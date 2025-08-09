วิเคราะห์ Bitcoin ด้วย ChatGPT: แผน 401(k) ของทรัมป์ ปูทางสู่การเบรกทะลุ $118,000 อย่างร้อนแรง
การวิเคราะห์ล่าสุดของ ChatGPT ชี้ว่า Bitcoin (BTC) กำลังอยู่ในภาวะ “เก็บแรง” หรือ Tight Consolidation ที่ระดับ 116,704 ดอลลาร์ โดยแทบไม่มีการเคลื่อนไหวสำคัญเพียง -0.01% ซึ่งถือเป็นสัญญาณแบบตำราของการสะสมพลังเพื่อการระเบิดขึ้นครั้งใหญ่ (Coiled Spring Setup)
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมข่าวร้อนแรงที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เซ็นอนุมัติคำสั่งฝ่ายบริหาร (Executive Order) เพื่อเปิดให้กองทุนเกษียณอายุ 401(k) ของชาวอเมริกันสามารถลงทุนใน Bitcoin ได้ ซึ่งส่งผลให้ราคา BTC เริ่มฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง และทะลุแนวต้านที่ 155,000 ดอลลาร์ไปได้ และอาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นครั้งใหญ่ที่อาจพา BTC เบรกทะลุสู่ 118,000 ดอลลาร์
การวิเคราะห์ครั้งนี้อ้างอิงข้อมูลจากตัวชี้วัดทางเทคนิคแบบเรียลไทม์ 18 รายการ, ความคืบหน้าแผน 401(k), แนวโน้มการถือครอง BTC ในงบดุลของบริษัทขนาดใหญ่ และข้อมูลการยอมรับในระดับสถาบัน เพื่อประเมินทิศทางของ Bitcoin ในช่วง 90 วันข้างหน้า ซึ่งกำลังอยู่ในจุดชี้ขาดว่าจะเข้าสู่รอบเบรกทะลุ หรือดำเนินการสะสมต่อไป
วิเคราะห์เทคนิค: สัญญาณ Coiled Spring กำลังชัด
ราคาปัจจุบันของ Bitcoin ที่ 116,700 ดอลลาร์ อยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวที่แคบที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีช่วงห่างสูงสุด-ต่ำสุดในวันเดียวเพียง 101 ดอลลาร์ (ระหว่าง 116,723 ดอลลาร์ และ 116,622 ดอลลาร์) คิดเป็นเพียง 0.09% ซึ่งถือเป็นภาวะบีบอัดก่อนเบรกที่ textbook มาก
ดัชนี RSI อยู่ที่ 63.04 ในโซนบวกและยังมีพื้นที่ให้ราคาพุ่งต่อได้โดยไม่เข้าสู่ภาวะ Overbought ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA ทุกเส้นยังเรียงตัวในโครงสร้างกระทิงอย่างสมบูรณ์ — EMA 20 วัน (115,068 ดอลลาร์), EMA 50 วัน (115,266 ดอลลาร์), EMA 100 วัน (115,728 ดอลลาร์) และ EMA 200 วัน (114,791 ดอลลาร์) ซึ่งทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ทำให้เกิด “แนวรับหลายชั้น” ที่หนาแน่น
MACD อยู่ที่ 325.09 เหนือศูนย์อย่างชัดเจน พร้อม Histogram บวกที่ 63.86 บ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ซ่อนอยู่ แม้ว่าราคาจะนิ่ง Volume ในตลาดปัจจุบันมีเพียง 64 BTC ซึ่งสอดคล้องกับภาวะก่อนเกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ ขณะที่ค่า ATR ระบุว่าความผันผวนที่ซ่อนอยู่อาจสูงมาก
มุมมองจากอดีต: การสะสมหลังการฟื้นตัวเดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคมของ Bitcoin แสดงให้เห็นถึงความอดทนของนักลงทุนสถาบัน หลังจากราคาฟื้นตัวในเดือนกรกฎาคมจนปิดที่ 123,218 ดอลลาร์ ปัจจุบันการทรงตัวเหนือ 116,000 ดอลลาร์ เป็นสัญญาณว่าผู้เล่นรายใหญ่ยังเชื่อมั่น แม้ภาพรวมตลาดโลกจะมีความไม่แน่นอน
