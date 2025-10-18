ผู้เชี่ยวชาญชี้! Bitcoin ‘พังแล้ว’ เสี่ยงดิ่งสู่ $75,000
Chris Burniske ผู้ร่วมก่อตั้ง Placeholder และอดีตหัวหน้าฝ่ายคริปโตของ Ark Invest ได้ออกมาแสดงความเห็นที่สร้างความกังวลให้กับตลาด โดยระบุว่าการเทขายครั้งใหญ่ล่าสุดได้ทำให้ตลาดคริปโต ‘พังไปแล้วชั่วขณะ’ และคาดการณ์ว่าราคา Bitcoin อาจต้องร่วงลงไปถึงระดับ 75,000 ดอลลาร์ หรือต่ำกว่านั้น ก่อนที่เขาจะกลับมาสนใจลงทุนอีกครั้ง มุมมองนี้จุดประกายคำถามสำคัญว่านี่คือจุดเริ่มต้นของตลาดหมีรอบใหม่สำหรับ Bitcoin หรือไม่
เจาะลึกมุมมอง Bitcoin “พังแล้ว” และสัญญาณจากตลาด ETF
ในโพสต์บน X (Twitter) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม Burniske ระบุว่า เขามีความ “เชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าการเทขายอย่างรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วได้ทำให้ตลาดคริปโตพังไปชั่วขณะ” โดยอธิบายว่าหลังจากการเทขาย ตลาดจะประสบปัญหาในการ “สร้างแรงซื้อที่ยั่งยืนได้อย่างรวดเร็ว” เขาเสริมว่า “น่าจะกลับมาสนใจตลาดอีกครั้งเมื่อเห็นราคา Bitcoin อยู่ที่ 75,000 ดอลลาร์หรือต่ำกว่านั้น”
คำพูดของเขามีขึ้นหลังเหตุการณ์เทขายครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ทำให้ Bitcoin ร่วงหนักและเป็นการรีเซ็ต Leverage ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต ราคาล่าสุดของ Bitcoin ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่า 106,000 ดอลลาร์ หรือร่วงราว 15% จากจุดสูงสุดของเดือน ส่งผลให้มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดหล่นต่ำกว่า 3.6 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีรายงานข่าวว่า Bitcoin ร่วงหลุด $105K ท่ามกลางวิกฤตตลาดคริปโต สะท้อนความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นทั่วตลาด
ด้านกองทุน Spot ETF ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของนักลงทุนสถาบันก็แสดงสัญญาณเชิงลบเช่นกัน โดยในสัปดาห์นั้น กองทุน Spot Bitcoin และ Ether ETF ในสหรัฐฯ มียอดเงินไหลออกสุทธิรวมกัน โดยเฉพาะ Bitcoin ETF ที่ไหลออกถึง -858.7 ล้านดอลลาร์ และ Ether ETF อีก -79.5 ล้านดอลลาร์ สะท้อนความเชื่อมั่นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกัน ยังมีรายงานว่า วาฬ Bitcoin โอน 2,000 BTC ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตรียมเทขายและเพิ่มแรงกดดันต่อราคาในระยะสั้น
วิเคราะห์ Bitcoin: แค่ปรับฐานรุนแรง หรือจุดเริ่มต้นตลาดหมีรอบใหม่?
อย่างไรก็ตาม มีการถกเถียงว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงการปรับฐานที่รุนแรงแต่สร้างสรรค์ หรือเป็นจุดเปลี่ยนเข้าสู่ตลาดหมีรอบใหม่ Shanaka Anslem Perera นักเทรดเชิงปริมาณและตราสารอนุพันธ์มองว่านี่เป็น “VaR shock ไม่ใช่จุดสูงสุดของวัฏจักร” โดยให้เหตุผลว่า “Leverage ได้ถูกล้างออกไปแล้ว การปรับตัวขึ้นรอบใหม่จะต้องมาจากความต้องการในตลาด Spot ไม่ใช่ตลาดฟิวเจอร์ส” ซึ่ง Burniske ก็ได้ตอบกลับว่าเป็น “การวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม”
Burniske ได้ขยายความคำว่า “พัง” ของเขาว่า ไม่ได้หมายถึงพื้นฐานของคริปโต แต่หมายถึงการที่มัน “ทำลายความอยากซื้อของนักลงทุนและสถาบันการเงินจำนวนมาก” ซึ่งทำให้แรงผลักดันในตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
คำถามคือ Bitcoin จะต้องร่วงลงไปถึง 75,000 ดอลลาร์จริงหรือไม่ เพื่อดึงดูดเม็ดเงินใหม่กลับเข้ามา Burniske ระบุว่าเขาจะ “เริ่มสนใจอีกครั้ง…ที่ 75,000 ดอลลาร์หรือต่ำกว่า” หลังจากจับตาพฤติกรรมราคาแถว 100,000 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนการประเมินความเสี่ยงในวัฏจักรที่ “แตกต่างจากรอบก่อน” และคาดว่าตลาดหมีครั้งต่อไป “ก็จะไม่เหมือนเดิมเช่นกัน”
ในสภาวะที่ตลาดหลักมีความผันผวนสูงเช่นนี้ นักลงทุนบางส่วนอาจเริ่มมองหาโอกาสในตลาดทางเลือก เช่น เหรียญ Presale ที่น่าลงทุนในปี 2025 ซึ่งอาจมีศักยภาพการเติบโตที่แตกต่างออกไป
