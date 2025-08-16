Bitcoin ตลาดกระทิงยังแกร่ง อาจลุ้นทะลุ ATH แต่ติดปัจจัยเดียว!
Bitcoin (BTC) ยังคงอยู่ในสภาวะกระทิงอย่างชัดเจน แต่นักลงทุนจำนวนมากต่างตั้งคำถามว่าเหตุใดราคาจึงยังไม่สามารถพุ่งทะลุจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ได้เสียที ล่าสุด นักวิเคราะห์จาก Swissblock ได้ออกมาให้คำตอบที่น่าสนใจ โดยชี้ไปที่ปัจจัยสำคัญเพียงหนึ่งเดียวที่กำลังเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางของ BTC ในขณะนี้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นตัวตัดสินว่า BTC จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้หรือไม่
วิเคราะห์ Swissblock: “สภาพคล่อง” คือปัจจัยเดียวที่ฉุดรั้งราคา Bitcoin?
Swissblock บริษัทวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง ได้ระบุว่าแม้โครงสร้างทางเทคนิคของ BTC จะดูแข็งแกร่ง แต่ปัจจัยที่ฉุดรั้งการเติบโตของราคาก็คือ ‘สภาพคล่อง’ (Liquidity) ในตลาดที่ยังไม่สูงพอที่จะผลักดันให้เกิดการ Breakout อย่างเด็ดขาด
สภาพคล่องในบริบทนี้ หมายถึงความสามารถในการซื้อขาย BTC ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาอย่างรุนแรง เมื่อสภาพคล่องในตลาดมีน้อย (thin liquidity) คำสั่งขายแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถกดดันราคาให้ร่วงลงได้อย่างมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการไต่ระดับของราคา BTC ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ Swissblock ยังตั้งข้อสังเกตว่าเม็ดเงินลงทุนได้เริ่มหมุนเวียนไปยัง Ethereum (ETH) และ Altcoin อื่นๆ ซึ่งมักจะมีประสิทธิภาพดีกว่าในช่วงท้ายของวัฏจักรตลาดกระทิง
คำถามสำคัญคือกระแสเงินทุนระลอกต่อไปจะไหลเข้าสู่ BTC ก่อน หรือจะถูกดึงไปยังตลาด Altcoin ซึ่งอาจทำให้การรอคอย ATH ใหม่ของ Bitcoin นั้นยาวนานออกไปอีก
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง BTC ส่งสัญญาณบวก – ราคาร่วงคือโอกาส
แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้น แต่ดัชนีความเสี่ยง BTC (Bitcoin Risk Index) ของ Swissblock ยังคงส่งสัญญาณบวกอย่างต่อเนื่อง โดยชี้ว่าแนวโน้มในภาพใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน ดัชนีนี้ซึ่งพิจารณาจากการประเมินมูลค่าบนเครือข่าย (on-chain) และตัวชี้วัดต้นทุน ยังคงจัดให้ BTC อยู่ในโซนที่มีความเสี่ยงต่ำ
ทางบริษัทวิเคราะห์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า สัญญาณดังกล่าวหมายความว่าการปรับฐานหรือการย่อตัวของราคา BTC ในช่วงนี้ควรถูกมองว่าเป็น ‘โอกาสในการเข้าซื้อ’ มากกว่าสัญญาณอันตราย แม้ว่าราคา BTC อาจมีการดิ่งลงอย่างรวดเร็วเพื่อล้างพอร์ตของนักเทรดที่ใช้เลเวอเรจสูง แต่ความเสี่ยงพื้นฐานก็ยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และสภาวะตลาดก็ยังคงเอื้ออำนวยต่อการช้อนซื้อช่วงราคาลง หรือ “buy the dip” นั่นเอง
Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ที่อาจเติบโตไปพร้อมกับ BTC
ในขณะที่นักลงทุนจับตาสภาพคล่องของ BTC เพื่อรอจังหวะเข้าซื้อ หลายคนก็เริ่มมองหาโอกาสใน Altcoin ที่มีศักยภาพเติบโตสูงควบคู่ไปกับ BTC โดยหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจคือ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งเป็น Layer-2 ที่ออกแบบมาเพื่อปลดล็อกศักยภาพใหม่ๆ ของ BTC
HYPER คือ Layer-2 บนเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) ที่จะเปลี่ยน BTC ให้กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับ DeFi และ dApps แก้ปัญหาความช้าและค่าธรรมเนียมแพงของเครือข่ายเดิม ด้วยความสามารถในการสร้าง Meme Coin, เชื่อมโยงกับโลก DeFi และค่าธรรมเนียมที่เกือบจะเป็นศูนย์ ทำให้ $HYPER เป็นโทเค็นที่มีประโยชน์ใช้สอยสูงและเชื่อมโยงกับการเติบโตของ BTC โดยตรง
ขณะนี้โครงการยังงอยู่ในช่วง Presale ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้ก่อนกองทุนใหญ่ ด้วยราคาที่ปรับขึ้นทุกๆ 48 ชั่วโมงและโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการ Stake สูงสุดถึง 109% APY ท่ามกลางกระแส Altcoin Season รวมถึงการที่ BTC ใกล้ทำ ATH ใหม่ ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่คือโครงการที่มีโอกาสเติบโตสูง
- ศึกษาวิธี: ซื้อ HYPER ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
- เว็บไซต์ทางการของ HYPER: https://bitcoinhyper.com/th
- ติดตามใน X: https://x.com/BTC_Hyper2
- ติดตามใน Telegram: https://t.me/btchyperz
สรุป: ตลาดกระทิงของ BTC ยังไม่จบ แต่ต้องจับตาสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด!
โดยสรุปแล้ว แนวโน้มตลาดกระทิงของ BTC ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และสัญญาณจากดัชนีความเสี่ยงยังคงเป็นบวก อย่างไรก็ตาม การจะเห็น BTC พุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดใหม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญอย่าง ‘สภาพคล่อง’ ในตลาดเป็นอย่างมาก
นักลงทุนควรจับตาการไหลเข้าของเงินทุนอย่างใกล้ชิด เพราะนี่คือตัวแปรที่จะตัดสินว่า BTC หรือ Altcoin จะเป็นผู้นำตลาดในรอบต่อไป แต่ในภาพรวมแล้ว การย่อตัวของราคา BTC ยังคงเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาว
