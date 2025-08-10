BTC $116,894.51 0.45%
Bitcoin จ่อเขย่าตลาด $12 ล้านล้าน! ทำไมการลงทุน BTC ใน 401(k) ถึงมีความสำคัญ?

Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด: 

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
Bitcoin จ่อเขย่าตลาด $12 ล้านล้าน! ทำไมการลงทุน BTC ใน 401(k) ถึงมีความสำคัญ?

การที่ Bitcoin (BTC) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลใหญ่ที่สุดในโลก อาจถูกรวมในแผนเกษียณ 401(k) ของสหรัฐฯ เป็นการเปิดประตูสู่แหล่งทุนกว่า 12 ล้านล้านดอลลาร์ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยอมรับ Bitcoin สู่กระแสหลัก นักวิเคราะห์มองว่านี่อาจมีผลระยะยาวต่อราคามากกว่าการอนุมัติ Spot Bitcoin ETF เพราะจะสร้างแรงซื้อสม่ำเสมอจากชาวอเมริกันหลายสิบล้านคน

วิเคราะห์ Bitcoin กับตลาด 401(k) มูลค่า 12 ล้านล้านดอลลาร์

การที่ Bitcoin อาจถูกบรรจุในตัวเลือกลงทุนของแผน 401(k) ซึ่งมีมูลค่ารวมสูงถึง 12 ล้านล้านดอลลาร์ ถือเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่อาจสร้างเงินไหลเข้ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ Tom Dunleavy หัวหน้า Venture ของ Varys Capital และอดีตนักวิเคราะห์ Messari ระบุว่า ข่าวนี้มีผลบวกต่อตลาดมากกว่า ETF หลายเท่า

การวิเคราะห์ล่าสุดคาดว่า แผน 401(k) ของทรัมป์ อาจเป็นตัวผลักดันราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สหรัฐฯ มีราว 100 ล้านคนเข้าร่วมแผน 401(k) โดยลงทุนจากเงินเดือนทุก 2 สัปดาห์ ส่วนใหญ่เป็นหุ้นและพันธบัตร หาก Bitcoin ถูกเพิ่มแม้เพียง 1% จะเท่ากับเม็ดเงินกว่า 120,000 ล้านดอลลาร์ และหาก 5% จะสูงถึง 600,000 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่ Bitcoin

ความต่างจาก ETF คือเงินลงทุน 401(k) มีความต่อเนื่องและยาวนาน ผู้คนไม่เปลี่ยนพอร์ตบ่อย จึงสร้าง “ฐานแนวรับด้านอุปสงค์” ให้ราคา Bitcoin และช่วยลดความผันผวนในระยะยาว หลายฝ่ายจึงคาดว่า ราคา Bitcoin อาจแตะ $117K หากได้รับแรงหนุนจากการอนุมัติอย่างเป็นทางการ

กฎหมายเปิดทาง! ทำไม Bitcoin ถึงมีโอกาสเข้าสู่กองทุนเกษียณได้?

การผลักดันให้ Bitcoin เข้าสู่แผน 401(k) เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA) ที่กำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของทรัสตี เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วม ซึ่งที่ปรึกษาการลงทุนรับผิดชอบหลักในการให้คำแนะนำ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ที่ปรึกษาได้ศึกษาตลาดคริปโตเพื่อสร้างความรู้และโครงสร้างปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับจัดสรรสินทรัพย์บางส่วน (1–5%) ไปยัง Bitcoin แม้จะเคยติดข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่ห้ามเสนอโดยตรง

แต่หลังจาก Spot Bitcoin ETF ได้รับอนุมัติ ทำให้กำแพงกฎระเบียบเริ่มลดลง ที่ปรึกษามีทั้งผลงานวิจัยและ “เกราะกำบังทางกฎหมาย” มากขึ้น จึงสามารถแนะนำ Bitcoin ในแผนเกษียณได้ โอกาสที่ Bitcoin จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ 401(k) จึงสูงขึ้นมาก และเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนพิจารณาว่า Bitcoin ยังน่าลงทุนหรือไม่ในปี 2025

Bitcoin กับก้าวสำคัญสู่การเป็นสินทรัพย์กระแสหลักเต็มตัว

การรวม Bitcoin ในแผน 401(k) อาจเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่กว่าการเปิดตัว ETF เพราะหมายถึงกระแสเงินทุนที่มั่นคงจากทั้งสถาบันและรายย่อยในสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคามีเสถียรภาพและตอกย้ำสถานะสินทรัพย์กระแสหลักที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

สำหรับผู้ที่สนใจและมองเห็นโอกาสจากการเติบโตนี้ การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการซื้อ Bitcoin สำหรับผู้เริ่มต้น ก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเข้าสู่โลกของสินทรัพย์ดิจิทัล

Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ของ Bitcoin ที่น่าจับตา

ท่ามกลางแนวโน้มที่ Bitcoin จะก้าวสู่การลงทุนกระแสหลัก นักลงทุนเริ่มมองหาโปรเจกต์เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ Layer-2 ที่ช่วยขยายการใช้งาน Bitcoin ซึ่ง Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังเป็นที่จับตามอง

Bitcoin Hyper TH

Bitcoin Hyper ใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) ทำให้ Bitcoin เป็นเครือข่ายความเร็วสูง รองรับ DeFi, dApps และ Meme Culture ด้วยการประมวลผลหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที และค่าธรรมเนียมต่ำมาก แก้ปัญหาความช้าและค่าธรรมเนียมสูงของเครือข่ายเดิม

โปรเจกต์นี้มาพร้อมระบบนิเวศพร้อมใช้ เช่น Meme Coin Factory, DeFi, และสะพานเชื่อม Ethereum–Solana ปัจจุบัน $HYPER อยู่ในช่วง Presale ราคาปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง ผู้ซื้อสามารถ Stake รับ APY สูงสุด 134% และมียอดระดมทุนกว่า 8 ล้านดอลลาร์ แสดงถึงความสนใจมหาศาล

ไปยัง BTC Hyper



ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,176,906,184,028
7.99
เหรียญยอดนิยม
Anuchit Laemsing
