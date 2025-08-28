BTC $112,902.24 0.49%
Cryptonews บิทคอยน์

สัญญาณมาแล้ว! Bitcoin ลุ้นทะยานสู่ $260,000 ด้วยแพทเทิร์น Megaphone

กราฟ Bitcoin รูปแบบโทรโข่ง ส่งสัญญาณกระทิง

นักวิเคราะห์จาก CoinTelegraph ชี้ Bitcoin (BTC) กำลังสร้างรูปแบบกราฟกระทิงที่เรียกว่า ‘Megaphone’ หรือรูปแบบรูปแบบโทรโข่งบนหลายไทม์เฟรม ซึ่งอาจเป็นสัญญาณผลักดันราคาไปสู่จุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ โดยมีการคาดการณ์เป้าหมายราคาสูงสุดถึง $260,000 ในรอบวัฏจักรนี้ นอกจากนี้ ข้อมูลยังบ่งชี้ถึงสัญญาณ ‘ขายมากเกินไป’ (Oversold) จากกลุ่มผู้ถือระยะสั้น ซึ่งอาจหมายความว่าราคา Bitcoin ได้สร้างฐานในระดับต่ำสุดของรอบย่อยนี้แล้ว

วิเคราะห์แพทเทิร์น Megaphone ของ Bitcoin เป้าหมายสูงสุด $260,000

รูปแบบกราฟ Megaphone หรือที่เรียกว่า Broadening Wedge เกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น (Higher Highs) และจุดต่ำสุดที่ต่ำลง (Lower Lows) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิค การทะลุผ่านแนวต้านด้านบนของรูปแบบนี้อาจนำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรง

วิเคราะห์แพทเทิร์น Megaphone ของ Bitcoin เป้าหมายสูงสุด $260,000

จากกราฟรายวันของ Bitcoin พบว่ามีรูปแบบ Megaphone เกิดขึ้น 2 รูปแบบ โดยรูปแบบที่เล็กกว่าแสดงให้เห็นการดีดตัวขึ้นจากแนวรับที่ $108,000 ซึ่งบ่งชี้ว่ารูปแบบดังกล่าวกำลังทำงานอยู่ หากราคาสามารถทะลุแนวต้านที่ประมาณ $124,900 ไปได้ เป้าหมายของรูปแบบนี้จะอยู่ที่ $144,200

ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์นามว่า Galaxy ได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบ Megaphone ที่ใหญ่กว่าซึ่งก่อตัวมานานกว่า 280 วัน โดยมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ $125,000 การทะลุผ่านระดับนี้จะยืนยันรูปแบบและเปิดทางให้ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นสู่เป้าหมายที่ $206,800 นอกจากนี้ นักวิเคราะห์อีกรายยังได้เน้นย้ำถึงการทะลุออกจากรูปแบบ Megaphone ขนาดใหญ่บนกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งมีเป้าหมายราคาสูงถึง $260,000

สัญญาณ Oversold จากผู้ถือ Bitcoin ระยะสั้น ชี้อาจเป็นจุดต่ำสุด?

การปรับฐานของราคา Bitcoin ล่าสุดลงมา ตัวเลขจากแหล่งข้อมูล จากจุดสูงสุดใหม่ ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับกลุ่มผู้ถือระยะสั้น (Short-Term Holders หรือ STH) ซึ่งเป็นนักลงทุนที่ถือครองเหรียญน้อยกว่า 155 วัน ทำให้หลายคนเทขายแบบขาดทุน ตัวชี้วัด STH MVRV ซึ่งใช้วัดกำไร/ขาดทุนโดยเฉลี่ยของผู้ถือกลุ่มนี้ ได้ร่วงลงไปแตะขอบล่างของ Bollinger Bands (BB) ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะ ‘ขายมากเกินไป’ (Oversold)

สัญญาณ Oversold จากผู้ถือ Bitcoin ระยะสั้น

นักวิเคราะห์ Frank Fetter ตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์นี้คล้ายกับช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งในตอนนั้น Bitcoin ได้สร้างฐานราคาที่ $74,000 ก่อนที่ตัวชี้วัด BB จะส่งสัญญาณ Oversold และหลังจากนั้นราคาก็ฟื้นตัวขึ้นมาถึง ตัวเลขจากแหล่งข้อมูล การที่ตัวชี้วัด STH MVRV เข้าสู่โซน Oversold อีกครั้งหลังจากการย่อตัวลงมาที่ $109,000 จึงอาจเป็นสัญญาณว่าราคา Bitcoin กำลังจะมีการดีดตัวกลับขึ้นไป คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

มุมมองนักวิเคราะห์ต่อทิศทางราคา Bitcoin ในอนาคต

นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการย่อตัวของราคา Bitcoin ลงมาที่ระดับ $108,000 เป็นเพียงการ ‘สลัดเม่า’ (Shakeout) ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ในนาม Collin Talks Crypto กล่าวอีกว่าการที่ราคาสามารถกลับมายืนเหนือระดับสำคัญที่ $112,000 ได้ ยิ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับมุมมองกระทิงจากสัญญาณโทรโข่งครั้งนี้

ความน่าเชื่อถือของ Collin เพิ่มขึ้นจากการที่เคยทำนายกำหนดวันที่คาดว่าจะมีการพุ่งขึ้นของราคา Bitcoin ได้อย่างแม่นยำมาแล้วถึงสองครั้งในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยโมเดล Triple Confluence ของเขา

ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าการสะสม Bitcoin ทั้งจากนักลงทุนรายย่อยและสถาบันได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่การย่อตัวลงต่ำกว่า $75,000 ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สนับสนุนว่าจุดต่ำสุดของรอบย่อยนี้อาจเกิดขึ้นแล้วที่บริเวณ $108,000 และเป็นไปได้ว่า ‘ขาขึ้นรอบต่อไปนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้’ ตามที่นักวิเคราะห์ได้กล่าวไว้

ปลดล็อกศักยภาพ Bitcoin ด้วย Layer-2 ความเร็วสูงจาก Bitcoin Hyper ($HYPER)

นอกเหนือจากการเก็งกำไรด้านราคาแล้ว ประโยชน์ใช้สอยของ Bitcoin ก็เป็นอีกมิติที่น่าสนใจ Bitcoin Hyper ($HYPER) จึงเข้ามาตอบโจทย์นี้โดยตรง ด้วยการนำเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) มาสร้างเป็น Layer-2 เพื่อยกระดับ Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าสู่เครือข่ายความเร็วสูงที่รองรับ DeFi, dApps และ Meme Culture ได้อย่างเต็มรูปแบบ

โครงการนี้แก้ปัญหาคลาสสิกของ Bitcoin ทั้งความช้าและค่าธรรมเนียมที่แพง ด้วยความสามารถในการประมวลผลหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาทีและค่า Gas ที่ต่ำมาก ทำให้เกิดประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆ ได้ทันที เช่น การสร้างโทเค็นบน Bitcoin ผ่าน Meme Coin Factory, การนำ BTC ไปใช้ในระบบ DeFi, การชำระเงินจำนวนน้อย (Micropayment) และการพัฒนา GameFi/NFT บน Bitcoin Layer-2 โดย Bitcoin Hyper ใช้ Zero-Knowledge Proof (ZKP) เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักของ Bitcoin ทำให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ระหว่าง BTC, ETH และ SOL ได้อย่างอิสระผ่านระบบ Cross-Chain Bridge ที่พร้อมใช้งานตั้งแต่วันแรก โทเค็น $HYPER จะถูกใช้เป็นค่า Gas, กุญแจเข้าถึง dApps และใช้ในการกำกับดูแลผ่านระบบ DAO ซึ่งเชื่อมโยงมูลค่าเข้ากับการเติบโตของ Bitcoin โดยตรง

ขณะนี้โครงการกำลังอยู่ในช่วง Presale สามารถระดมทุนได้แล้วเกือบ 13 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าร่วมก่อนกองทุนใหญ่ โดยสามารถซื้อแล้ว Stake ทันทีเพื่อรับผลตอบแทน APY สูงสุดถึง ตัวเลขจากแหล่งข้อมูล% ท่ามกลางกระแส Altcoin Season และการที่ Bitcoin กำลังจะทำ ATH ใหม่ ทำให้ Bitcoin Hyper เป็นหนึ่งในโครงการที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง

ไปยัง BTC Hyper

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

