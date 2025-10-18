BTC $106,686.48 -1.94%
บิทคอยน์

ผู้เชี่ยวชาญชี้! Bitcoin 'พังแล้ว' เสี่ยงดิ่งสู่ $75,000

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
Bitcoin แตกหลังการเทขายครั้งใหญ่ในตลาดคริปโต

Chris Burniske ผู้ร่วมก่อตั้ง Placeholder และอดีตหัวหน้าฝ่ายคริปโตของ Ark Invest ได้ออกมาแสดงความเห็นที่สร้างความกังวลให้กับตลาด โดยระบุว่าการเทขายครั้งใหญ่ล่าสุดได้ทำให้ตลาดคริปโต ‘พังไปแล้วชั่วขณะ’ และคาดการณ์ว่าราคา Bitcoin อาจต้องร่วงลงไปถึงระดับ 75,000 ดอลลาร์ หรือต่ำกว่านั้น ก่อนที่เขาจะกลับมาสนใจลงทุนอีกครั้ง มุมมองนี้จุดประกายคำถามสำคัญว่านี่คือจุดเริ่มต้นของตลาดหมีรอบใหม่สำหรับ Bitcoin หรือไม่

เจาะลึกมุมมอง Bitcoin “พังแล้ว” และสัญญาณจากตลาด ETF

ในโพสต์บน X (Twitter) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม Burniske ระบุว่า เขามีความ “เชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าการเทขายอย่างรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วได้ทำให้ตลาดคริปโตพังไปชั่วขณะ” โดยอธิบายว่าหลังจากการเทขาย ตลาดจะประสบปัญหาในการ “สร้างแรงซื้อที่ยั่งยืนได้อย่างรวดเร็ว” เขาเสริมว่า “น่าจะกลับมาสนใจตลาดอีกครั้งเมื่อเห็นราคา Bitcoin อยู่ที่ 75,000 ดอลลาร์หรือต่ำกว่านั้น”

คำพูดของเขามีขึ้นหลังเหตุการณ์เทขายครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ทำให้ Bitcoin ร่วงหนักและเป็นการรีเซ็ต Leverage ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต ราคาล่าสุดของ Bitcoin ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่า 106,000 ดอลลาร์ หรือร่วงราว 15% จากจุดสูงสุดของเดือน ส่งผลให้มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดหล่นต่ำกว่า 3.6 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีรายงานข่าวว่า Bitcoin ร่วงหลุด $105K ท่ามกลางวิกฤตตลาดคริปโต สะท้อนความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นทั่วตลาด

ด้านกองทุน Spot ETF ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของนักลงทุนสถาบันก็แสดงสัญญาณเชิงลบเช่นกัน โดยในสัปดาห์นั้น กองทุน Spot Bitcoin และ Ether ETF ในสหรัฐฯ มียอดเงินไหลออกสุทธิรวมกัน โดยเฉพาะ Bitcoin ETF ที่ไหลออกถึง -858.7 ล้านดอลลาร์ และ Ether ETF อีก -79.5 ล้านดอลลาร์ สะท้อนความเชื่อมั่นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกัน ยังมีรายงานว่า วาฬ Bitcoin โอน 2,000 BTC ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตรียมเทขายและเพิ่มแรงกดดันต่อราคาในระยะสั้น

วิเคราะห์ Bitcoin: แค่ปรับฐานรุนแรง หรือจุดเริ่มต้นตลาดหมีรอบใหม่?

อย่างไรก็ตาม มีการถกเถียงว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงการปรับฐานที่รุนแรงแต่สร้างสรรค์ หรือเป็นจุดเปลี่ยนเข้าสู่ตลาดหมีรอบใหม่ Shanaka Anslem Perera นักเทรดเชิงปริมาณและตราสารอนุพันธ์มองว่านี่เป็น “VaR shock ไม่ใช่จุดสูงสุดของวัฏจักร” โดยให้เหตุผลว่า “Leverage ได้ถูกล้างออกไปแล้ว การปรับตัวขึ้นรอบใหม่จะต้องมาจากความต้องการในตลาด Spot ไม่ใช่ตลาดฟิวเจอร์ส” ซึ่ง Burniske ก็ได้ตอบกลับว่าเป็น “การวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม”

Burniske ได้ขยายความคำว่า “พัง” ของเขาว่า ไม่ได้หมายถึงพื้นฐานของคริปโต แต่หมายถึงการที่มัน “ทำลายความอยากซื้อของนักลงทุนและสถาบันการเงินจำนวนมาก” ซึ่งทำให้แรงผลักดันในตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

คำถามคือ Bitcoin จะต้องร่วงลงไปถึง 75,000 ดอลลาร์จริงหรือไม่ เพื่อดึงดูดเม็ดเงินใหม่กลับเข้ามา Burniske ระบุว่าเขาจะ “เริ่มสนใจอีกครั้ง…ที่ 75,000 ดอลลาร์หรือต่ำกว่า” หลังจากจับตาพฤติกรรมราคาแถว 100,000 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนการประเมินความเสี่ยงในวัฏจักรที่ “แตกต่างจากรอบก่อน” และคาดว่าตลาดหมีครั้งต่อไป “ก็จะไม่เหมือนเดิมเช่นกัน”

ในสภาวะที่ตลาดหลักมีความผันผวนสูงเช่นนี้ นักลงทุนบางส่วนอาจเริ่มมองหาโอกาสในตลาดทางเลือก เช่น เหรียญ Presale ที่น่าลงทุนในปี 2025 ซึ่งอาจมีศักยภาพการเติบโตที่แตกต่างออกไป

Bitcoin Hyper เปลี่ยน Bitcoin ให้เร็วเท่า Solana!

Bitcoin Hyper (HYPER) กำลังเป็นที่จับตาในฐานะคริปโตที่น่าสนใจสำหรับปี 2025 โดยระดมทุนได้กว่า 24 ล้านดอลลาร์ในสองเดือน สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะช่วงที่ Bitcoin มีโอกาสทำราคาสูงสุดใหม่ และตลาด Altcoin กำลังคึกคัก

หน้าเว็บไซต์พรีเซลล์ Bitcoin Hyper แสดงยอดระดมทุนล่าสุด

Bitcoin Hyper เป็น Layer-2 รุ่นใหม่ที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) มีเป้าหมายพลิกบทบาท Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้ได้จริงใน DeFi, dApps และ Meme Culture ด้วยประสิทธิภาพในการประมวลผลหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที และค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมเทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof (ZKP) ที่คงความปลอดภัยไว้ครบถ้วน

โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้าง Meme Coin, ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi, ทำ Micropayment, GameFi และ NFT อีกทั้งมี Cross-Chain Bridge เชื่อมต่อ BTC, ETH และ SOL เพื่อให้โอนสินทรัพย์ข้ามเชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ความสำเร็จของ Presale และความโปร่งใสของทีมพัฒนา ทำให้ Bitcoin Hyper กลายเป็นหนึ่งในโครงการที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้ โดยเฉพาะกับเทรนด์ เหรียญมีมมาแรงหลายตัวในปี 2025 ที่นักลงทุนต่างจับตา

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการภาพรวม Bitcoin Hyper โปรดศึกษาจาก บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อเห็นโอกาสและความเสี่ยงอย่างครบถ้วน

ติดตามกิจกรรมพิเศษได้ใน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และร่วมพูดคุยสดใน X และ ช่อง Telegram

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
