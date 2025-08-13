BTC $122,331.62 1.97%
Cryptonews บิทคอยน์

กระทิง Bitcoin ลุยต่อ! Rekt Capital ฟันธงเป้าหมาย $126K คือด่านสำคัญสู่ ATH

Bitcoin ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อัปเดตล่าสุด: 
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin จ่อทะลุ ATH! จับตาแนวต้านสำคัญที่ $126K

บทวิเคราะห์จาก Cointelegraph ชี้ Bitcoin (BTC) กำลังแสดงสัญญาณกระทิงอย่างชัดเจนและพยายามพุ่งทะลุจุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) อีกครั้ง ด้วยราคาปัจจุบัจนที่ 121,172 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางความผันผวนที่กลับมาพร้อมกับการเปิดตลาด Wall Street แรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคา Bitcoin อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเทรดและนักลงทุนต่างจับตามองว่าการทะยานขึ้นของราคา Bitcoin ในครั้งนี้จะสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้หรือไม่

กราฟราคา Bitcoin วันที่ 13 สิงหาคม 2025

ตลาดเดือด! Bitcoin ทำนักเทรด Short ขาสั่น ยอด Liquidations พุ่ง 500 ล้านดอลลาร์

ข้อมูลล่าสุดจาก Cointelegraph Markets Pro และ TradingView แสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin พุ่งทะลุระดับ 122,000 ดอลลาร์ ก่อนจะมีการย่อตัวลงเล็กน้อย การเคลื่อนไหวที่รุนแรงนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเทรดที่เปิดสถานะขาย (Short) โดยข้อมูลจาก CoinGlass ระบุว่ามีการล้างพอร์ต (Liquidations) ในตลาดคริปโตโดยรวมสูงกว่า 500 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแรงซื้อในปัจจุบัน

กราฟ Bitcoin ทำนักเทรด Short ขาสั่น ยอด Liquidations พุ่ง 500 ล้านดอลลาร์ วันที่ 13 สิงหาคม 2025

TheKingfisher นักวิเคราะห์ชื่อดังได้ให้ความเห็นสั้นๆ ผ่าน X ว่า “$BTC พุ่งทะลุไปเลย” ซึ่งแสดงถึงความประหลาดใจในโมเมนตัมของ Bitcoin ในขณะที่ Daan Crypto Trades นักเทรดอีกรายมองว่าสถานการณ์ของ Bitcoin ในตอนนี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบราคา (Range-bound) และจำเป็นต้องเลือกว่าจะทะลุกรอบเพื่อสร้างสถิติใหม่ หรือจะเคลื่อนไหวในแนวข้าง (Sideways) ต่อไปเพื่อสะสมกำลัง ซึ่งในระหว่างนี้ นักลงทุนจำนวนมากจึงหันไปให้ความสนใจกับตลาด Altcoin แทนการโฟกัสที่ Bitcoin เพียงอย่างเดียว

กราฟ Bitcoin Liquidation Heatmap วันที่ 13 สิงหาคม 2025

Rekt Capital วิเคราะห์ Bitcoin ยืนเหนือ $120K สำเร็จ ชี้เป้า $126K จุดชี้ชะตา

ข่าวดีสำหรับฝั่งกระทิงคือ Rekt Capital นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์ชื่อดังได้ออกมายืนยันว่า ขณะนี้ราคา Bitcoin ได้เปลี่ยนแนวต้านสำคัญที่ 120,000 ดอลลาร์ให้กลายเป็นแนวรับใหม่ที่แข็งแกร่งได้สำเร็จแล้ว เขาชี้ว่า “Bitcoin ได้ยืนยันการทะลุกรอบ Bull Flag อย่างสมบูรณ์ และเปลี่ยนระดับราคา $120k ให้เป็นแนวรับใหม่ Bitcoin ได้เข้าสู่ช่วงการวิ่งต่อของเทรนด์ขาขึ้นแล้ว และมีโอกาสที่จะท้าทายจุดสูงสุดใหม่ในเร็วๆ นี้”

กราฟรายวันทางเทคนิควิเคราะห์ราคา Bitcoin USD โดย Rekt Capital วันที่ 13 สิงหาคม 2025

Rekt Capital ยังได้เน้นย้ำว่าระดับราคา 126,000 ดอลลาร์ จะเป็น “จุดชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่ง (pivotal)” สำหรับทิศทางของ Bitcoin ในอนาคต หากราคา Bitcoin สามารถทะลุผ่านแนวต้านนี้ไปได้ ก็อาจเป็นการเปิดประตูสู่การพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงต่อไป การวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่กำลังคาดหวังการเติบโตของ Bitcoin ในระยะกลางถึงระยะยาว

