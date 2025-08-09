Bitcoin กลับไป $117K! หลัง EO เซ็นอนุมัติ – วาฬสอย Bitcoin Hyper รัวๆ
Bitcoin (BTC) ดีดขึ้นแตะ $117,000 ก่อนจะย่อลงมาที่ $116,000 หลัง Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามคำสั่งบริหารให้คริปโตสามารถถูกรวมในแผนเกษียณ 401(k) ซึ่งดันราคาสินทรัพย์ดิจิทัลพุ่งแรง
ขณะเดียวกัน Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งเป็นบล็อกเชน Layer-2 ที่เร็วที่สุดของ Bitcoin ก็กวาดยอดพรีเซลใกล้แตะ $8 ล้าน หลังมีวาฬเข้าซื้อครั้งใหญ่ สะท้อนว่ามีนักลงทุนทุนหนาเริ่มเข้ามา
โปรเจกต์นี้สร้างขึ้นเพื่อทำให้ Bitcoin สามารถเขียนโปรแกรมได้ผ่าน Solana Virtual Machine (SVM) โดยยังคงความปลอดภัยของเครือข่ายหลัก เป้าหมายคือเปิดทางสู่ยุคใหม่ของ DeFi, เกม และแอปพลิเคชันบนเชนที่ใช้ BTC เป็นพลังขับเคลื่อน
ปัจจุบันราคาโทเค็น HYPER อยู่ที่ $0.012575 และจะปรับขึ้นอัตโนมัติเมื่อรอบปัจจุบันครบกำหนด 24 ชั่วโมง
ทรัพย์สินในแผนเกษียณ 401(k) มูลค่า $8.7 ล้านล้าน อาจกลายเป็นแรงหนุนลูกใหม่ของคริปโต – HYPER ได้รับประโยชน์เต็มๆ
กฎหมาย GENIUS Act ที่ผ่านเมื่อเดือนที่แล้ว ได้สร้างความชัดเจนที่รอคอยมานานให้กับ Stablecoin โดยกำหนดข้อบังคับเรื่องการออก การสำรอง และสิทธิในการไถ่ถอน ซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของวงการ เพราะช่วยลบความไม่ชัดเจนด้านกฎระเบียบที่ทำให้สถาบันการเงินยังลังเล
ล่าสุด คำสั่งบริหารที่ประธานาธิบดี Donald Trump ลงนามเมื่อวันพฤหัสบดี ได้เดินหน้าต่อไปอีกขั้น ด้วยการเปิดทางให้แผนเกษียณ 401(k) สามารถลงทุนในคริปโตได้
ตามข้อมูลล่าสุดจาก Investment Company Institute ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2025 ชาวอเมริกันถือครองสินทรัพย์ในแผนเกษียณแบบกำหนดเงินสะสมจากนายจ้างรวมมูลค่า 12.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้ 8.7 ล้านล้านดอลลาร์อยู่ในแผน 401(k)
นั่นหมายความว่า แม้ผู้ให้บริการแผนเกษียณรายใหญ่จะจัดสรรเพียง 1% ถึง 5% เข้าสู่คริปโต ก็เพียงพอที่จะสร้างกระแสเงินทุนระยะยาวไหลเข้าสม่ำเสมอ แตกต่างจากเงินลงทุนเชิงเก็งกำไรของรายย่อย เพราะเงินใน 401(k) จะถูกหักเข้ากองทุนอัตโนมัติทุกครั้งที่ได้รับเงินเดือน
ตลาดตอบรับทันที โดยมูลค่ารวมของสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 2.3% แตะ 4 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ปริมาณซื้อขายรายวันพุ่งแตะ 140,000 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก CoinGecko
Bitcoin ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของเงินทุนสถาบัน โดยได้แรงหนุนจากความต้องการ ETF และการซื้อสะสมของบริษัทต่างๆ ซึ่งช่วยคงมูลค่าไว้ในระดับเลขหกหลักในปีนี้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่นักวิเคราะห์อย่าง Tom Lee จาก Fundstrat ยังคงคาดว่า BTC อาจพุ่งแตะ 200,000 ถึง 250,000 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปี
