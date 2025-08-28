BTC $113,162.20 1.60%
ETH $4,602.80 -0.15%
SOL $213.28 4.18%
PEPE $0.000010 0.20%
SHIB $0.000012 1.02%
BNB $870.16 1.35%
DOGE $0.22 1.95%
XRP $3.00 0.22%
Cryptonews บิทคอยน์

เมินแรงเทขาย! Bitcoin พุ่งทะลุ $113K เตรียมทดสอบ $117,500

ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
วาฬเทขายไม่สะเทือน! Bitcoin พุ่งทะลุ $113K

ราคา Bitcoin (BTC) กลับมาสร้างความคึกคักให้ตลาดอีกครั้ง โดยพุ่งขึ้นทะลุระดับ $113,000 อย่างแข็งแกร่ง แม้จะต้องเผชิญกับแรงเทขายจากวาฬรายใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์นี้ทำให้นักลงทุนต่างจับตาว่า Bitcoin จะสามารถรักษาโมเมนตัมและทะลุแนวต้านสำคัญที่ $117,500 ไปได้หรือไม่ ท่ามกลางสัญญาณการสะสมที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับแรงขาย

วิเคราะห์ราคา Bitcoin ท่ามกลางแรงเทขายของวาฬ

ข้อมูลล่าสุดจาก Cointelegraph ชี้ว่าราคา BTC/USD ปรับตัวขึ้น ตัวเลขจากแหล่งข้อมูล ในรอบวัน แตะระดับสูงสุดที่ $113,365 การดีดตัวขึ้นครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ตสถานะขาย (Shorts) ในตลาดคริปโตไปราว ตัวเลขจากแหล่งข้อมูล ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 4 ชั่วโมง ซึ่งแสดงถึงแรงซื้อที่กลับเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ

BTC Liquidation map

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกัน บัญชีวิเคราะห์ Lookonchain ได้ตรวจพบการเคลื่อนไหวของวาฬระดับ ‘OG’ (ผู้ถือครองมาอย่างยาวนาน) ที่ได้โอน Bitcoin จำนวน 250 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ ตัวเลขจากแหล่งข้อมูล ล้านดอลลาร์ ไปยัง Binance ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากมีการขายไปแล้ว 750 BTC ในวันก่อนหน้า แม้ว่าโดยปกติแล้วการกระจายเหรียญของวาฬมักจะสร้างแรงกดดันต่อราคา แต่ในครั้งนี้ตลาดดูเหมือนจะสามารถดูดซับแรงขายไว้ได้

สัญญาณสะสม Bitcoin แข็งแกร่ง สวนทางความกังวล

Peter Brandt นักวิเคราะห์ตลาดชื่อดัง ให้ความเห็นว่าพฤติกรรมการขายของวาฬในลักษณะนี้มักเป็นสัญญาณคลาสสิกของ “จุดสูงสุดของตลาด” (Market Tops) ซึ่งสะท้อนถึงอุปทาน (SUPPLY) ที่ถูกปล่อยออกมา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอีกด้านกลับแสดงภาพที่แตกต่างออกไป

Andre Dragosch หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Bitwise ในยุโรป เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า การสะสม Bitcoin ทั้งจากนักลงทุนรายย่อยและสถาบันกำลังอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่ราคาปรับฐานลงไปต่ำกว่า $75,000 Dragosch สรุปว่า “ระดับการสะสมที่สูงเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นก่อนการทะยานขึ้นของราคาครั้งใหญ่” ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่สวนทางกับความกังวลเรื่องแรงเทขาย

BTC price vs accumulation data

แนวต้านสำคัญของ Bitcoin และความเสี่ยง “Double Top”

แม้จะมีสัญญาณบวกจากการสะสม แต่ Peter Brandt ยังคงมองภาพรวมอย่างระมัดระวัง โดยชี้ว่าราคา Bitcoin จำเป็นต้องกลับไปยืนเหนือระดับ $117,500 ให้ได้ เพื่อลบล้างสัญญาณการกลับตัวเป็นขาลง หากไม่สามารถทำได้ จะมีความเสี่ยงที่ราคาจะสร้างรูปแบบ “Double Top” ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ไม่สู้ดีนัก

BTC/USD one-day chart

นอกจากนี้ ดัชนี Coinbase Premium Index ซึ่งวัดส่วนต่างของราคา Bitcoin บนแพลตฟอร์ม Coinbase ในสหรัฐฯ ได้แสดงค่าเป็นสีแดง ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์จากฝั่งสหรัฐฯ ที่อาจอ่อนตัวลง หลังจากเริ่มต้นสัปดาห์อย่างแข็งแกร่ง ปัจจัยเหล่านี้ทำให้นักลงทุนต้องจับตาดูว่า Bitcoin จะสามารถเอาชนะแนวต้านและแรงกดดันเพื่อสร้างขาขึ้นรอบใหม่ได้สำเร็จหรือไม่