โมเมนตัมที่แข็งแกร่งนี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนเริ่มหันมาสนใจการ เปรียบเทียบโมเมนตัมระหว่าง Bitcoin และทองคำ ซึ่งต่างก็แสดงสัญญาณกระทิงที่น่าจับตามอง

แรงซื้อจากสถาบันหนุน Bitcoin ไม่หยุด Coinbase เผยข้อมูลน่าสนใจ

ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นของราคา Bitcoin ครั้งนี้คือความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยข้อมูลจาก Coinbase แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตชั้นนำเปิดเผยว่า ปริมาณการซื้อขายจากนักลงทุนสถาบันคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 75% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดบนแพลตฟอร์มในวันอังคารที่ผ่านมา ตัวเลขนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเม็ดเงินมหาศาลจากกองทุนและบริษัทต่างๆ กำลังหลั่งไหลเข้ามาในตลาด Bitcoin

ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับข้อมูลที่ว่า Bitcoin Leverage พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการที่กองทุน ETF เข้ามาสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่อง

กระแสความสนใจนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังรวมถึง Ethereum (ETH) ที่ราคาเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลเช่นกัน โดยบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่าง BitMine ได้ประกาศระดมทุนมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อ ETH โดยเฉพาะ บรรยากาศเชิงบวกในภาพรวมของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ ยิ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin ให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

กราฟรายเดือนราคา ETH USD วันที่ 13 สิงหาคม 2025

ซึ่ง Rekt Capital กล่าวว่า Ethereum แตะแนวต้านสำคัญบนกราฟรายสัปดาห์ด่านสุดท้ายก่อนทำจุดสูงสุดใหม่ (All Time High) ซึ่ง Ethereum จำเป็นต้องเปลี่ยนโซนราวๆ $4,631 (เส้นสีดำ) ให้กลายเป็นแนวรับใหม่ เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นเข้าสู่โหมด Price Discovery

โดยครั้งล่าสุดที่ ETH ขึ้นมาถึงระดับนี้ ราคาวิ่งทะลุเส้นสีดำต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ก่อนจะถูกปฏิเสธร่วงลงมา ดังนั้น ยิ่ง ETH สามารถกลับมายืนเหนือเส้นสีดำได้เร็วเท่าไรยิ่งดี เพราะหากยืนไม่อยู่ มีโอกาสถูกปฏิเสธและร่วงลงไปปิดช่องว่างราคา (Weekly CME Gap) ที่ $4,000 และอาจไส้เทียนลงไปแตะราว $3,750 ได้

ถ้าเกิดการปฏิเสธจริง คราวนี้คาดว่าจะรุนแรงน้อยกว่าปี 2021 โดยการปรับฐานจะตื้นกว่า แสดงให้เห็นว่าแรงต้านกำลังอ่อนตัวลง

กราฟรายสัปดาห์ทางเทคนิควิเคราะห์ราคา ETH USD โดย Rekt Capital วันที่ 13 สิงหาคม 2025

Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ที่อาจโตแรง

จากการวิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาด Altcoin ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper ($HYPER) โปรเจกต์ Layer-2 บน Bitcoin ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ ด้วยยอดระดมทุนที่พุ่งแตะ 9 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงสองเดือน ท่ามกลางกระแสที่ Bitcoin กำลังจะทำ ATH และ Altcoin Season เริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ

Bitcoin Hyper คือ Layer-2 ที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อแก้ปัญหาดั้งเดิมของ Bitcoin ในด้านความเร็วและความสามารถในการเขียนโปรแกรม ทำให้ Bitcoin สามารถใช้งานในโลก DeFi, dApps และ Meme Culture ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยความเร็วสูงและค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก Bitcoin Hyper จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการถือ Bitcoin โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง Presale ที่ราคาจะปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง และยังสามารถนำไป Stake เพื่อรับ APY สูงสุดถึง 2,000% ได้ทันที หาก Layer-2 ของ Bitcoin ได้รับความนิยมเพียง 1% ของ Solana ก็อาจหนุนให้ราคา $HYPER พุ่งแรงได้ในอนาคต

ด้วยศักยภาพที่กล่าวมาทั้งหมด จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะศึกษา การคาดการณ์ราคา Bitcoin Hyper ปี 2025-2030 เพื่อประเมินโอกาสการเติบโตในระยะยาว

ไปยัง BTC Hyper

โดยสรุป สัญญาณทุกอย่างกำลังชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าตลาดกระทิงของ Bitcoin ได้กลับมาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ด้วยแรงหนุนจากนักลงทุนสถาบันที่แข็งแกร่ง การยืนยันทางเทคนิคที่ระดับแนวรับ 120,000 ดอลลาร์ และเป้าหมายถัดไปที่ 126,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดชี้วัดสำคัญ ทำให้อนาคตของ Bitcoin ในช่วงต่อจากนี้น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin อาจสร้างความประหลาดใจได้เสมอ