ในบรรยากาศตลาดที่เป็นขาขึ้น ไม่เพียงแค่ BTC เท่านั้นที่ดึงดูดเงินทุน แต่เครือข่าย Layer-2 ความเร็วสูงสุดที่กำลังจะเปิดตัวอย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) ก็เร่งดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนเช่นกัน
Bitcoin Hyper ระดมทุนใกล้ครบ $8M หลังนักลงทุนมองว่าเป็นตัวกระตุ้นให้ราคา BTC ขยับขึ้นอีกระลอก
นี่คือโปรเจกต์แรกที่ผสานความเร็วระดับ Solana เข้ากับความปลอดภัยขั้นสูงของ Bitcoin ซึ่งดึงดูดผู้ที่เชื่อว่า Bitcoin จะก้าวข้ามการเป็นเพียงสินทรัพย์เก็บมูลค่า
ระบบทำงานผ่านบริดจ์ที่ล็อก BTC ไว้บนเครือข่ายหลัก แล้วสร้างเหรียญ BTC แบบ Wrapped ภายในระบบของ Bitcoin Hyper เพื่อใช้ในแอปพลิเคชันที่ Bitcoin ชั้นฐานไม่สามารถรองรับได้ โดย Wrapped BTC สามารถโอนและใช้งานใน dApps ของ Bitcoin Hyper ได้ด้วยความเร็วและต้นทุนใกล้เคียงกับ Solana
กล่าวง่ายๆ คือ Bitcoin Hyper ทำหน้าที่เหมือน Layer-2 ของ Solana ที่มี Bitcoin เป็นรากฐาน Wrapped BTC จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี BTC จริงถูกล็อกไว้ และเมื่อต้องการถอน ก็เพียงเผาเหรียญ Wrapped เพื่อปลด BTC กลับสู่เครือข่ายหลัก
โครงสร้างนี้ช่วยขยายศักยภาพของ Bitcoin อย่างมหาศาล ทำให้ BTC กลายเป็นสินทรัพย์ที่เขียนโปรแกรมได้ ใช้ได้ใน DeFi, สินทรัพย์ในโลกจริง (RWA), เกม, NFT และอีกมากมาย พร้อมความเร็วของ Solana และความปลอดภัยของ Bitcoin รวมข้อดีของทั้งสองโลกไว้ในที่เดียว
อัปเดตความสำเร็จครั้งใหญ่: HYPER รัน SVM บน Layer-2 ของ Bitcoin ได้จริง
เมื่อวันพุธ ทีมงานยืนยันว่าระบบสามารถรันโปรแกรมของ Solana ได้แบบเนทีฟบนสถาปัตยกรรม Rollup ของตน ซึ่งนักพัฒนาสามารถเขียน ติดตั้ง และโต้ตอบกับสัญญาอัจฉริยะได้ผ่าน Solana CLI มาตรฐาน โดยใช้ SVM runtime ที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับเลเยอร์ประมวลผลของ Bitcoin
โปรเจกต์นี้แตกต่างจาก Layer-2 อื่นที่อาศัยการจำลองหรือปรับแก้ให้เข้ากัน เพราะนี่คือการรัน SVM จริงบน Rollup ที่มี Bitcoin เป็นรากฐาน พร้อมรองรับคำสั่ง Solana ครบชุด เช่น “solana program deploy,” “solana call,” “solana logs,” และ “solana config get”
นี่ถือเป็นการปลดล็อกศักยภาพใหม่ให้กับนักพัฒนา สามารถสร้างและรัน dApps บน SVM ด้วยเครื่องมือที่คุ้นเคย พร้อมใช้ความปลอดภัยขั้นสูงของ BTC โดยไม่ต้องพึ่งตัวกลาง มัลติซิกแบบรวมศูนย์ หรือบริดจ์รูปแบบเดิม
การอัปเดตครั้งนี้ทำให้เลเยอร์แอปของ HYPER เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง และในขั้นต่อไป ทีมงานจะมุ่งพัฒนาประสบการณ์ของนักพัฒนา ปรับปรุงการแสดงผลข้อผิดพลาด และเพิ่มการรองรับคำสั่งขั้นสูงของ Solana ให้ครอบคลุมมากขึ้น
วาฬ, นักวิเคราะห์ และ Wallet ชั้นนำ สนับสนุนวิสัยทัศน์ Dual-Token ของ HYPER
ที่น่าสนใจคือ แม้ HYPER จะเป็นเหรียญใหม่ แต่ก็มีสัญญาณที่แสดงถึงความเชื่อมั่นใน Bitcoin Hyper ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น นักลงทุนรายใหญ่หรือที่เรียกว่า “วาฬ หรือ Whale” ได้ตัดสินใจซื้อ HYPER จำนวนมหาศาลถึง 7.7 ล้านโทเคนในการทำธุรกรรมเดียว คิดเป็นมูลค่าประมาณ $100,000
