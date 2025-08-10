BTC $116,425.77 -0.11%
Cryptonews ข่าว Ethereum

วาฬสะสม ETH 667 ล้านดอลลาร์ ดันราคา Ethereum พุ่งทะลุ 4,200 ดอลลาร์

Ethereum
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
วาฬสะสม ETH 667 ล้านดอลลาร์ ดันราคา Ethereum พุ่งทะลุ 4,200 ดอลลาร์

แม้ปริมาณเหรียญ Ethereum (ETH) หมุนเวียนในตลาดจะพุ่งทะลุ 121 ล้านเหรียญแล้ว แต่สิ่งที่น่าจับตายิ่งกว่ากลับอยู่เบื้องหลังตัวเลขนี้ — เมื่อมีการค้นพบว่า กระเป๋าเงินคริปโตใหม่ 6 ใบได้กว้านซื้อ ETH มูลค่ารวมกว่า 667 ล้านดอลลาร์ จากกระดานเทรดรายใหญ่พอดีกับจังหวะที่ราคา ETH ทะยานทะลุระดับ 4,000 ดอลลาร์ และทำให้ฝั่งนักเก็งกำไรขาลง (Short Sellers) ถูกบีบปิดสถานะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือน

ETH พุ่งแรงทะลุ $4.2K – กระทิงบดขยี้ฝั่งชอร์ต

วันนี้ราคา Ethereum ทะลุระดับ 4,200 ดอลลาร์อย่างร้อนแรง ส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ตชอร์ตครั้งใหญ่ในรอบหลายเดือน กระแสนี้ถึงขั้นที่ Eric Trump ออกมาโพสต์บน X เตือนว่าการเดิมพันสวนกระแส BTC และ ETH อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีในช่วงนี้

ข้อมูลกราฟรายวันชี้ให้เห็นถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง โดยราคา ETH ซื้อขายอยู่ที่ 4,200 ดอลลาร์ ในขณะรายงาน ค่า RSI พุ่งเหนือระดับ 72 บ่งบอกถึงสภาวะ Overbought ส่วน MACD Histogram ก็กว้างขึ้น สะท้อนถึงแรงซื้อที่ต่อเนื่อง

กราฟราคา Ethereum จาก CoinMarketCap
ที่มา CoinMarketCap

แม้ตลาดจะเข้าสู่ภาวะกระทิงเต็มตัวจากแรงกดดันซื้อและการสะสมเหรียญโดยวาฬ แต่ผู้เทรดก็ยังควรระวังแรงขายทำกำไรที่จะเกิดขึ้นเมื่อราคาขึ้นสูงเกินไป

ปริมาณหมุนเวียน ETH แตะ 121 ล้านเหรียญ

ข้อมูลจาก CryptoQuant ระบุว่า ปริมาณ ETH หมุนเวียนในตลาดทะลุ 121 ล้านเหรียญ เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่แตะ 120 ล้านเหรียญในเดือนสิงหาคม 2022 ซึ่งใช้เวลาราว 3 ปีจึงมาถึงจุดนี้

ปริมาณ ETH หมุนเวียนในตลาด
ที่มา CryptoQuant

ปัจจุบัน เครือข่าย Ethereum ผลิตเหรียญใหม่วันละประมาณ 2,500–3,000 ETH แต่กิจกรรม Staking ยังคงช่วยดูดซับปริมาณเหรียญใหม่นี้ โดยมี ETH มากกว่า 36.18 ล้านเหรียญ ถูกล็อกไว้ในระบบ Staking

การถอน Staking มีผลต่ออัตราเงินเฟ้อของ ETH เนื่องจากช่วยลดแรงกดดันจากปริมาณหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของซัพพลายล่าสุดจะขัดกับแนวคิด “เหรียญลดปริมาณ” (Deflationary Narrative) แต่ปัจจัยสำคัญยังอยู่ที่ความต้องการใช้งานเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน Staking ว่าจะช่วยหนุนราคาหรือไม่

วาฬกว้านซื้อเพิ่มอีก 667 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่กี่วัน

นักวิเคราะห์ On-chain จาก Lookonchain เปิดเผยว่ามีสถาบันลึกลับเดินหน้าสะสม Ethereum อย่างต่อเนื่อง โดยเพียง 2 ชั่วโมง กระเป๋าเงินใหม่ใบหนึ่งก็ถูกสร้างขึ้นและรับโอน 10,396 ETH (ราว 40.6 ล้านดอลลาร์) จาก FalconX

นี่ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการกว้านซื้อแบบมาราธอนตลอด 4 วันที่ผ่านมา ซึ่งกระเป๋าเงินใหม่ 6 ใบได้สะสมรวม 171,015 ETH (ประมาณ 667 ล้านดอลลาร์) จาก FalconX, Galaxy Digital และ BitGo

ปริมาณการไหลเข้าผ่านธุรกรรม OTC (Over-the-Counter) ในระดับนี้บ่งบอกว่าผู้ซื้อกำลังวางกลยุทธ์ลงทุนระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น

ยกระดับการจัดเก็บสินทรัพย์คริปโตด้วย Best Wallet Token

เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการมาถึงของ Altcoin Season หลังจากที่ราคา Ethereum พุ่งทะลุ 4,200 ดอลลาร์ การมีกระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อถือได้และมีฟีเจอร์ที่หลากหลายอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

และหนึ่งใน Ethereum Wallet ที่ดีที่สุด ก็คือ Best Wallet ที่กำลังสร้างกระแสในวงการด้วยระบบมัลติบล็อกเชนและเทคโนโลยี Fireblocks MPC-CMP ที่ปลอดภัยสูง มาพร้อมอินเทอร์เฟซใช้งานง่าย และระบบพรีเซลที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงเหรียญคริปโตใหม่ๆ ตั้งแต่ช่วงตั้งต้น

นอกจากนี้ ผู้ถือ $BEST — โทเค็นหลักของแพลตฟอร์มที่อยู่ในช่วงพรีเซล — จะได้รับสิทธิพิเศษหลากหลาย ทั้งส่วนลดค่าธรรมเนียม Staking ผลตอบแทนสูง รวมถึง แคมเปญแอร์ดรอปแบบปลอดภัย พร้อมทั้งฟีเจอร์ Upcoming Tokens ที่ช่วยให้นักลงทุนค้นหาโปรเจกต์ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยกระแสที่มาแรง รอบพรีเซลของ $BEST จึงระดมทุนไปได้แล้วกว่า 14.5 ล้านดอลลาร์ และนี่ทำให้ Best Wallet กลายมาเป็นระบบนิเวศที่ครบสำหรับนักลงทุนยุคใหม่อย่างแท้จริง!

ซื้อ Best Wallet Token

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

Authors List

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
