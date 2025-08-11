สัญญาณ Altcoin Season? ส่วนแบ่งตลาด Bitcoin ร่วง Ethereum จ่อแซงหน้า
ตลาดคริปโตกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงสำคัญ เมื่อส่วนแบ่งตลาด Bitcoin (Bitcoin Dominance) ซึ่งสะท้อนอำนาจในตลาดลดลงต่อเนื่องถึงแม้ว่าราคาจะกลับสู่ระดับ 120,000 ดอลลาร์ สวนทางกับ Ethereum (ETH) ที่ราคาทะลุ 4,300 ดอลลาร์อย่างแข็งแกร่ง ปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดการพูดถึง “The Flippening” หรือ วันที่มูลค่าตลาด Ethereum อาจแซง Bitcoin ได้สำเร็จ ซึ่งนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั่วโลกกำลังจับตาอย่างใกล้ชิด
วิเคราะห์ Ethereum ทะยานแรง! สัญญาณบวกหนุนสู่การเป็นเบอร์หนึ่ง?
Ethereum แสดงโมเมนตัมแข็งแกร่ง โดยราคาปรับขึ้นราว 21% จนซื้อขายเหนือ 4,300 ดอลลาร์ได้สำเร็จ หลายฝ่ายมองว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่ ปัจจัยสำคัญมาจากการที่ราคา Ethereum ทะลุกรอบการสะสมราคาแบบ Wyckoff Accumulation ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงขายถูกดูดซับไปแล้ว และตลาดพร้อมเข้าสู่ขาขึ้นเต็มตัว
ปัจจัยหนุนสำคัญอีกประการหนึ่งมาจากการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า วาฬได้เข้าสะสม Ethereum มูลค่ามหาศาล ซึ่งเป็นแรงส่งสำคัญที่ผลักดันราคาให้ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว
นักวิเคราะห์ชื่อดังหลายรายให้เป้าหมายราคาน่าสนใจ เช่น Lord Hawkins ชี้ว่าการผ่าน 4,200 ดอลลาร์เป็น “สัญญาณของความแข็งแกร่ง” (Sign of Strength) และคาดว่าราคาอาจแตะ 6,000 ดอลลาร์ได้ในอนาคต
ขณะที่ Crypto Rover และ Titan of Crypto เห็นว่าการทะลุกรอบ Symmetrical Triangle อาจจะพาราคาไปถึง 8,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ Ali Martinez ยังเผยว่า Net Capital Change ของ Ethereum แซง Bitcoin เป็นครั้งแรกในรอบนี้ ซึ่งชี้ชัดว่า “Altcoin Season” เริ่มขึ้นแล้ว
Bitcoin Dominance ดิ่งลง เกิดอะไรขึ้นกับราชาคริปโต?
ในขณะที่ Ethereum กำลังร้อนแรง Bitcoin กลับเผชิญแรงกดดัน ส่วนแบ่งตลาดหลุดจากแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2022 Lark Davis ชี้ว่าครั้งล่าสุดที่เกิดแบบนี้ ETH พุ่งทำ ATH ที่ 4,900 ดอลลาร์ การลดลงของ Bitcoin Dominance สะท้อนว่านักลงทุนกระจายเงินไปยัง Altcoin โดยเฉพาะ Ethereum ที่ถูกมองว่ามีศักยภาพสูงกว่า
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่มองว่าแนวโน้มนี้จะยั่งยืน Samson Mow ซีอีโอของ JAN3 และผู้สนับสนุน Bitcoin เตือนว่าการขึ้นของ ETH อาจมาจากการหมุนเวียนกำไรของนักลงทุนรายใหญ่จาก Bitcoin เพื่อดันราคา ETH ก่อนเทขายทำกำไร แล้วนำเงินกลับไปซื้อ Bitcoin อีกครั้ง ทำให้นักลงทุนควรระวังความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเติบโตของ Ethereum และผลกระทบต่อสถานะของ Bitcoin ในระยะยาว
สมรภูมิ Bitcoin vs Ethereum ใครจะครองบัลลังก์ในท้ายที่สุด?
การชิงบัลลังก์ระหว่าง Bitcoin และ Ethereum รอบนี้น่าติดตามอย่างยิ่ง Ethereum มาพร้อมปัจจัยบวกทางเทคนิคและการเติบโตแข็งแกร่ง ขณะที่ Bitcoin แม้จะยังเป็นราชาคริปโต แต่กำลังเจอความท้าทายจากการไหลออกของเงินทุน “The Flippening” อาจไม่ใช่แค่ทฤษฎีอีกต่อไป แต่ก็มีความเสี่ยงจากกลยุทธ์ของนักลงทุนรายใหญ่ที่อาจเปลี่ยนทิศตลาดได้ทุกเมื่อ
Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ของ Bitcoin ที่น่าจับตา
กระแสเงินทุนที่ไหลออกจาก Bitcoin ไปยัง Altcoin ทำให้นักลงทุนค้นหาโปรเจกต์ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะโปรเจกต์ที่มีการต่อยอดมาจาก Bitcoin ซึ่ง Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังถูกจับตาในฐานะโปรเจกต์ Layer-2 ที่จะปลดล็อกศักยภาพใหม่ให้กับ Bitcoin
Bitcoin Hyper ใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) ทำให้ประมวลผลได้หลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที ค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ แก้ปัญหาความช้าและค่าธรรมเนียมแพงของ Bitcoin ดั้งเดิม ระบบนิเวศพร้อมใช้งานตั้งแต่วันแรก เช่น Meme Coin Factory, ระบบ DeFi สำหรับ BTC และสะพานข้ามเชนระหว่าง BTC, ETH, SOL
จุดเด่นคือรอบ Presale ที่ให้ทุกคนเข้าถึงเท่าเทียม ไม่มีสิทธิพิเศษ VC ราคาเริ่มที่ 0.012625 ดอลลาร์ และปรับขึ้นทุกๆ รอบ และนักลงทุนในช่วงเริ่มต้นยังสามารถ Stake โทเค็น HYPER เพื่อรับ APY สูงสุด 131% ได้ทันที การระดมทุนแตะ 8.2 ล้านดอลลาร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา สะท้อนความเชื่อมั่นจากชุมชน และเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ที่มองหาการเติบโตระลอกใหม่ของ Bitcoin
ด้วยพื้นฐานแข็งแกร่งและระบบนิเวศพร้อมใช้งาน นักวิเคราะห์หลายคนเริ่มจัดทำ บทวิเคราะห์คาดการณ์ราคา Bitcoin Hyper เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