ปีนี้ Bitcoin เริ่มที่ 109,588 ดอลลาร์ ก่อนปรับฐานในช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคมไปแตะ 81,976–82,381 ดอลลาร์ ซึ่งกลายเป็นฐานสะสมพลังในระยะยาว ปัจจุบันราคายังอยู่เพียง 5.38% ต่ำกว่าสถิติสูงสุดตลอดกาล และหากย้อนกลับไปจุดต่ำสุดปี 2010 จะพบว่า BTC เพิ่มขึ้นมากกว่า 240 ล้านเปอร์เซ็นต์ ซึ่งตอกย้ำศักยภาพระยะยาว
แนวรับ–แนวต้าน: กำแพงป้องกันและเป้าหมายสำคัญ
แนวรับแรกอยู่ที่จุดต่ำสุดวันนี้ 116,622 ดอลลาร์ พร้อมแนวรับ EMA หลายเส้นที่กระจุกตัวอยู่ระหว่าง 115,068–115,728 ดอลลาร์ ซึ่งแข็งแกร่งในระดับสถาบัน
ฝั่งแนวต้านเริ่มจาก 116,724 ดอลลาร์, ระดับจิตวิทยาที่ 117,000 ดอลลาร์ และโซนสำคัญ 118,000–119,000 ดอลลาร์ หากราคาทะลุกรอบนี้ได้ ความเร่งของโมเมนตัมอาจดันสู่ 120,000 ดอลลาร์ อย่างรวดเร็ว
จากโครงสร้างปัจจุบัน ความเสี่ยงขาลงมีจำกัด ขณะที่โอกาสขาขึ้นจากรูปแบบ Coiled Spring มีสูง
แผน 401(k): ประตูสู่เงินทุนมหาศาล
ข่าวที่ทรัมป์เซ็นคำสั่งพิเศษอนุญาตให้ลงทุน Bitcoin ในกองทุนเกษียณ 401(k) ถือเป็นจุดเปลี่ยนของการยอมรับในกระแสหลัก เรื่องนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้เงินทุนมหาศาลจากการออมเพื่อเกษียณของคนอเมริกันไหลเข้าสู่ตลาดคริปโต
Patrick Toomey ซีอีโอของ Galaxy Digital เคยระบุว่า การเปิดเส้นทางนี้อาจสร้างกระแสเงินไหลเข้า BTC ในระดับ “มหาศาล” จากตลาดที่เคยถูกปิดกั้นอย่างกองทุนบำเหน็จบำนาญ
โครงสร้างตลาดกระทิงยังแข็งแรง
แม้ราคาจะนิ่ง แต่โครงสร้างตลาดกระทิงของ Bitcoin ยังคงอยู่ครบ โดย Shawn Young หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ของ MEXC Research ให้ความเห็นว่า “ตราบใดที่ BTC ยืนเหนือ 100,000 ดอลลาร์ และความต้องการจากสถาบันไม่หายไป โอกาสเติบโตยังอยู่เต็มที่”
ตัวอย่างการใช้งานจริงก็เริ่มชัด เช่น สถานีบริการน้ำมัน Sheetz ในสหรัฐฯ ให้ส่วนลดถึง 50% สำหรับการจ่ายด้วย Bitcoin
พื้นฐานตลาด: ความเป็นผู้นำยังไม่สั่นคลอน
Bitcoin ครองส่วนแบ่งตลาดที่ 60.88% มูลค่าตลาดรวม 2.32 ล้านล้านดอลลาร์ ปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น 7.28% สู่ 59.82 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนความเชื่อมั่นของสถาบัน
ปริมาณเหรียญหมุนเวียนอยู่ที่ 19.9 ล้าน BTC หรือ 94.8% ของซัพพลายสูงสุด ทำให้แรงกดดันจากฝั่งอุปทานต่ำมาก
กระแสโซเชียล: ความเชื่อมั่นยังสูง
ข้อมูลจาก LunarCrush แสดงว่า Bitcoin มี Social Sentiment บวก 77% แม้ราคาจะนิ่ง โดยมีการพูดถึงกว่า 253,770 ครั้ง (+91,640) และมี Engagement รวมกว่า 76.25 ล้านครั้ง Social Dominance อยู่ที่ 17.35% แสดงถึงการเป็นศูนย์กลางความสนใจของตลาดคริปโต
คาดการณ์ราคา BTC ใน 3 เดือนข้างหน้า
