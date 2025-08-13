กระทิง Bitcoin ลุยต่อ! Rekt Capital ฟันธงเป้าหมาย $126K คือด่านสำคัญสู่ ATH
บทวิเคราะห์จาก Cointelegraph ชี้ Bitcoin (BTC) กำลังแสดงสัญญาณกระทิงอย่างชัดเจนและพยายามพุ่งทะลุจุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) อีกครั้ง ด้วยราคาปัจจุบัจนที่ 121,172 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางความผันผวนที่กลับมาพร้อมกับการเปิดตลาด Wall Street แรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคา Bitcoin อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเทรดและนักลงทุนต่างจับตามองว่าการทะยานขึ้นของราคา Bitcoin ในครั้งนี้จะสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้หรือไม่
ตลาดเดือด! Bitcoin ทำนักเทรด Short ขาสั่น ยอด Liquidations พุ่ง 500 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลล่าสุดจาก Cointelegraph Markets Pro และ TradingView แสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin พุ่งทะลุระดับ 122,000 ดอลลาร์ ก่อนจะมีการย่อตัวลงเล็กน้อย การเคลื่อนไหวที่รุนแรงนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเทรดที่เปิดสถานะขาย (Short) โดยข้อมูลจาก CoinGlass ระบุว่ามีการล้างพอร์ต (Liquidations) ในตลาดคริปโตโดยรวมสูงกว่า 500 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแรงซื้อในปัจจุบัน
TheKingfisher นักวิเคราะห์ชื่อดังได้ให้ความเห็นสั้นๆ ผ่าน X ว่า “$BTC พุ่งทะลุไปเลย” ซึ่งแสดงถึงความประหลาดใจในโมเมนตัมของ Bitcoin ในขณะที่ Daan Crypto Trades นักเทรดอีกรายมองว่าสถานการณ์ของ Bitcoin ในตอนนี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบราคา (Range-bound) และจำเป็นต้องเลือกว่าจะทะลุกรอบเพื่อสร้างสถิติใหม่ หรือจะเคลื่อนไหวในแนวข้าง (Sideways) ต่อไปเพื่อสะสมกำลัง ซึ่งในระหว่างนี้ นักลงทุนจำนวนมากจึงหันไปให้ความสนใจกับตลาด Altcoin แทนการโฟกัสที่ Bitcoin เพียงอย่างเดียว
Rekt Capital วิเคราะห์ Bitcoin ยืนเหนือ $120K สำเร็จ ชี้เป้า $126K จุดชี้ชะตา
ข่าวดีสำหรับฝั่งกระทิงคือ Rekt Capital นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์ชื่อดังได้ออกมายืนยันว่า ขณะนี้ราคา Bitcoin ได้เปลี่ยนแนวต้านสำคัญที่ 120,000 ดอลลาร์ให้กลายเป็นแนวรับใหม่ที่แข็งแกร่งได้สำเร็จแล้ว เขาชี้ว่า “Bitcoin ได้ยืนยันการทะลุกรอบ Bull Flag อย่างสมบูรณ์ และเปลี่ยนระดับราคา $120k ให้เป็นแนวรับใหม่ Bitcoin ได้เข้าสู่ช่วงการวิ่งต่อของเทรนด์ขาขึ้นแล้ว และมีโอกาสที่จะท้าทายจุดสูงสุดใหม่ในเร็วๆ นี้”
Rekt Capital ยังได้เน้นย้ำว่าระดับราคา 126,000 ดอลลาร์ จะเป็น “จุดชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่ง (pivotal)” สำหรับทิศทางของ Bitcoin ในอนาคต หากราคา Bitcoin สามารถทะลุผ่านแนวต้านนี้ไปได้ ก็อาจเป็นการเปิดประตูสู่การพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงต่อไป การวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่กำลังคาดหวังการเติบโตของ Bitcoin ในระยะกลางถึงระยะยาว
โมเมนตัมที่แข็งแกร่งนี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนเริ่มหันมาสนใจการ เปรียบเทียบโมเมนตัมระหว่าง Bitcoin และทองคำ ซึ่งต่างก็แสดงสัญญาณกระทิงที่น่าจับตามอง
แรงซื้อจากสถาบันหนุน Bitcoin ไม่หยุด Coinbase เผยข้อมูลน่าสนใจ
ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นของราคา Bitcoin ครั้งนี้คือความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยข้อมูลจาก Coinbase แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตชั้นนำเปิดเผยว่า ปริมาณการซื้อขายจากนักลงทุนสถาบันคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 75% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดบนแพลตฟอร์มในวันอังคารที่ผ่านมา ตัวเลขนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเม็ดเงินมหาศาลจากกองทุนและบริษัทต่างๆ กำลังหลั่งไหลเข้ามาในตลาด Bitcoin
ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับข้อมูลที่ว่า Bitcoin Leverage พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการที่กองทุน ETF เข้ามาสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่อง
กระแสความสนใจนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังรวมถึง Ethereum (ETH) ที่ราคาเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลเช่นกัน โดยบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่าง BitMine ได้ประกาศระดมทุนมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อ ETH โดยเฉพาะ บรรยากาศเชิงบวกในภาพรวมของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ ยิ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin ให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ซึ่ง Rekt Capital กล่าวว่า Ethereum แตะแนวต้านสำคัญบนกราฟรายสัปดาห์ด่านสุดท้ายก่อนทำจุดสูงสุดใหม่ (All Time High) ซึ่ง Ethereum จำเป็นต้องเปลี่ยนโซนราวๆ $4,631 (เส้นสีดำ) ให้กลายเป็นแนวรับใหม่ เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นเข้าสู่โหมด Price Discovery
โดยครั้งล่าสุดที่ ETH ขึ้นมาถึงระดับนี้ ราคาวิ่งทะลุเส้นสีดำต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ก่อนจะถูกปฏิเสธร่วงลงมา ดังนั้น ยิ่ง ETH สามารถกลับมายืนเหนือเส้นสีดำได้เร็วเท่าไรยิ่งดี เพราะหากยืนไม่อยู่ มีโอกาสถูกปฏิเสธและร่วงลงไปปิดช่องว่างราคา (Weekly CME Gap) ที่ $4,000 และอาจไส้เทียนลงไปแตะราว $3,750 ได้
ถ้าเกิดการปฏิเสธจริง คราวนี้คาดว่าจะรุนแรงน้อยกว่าปี 2021 โดยการปรับฐานจะตื้นกว่า แสดงให้เห็นว่าแรงต้านกำลังอ่อนตัวลง
Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ที่อาจโตแรง
จากการวิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาด Altcoin ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper ($HYPER) โปรเจกต์ Layer-2 บน Bitcoin ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ ด้วยยอดระดมทุนที่พุ่งแตะ 9 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงสองเดือน ท่ามกลางกระแสที่ Bitcoin กำลังจะทำ ATH และ Altcoin Season เริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ
Bitcoin Hyper คือ Layer-2 ที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อแก้ปัญหาดั้งเดิมของ Bitcoin ในด้านความเร็วและความสามารถในการเขียนโปรแกรม ทำให้ Bitcoin สามารถใช้งานในโลก DeFi, dApps และ Meme Culture ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยความเร็วสูงและค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก Bitcoin Hyper จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการถือ Bitcoin โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง Presale ที่ราคาจะปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง และยังสามารถนำไป Stake เพื่อรับ APY สูงสุดถึง 2,000% ได้ทันที หาก Layer-2 ของ Bitcoin ได้รับความนิยมเพียง 1% ของ Solana ก็อาจหนุนให้ราคา $HYPER พุ่งแรงได้ในอนาคต
ด้วยศักยภาพที่กล่าวมาทั้งหมด จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะศึกษา การคาดการณ์ราคา Bitcoin Hyper ปี 2025-2030 เพื่อประเมินโอกาสการเติบโตในระยะยาวไปยัง BTC Hyper
โดยสรุป สัญญาณทุกอย่างกำลังชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าตลาดกระทิงของ Bitcoin ได้กลับมาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ด้วยแรงหนุนจากนักลงทุนสถาบันที่แข็งแกร่ง การยืนยันทางเทคนิคที่ระดับแนวรับ 120,000 ดอลลาร์ และเป้าหมายถัดไปที่ 126,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดชี้วัดสำคัญ ทำให้อนาคตของ Bitcoin ในช่วงต่อจากนี้น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin อาจสร้างความประหลาดใจได้เสมอ
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 11 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 12 สิงหาคม 2025
- Dogecoin มาแล้ว? Open Interest ทะยาน 3,400 ล้านดอลลาร์
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 11 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 12 สิงหาคม 2025
- Dogecoin มาแล้ว? Open Interest ทะยาน 3,400 ล้านดอลลาร์