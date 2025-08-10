วาฬสะสม ETH 667 ล้านดอลลาร์ ดันราคา Ethereum พุ่งทะลุ 4,200 ดอลลาร์
แม้ปริมาณเหรียญ Ethereum (ETH) หมุนเวียนในตลาดจะพุ่งทะลุ 121 ล้านเหรียญแล้ว แต่สิ่งที่น่าจับตายิ่งกว่ากลับอยู่เบื้องหลังตัวเลขนี้ — เมื่อมีการค้นพบว่า กระเป๋าเงินคริปโตใหม่ 6 ใบได้กว้านซื้อ ETH มูลค่ารวมกว่า 667 ล้านดอลลาร์ จากกระดานเทรดรายใหญ่พอดีกับจังหวะที่ราคา ETH ทะยานทะลุระดับ 4,000 ดอลลาร์ และทำให้ฝั่งนักเก็งกำไรขาลง (Short Sellers) ถูกบีบปิดสถานะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือน
ETH พุ่งแรงทะลุ $4.2K – กระทิงบดขยี้ฝั่งชอร์ต
วันนี้ราคา Ethereum ทะลุระดับ 4,200 ดอลลาร์อย่างร้อนแรง ส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ตชอร์ตครั้งใหญ่ในรอบหลายเดือน กระแสนี้ถึงขั้นที่ Eric Trump ออกมาโพสต์บน X เตือนว่าการเดิมพันสวนกระแส BTC และ ETH อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีในช่วงนี้
ข้อมูลกราฟรายวันชี้ให้เห็นถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง โดยราคา ETH ซื้อขายอยู่ที่ 4,200 ดอลลาร์ ในขณะรายงาน ค่า RSI พุ่งเหนือระดับ 72 บ่งบอกถึงสภาวะ Overbought ส่วน MACD Histogram ก็กว้างขึ้น สะท้อนถึงแรงซื้อที่ต่อเนื่อง
แม้ตลาดจะเข้าสู่ภาวะกระทิงเต็มตัวจากแรงกดดันซื้อและการสะสมเหรียญโดยวาฬ แต่ผู้เทรดก็ยังควรระวังแรงขายทำกำไรที่จะเกิดขึ้นเมื่อราคาขึ้นสูงเกินไป
ปริมาณหมุนเวียน ETH แตะ 121 ล้านเหรียญ
ข้อมูลจาก CryptoQuant ระบุว่า ปริมาณ ETH หมุนเวียนในตลาดทะลุ 121 ล้านเหรียญ เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่แตะ 120 ล้านเหรียญในเดือนสิงหาคม 2022 ซึ่งใช้เวลาราว 3 ปีจึงมาถึงจุดนี้
ปัจจุบัน เครือข่าย Ethereum ผลิตเหรียญใหม่วันละประมาณ 2,500–3,000 ETH แต่กิจกรรม Staking ยังคงช่วยดูดซับปริมาณเหรียญใหม่นี้ โดยมี ETH มากกว่า 36.18 ล้านเหรียญ ถูกล็อกไว้ในระบบ Staking
การถอน Staking มีผลต่ออัตราเงินเฟ้อของ ETH เนื่องจากช่วยลดแรงกดดันจากปริมาณหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของซัพพลายล่าสุดจะขัดกับแนวคิด “เหรียญลดปริมาณ” (Deflationary Narrative) แต่ปัจจัยสำคัญยังอยู่ที่ความต้องการใช้งานเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน Staking ว่าจะช่วยหนุนราคาหรือไม่
วาฬกว้านซื้อเพิ่มอีก 667 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่กี่วัน
นักวิเคราะห์ On-chain จาก Lookonchain เปิดเผยว่ามีสถาบันลึกลับเดินหน้าสะสม Ethereum อย่างต่อเนื่อง โดยเพียง 2 ชั่วโมง กระเป๋าเงินใหม่ใบหนึ่งก็ถูกสร้างขึ้นและรับโอน 10,396 ETH (ราว 40.6 ล้านดอลลาร์) จาก FalconX
นี่ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการกว้านซื้อแบบมาราธอนตลอด 4 วันที่ผ่านมา ซึ่งกระเป๋าเงินใหม่ 6 ใบได้สะสมรวม 171,015 ETH (ประมาณ 667 ล้านดอลลาร์) จาก FalconX, Galaxy Digital และ BitGo
ปริมาณการไหลเข้าผ่านธุรกรรม OTC (Over-the-Counter) ในระดับนี้บ่งบอกว่าผู้ซื้อกำลังวางกลยุทธ์ลงทุนระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น
