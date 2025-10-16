BTC $111,432.41 -0.48%
บิทคอยน์

วาฬ Bitcoin ขยับ! โอน 2,000 BTC แค่จัดระเบียบหรือเตรียมขาย?

อัปเดตล่าสุด: 
วาฬ Bitcoin ขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนย้ายเหรียญ BTC จำนวนมากในโลกดิจิทัล

วันที่ 16 ตุลาคม กระเป๋าเงิน Bitcoin ที่ไม่เคยเคลื่อนไหวมานานได้กลับมาสร้างความฮือฮาในตลาดอีกครั้ง หลังมีการโอน 2,000 BTC คิดเป็นมูลค่าราว 222 ล้านดอลลาร์ ไปยังกระเป๋าเงินใหม่ถึง 51 ใบ การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้จุดประกายการถกเถียงในหมู่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ว่า นี่เป็นเพียงการจัดระเบียบกองทุนของนักลงทุนรายใหญ่ หรือเป็นสัญญาณเตือนถึงการเทขาย Bitcoin ครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง

เจาะลึกการโอน Bitcoin 2,000 BTC: แค่จัดระเบียบหรือเตรียมขาย?

ข้อมูลจาก Onchain Lens เผยให้เห็นบันทึกบนบล็อกเชนว่า เหรียญ Bitcoin จำนวน 2,000 BTC ถูกกระจายไปยังกระเป๋าเงินใหม่ 51 ใบ โดย 50 ใบได้รับเหรียญประมาณ 37.5 BTC ต่อใบ และอีกหนึ่งใบได้รับ 121 BTC ธุรกรรมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่บล็อกความสูง 919298 โดยมีค่าธรรมเนียมเครือข่ายรวมกันไม่ถึง 6 ดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลบนเชนชี้ว่าผู้ส่งเป็นที่อยู่กระเป๋าเงินที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมานานหลายปี (dormant address) ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเชื่อมโยงกับผู้ที่เข้ามาในวงการตั้งแต่ยุคแรกๆ หรือนักขุดในสมัยก่อน ที่เรียกกันว่า “Bitcoin OGs” การเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินเหล่านี้มักจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากปริมาณเหรียญที่พวกเขาถือครองสามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดได้หากมีการโอนไปยัง Exchange

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าเหรียญดังกล่าวถูกโอนไปยังที่อยู่ของ Exchange ใดๆ ซึ่งบ่งชี้ว่ายังไม่มีเจตนาที่จะขายในทันที รูปแบบการเคลื่อนไหวนี้ชี้ไปที่การจัดการภายในมากกว่า เช่น การปรับโครงสร้างการถือครอง (custodial reshuffle) หรือการอัปเกรดความปลอดภัย โดยกระเป๋าเงินใหม่เหล่านี้ใช้รูปแบบ SegWit ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม Bitcoin แม้จะมีการโอนย้ายครั้งใหญ่ แต่ราคา Bitcoin ก็ยังคงทรงตัวใกล้ระดับ 111,400 ดอลลาร์ โดยลดลงเพียง 1% แสดงให้เห็นว่าตลาดยังไม่ตอบสนองต่อข่าวดังกล่าวในทันที

ด้วยความที่ราคา Bitcoin ยังคงทรงตัว นักลงทุนบางส่วนจึงเริ่มมองหาโอกาสใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ตัวอื่น ๆ ที่อาจมีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่า

จับตาสัญญาณตลาด Bitcoin ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุน

แม้การเคลื่อนไหวของวาฬครั้งนี้อาจเป็นเพียงการจัดการภายใน แต่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะตลาดที่ตึงเครียด โดยก่อนหน้านี้เพิ่งเกิดเหตุการณ์ล้างพอร์ตครั้งใหญ่ (liquidation event) มูลค่ากว่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งกำจัดนักเทรดที่ใช้เลเวอเรจสูงเกินไปออกจากตลาด Doug Colkitt ผู้ร่วมก่อตั้ง Fogo ให้ความเห็นว่า “ในระบบมีเลเวอเรจสะสมอยู่มาก… มันให้ความรู้สึกคล้ายกับช่วงเดือนพฤษภาคม 2021 ที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรชัดเจน นอกจากว่ามีคนใช้เลเวอเรจสูงเกินไปเป็นเวลาหลายเดือน” อย่างไรก็ตาม สภาวะตลาดที่ผันผวนเช่นนี้ก็เป็นที่จับตาของนักเทรดที่กำลังมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ ซึ่งอาจให้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้น

ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นในทิศทางขาลง (bearish sentiment) ก็เริ่มก่อตัวขึ้นบนแพลตฟอร์มตราสารอนุพันธ์ ข้อมูลจาก Lookonchain แสดงให้เห็นว่ามีเทรดเดอร์รายหนึ่งได้เปิดสถานะขาย (short position) Bitcoin จำนวน 3,440 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 392 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแล้วกว่า 5.7 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ ยังมีเทรดเดอร์รายใหญ่อีกสองรายที่สร้างพอร์ตสถานะขายมูลค่าเกือบ 180 ล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึง ETH, SOL และ DOGE ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการวางตำแหน่งอย่างระมัดระวังของนักลงทุนมืออาชีพ นักวิเคราะห์เชื่อว่าตลาดยังคงอยู่ในภาวะเปราะบาง และทิศทางต่อไปน่าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยมหภาค เช่น นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) พลวัตทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และสภาพคล่องในตลาด

การที่นักลงทุนรายใหญ่กระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์อื่น ๆ นอกจาก Bitcoin ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าตลาดกำลังให้ความสนใจกับ altcoin ที่น่าสนใจนอกเหนือจาก Bitcoin ซึ่งอาจเป็นโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ในอนาคต

Best Wallet จัดเก็บ Bitcoin ด้วยกระเป๋าคริปโตแบบ non-custodial

Best Wallet ได้รับการกล่าวถึงในฐานะกระเป๋าคริปโตที่น่าสนใจสำหรับผู้ถือ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ด้วยการระดมทุน ICO กว่า 16.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตอกย้ำศักยภาพในการเป็นแอปกระเป๋าคริปโตระดับโลก แอปนี้เป็นกระเป๋าเงินแบบ non-custodial รองรับหลายเครือข่าย เช่น Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Base, Tron ใช้งานง่ายบนมือถือทั้ง iOS และ Android โดยไม่ต้องยืนยันตัวตน ผู้ใช้ควบคุม private key ได้เองทั้งหมด พร้อมรองรับการซื้อคริปโตด้วยเงินสกุลปกติผ่านผู้ให้บริการชั้นนำ

Best Wallet กระเป๋าเงินมัลติเชน รองรับ Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) และอีกมากมาย

ล่าสุด Best Wallet ได้เพิ่มฟีเจอร์สำคัญ เช่น การรองรับ Solana เต็มรูปแบบ การสลับเหรียญ Bitcoin โดยตรงผ่านเครือข่าย รวมถึงการสลับข้ามเชน และระบบสะสมคะแนน BW Points เพื่อแลกสิทธิประโยชน์ นอกจากนี้ยังปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ลื่นไหลและสวยงามยิ่งขึ้น พร้อมรองรับภาษาเกาหลีและเตรียมเปิดตัวภาษาไทยเร็ว ๆ นี้ จุดเด่นด้านความปลอดภัยคือการใช้เทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks และระบบป้องกันการหลอกลวง รวมถึงการได้รับการรับรองจาก WalletConnect และการตรวจสอบความปลอดภัยจาก Certik

Best Wallet ยังมีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานหลากหลาย เช่น การเข้าถึงโปรโตคอล dApp กว่า 330 รายการ ระบบ gasless transaction และการแจ้งเตือนเหรียญ presale ใหม่ ๆ ผู้ใช้งานสามารถจัดการพอร์ตสินทรัพย์แบบ multichain ซื้อคริปโตด้วยบัตรธนาคาร และสลับเหรียญข้ามเชนได้จากหน้าจอเดียว ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Best Wallet จึงเป็นแพลตฟอร์มที่รวมความสะดวกสบายและความปลอดภัยเข้าไว้ด้วยกันสำหรับผู้ที่สนใจในโลกของคริปโตเคอร์เรนซี

หากคุณกำลังประเมินโครงการ Best Wallet สามารถอ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Best Wallet Token แบบละเอียด ไปประกอบการพิจารณาร่วมกัน

สำรวจเนื้อหาเพิ่มเติมใน เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet พร้อมติดตามเสียงจากชุมชนบน X และ ช่อง Telegram

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