- เบรกทะลุจากปัจจัย 401(k) (โอกาส 45%) เมื่อคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารถูกบังคับใช้ และมาพร้อมแรงซื้อจากบริษัท อาจดันราคาสู่ 130,000–140,000 ดอลลาร์ ภายในไตรมาสหน้า
- สะสมในกรอบสูง (โอกาส 35%) หากแผน 401(k) ดำเนินไปอย่างล่าช้า ราคาอาจแกว่งในช่วง 115,000–118,000 ดอลลาร์ เปิดโอกาสให้สถาบันทยอยสะสม
- ปรับฐานจากปัจจัยมหภาค (โอกาส 20%) หากเศรษฐกิจโลกถดถอย อาจเห็นการขายทำกำไรลงสู่ 110,000–112,000 ดอลลาร์ ก่อนฟื้นตัว
สรุป: ปัจจัยพื้นฐานจากสถาบัน + สัญญาณเทคนิค BTC พร้อมแล้วสำหรับการพุ่งครั้งใหญ่
จากการวิเคราะห์ของ ChatGPT ปัจจัยสถาบัน, รูปแบบทางเทคนิค และความคืบหน้าด้านกฎระเบียบ กำลังมาบรรจบกันอย่างสมบูรณ์
เป้าหมายถัดไป: 130,000–140,000 ดอลลาร์ ภายใน 90 วัน
หาก BTC ทะลุแนวต้าน 116,724 ดอลลาร์ ได้สำเร็จ แรงซื้อจากแผน 401(k) อาจพาดิ่งขึ้นสู่ 130K และหากกระแสสถาบันหนุนต่อเนื่อง ก็อาจแตะ 140K หรือสูงกว่านั้นได้
แต่หากไม่สามารถเบรกได้ ก็อาจกลับเข้าสู่ช่วงสะสมระหว่าง 115K–116K ซึ่งจะเป็นโอกาสทองของนักลงทุนที่รอเข้าซื้อก่อนคลื่นขาขึ้นครั้งถัดไป ซึ่งมีโอกาสพา BTC สู่เป้าหมาย 200K+ ในรอบไซเคิลนี้
Bitcoin Hyper: ตัวเร่งพลังใหม่ของ BTC ในยุค Altcoin Season
Bitcoin Hyper (HYPER) คือ Layer-2 รุ่นบุกเบิกของ Bitcoin ที่ใช้ Solana Virtual Machine (SVM) มอบความเร็วระดับสายฟ้าและค่าธรรมเนียมเกือบศูนย์ โดยยังคงความปลอดภัยของ BTC ไว้ครบถ้วน ทำให้บิตคอยน์ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมและพร้อมใช้งานใน DeFi, NFT และการชำระเงินทันที
ในช่วงที่ตลาดจับตาการเบรกทะลุของ BTC จากปัจจัย 401(k) กระแสเงินทุนกว่า 7.85 ล้านดอลลาร์ก็หลั่งไหลเข้าสู่พรีเซล HYPER ภายในไม่ถึง 2 เดือน แถมเพียง 24 ชั่วโมงล่าสุดยังระดมได้เพิ่มอีกกว่า 200,000 ดอลลาร์ สะท้อนความมั่นใจว่านี่อาจเป็นโทเค็นดาวเด่นประจำเดือนสิงหาคม
โทเค็น HYPER ไม่ใช่แค่ค่าแก๊สของเครือข่าย แต่ยังเป็นหัวใจที่ขับเคลื่อนระบบ ตั้งแต่การ Staking เพื่อรับรางวัลสูง ไปจนถึงการโหวตอัปเกรดโปรโตคอล หากคุณเชื่อในอนาคตของ BTC เวอร์ชันใช้งานได้จริง นี่อาจเป็นโอกาสเริ่มต้นที่ไม่ควรพลาด
ผู้ที่สนใจสามารถซื้อ Bitcoin Hyper ได้แล้ววันนี้ อย่าพลาดโอกาสในเหรียญคริปโตชั้นนำที่มีโอกาสโต 1000x ตัวนี้ไปที่เว็บพรีเซล BTC Hyper
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 8 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 สิงหาคม 2025
- การโหวต SEC จะจุดไฟให้ XRP พุ่ง หรือเปิดฉากแรงขาย? ขณะ BTC แตะ $115K
- Google Gemini ชี้ XRP ทะลุ $20, DOGE แตะ $1.10, SOL พุ่งเกิน $6K!
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 8 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 สิงหาคม 2025
- การโหวต SEC จะจุดไฟให้ XRP พุ่ง หรือเปิดฉากแรงขาย? ขณะ BTC แตะ $115K
- Google Gemini ชี้ XRP ทะลุ $20, DOGE แตะ $1.10, SOL พุ่งเกิน $6K!