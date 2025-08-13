BTC $121,395.05 1.62%
Bitcoin VS ทองคำ – BTC จ่อทำลายสถิติใหม่ พร้อมดวลโมเมนตัมทองคำ

อัปเดตล่าสุด: 
Bitcoin vs ทองคำ

Bitcoin (BTC) และ ทองคำ (XAUUSD) ต่างแสดงสัญญาณกระทิงอย่างชัดเจนในฐานะ Hard Asset หรือสินทรัพย์เก็บมูลค่า นักวิเคราะห์ชี้ว่า BTC มีโอกาสพุ่งสู่เป้าหมายที่ 140,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ราคาทองคำก็กำลังสร้างฐานอย่างมั่นคงเพื่อรอการเบรคเอาท์ครั้งสำคัญ ซึ่งเป็นสัญญาณที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด

วิเคราะห์กราฟ BTC สร้างฐานแกร่ง มุ่งสู่เป้าหมาย $140K

โมเมนตัมของ BTC กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากการวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์พบว่าราคาได้ทะลุแนวต้านสำคัญที่ $115,000 ขึ้นมาได้สำเร็จ และมีการย่อตัวกลับมาทดสอบแนวรับก่อนจะปรับตัวขึ้นต่อ การเคลื่อนไหวนี้ได้สร้างรูปแบบทางเทคนิคที่แข็งแกร่งหลายอย่าง เช่น รูปแบบ Cup and Handle และ Inverted Head and Shoulders ซึ่งล้วนสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น

รูปแบบ Inverted Head and Shoulders ชี้เป้าหมายราคาที่ชัดเจน โดยการที่ราคา BTC สามารถทะลุเส้น Neckline บริเวณ $110,000 และยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ ถือเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเป้าหมายถัดไปของ BTC จากรูปแบบนี้อาจอยู่ที่บริเวณ 140,000 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับเข้ามาในตลาด BTC อีกครั้ง

ทองคำ (XAUUSD) ไม่น้อยหน้า! สะสมกำลังในกรอบแคบ ลุ้นเบรคเอาท์ทะลุ $3,500

ในฝั่งของทองคำ แม้จะยังเคลื่อนไหวในลักษณะของการสะสมกำลัง (Consolidation) แต่ก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ปัจจุบันราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ระหว่าง $3,250–$3,450 ซึ่งเป็นช่วงสร้างฐานราคาที่สำคัญ คล้ายกับรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นในปี 2024 ก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง

ทองคำ ที่มา: TradingView
ที่มา: TradingView

นักวิเคราะห์มองว่าการที่ราคาทองคำสามารถยืนหยัดและสร้างฐานราคาที่แข็งแกร่งใต้แนวต้าน $3,500 ได้นั้น เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับรอบขาขึ้นครั้งใหม่ หากราคาทองคำสามารถเบรคเอาท์ทะลุแนวต้านสำคัญที่โซน $3,450–$3,500 ไปได้สำเร็จ จะเป็นการยืนยันการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่อย่างชัดเจน ซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ตลาดทองคำมากยิ่งขึ้น

จับตาสัญญาณกระทิง! อัตราส่วน “Bitcoin ต่อ ทองคำ” ชี้แนวโน้มขาขึ้น

ทองคำ vs Bitcoin
ที่มา: TradingView

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจและสามารถเชื่อมโยงแนวโน้มของทั้งสองสินทรัพย์ได้คือ ‘อัตราส่วน BTC ต่อ ทองคำ’ (Bitcoin-to-Gold Ratio) ซึ่งกำลังแสดงสัญญาณกระทิงที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันอัตราส่วนนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบ Ascending Channel และเข้าใกล้จุดชี้วัดสำคัญที่ระดับ 40

หากอัตราส่วนนี้สามารถทะลุระดับ 40 ขึ้นไปได้ จะเป็นการยืนยันการเบรคเอาท์จากรูปแบบ Inverted Head and Shoulders ซึ่งในอดีต เมื่ออัตราส่วนนี้ปรับตัวสูงขึ้น มักจะส่งผลให้ราคาของทั้ง BTC และทองคำปรับตัวขึ้นตามไปด้วย นี่จึงเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งในภาพรวมของตลาดสินทรัพย์แข็งแกร่ง และเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรใช้ประกอบการตัดสินใจ

