” เขากล่าว
เมื่อ Bitcoin Hyper เปิดใช้งานจริง คาดว่าเราจะได้เห็นการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศแบบนี้ เพราะนักพัฒนาสามารถสร้าง dApps สำหรับผู้บริโภคได้โดยตรง และเมื่อรวมรายชื่อประเทศที่ค่าเงินร่วงแรง เช่น ไนจีเรีย อินโดนีเซีย อิหร่าน และเลบานอน ตลาดโดยรวมสำหรับ Bitcoin Hyper จึงมีขนาดใหญ่มหาศาล
HYPER ถูกวาฬกวาดกว่า $110,000 แม้ยังอยู่ในช่วง Presale!
สามวันที่ผ่านมา วาฬรายหนึ่งซื้อโทเค็น HYPER มูลค่า $110,000 ด้วย 25.73 ETH เป็นสัญญาณชัดเจนว่า Bitcoin Hyper อาจกลายเป็นคริปโตตัวต่อไปที่จะปังหลังเปิดตัว
การเข้าซื้อเหรียญในช่วงพรีเซลล์ก่อนที่มันจะถูกลิสต์บนกระดานแลกเปลี่ยนทั้งแบบ decentralized และ centralized นับเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการล็อกผลตอบแทนที่เหนือระดับ
เนื่องจากข้อมูลทางการตลาดที่ไม่กระจายตัวเท่าเทียมกัน คนที่รู้ก่อนจึงได้เปรียบและมีโอกาสทำกำไรสูงกว่า นอกจากนี้ โทเค็นที่มีประโยชน์ใช้งานจริงอย่าง HYPER ยังมีพื้นฐานแข็งแกร่งที่ช่วยหนุนมูลค่าให้เติบโตได้อีกไกล ต่างจากเหรียญมีมหรือคริปโตเสี่ยงสูงที่มักจะมาไวไปไว
บางทีวาฬตัวนั้นอาจได้รับแรงบันดาลใจจากวิดีโอล่าสุดของ YouTuber ชื่อดังอย่าง Aiden Crypto ซึ่งเขาได้ยกย่องแนวทางการปรับขยายระบบที่ล้ำสมัยของ Bitcoin Hyper แก่ผู้ติดตามกว่า 337,000 คน ในวิดีโอนั้น Aiden กล่าวถึงโอกาสที่โทเค็น HYPER อาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 1,000 เท่า ซึ่งหมายความว่าการลงทุนเพียง $1,000 ก็อาจเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นเศรษฐีได้ในชั่วข้ามคืน
ซื้อ Bitcoin Hyper ในช่วง Presale ยังไงให้ปัง?
Web3 Wallet แบบไม่เก็บ private key ผู้ใช้ (non-custodial) อย่าง Best Wallet ได้รับการรับรองจาก WalletConnect ยืนยันความง่ายในการใช้งาน ความปลอดภัย และเทคโนโลยีระดับสูง โดยในแอปจะมีโทเค็น HYPER แสดงอยู่ในหมวด Upcoming Tokens
คุณสามารถซื้อ HYPER ผ่าน Best Wallet ได้โดยตรงเพื่อความสะดวกในการจัดการและรับเหรียญ ซึ่งจะเริ่มให้เคลมโทเค็นหลังจบพรีเซลในช่วง Token Generation Event ทั้งนี้ Best Wallet สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน Google Play และ Apple App Store
อีกทางเลือกคือเข้าร่วมพรีเซลโดยเชื่อมต่อกระเป๋าคริปโตของคุณผ่านเว็บไซต์ Bitcoin Hyper ซึ่งรองรับการชำระด้วย SOL, ETH, USDT, USDC, BNB และแม้แต่บัตรเครดิต
อย่าลืมติดตามข่าวสารและพูดคุยกับชุมชน HYPER ได้ที่ Telegram และ X (Twitter)ไปยัง Bitcoin Hyper