Bitcoin Coinbase Premium Index

Bitcoin Hyper ($HYPER): ปลดล็อกศักยภาพใหม่ของ Bitcoin ด้วย Layer-2

ในขณะที่ราคา Bitcoin กำลังลุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ มีโครงการหนึ่งที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ในมุมของเทคโนโลยี นั่นคือ Bitcoin Hyper ($HYPER) ที่ใช้ Solana Virtual Machine (SVM) มาปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆ ของ Bitcoin จากสินทรัพย์ที่ถูกมองว่าช้าและมีค่าธรรมเนียมสูง ให้กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่พร้อมสำหรับโลก DeFi, dApps และ Meme Culture

Bitcoin Hyper - ลูกผสม Altcoin และ สายมีม

Bitcoin Hyper คือ Layer-2 ที่สร้างบนเทคโนโลยี SVM เพื่อยกระดับ Bitcoin ให้สามารถประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาที ด้วยค่าธรรมเนียมเฉลี่ยที่ต่ำกว่า ตัวเลขจากแหล่งข้อมูล ดอลลาร์ โดยยังคงความปลอดภัยผ่านเทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof (ZKP) โครงการนี้เข้ามาแก้ปัญหาคลาสสิกของ Bitcoin ทั้งความช้า (รองรับเพียง ~7 TPS) ค่าธรรมเนียมที่แพง และข้อจำกัดในการเขียนโปรแกรม ทำให้ Bitcoin สามารถใช้งานได้จริงในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Meme Coin ในไม่กี่คลิก, การใช้งานในระบบ DeFi, การโอนเงินจำนวนน้อย (Micropayment) ไปจนถึง GameFi และ NFT

ไฮไลต์สำคัญคือรอบ Presale ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงก่อนกองทุนใหญ่ (VC) โดยราคาเริ่มต้นที่ ตัวเลขจากแหล่งข้อมูล และปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง ปัจจุบันมีนักลงทุนรายใหญ่ (Whale) เข้าซื้อรวมกว่า ตัวเลขจากแหล่งข้อมูล ในวันเดียว และสามารถนำโทเค็นไป Stake เพื่อรับผลตอบแทนได้ทันที ด้วยกระแส Altcoin Season และการที่ Bitcoin ใกล้ทำ ATH ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่คือหนึ่งในโครงการที่มีโอกาสเติบโตสูง หากสนใจสามารถ อ่านบทวิเคราะห์ราคา หรือ ศึกษาวิธีซื้อ เพื่อประเมินโอกาสการลงทุนในโครงการที่น่าจับตามองนี้

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
ข่าวคริปโต
Bitcoin ดิ่งสู่ $109k แต่ตลาดเชื่อมั่นถึงเป้า $200k นักวิเคราะห์ชี้ “Uptober” และ Bitcoin Hyper คือตัวพลิกเกม!
2025-08-26 18:31:02
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
XRP ลุ้นสนั่น! นักวิเคราะห์ชี้เป้าราคาพุ่งจรวดสู่ $20 ได้จริงหรือ?
2025-08-26 18:18:21
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Dogecoin
กราฟชี้ Dogecoin ยังคงติดแหง็กในกรอบ! ตลาดยังไร้ทิศทางชัดเจน
2025-08-26 17:02:12
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,128,071,472,113
3.01
เหรียญยอดนิยม
ข่าวคริปโต
Bitcoin ดิ่งสู่ $109k แต่ตลาดเชื่อมั่นถึงเป้า $200k นักวิเคราะห์ชี้ “Uptober” และ Bitcoin Hyper คือตัวพลิกเกม!
2025-08-26 18:31:02
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
XRP ลุ้นสนั่น! นักวิเคราะห์ชี้เป้าราคาพุ่งจรวดสู่ $20 ได้จริงหรือ?
2025-08-26 18:18:21
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Dogecoin
กราฟชี้ Dogecoin ยังคงติดแหง็กในกรอบ! ตลาดยังไร้ทิศทางชัดเจน
2025-08-26 17:02:12
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

บิทคอยน์
เมินแรงเทขาย! Bitcoin พุ่งทะลุ $113K เตรียมทดสอบ $117,500
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-28 17:42:49
ข่าว Dogecoin
ตลาด Dogecoin เดือด! On-chain เผย 2 กลุ่มวาฬแข่งกันเทและช้อนอย่างหนัก
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-28 16:57:00
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า