การเคลื่อนไหวแบบนี้มักบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของโปรเจกต์ โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นในช่วงพรีเซล
นักวิเคราะห์ให้ความสนใจกับผู้ถือครองรายใหญ่ ซึ่งมักเป็นสถาบันหรือกลุ่มนักลงทุนที่มีความรู้ลึกเกี่ยวกับโปรเจกต์ เพราะการที่วาฬเหล่านี้เริ่มเข้าลงทุนตั้งแต่ต้น แสดงให้เห็นว่าพวกเขามอง HYPER เป็นโอกาสลงทุนระยะยาวอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ ยังมีเสียงสนับสนุนจากแพลตฟอร์มสอนคริปโตชื่อดังอย่าง 99Bitcoins ที่มีผู้ติดตามกว่า 724,000 คนบน YouTube ซึ่งได้รีวิวโปรเจกต์นี้และมองว่าอาจเป็นโอกาสในการเติบโตถึง “1,000 เท่า” ที่น่าสนใจด้วยเช่นกัน
ในขณะเดียวกัน Web3 wallet ชั้นนำที่ไม่เก็บกุญแจส่วนตัว และเพิ่งได้รับการรับรองจาก WalletConnect อย่าง Best Wallet (BEST) ก็ได้นำเหรียญ HYPER เข้ามาในเครื่องมือ Upcoming Tokens ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยชี้โปรเจกต์มีโอกาสเติบโตสูงก่อนจะเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
HYPER คือโทเค็นหลักของ Bitcoin Hyper ในระบบสองโทเค็นของโปรเจกต์นี้ โดย BTC จะถูกใช้เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนใน dApps ส่วน HYPER จะทำหน้าที่เป็นค่าแก๊สสำหรับค่าธรรมเนียมธุรกรรม การรันสมาร์ตคอนแทรกต์ และการโต้ตอบใน dApp บนเลเยอร์ 2
กล่าวคือ ในขณะที่ BTC มีบทบาทเพิ่มขึ้นผ่าน Bitcoin Hyper โทเค็น HYPER ก็จะทำงานเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนการซื้อขายและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในระบบนิเวศนี้นั่นเอง
คว้าเหรียญ HYPER ในราคาพรีเซล ก่อนเข้าสู่เฟสถัดไป!
โปรเจกต์ HYPER ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ทำให้ผู้สนับสนุนกลุ่มแรกๆ ที่เห็นถึงศักยภาพของเหรียญเลือกที่จะลงทุนตั้งแต่ตอนนี้
เหรียญ HYPER ในอนาคตจะถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการจาก dApps และการพัฒนาที่ต่อเนื่องภายใน HYPER ซึ่งเป็นเลเยอร์ 2 เดียวที่ผสมผสานความปลอดภัยของ Bitcoin กับความเร็วของ Solana ได้อย่างลงตัว
หากคุณก็มองเห็นโอกาสนี้ ตอนนี้คือเวลาที่เหมาะสมในการถือครอง HYPER ในราคาพรีเซลก่อนที่แคมเปญระดมทุนจะปิด แม้ Bitcoin Hyper จะยังไม่เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุด แต่พรีเซลแต่ละรอบจะมีเป้าหมายชัดเจน และเมื่อถึงเป้า ราคาต่อโทเค็นก็จะเพิ่มขึ้นทีละนิด
เข้าร่วมพรีเซลได้ผ่านเว็บไซต์ Bitcoin Hyper โดยสามารถซื้อได้ด้วย SOL, ETH, USDT, USDC, BNB หรือบัตรเครดิตก็ได้
นอกจากนี้ Bitcoin Hyper ยังถูกจัดให้อยู่ในหมวด Upcoming Tokens ของ Best Wallet ที่ดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Play และ Apple App Store
ติดตามข่าวสารและพูดคุยกับชุมชนได้ที่ Telegram และ Xไปยัง BTC Hyper
